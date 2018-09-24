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Символическая сборная 8-го тура: зенитовцы и Ари в огне

вчера, 22:00

Действующий чемпион снова получил пятерочку в Петербурге, «Краснодар» опять выиграл крупно, а в московском дерби было много борьбы. Лучшие из лучших – в команде «Соккер.ру».

Вратарь

Юрий Дюпин («Анжи»)

У «Анжи» всего лишь две победы при шести поражениях в этом сезоне, и выездную викторию в поединке с «Динамо», как и выигрыш у «Урала» в первом туре, невозможно представить без вдохновенной игры Юрия Дюпина. Напомню, неделю назад вратарь «Анжи» угодил в антисборную из-за нелепой ошибки в игре с «Краснодаром», зато против «бело-голубых» сыграл чудесно, отразив семь ударов, направленных в створ его ворот, в том числе спас свою команду от гола в самой концовке, когда Евгений Луценко пытался реализовать пенальти. Однозначный герой тура среди голкиперов!

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

Попил кровушки спартаковским защитникам, ведь ЦСКА, когда не работает хитрый план «A», переходит к упрощенной игре с диагоналями на Марио Фернандеса. Пока оппоненты были свеженькими, еще худо-бедно справлялись с игроком сборной России, но под конец матча измочаленный Мельгарехо стал ошибаться и раз за разом позволял Марио принимать мяч и искать возможности обострения у штрафной площади Максименко. Спасибо центральным защитникам, в первую очередь, Георгию Джикии, за качественную подстраховку.

Георгий Джикия («Спартак»)

Собственно, капитана «Спартака» отметим отдельным пунктом. Как бы ни были невразумительны «красно-белые», стоит признать, что неконтролируемого хаоса в обороне не возникало. Большое количество заблокированных ударов и всего лишь два попадания в створ ворот Максименко являются показателем качества и самоотверженности центральных защитников. Джикия молодцом, не позволяет себе опускаться ниже определенного уровня, да еще и партнеров подтаскивает, ведь без его помощи тому же Мельгарехо пришлось бы совсем туго.

Родриго Бекао (ЦСКА)

Есть свой герой-защитник и у ЦСКА. Я думаю, армейцы должны найти местечко близ «ВЭБ-Арены», чтобы установить памятник «неизвестному селекционеру». Это ж надо умудриться, чтобы где-то на скамейке бразильской «Байи» откопать такого спокойного, рассудительного и явно недооцененного соотечественниками парня. Родриго отлично проявил себя в единоборствах на втором этаже и не дал Луису Адриано себя обхитрить. Твердая «пятерка».

Милад Мохаммади («Ахмат»)

Иранец из «Ахмата» продолжает поддерживать реноме одного из сильнейших левых беков чемпионата России. В матче с «Оренбургом» Милад не забил и не отдал на гол, но классно разрушал и четко поддерживал атаки. Качественный игрок, который не затерялся бы в российских топ-клубах, учитывая специфику амплуа.

Полузащитники

Фернандо («Спартак»)

«Спартак» сейчас страдает из-за недостатка футболистов с высокой культурой паса и соответствующим уровнем исполнительского мастерства. К Фернандо вопросов нет – мастер. Когда не начинает выдумывать проблемы на ровном месте и включать пижона, вообще может показаться, что перед нами РПЛ-версия Пирло. Раздает передачи любой сложности, искусно читает игру, а как кладет со штрафных – закачаешься! Даже Игорь Акинфеев не спас, настолько идеально пробил Фернандо.

Никола Влашич (ЦСКА)

Крутой хавбек достался ЦСКА в аренду, Никола моментально стал самым важным человеком в центре поля. Он и отбирает, и атаки разгоняет, и передачи раздает, и забивать, как мы увидели в дерби, умеет. Шикарно ушел из-под опеки и упаковал мяч в нижний угол.

Олег Шатов («Зенит»)

Шатов снова получает удовольствие от игры в «Зените», а зрители-эстеты кайфуют от его игры. Олег выдал мощный матч против «Локомотива», первый же его гол – украшение всего тура, да и чемпионата, который не так часто дарит нам такие веселые матчи и сочные моменты. Кстати, Шатов честно признался, что делал подачу, и это делает ему честь. Но ни в коем случае не отменяет красоту гола. 

Александр Ерохин («Зенит»)

Очередная мощная игра в исполнении Ерохина, бывали времена, когда Александр выделялся талантом и потенциалом, но на поле был «ни рыба ни мясо», сейчас же хавбек явно на своем месте. В матче с «Локомотивом» поучаствовал в двух ключевых голах: сделал счет 2:1 сам, это был переломный момент матча, ведь до перерыва у гостей было игровое преимущество, а потом вывел Олега Шатова на четвертый гол, который в итоге оказался победным.

Нападающие

Ари («Краснодар»)

Ари не слишком удачно провел на поле полтора тайма, но потом в течение двух минут обеспечил «Краснодар» победой, причем оба мяча забил шикарными ударами по девяткам – сначала со штрафного, потом с игры. Выполнил главную задачу форварда: забил и принес три очка в копилку своей команды. Стоит напомнить, что дублем Ари отметил возвращение после дисквалификации, полученной еще месяц назад по итогам матча со «Спартаком».

Артем Дзюба («Зенит»)

Вся атакующая группировка «Зенита» выступила отменно: не только Ерохин с Шатовым, но и Дриусси. А Дзюба, что Дзюба? Артем – лидер атак «сине-бело-голубых», и пусть первой скрипкой в игре с «Локомотивом» был не он, но все равно забил и стягивал на себя внимание защитников.

Тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

В дерби победитель выявлен не был, как и еще в трех матчах 8-го тура, успех «Анжи» скорее коллективно-героический, чем тренерский, а «Зенит» играл с «Локо» в веселый дворовый футбол, да и пропустил многовато. А вот «Краснодар» снова выиграл крупно при четкой работе Мусаева, который почувствовал, что Ари свое слово еще скажет, а еще выпустил на поле Мамаева с Сулеймановым (парень стал настоящим джокером!), которые организовали третий гол. «Краснодару» пришлось потерпеть в ожидании своего гола, и тренер сработал по принципу врача: не навредил.

Завораживающие моменты тура. Удары по девяткам

Во-первых, порадуемся за результативность тура: 23 гола, почти 3 в среднем за игру. Понятно, что большую ношу взяли на себя «Зенит» с «Локомотивом», но даже так хорошо. В 8-м туре было много мячей с приставкой «супер»: Шатов, Фернандо, Влашич, Ари – их удары можно пересматривать, как минимум, до следующего тура.

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Все комментарии
КраСин
КраСин ответил papic337
сегодня в 13:17
Наркоманом он был в конюшне. Теперь станет нормальным человеком. Играть он сможет в октябре. Сейчас пока тренируется с основой.
Нормальным это подсядет на бромантан, "подружится" с Трубачом и станет сниматься на обложку L′HOMO?)))
papic337
papic337 ответил cska plus
сегодня в 12:38
Ваших пенсионеров отправили в молодёжку, теперь и в молодёжке у вас 40 летние, кстати, куда вы дели наркомана?
Наркоманом он был в конюшне. Теперь станет нормальным человеком. Играть он сможет в октябре. Сейчас пока тренируется с основой.
papic337
papic337 ответил FROLL 001
сегодня в 12:36
Пупсики еле ноги унесли, а сюда аж двоих записали. Очень неправильно.
Как только Карасёв коняшкам ни подсвистывал, всё равно ничего не смогли. Случайный гол Влашича. Это всё на что кони сподобились. Слабаки.
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 11:42
Дюпин : вместо провансаля перед игрой выдали Кальве,
и результат не заставил себя ждать )))) Молодцом, Юрец !!!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:54
Хорошая сборная
kastites
kastites
сегодня в 10:50
Смешная сборная,что там кони и свинарник делает ?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:36
Фернандо правда в сборной тура? Да он забил шикарный гол, но что он сделал в матче кроме этого? Неужто он раздавал пасы направо и налево как написано в статье?
У Спартака нет смысла в середине поля и в атаке, как раз из-за того, что Фернандо явно не в форме.
Так, что вывод один Фернандо попал в сборную тура, только из-за шикарного гола со штрафного!!!
ОВВ74
ОВВ74
сегодня в 10:24
Бекао случаем не "Дед за цска" ?
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 07:59
Пупсики еле ноги унесли, а сюда аж двоих записали. Очень неправильно.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:47
Похоже что Соккер составляет сборную из трех команд - красно-белой, красно-синей и лазурно-голубой...Остальные в этом туре просто отдыхали...
cska plus
cska plus ответил makkie
сегодня в 07:32
Бекао молодец, пенальти привез - только судьи его проморгали почему-то. На опыте играет, все-таки за 40 лет человеку 😂
Ваших пенсионеров отправили в молодёжку, теперь и в молодёжке у вас 40 летние, кстати, куда вы дели наркомана?
cska plus
cska plus
сегодня в 07:30
Этот хрюша какими судьбами в списке или, чтобы не обидеть?
spartach n1
spartach n1 ответил Фата лист
сегодня в 06:35
Пф, нормальное было судейство, радуйтесь, что очко увезли.
Как же вы теперь без него ?))
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 06:11
Спартаковцев в антисборную нужно за такой "атакующий футбол"...)))
Фата лист
Фата лист ответил spartach n1
сегодня в 05:34
Пф, нормальное было судейство, радуйтесь, что очко увезли.
Спагетти
Спагетти
сегодня в 03:43
На самом деле за коней не Бекао играет, а его папа.
spartach n1
spartach n1 ответил Фата лист
сегодня в 02:39
Ахаха, как-то не было времени читать комментарии, сейчас зашел, оказывается спартачи судейством недовольны...
Зато клячнику как понравилось выезжать за счёт свистунов !))
spartach n1
spartach n1
сегодня в 02:38
Зря вы на бекао,он ещё ничего в свои 80,по виду больше 65 не даш !
А то что фолит,оно и понятно,из какого захолустья его выторговали и ещё от бедолаги чего-то требовать !
Фата лист
Фата лист
сегодня в 02:36
Ахаха, как-то не было времени читать комментарии, сейчас зашел, оказывается спартачи судейством недовольны...
амурец
амурец
сегодня в 01:36
пойдёт
d_fincher
d_fincher ответил Antonchik
сегодня в 01:17
Опять спартаковцы в сборной, играли мерзко, ели отскочили от поражения, где справедливость.
"Опять спартаковцы в сборной" ты пишешь каждую неделю. Ежели хочешь справедливости - пересмотри матч, там судья убивает победу Спартака, а концовка игры проходит в давлении Спартака на ЦСКА, которое последний еле выдержал. Не надо выдавать желаемое за действительное - ЦСКА еле забил свой гол, и едва-едва не пропустил в последние 10 минут.
vinyardrip
vinyardrip ответил Aguer
сегодня в 00:15
Что в сборной делает пупсик Джикия не очень понятно.
Джикия норм, если не считать одного момента
vinyardrip
vinyardrip ответил makkie
сегодня в 00:13
Бекао молодец, пенальти привез - только судьи его проморгали почему-то. На опыте играет, все-таки за 40 лет человеку 😂
Ну да, адриано ваще душка)) Красную, вкупе не заработал, но оч старался, жаль судьи помешали))
Faustello
Faustello
сегодня в 00:09
Глушаков взгрустнул ))
makkie
makkie
вчера в 23:24
Бекао молодец, пенальти привез - только судьи его проморгали почему-то.
На опыте играет, все-таки за 40 лет человеку 😂
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Aguer
вчера в 23:16
Нууу, пупсиком Джикию наверное твоя половинка называет...
Расул Манаев
Расул Манаев ответил pomor45
вчера в 23:13
Особенно Смольников
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 23:11
Самая скучная игра тура, именуемая дерби, и столько в сборной, удивительно.
Adonius
Adonius ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 23:09
Игорь Солнцев ответ пользователю pomor45 (раскрыть) Сегодня 23:09 Только они и играли. ------------------------------------------------------------------------------- Ну и кто из игроков питерского проекта проявил себя на ЧМ в составе сборной? Ответ - никто.
Тебе Дзюбы мало, а пупсики только позорили команду.
Alista
Alista
вчера в 23:06
Фейк казанский Ragnar, очевидно, чемпионат мира проспал.
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