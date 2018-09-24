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Легионеры РПЛ. Сколько, где и откуда

вчера, 16:30

Мельгарехо, который этой осенью мог обзавестись российским паспортом, впервые за 5 лет вызван в сборную Парагвая. Для «Соккер.ру» это повод поговорить об иностранцах в РПЛ.

Доля легионеров в чемпионате России

Много или мало иностранцев в чемпионате России? Это относительный параметр, поэтому логично сопоставить его с другими чемпионатами. Итак, берем заявки российских клубов. Для участия в чемпионате России-2018/2019 заявлено 406 футболистов, из которых 259 – россияне, а 147 – легионеры. Получаем соотношение 63.8% на 36.2% в пользу футболистов отечественного производства. Ребят с российским паспортом почти вдвое больше, и их число может незначительно увеличиваться по ходу сезона из-за сквозных заявок главной команды, молодежки, а у некоторых клубов еще и «двойки». Помним о действии лимита на иностранцев в РПЛ, а теперь сопоставим получившуюся пропорцию с результатами ведущих европейских чемпионатов.

Страна

Доля местных игроков

Доля легионеров

Россия

63.8%

36.2%

Англия

30%

70%

Испания

58.5%

41.5%

Италия

42.5%

57.5%

Германия

47.5%

52.5%

Франция

51.5%

48.5%

Как видно из таблицы, такого количества местных футболистов, как в России, не позволяет себе ни одна из топ-5 европейских лиг. Ближе всего к нам испанцы, но там реально высочайший уровень игроков, ведь они еще и в других чемпионатах играют, в частности, в Англии. АПЛ вообще делают иностранцы, которых в британских клубах высшего дивизиона 70%.

Влияние легионеров и россиян на результаты матчей в РПЛ

В этом разделе попробуем выяснить, насколько велико влияние иностранцев на нашу лигу в целом и сравним показатели с успехами доморощенных игроков. Понятное дело, придется брать относительные показатели, ведь россияне давят количеством. Но от глаз любопытного исследователя ничего не скроется! Для начала вводные данные.

РПЛ 2018/2019

Россияне

Легионеры

Количество игроков

259

124*

Общее число матчей**

1017

628

Сумма сыгранных минут

70754

39788

Всего голов

77

53

Всего «ассистов»

54

48

«Гол+пас»

131

101

*здесь считаются только игроки, выходившие на поле, есть люди из заявок, которые не получают игровой практики.

**считается каждый матч каждого футболиста, с минутами аналогичная история.

Во-первых, констатируем, что отталкиваясь от практического показателя, а не номинального, каковым является простой подсчет россиян и иностранцев в заявках клубов, влияние легионеров на матчи РПЛ почти не меняется. Если взять все игровое время нынешнего сезона и поделить его между «нашими» и «ненашими», то выяснится, что 36% игровых минут достается иностранцам и 64% россиянам. 

Но при этом обратите внимание, насколько более заметны иностранные ребята по части угроз чужим воротам. По количественным показателям россияне впереди, это понятно, как и говорилось выше, они «давят банком», но давайте посчитаем процентные соотношения.

РПЛ 2018/2019

Россияне

Легионеры

В среднем минут на гол

932

750

В среднем минут на «ассист»

1310

828

В среднем минут на результативное действие

540

384

Итого, легионеры на 24% эффективнее в завершении атак, на 58% полезнее по части «ассистов» и на 40% чаще, чем россияне, делают результативные действия. Понятно, что такой разрыв во многом объясняется тем, что клубы стремятся укрепить иностранцами именно созидательные позиции, но это в любом случае показатель низкого уровня креативных способностей у наших соотечественников. У нас мало качественных атакующих игроков, из-за этого страдает зрелищность всей лиги.

Клубы с наибольшим и наименьшим числом легионеров

Больше всего легионеров – по 12, в «Спартаке» и «Ростове», самым пророссийским клубом является «Рубин», у которого всего лишь 5 иностранцев.

1-2. «Спартак», «Ростов» - по 12 легионеров;

3-7. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ахмат», «Уфа» - по 11;

8-9. «Урал» и «Крылья Советов» - по 10;

10-12. ЦСКА, «Арсенал», «Енисей» - по 8;

13. «Оренбург» - 7.

14-15. «Динамо» и «Анжи» - по 6.

16. «Рубин» - 5.

Национальный состав

В чемпионате России 2018/2019 представлены легионеры из 54 различных государств. Вы угадали, наибольшее представительство у бразильцев, которых в РПЛ десяток. Впрочем, южноамериканские кудесники мяча лидируют не в одиночку, ровно столько же сербов заявлено за клубы высшего российского дивизиона. Ну а чтобы никого не забыть, смотрим в табличку!

Количество игроков в РПЛ

Гражданство

10 (2)

Бразилия, Сербия

9 (1)

Словения

8 (1)

Хорватия

7 (1)

Исландия

6 (1)

Грузия

5 (2)

Португалия, Болгария

4 (4)

Аргентина, Беларусь, Швеция, Узбекистан

3 (10)

Испания, Румыния, Албания, Польша, Гана, Иран, Украина, Венесуэла, Уругвай, Нигерия

2 (9)

Италия, Франция, Швейцария, Перу, Финляндия, Молдова, Камерун, Эквадор, Армения.

1 (23)

Германия, Босния и Герцеговина, Киргизия, Марокко, Мали, Азербайджан, Норвегия, Литва, Косово, Буркина-Фасо, Чехия, Алжир, Сенегал, Парагвай, Кот-д’Ивуар, Люксембург, Кабо-Верде, Черногория, Казахстан, Замбия, Австрия, Словакия, Япония. 

Топ-11 легионеров РПЛ по трансферной стоимости

1. Леандро Паредес («Зенит»; Аргентина) – 20 миллионов евро

2. Гжегош Крыховяк («Локомотив»; Польша) – 18 миллионов евро

3. Фернандо («Спартак»; Бразилия) – 15 миллионов евро

4-5. Эммануэль Маммана («Зенит»; Аргентина) – 12 миллионов евро

4-5. Себастьян Дриусси («Зенит»; Аргентина) – 12 миллионов евро

6-7. Сердар Азмун («Рубин»; Иран) – 9 миллионов евро

6-7. Бенедикт Хеведес («Локомотив»; Германия) – 9 миллионов евро

8-11. Никола Влашич (ЦСКА; Хорватия) – 8 миллионов евро

8-11. Соломон Кверквелия («Локомотив»; Грузия) – 8 миллионов евро

8-11.  Виктор Классон («Краснодар»; Швеция) – 8 миллионов евро

8-11.  Софиан Ханни («Спартак»; Алжир) – 8 миллионов евро

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 11:31
Не забываем и про новых русских :Гильерме, Ари,Жоаозиньо, Фернандес.ЦСКА, Краснодар,Локомотив, Динамо +1 легионер в уме.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 11:24
Зенитчики разбухтелись.У них аж на 1 легионера меньше. А стоимость общая выше раза в два.Так и кто тратит на иностранцев больше народных денег?Знал,что с математикой у них туго (не только ),но настолько. .
Nikola45
Nikola45
вчера в 22:06
Вот кто деньги у народа ворует и тратит на Африканских ....! Да чеготам Промес тоже как будто только что с Пальмы! Сборщик кокосов!
andre_can
andre_can
вчера в 21:40
писать что ли больше не о чем?!?!
Питермен
Питермен
вчера в 21:22
Пупсики и их филиал Ростов на 1-2 месте, ничуть не удивлен. Оба клуба спонсируются на бюджетные деньги и накупают зулусов пачками для борьбы за 5 место...
ema13
ema13
вчера в 19:54
Чему ты радуешься jake sully? Это состав сб. России на ЧМ 2026?
Спартак уважали,уважают и будут уважать на просторах б.СССР
С каких это пор вы стали разборчивы в расах и нациях?
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил Jake Sully
вчера в 18:58
Дашу Глушакову (Лесото)
Гарая Луана (Ботсвана)
Фалькао Непоеде (Экваториальная Гвинея)
Терри Неприеде (Малави)
Федун Ничегонекупе (ЦАР)
Трофее Небуде (Марокко)
Тухло Победе (Алжир)
Владислао Безбородинья (Кабо-Верде)
Галима Кукуяна (Ангола)
Ромуло Будогоса (Сан-Томе и Принсипи)
Суинси Линомеси (Бенин)
Жиголо Дезуэ (Мозамбик)
Наэль Измайли (Чад)
Андре-Валерьен Чевиченка (ДР Конго)
Деми Назара (Зимбабве)
Огений Кафела (Нигерия)
Алколь Раманса (Того)
leopit
leopit ответил Jake Sully
вчера в 18:57
такими темпами лет через 5 у спартак примерно во так будет выглядеть основой состав... Мугунка Орулулу - (Гвинея Бисау) Зулу Папуа - (Южный Судан) Масул Обезьянгу - (Эфиопия) Хасан Аль-Бин-Банан - (Сомали) Орагуа Бомбануло - (Танзания) Джей-Джей Бабуа - (Буркина-Фасо) Зулус Адис-Абеба - (Мозамбик) Бабан Тулулу - (Нигерия) Сосо Кукареку - (Нигер) Обрыган Кокос-Банан - (Кения) Макак Гамадрилу - (Ангола)
И Глушак-ага в качестве эксперта в трансферах и альфа и бета тестера физики каждого красно-белого(смуглого)бойца!
parallels
parallels ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 18:09
Спартак тратит народную нефть, а зинка за счет народного газа скупает дорогостоящих пенсионеров и строит свою распил арену
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 17:56
    Больше всего зулусов в Спартаке. Гыгыгы
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил parallels
    вчера в 17:52
    Спартак тратит народную нефть, а зинка за счет народного газа скупает дорогостоящих пенсионеров и строит свою распил арену
    Jake Sully
    Jake Sully
    вчера в 17:27
    такими темпами лет через 5 у спартак примерно во так будет выглядеть основой состав...

    Мугунка Орулулу - (Гвинея Бисау)
    Зулу Папуа - (Южный Судан)
    Масул Обезьянгу - (Эфиопия)
    Хасан Аль-Бин-Банан - (Сомали)
    Орагуа Бомбануло - (Танзания)
    Джей-Джей Бабуа - (Буркина-Фасо)
    Зулус Адис-Абеба - (Мозамбик)
    Бабан Тулулу - (Нигерия)
    Сосо Кукареку - (Нигер)
    Обрыган Кокос-Банан - (Кения)
    Макак Гамадрилу - (Ангола)
    parallels
    parallels
    вчера в 17:16
    стыдно за спартак. народную нефть тратят на легионеров, причём, втридорога за всякий шлак, который впаривают феpдуну. лучше бы бабушкам помогли, или детские сады с больницами построили - а они всё на зулусов. позорище.
    Jake Sully
    Jake Sully ответил ПерекатиПоле
    вчера в 17:13
    Это спартак ещё и губошлёпа с Терри отпустил. Так бы 14 легов на народно-мазутные деньги жировали.
    ждем когда спартак перебазируется в Южный Судан, пусть там своих зулусов выращивают.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 17:03
    Только 5 легионеров стоят более 10 млн. То есть остальные по меркам Европейских трансферов полное дно.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    вчера в 16:39
    Это спартак ещё и губошлёпа с Терри отпустил. Так бы 14 легов на народно-мазутные деньги жировали.
    Abverin
    Abverin
    вчера в 16:26
    По национальному составу зулуссам спартака нет равных.
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