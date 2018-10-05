История любви. Божович и клубы РПЛ

05 октября 2018, 22:00

Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов», и это уже седьмой клуб черногорского «Графа» в России. «Соккер.ру» вспоминает историю любви целиком.

1. «Амкар»

Период работы: 9 января 2008 – 28 ноября 2008 (10 месяцев и 19 дней)

Результаты: 34 игры = 15 побед, 12 ничьих, 7 поражений. Побед: 44.12%

В этом году Божович отметил свой 50-летний юбилей, а в России этот тренер впервые оказался за полгода до своего 40-го дня рождения. До прихода в «Амкар» Миодраг девять раз менял работу, в том числе трижды возглавлял «Борац» из Чачака, а за пределами бывшей Югославии поработал в Японии и на Кипре. В России Божович оказался в год больших успехов нашего футбола: «Зенит» выиграл Кубок УЕФА , а сборная взяла «бронзу» чемпионата Европы. Черногорский специалист привел скромный клуб из Перми к четвертому месту в РПЛ , выше предыдущего чемпиона и действующего обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА «Зенита», выше трех московских клубов – «Спартака», «Локомотива» и «Москвы». Кроме того, «Амкар» добрался до финала Кубка России, где только в серии пенальти уступил ЦСКА . Пермяки гремели на всю страну, «Звезда» заполнялась под завязку, а Божович сходу сделал себе имя.

2. «Москва»

Период работы: 28 ноября 2008 – 25 февраля 2010 (1 год, 2 месяца и 28 дней)

Результаты: 34 игры = 16 побед, 9 ничьих, 9 поражений. Побед: 47.06%

Роман Божовича с «Амкаром» получился недолгим: «Граф» отправился в Москву, где одноименный клуб предложил ему щедрый контракт, в то время как в Перми был достигнут потолок, выше которого прыгнуть было нереально, что и подтвердило 13-е место «Амкара» в следующем сезоне. Впрочем, история «Москвы» еще печальнее. В сезоне-2009 «горожане» заняли шестое место в турнирной таблице, но потом у клуба обнаружились финансовые проблемы, в начале 2010-го года «Москва» потеряла профессиональный статус, а Миодраг Божович – работу.

3. «Динамо»

Период работы: 28 апреля 2010 – 21 апреля 2011 (11 месяцев и 24 дня)

Результаты: 31 игра = 11 побед, 11 ничьих, 9 поражений. Побед: 35.48%

«Москва» канула в Лету, а сам Божович недолго оставался безработным: его пригласили в «Динамо», где завершилась четырехлетка Кобелева. Седьмое место по окончании сезона не вполне удовлетворяло амбициям «бело-голубых». Тем не менее, Миодрагу доверили подготовку команды к переходному сезону, но «Динамо» стартовало невнятно, вылетело из Кубка России, после чего черногорец подал в отставку, которая была удовлетворена. После Божовича команду возглавил Сергей Силкин, и «Динамо» «на багаже» предыдущего наставника несколько месяцев демонстрировало лучший футбол в новейшей истории клуба.

4. «Амкар»

Период работы: 29 сентября 2011 – 11 июня 2012 (8 месяцев и 13 дней)

Результаты: 19 игр = 9 побед, 5 ничьих, 5 поражений. Побед: 47.37%

Осенью того же года Божович снова возглавил «Амкар», которому требовалась помощь в борьбе за выживание. Девять побед в 19-ти играх и 10-е место в итоговой таблице переходного чемпионата – отличный показатель для пермяков, которые никогда сыром в масле не катались. Миодраг помог «Амкару» решить задачу в сезоне и перезагрузил собственную карьеру в Перми, где и начинал свой «русский поход».

5. «Ростов»

Период работы: 11 июня 2012 – 25 сентября 2014 (2 года, 3 месяца и 14 дней)

Результаты: 74 игры = 20 побед, 19 ничьих, 35 поражений. Побед: 27.02%

Самый продолжительный отрезок своей карьеры Божович провел в «Ростове», в «Амкаре» даже за два захода суммарно меньше наберется. Сумел усидеть на одном месте дольше двух лет – нетипично для «Графа-кочевника». В первом сезоне «Ростов» Божовича еле-еле сохранил прописку в РПЛ , выиграв в стыковых матчах у представителя ФНЛ . Зато в кампании 2013/2014 с помощью привлеченных на правах аренды из «Спартака» Артема Дзюбы и Джано Ананидзе «Ростов» забрался на седьмую строчку в таблице чемпионата России и, что самое ценное, выиграл Кубок России. При этом у руля «желто-синих» Миодраг выиграл всего лишь чуть больше четверти матчей, а беспросветный в плане результатов старт чемпионата 2014/2015 привел к закономерной отставке.

6. «Локомотив»

Период работы: 4 октября 2014 – 11 мая 2015 (7 месяцев и 7 дней)

Результаты: 21 игра = 10 побед, 6 ничьих, 5 поражений. Побед: 47.61%

Всего лишь через неделю после ухода из «Ростова» Божович был объявлен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива», а всего через неделю черногорца утвердили в этой должности. В этом московском клубе у него снова не все получилось: в начале мая, после поражения от ЦСКА 1:3 и всего лишь за три тура до конца чемпионата Миодраг был освобожден от обязанностей. При этом именно он вывел «Локомотив» в финал Кубка России, который железнодорожники выиграли. Радость с командой черногорец разделить не сумел, но свою медаль по почте получил.

7. «Арсенал»

Период работы: 18 июня 2017 – 20 мая 2018 (11 месяцев и 2 дня)

Результаты: 31 игра = 13 побед, 6 ничьих, 12 поражений. Побед: 41.93%

После ухода из «Локомотива» Божович на два года уехал из России: он получил предложение, от которого не мог отказаться: Миодраг возглавил свой любимый клуб – «Црвену Звезду». «Граф» выиграл с клубом из Белграда «золото» и «серебро» чемпионата Сербии, а прошлым летом снова принял вызов из РПЛ – от тульского «Арсенала». «Оружейники» под руководством Божовича финишировали на седьмой строчке, остановившись в шаге от попадания в еврокубки, но по окончании сезона Миодраг неожиданно покинул свой пост, мотивировав свое решение тем, что «Арсенал» не предложил ему вовремя новый контракт.

8. «Крылья Советов»

Период работы: 5 октября 2018 - …

Сегодня Миодраг Божович представлен в качестве главного тренера «Крыльев Советов», где он призван заменить Андрея Тихонова. Этот специалист никогда не вылетал из РПЛ , худший результат – 13-е место с «Ростовом» и сохранение прописки через стыковые матчи в кампании 2012/2013. В другие сезоны Божович был четвертым, шестым, десятым и несколько раз финишировал на седьмой строчке. Любой из этих результатов устроит самарцев, не правда ли? Суммарный стаж работы Миодрага в России составляет семь с половиной лет. «Крылья Советов» очень не хотят снова вылетать в ФНЛ и делают ставку на опыт.

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