История любви. Божович и клубы РПЛ

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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:45 15’ Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 0:0 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Лига Европы 2018/2019, 6 тур 1 X 2
20:55 сегодня  Марсель -:-  Аполлон 1.45 5 5.8
20:55 сегодня  Акхисар Бел -:-  Стандард - - -
20:55 сегодня  Севилья -:-  Краснодар 1.37 5.1 7.5
20:55 сегодня  Види -:-  Челси - - -
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20:55 сегодня  ПАОК -:-  БАТЭ 1.65 3.7 5.5
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спартак М 1.51 4.3 6
20:55 сегодня  Генк -:-  Сарпсборг 08 1.3 5.3 9.6
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20:55 сегодня  Динамо К -:-  Яблонец 1.57 3.9 6
20:55 сегодня  Ренн -:-  Астана 1.6 3.9 5.55
20:55 сегодня  Лацио -:-  Айнтрахт Ф 2.1 3.6 3.3
23:00 сегодня  Дюделанж -:-  Бетис 8.3 5.3 1.33
23:00 сегодня  Лудогорец -:-  Цюрих 2.05 3.45 3.5
23:00 сегодня  АЕК -:-  Байер 4.05 3.7 1.85
23:00 сегодня  Арсенал -:-  Карабах - - -
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Ворскла 1.28 5.6 10
23:00 сегодня  Динамо Зб -:-  Андерлехт 1.6 4.2 5.2
23:00 сегодня  Спартак Тр -:-  Фенербахче 3.1 3.4 2.25
23:00 сегодня  Славия П -:-  Зенит 1.7 3.6 5.3
23:00 сегодня  Копенгаген -:-  Бордо - - -
23:00 сегодня  Селтик -:-  Зальцбург 2.45 3.25 2.9
23:00 сегодня  Олимпиакос -:-  Милан 2.75 3.15 2.65
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История любви. Божович и клубы РПЛ

05 октября 2018, 22:00

Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов», и это уже седьмой клуб черногорского «Графа» в России. «Соккер.ру» вспоминает историю любви целиком.

1. «Амкар»

Период работы: 9 января 2008 – 28 ноября 2008 (10 месяцев и 19 дней)
Результаты: 34 игры = 15 побед, 12 ничьих, 7 поражений. Побед: 44.12%

В этом году Божович отметил свой 50-летний юбилей, а в России этот тренер впервые оказался за полгода до своего 40-го дня рождения. До прихода в «Амкар» Миодраг девять раз менял работу, в том числе трижды возглавлял «Борац» из Чачака, а за пределами бывшей Югославии поработал в Японии и на Кипре. В России Божович оказался в год больших успехов нашего футбола: «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная взяла «бронзу» чемпионата Европы. Черногорский специалист привел скромный клуб из Перми к четвертому месту в РПЛ, выше предыдущего чемпиона и действующего обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА «Зенита», выше трех московских клубов – «Спартака», «Локомотива» и «Москвы». Кроме того, «Амкар» добрался до финала Кубка России, где только в серии пенальти уступил ЦСКА. Пермяки гремели на всю страну, «Звезда» заполнялась под завязку, а Божович сходу сделал себе имя. 

2. «Москва»

Период работы: 28 ноября 2008 – 25 февраля 2010 (1 год, 2 месяца и 28 дней)
Результаты: 34 игры = 16 побед, 9 ничьих, 9 поражений. Побед: 47.06%

Роман Божовича с «Амкаром» получился недолгим: «Граф» отправился в Москву, где одноименный клуб предложил ему щедрый контракт, в то время как в Перми был достигнут потолок, выше которого прыгнуть было нереально, что и подтвердило 13-е место «Амкара» в следующем сезоне. Впрочем, история «Москвы» еще печальнее. В сезоне-2009 «горожане» заняли шестое место в турнирной таблице, но потом у клуба обнаружились финансовые проблемы, в начале 2010-го года «Москва» потеряла профессиональный статус, а Миодраг Божович – работу. 

3. «Динамо»

Период работы: 28 апреля 2010 – 21 апреля 2011 (11 месяцев и 24 дня)
Результаты: 31 игра = 11 побед, 11 ничьих, 9 поражений. Побед: 35.48%

«Москва» канула в Лету, а сам Божович недолго оставался безработным: его пригласили в «Динамо», где завершилась четырехлетка Кобелева. Седьмое место по окончании сезона не вполне удовлетворяло амбициям «бело-голубых». Тем не менее, Миодрагу доверили подготовку команды к переходному сезону, но «Динамо» стартовало невнятно, вылетело из Кубка России, после чего черногорец подал в отставку, которая была удовлетворена. После Божовича команду возглавил Сергей Силкин, и «Динамо» «на багаже» предыдущего наставника несколько месяцев демонстрировало лучший футбол в новейшей истории клуба. 

4. «Амкар»

Период работы: 29 сентября 2011 – 11 июня 2012 (8 месяцев и 13 дней)
Результаты: 19 игр = 9 побед, 5 ничьих, 5 поражений. Побед: 47.37%

Осенью того же года Божович снова возглавил «Амкар», которому требовалась помощь в борьбе за выживание. Девять побед в 19-ти играх и 10-е место в итоговой таблице переходного чемпионата – отличный показатель для пермяков, которые никогда сыром в масле не катались. Миодраг помог «Амкару» решить задачу в сезоне и перезагрузил собственную карьеру в Перми, где и начинал свой «русский поход».

5. «Ростов»

Период работы: 11 июня 2012 – 25 сентября 2014 (2 года, 3 месяца и 14 дней)
Результаты: 74 игры = 20 побед, 19 ничьих, 35 поражений. Побед: 27.02%

Самый продолжительный отрезок своей карьеры Божович провел в «Ростове», в «Амкаре» даже за два захода суммарно меньше наберется. Сумел усидеть на одном месте дольше двух лет – нетипично для «Графа-кочевника». В первом сезоне «Ростов» Божовича еле-еле сохранил прописку в РПЛ, выиграв в стыковых матчах у представителя ФНЛ. Зато в кампании 2013/2014 с помощью привлеченных на правах аренды из «Спартака» Артема Дзюбы и Джано Ананидзе «Ростов» забрался на седьмую строчку в таблице чемпионата России и, что самое ценное, выиграл Кубок России. При этом у руля «желто-синих» Миодраг выиграл всего лишь чуть больше четверти матчей, а беспросветный в плане результатов старт чемпионата 2014/2015 привел к закономерной отставке. 

6. «Локомотив»

Период работы: 4 октября 2014 – 11 мая 2015 (7 месяцев и 7 дней)
Результаты: 21 игра = 10 побед, 6 ничьих, 5 поражений. Побед: 47.61%

Всего лишь через неделю после ухода из «Ростова» Божович был объявлен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива», а всего через неделю черногорца утвердили в этой должности. В этом московском клубе у него снова не все получилось: в начале мая, после поражения от ЦСКА 1:3 и всего лишь за три тура до конца чемпионата Миодраг был освобожден от обязанностей. При этом именно он вывел «Локомотив» в финал Кубка России, который железнодорожники выиграли. Радость с командой черногорец разделить не сумел, но свою медаль по почте получил.

7. «Арсенал»

Период работы: 18 июня 2017 – 20 мая 2018 (11 месяцев и 2 дня)
Результаты: 31 игра = 13 побед, 6 ничьих, 12 поражений. Побед: 41.93%

После ухода из «Локомотива» Божович на два года уехал из России: он получил предложение, от которого не мог отказаться: Миодраг возглавил свой любимый клуб – «Црвену Звезду». «Граф» выиграл с клубом из Белграда «золото» и «серебро» чемпионата Сербии, а прошлым летом снова принял вызов из РПЛ – от тульского «Арсенала». «Оружейники» под руководством Божовича финишировали на седьмой строчке, остановившись в шаге от попадания в еврокубки, но по окончании сезона Миодраг неожиданно покинул свой пост, мотивировав свое решение тем, что «Арсенал» не предложил ему вовремя новый контракт. 

8. «Крылья Советов»

Период работы: 5 октября 2018 - … 

Сегодня Миодраг Божович представлен в качестве главного тренера «Крыльев Советов», где он призван заменить Андрея Тихонова. Этот специалист никогда не вылетал из РПЛ, худший результат – 13-е место с «Ростовом» и сохранение прописки через стыковые матчи в кампании 2012/2013. В другие сезоны Божович был четвертым, шестым, десятым и несколько раз финишировал на седьмой строчке. Любой из этих результатов устроит самарцев, не правда ли? Суммарный стаж работы Миодрага в России составляет семь с половиной лет. «Крылья Советов» очень не хотят снова вылетать в ФНЛ и делают ставку на опыт. 

Дальше «Крылья» летят без Тихонова

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Все комментарии
Lihaim Moyyshe
Lihaim Moyyshe ответил Фата лист
06 октября в 21:12
Смешно читать критику Божовича, одного из самых крепких тренеров лиги, уже сегодня он стартанет с победы против московского Динамо, вот тогда и покритикуете
Как в воду глядел.
Lihaim Moyyshe
Lihaim Moyyshe
06 октября в 21:12
А правда, что Шпopтaг выиграл последнюю игру в еврокубках?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   250 / 962
06 октября в 11:48
Бездарный тренеришко ! Столько клубов поменял , а толку- ни где ! Зато ,всегда готов ! )))))
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   255 / 962
06 октября в 09:10
Вот уважаю этого тренера и всё! Реальный стресс-менеджер. Сколько уже клубов черногорец за пупок из одного места вытаскивал, причём российских. Удивляюсь, как он ещё до сих пор роспаспорт не получил? ;)
Фата лист
Фата лист
   54 / 962
06 октября в 08:38
Смешно читать критику Божовича, одного из самых крепких тренеров лиги, уже сегодня он стартанет с победы против московского Динамо, вот тогда и покритикуете
Klаsse
Klаsse
06 октября в 08:11
Очередной физрук для команды лифётра. Как тарханов, как игнатьев, как непомнящий, как гончеренко.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   83 / 962
06 октября в 07:21
Убогий какой то тренер. Тренер ли? Так тренировать любой может)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ice van Reed
   24 / 962
05 октября в 22:52
вот вот.... не надо оно нам,бомжевичей
Ice van Reed
Ice van Reed ответил 25процентный клоун
   256 / 962
05 октября в 22:45
помню помню ,слив бомжам дома,когда до этого громили всех подряд
Остановили Локо на ходу, и в двух чемпионствах ЦСКА поучаствовали!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ice van Reed
   24 / 962
05 октября в 22:39
помню помню ,слив бомжам дома,когда до этого громили всех подряд
Ice van Reed
Ice van Reed
   256 / 962
05 октября в 22:14
С возвращением Граф, что ты сделал для Ростова, мы никогда не забудем!!!
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