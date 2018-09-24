Символическая сборная 8-го тура: зенитовцы и Ари в огне

вчера, 22:00

Действующий чемпион снова получил пятерочку в Петербурге, «Краснодар» опять выиграл крупно, а в московском дерби было много борьбы. Лучшие из лучших – в команде «Соккер.ру».

Вратарь

Юрий Дюпин («Анжи»)

У «Анжи» всего лишь две победы при шести поражениях в этом сезоне, и выездную викторию в поединке с «Динамо», как и выигрыш у «Урала» в первом туре, невозможно представить без вдохновенной игры Юрия Дюпина. Напомню, неделю назад вратарь «Анжи» угодил в антисборную из-за нелепой ошибки в игре с «Краснодаром», зато против «бело-голубых» сыграл чудесно, отразив семь ударов, направленных в створ его ворот, в том числе спас свою команду от гола в самой концовке, когда Евгений Луценко пытался реализовать пенальти. Однозначный герой тура среди голкиперов!

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Попил кровушки спартаковским защитникам, ведь ЦСКА , когда не работает хитрый план «A», переходит к упрощенной игре с диагоналями на Марио Фернандеса. Пока оппоненты были свеженькими, еще худо-бедно справлялись с игроком сборной России, но под конец матча измочаленный Мельгарехо стал ошибаться и раз за разом позволял Марио принимать мяч и искать возможности обострения у штрафной площади Максименко. Спасибо центральным защитникам, в первую очередь, Георгию Джикии, за качественную подстраховку.

Георгий Джикия («Спартак»)

Собственно, капитана «Спартака» отметим отдельным пунктом. Как бы ни были невразумительны «красно-белые», стоит признать, что неконтролируемого хаоса в обороне не возникало. Большое количество заблокированных ударов и всего лишь два попадания в створ ворот Максименко являются показателем качества и самоотверженности центральных защитников. Джикия молодцом, не позволяет себе опускаться ниже определенного уровня, да еще и партнеров подтаскивает, ведь без его помощи тому же Мельгарехо пришлось бы совсем туго.

Родриго Бекао ( ЦСКА )

Есть свой герой-защитник и у ЦСКА . Я думаю, армейцы должны найти местечко близ « ВЭБ -Арены», чтобы установить памятник «неизвестному селекционеру». Это ж надо умудриться, чтобы где-то на скамейке бразильской «Байи» откопать такого спокойного, рассудительного и явно недооцененного соотечественниками парня. Родриго отлично проявил себя в единоборствах на втором этаже и не дал Луису Адриано себя обхитрить. Твердая «пятерка».

Милад Мохаммади («Ахмат»)

Иранец из «Ахмата» продолжает поддерживать реноме одного из сильнейших левых беков чемпионата России. В матче с «Оренбургом» Милад не забил и не отдал на гол, но классно разрушал и четко поддерживал атаки. Качественный игрок, который не затерялся бы в российских топ-клубах, учитывая специфику амплуа.

Полузащитники

Фернандо («Спартак»)

«Спартак» сейчас страдает из-за недостатка футболистов с высокой культурой паса и соответствующим уровнем исполнительского мастерства. К Фернандо вопросов нет – мастер. Когда не начинает выдумывать проблемы на ровном месте и включать пижона, вообще может показаться, что перед нами РПЛ -версия Пирло. Раздает передачи любой сложности, искусно читает игру, а как кладет со штрафных – закачаешься! Даже Игорь Акинфеев не спас, настолько идеально пробил Фернандо.

Никола Влашич ( ЦСКА )

Крутой хавбек достался ЦСКА в аренду, Никола моментально стал самым важным человеком в центре поля. Он и отбирает, и атаки разгоняет, и передачи раздает, и забивать, как мы увидели в дерби, умеет. Шикарно ушел из-под опеки и упаковал мяч в нижний угол.

Олег Шатов («Зенит»)

Шатов снова получает удовольствие от игры в «Зените», а зрители-эстеты кайфуют от его игры. Олег выдал мощный матч против «Локомотива», первый же его гол – украшение всего тура, да и чемпионата, который не так часто дарит нам такие веселые матчи и сочные моменты. Кстати, Шатов честно признался, что делал подачу, и это делает ему честь. Но ни в коем случае не отменяет красоту гола.

Александр Ерохин («Зенит»)

Очередная мощная игра в исполнении Ерохина, бывали времена, когда Александр выделялся талантом и потенциалом, но на поле был «ни рыба ни мясо», сейчас же хавбек явно на своем месте. В матче с «Локомотивом» поучаствовал в двух ключевых голах: сделал счет 2:1 сам, это был переломный момент матча, ведь до перерыва у гостей было игровое преимущество, а потом вывел Олега Шатова на четвертый гол, который в итоге оказался победным.

Нападающие

Ари («Краснодар»)

Ари не слишком удачно провел на поле полтора тайма, но потом в течение двух минут обеспечил «Краснодар» победой, причем оба мяча забил шикарными ударами по девяткам – сначала со штрафного, потом с игры. Выполнил главную задачу форварда: забил и принес три очка в копилку своей команды. Стоит напомнить, что дублем Ари отметил возвращение после дисквалификации, полученной еще месяц назад по итогам матча со «Спартаком».

Артем Дзюба («Зенит»)

Вся атакующая группировка «Зенита» выступила отменно: не только Ерохин с Шатовым, но и Дриусси. А Дзюба, что Дзюба? Артем – лидер атак «сине-бело-голубых», и пусть первой скрипкой в игре с «Локомотивом» был не он, но все равно забил и стягивал на себя внимание защитников.

Тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

В дерби победитель выявлен не был, как и еще в трех матчах 8-го тура, успех «Анжи» скорее коллективно-героический, чем тренерский, а «Зенит» играл с «Локо» в веселый дворовый футбол, да и пропустил многовато. А вот «Краснодар» снова выиграл крупно при четкой работе Мусаева, который почувствовал, что Ари свое слово еще скажет, а еще выпустил на поле Мамаева с Сулеймановым (парень стал настоящим джокером!), которые организовали третий гол. «Краснодару» пришлось потерпеть в ожидании своего гола, и тренер сработал по принципу врача: не навредил.

Завораживающие моменты тура. Удары по девяткам

Во-первых, порадуемся за результативность тура: 23 гола, почти 3 в среднем за игру. Понятно, что большую ношу взяли на себя «Зенит» с «Локомотивом», но даже так хорошо. В 8-м туре было много мячей с приставкой «супер»: Шатов, Фернандо, Влашич, Ари – их удары можно пересматривать, как минимум, до следующего тура.