Легионеры РПЛ. Сколько, где и откуда

Мельгарехо, который этой осенью мог обзавестись российским паспортом, впервые за 5 лет вызван в сборную Парагвая. Для «Соккер.ру» это повод поговорить об иностранцах в РПЛ.
Доля легионеров в чемпионате России
Много или мало иностранцев в чемпионате России? Это относительный параметр, поэтому логично сопоставить его с другими чемпионатами. Итак, берем заявки российских клубов. Для участия в чемпионате России-2018/2019 заявлено 406 футболистов, из которых 259 – россияне, а 147 – легионеры. Получаем соотношение 63.8% на 36.2% в пользу футболистов отечественного производства. Ребят с российским паспортом почти вдвое больше, и их число может незначительно увеличиваться по ходу сезона из-за сквозных заявок главной команды, молодежки, а у некоторых клубов еще и «двойки». Помним о действии лимита на иностранцев в РПЛ, а теперь сопоставим получившуюся пропорцию с результатами ведущих европейских чемпионатов.
|
Страна
|
Доля местных игроков
|
Доля легионеров
|
Россия
|
63.8%
|
36.2%
|
Англия
|
30%
|
70%
|
Испания
|
58.5%
|
41.5%
|
Италия
|
42.5%
|
57.5%
|
Германия
|
47.5%
|
52.5%
|
Франция
|
51.5%
|
48.5%
Как видно из таблицы, такого количества местных футболистов, как в России, не позволяет себе ни одна из топ-5 европейских лиг. Ближе всего к нам испанцы, но там реально высочайший уровень игроков, ведь они еще и в других чемпионатах играют, в частности, в Англии. АПЛ вообще делают иностранцы, которых в британских клубах высшего дивизиона 70%.
Влияние легионеров и россиян на результаты матчей в РПЛ
В этом разделе попробуем выяснить, насколько велико влияние иностранцев на нашу лигу в целом и сравним показатели с успехами доморощенных игроков. Понятное дело, придется брать относительные показатели, ведь россияне давят количеством. Но от глаз любопытного исследователя ничего не скроется! Для начала вводные данные.
|
РПЛ 2018/2019
|
Россияне
|
Легионеры
|
Количество игроков
|
259
|
124*
|
Общее число матчей**
|
1017
|
628
|
Сумма сыгранных минут
|
70754
|
39788
|
Всего голов
|
77
|
53
|
Всего «ассистов»
|
54
|
48
|
«Гол+пас»
|
131
|
101
*здесь считаются только игроки, выходившие на поле, есть люди из заявок, которые не получают игровой практики.
**считается каждый матч каждого футболиста, с минутами аналогичная история.
Во-первых, констатируем, что отталкиваясь от практического показателя, а не номинального, каковым является простой подсчет россиян и иностранцев в заявках клубов, влияние легионеров на матчи РПЛ почти не меняется. Если взять все игровое время нынешнего сезона и поделить его между «нашими» и «ненашими», то выяснится, что 36% игровых минут достается иностранцам и 64% россиянам.
Но при этом обратите внимание, насколько более заметны иностранные ребята по части угроз чужим воротам. По количественным показателям россияне впереди, это понятно, как и говорилось выше, они «давят банком», но давайте посчитаем процентные соотношения.
|
РПЛ 2018/2019
|
Россияне
|
Легионеры
|
В среднем минут на гол
|
932
|
750
|
В среднем минут на «ассист»
|
1310
|
828
|
В среднем минут на результативное действие
|
540
|
384
Итого, легионеры на 24% эффективнее в завершении атак, на 58% полезнее по части «ассистов» и на 40% чаще, чем россияне, делают результативные действия. Понятно, что такой разрыв во многом объясняется тем, что клубы стремятся укрепить иностранцами именно созидательные позиции, но это в любом случае показатель низкого уровня креативных способностей у наших соотечественников. У нас мало качественных атакующих игроков, из-за этого страдает зрелищность всей лиги.
Клубы с наибольшим и наименьшим числом легионеров
Больше всего легионеров – по 12, в «Спартаке» и «Ростове», самым пророссийским клубом является «Рубин», у которого всего лишь 5 иностранцев.
1-2. «Спартак», «Ростов» - по 12 легионеров;
3-7. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ахмат», «Уфа» - по 11;
8-9. «Урал» и «Крылья Советов» - по 10;
10-12. ЦСКА, «Арсенал», «Енисей» - по 8;
13. «Оренбург» - 7.
14-15. «Динамо» и «Анжи» - по 6.
16. «Рубин» - 5.
Национальный состав
В чемпионате России 2018/2019 представлены легионеры из 54 различных государств. Вы угадали, наибольшее представительство у бразильцев, которых в РПЛ десяток. Впрочем, южноамериканские кудесники мяча лидируют не в одиночку, ровно столько же сербов заявлено за клубы высшего российского дивизиона. Ну а чтобы никого не забыть, смотрим в табличку!
|
Количество игроков в РПЛ
|
Гражданство
|
10 (2)
|
Бразилия, Сербия
|
9 (1)
|
Словения
|
8 (1)
|
Хорватия
|
7 (1)
|
Исландия
|
6 (1)
|
Грузия
|
5 (2)
|
Португалия, Болгария
|
4 (4)
|
Аргентина, Беларусь, Швеция, Узбекистан
|
3 (10)
|
Испания, Румыния, Албания, Польша, Гана, Иран, Украина, Венесуэла, Уругвай, Нигерия
|
2 (9)
|
Италия, Франция, Швейцария, Перу, Финляндия, Молдова, Камерун, Эквадор, Армения.
|
1 (23)
|
Германия, Босния и Герцеговина, Киргизия, Марокко, Мали, Азербайджан, Норвегия, Литва, Косово, Буркина-Фасо, Чехия, Алжир, Сенегал, Парагвай, Кот-д’Ивуар, Люксембург, Кабо-Верде, Черногория, Казахстан, Замбия, Австрия, Словакия, Япония.
Топ-11 легионеров РПЛ по трансферной стоимости
1. Леандро Паредес («Зенит»; Аргентина) – 20 миллионов евро
2. Гжегош Крыховяк («Локомотив»; Польша) – 18 миллионов евро
3. Фернандо («Спартак»; Бразилия) – 15 миллионов евро
4-5. Эммануэль Маммана («Зенит»; Аргентина) – 12 миллионов евро
4-5. Себастьян Дриусси («Зенит»; Аргентина) – 12 миллионов евро
6-7. Сердар Азмун («Рубин»; Иран) – 9 миллионов евро
6-7. Бенедикт Хеведес («Локомотив»; Германия) – 9 миллионов евро
8-11. Никола Влашич (ЦСКА; Хорватия) – 8 миллионов евро
8-11. Соломон Кверквелия («Локомотив»; Грузия) – 8 миллионов евро
8-11. Виктор Классон («Краснодар»; Швеция) – 8 миллионов евро
8-11. Софиан Ханни («Спартак»; Алжир) – 8 миллионов евро