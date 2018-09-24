Легионеры РПЛ. Сколько, где и откуда

вчера, 16:30

Мельгарехо, который этой осенью мог обзавестись российским паспортом, впервые за 5 лет вызван в сборную Парагвая. Для «Соккер.ру» это повод поговорить об иностранцах в РПЛ .

Доля легионеров в чемпионате России

Много или мало иностранцев в чемпионате России? Это относительный параметр, поэтому логично сопоставить его с другими чемпионатами. Итак, берем заявки российских клубов. Для участия в чемпионате России-2018/2019 заявлено 406 футболистов, из которых 259 – россияне, а 147 – легионеры. Получаем соотношение 63.8% на 36.2% в пользу футболистов отечественного производства. Ребят с российским паспортом почти вдвое больше, и их число может незначительно увеличиваться по ходу сезона из-за сквозных заявок главной команды, молодежки, а у некоторых клубов еще и «двойки». Помним о действии лимита на иностранцев в РПЛ , а теперь сопоставим получившуюся пропорцию с результатами ведущих европейских чемпионатов.

Страна Доля местных игроков Доля легионеров Россия 63.8% 36.2% Англия 30% 70% Испания 58.5% 41.5% Италия 42.5% 57.5% Германия 47.5% 52.5% Франция 51.5% 48.5%

Как видно из таблицы, такого количества местных футболистов, как в России, не позволяет себе ни одна из топ-5 европейских лиг. Ближе всего к нам испанцы, но там реально высочайший уровень игроков, ведь они еще и в других чемпионатах играют, в частности, в Англии. АПЛ вообще делают иностранцы, которых в британских клубах высшего дивизиона 70%.

Влияние легионеров и россиян на результаты матчей в РПЛ

В этом разделе попробуем выяснить, насколько велико влияние иностранцев на нашу лигу в целом и сравним показатели с успехами доморощенных игроков. Понятное дело, придется брать относительные показатели, ведь россияне давят количеством. Но от глаз любопытного исследователя ничего не скроется! Для начала вводные данные.

РПЛ 2018/2019 Россияне Легионеры Количество игроков 259 124* Общее число матчей** 1017 628 Сумма сыгранных минут 70754 39788 Всего голов 77 53 Всего «ассистов» 54 48 «Гол+пас» 131 101

*здесь считаются только игроки, выходившие на поле, есть люди из заявок, которые не получают игровой практики.

**считается каждый матч каждого футболиста, с минутами аналогичная история.

Во-первых, констатируем, что отталкиваясь от практического показателя, а не номинального, каковым является простой подсчет россиян и иностранцев в заявках клубов, влияние легионеров на матчи РПЛ почти не меняется. Если взять все игровое время нынешнего сезона и поделить его между «нашими» и «ненашими», то выяснится, что 36% игровых минут достается иностранцам и 64% россиянам.

Но при этом обратите внимание, насколько более заметны иностранные ребята по части угроз чужим воротам. По количественным показателям россияне впереди, это понятно, как и говорилось выше, они «давят банком», но давайте посчитаем процентные соотношения.

РПЛ 2018/2019 Россияне Легионеры В среднем минут на гол 932 750 В среднем минут на «ассист» 1310 828 В среднем минут на результативное действие 540 384

Итого, легионеры на 24% эффективнее в завершении атак, на 58% полезнее по части «ассистов» и на 40% чаще, чем россияне, делают результативные действия. Понятно, что такой разрыв во многом объясняется тем, что клубы стремятся укрепить иностранцами именно созидательные позиции, но это в любом случае показатель низкого уровня креативных способностей у наших соотечественников. У нас мало качественных атакующих игроков, из-за этого страдает зрелищность всей лиги.

Клубы с наибольшим и наименьшим числом легионеров

Больше всего легионеров – по 12, в «Спартаке» и «Ростове», самым пророссийским клубом является «Рубин», у которого всего лишь 5 иностранцев.

1-2. «Спартак», «Ростов» - по 12 легионеров;

3-7. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ахмат», «Уфа» - по 11;

8-9. «Урал» и «Крылья Советов» - по 10;

10-12. ЦСКА , «Арсенал», «Енисей» - по 8;

13. «Оренбург» - 7.

14-15. «Динамо» и «Анжи» - по 6.

16. «Рубин» - 5.

Национальный состав

В чемпионате России 2018/2019 представлены легионеры из 54 различных государств. Вы угадали, наибольшее представительство у бразильцев, которых в РПЛ десяток. Впрочем, южноамериканские кудесники мяча лидируют не в одиночку, ровно столько же сербов заявлено за клубы высшего российского дивизиона. Ну а чтобы никого не забыть, смотрим в табличку!

Количество игроков в РПЛ Гражданство 10 (2) Бразилия, Сербия 9 (1) Словения 8 (1) Хорватия 7 (1) Исландия 6 (1) Грузия 5 (2) Португалия, Болгария 4 (4) Аргентина, Беларусь, Швеция, Узбекистан 3 (10) Испания, Румыния, Албания, Польша, Гана, Иран, Украина, Венесуэла, Уругвай, Нигерия 2 (9) Италия, Франция, Швейцария, Перу, Финляндия, Молдова, Камерун, Эквадор, Армения. 1 (23) Германия, Босния и Герцеговина, Киргизия, Марокко, Мали, Азербайджан, Норвегия, Литва, Косово, Буркина-Фасо, Чехия, Алжир, Сенегал, Парагвай, Кот-д’Ивуар, Люксембург, Кабо-Верде, Черногория, Казахстан, Замбия, Австрия, Словакия, Япония.

Топ-11 легионеров РПЛ по трансферной стоимости

1. Леандро Паредес («Зенит»; Аргентина) – 20 миллионов евро

2. Гжегош Крыховяк («Локомотив»; Польша) – 18 миллионов евро

3. Фернандо («Спартак»; Бразилия) – 15 миллионов евро

4-5. Эммануэль Маммана («Зенит»; Аргентина) – 12 миллионов евро

4-5. Себастьян Дриусси («Зенит»; Аргентина) – 12 миллионов евро

6-7. Сердар Азмун («Рубин»; Иран) – 9 миллионов евро

6-7. Бенедикт Хеведес («Локомотив»; Германия) – 9 миллионов евро

8-11. Никола Влашич ( ЦСКА ; Хорватия) – 8 миллионов евро

8-11. Соломон Кверквелия («Локомотив»; Грузия) – 8 миллионов евро

8-11. Виктор Классон («Краснодар»; Швеция) – 8 миллионов евро

8-11. Софиан Ханни («Спартак»; Алжир) – 8 миллионов евро