Антисборная 12-го тура: нелепые защитники и беспечные стрелки

30 октября 2018, 13:00

Дюжина раундов РПЛ позади, чемпионат России подбирается к своему экватору. «Соккер.ру» разбирает события 12-го тура и называет имена главных неудачников.

Вратарь

Евгений Фролов («Оренбург»)

Никаких сомнений относительно вратарской позиции в антисборной тура, ведь Евгений Фролов допустил грубейшую ошибку, которая привела к взятию ворот «Оренбурга». После захлебнувшейся атаки соперников мяч оказался в ногах у голкипера, а он немыслимым образом сделал пас на игрока тульского «Арсенала», расположившегося в штрафной площади. Пусть Евгений скажет спасибо партнерам, благодаря голам которых «Оренбург» не проиграл в Туле, иначе Фролову было бы совсем грустно.

Защитники

Виталий Устинов («Рубин»)

Устинов на протяжении двух третей матча со «Спартаком» демонстрировал солидный футбол: бороздил бровку, подсадил на «горчичники» Ханни с Комбаровым, качественно действовал в отборах и единоборствах. Но в какой-то момент Виталия будто подменили. На 62-й минуте защитник получил желтую карточку, разнервничался, а через четверть часа остановил обычную подачу Дмитрия Комбарова руками в штрафной площади и привез пенальти в ворота «Рубина». И Устинов еще легко отделался, ведь должен был получать второе предупреждение и красную карточку, так как арбитр зафиксировал намеренную игру рукой, однако Казарцев принял половинчатое решение: пенальти назначил, но удалить игрока постеснялся.

Илья Кутепов («Спартак»)

К Кутепову как к игроку сборной России и четвертьфиналисту чемпионата мира будем добры и безжалостны. Безжалостно отмечаем, что Илья допустил ряд непростительных для защитника высокого класса ошибок – как в выборе позиции, так и при работе с мячом. Благо, партнеры подчистили и не дали Кутепову совершить результативный ляп, в одном из эпизодов товарища отважно выручил Петкович. Доброта же нужна для того, чтобы напомнить: это всего лишь второй матч Ильи после четырехмесячного простоя, связанного с травмой, нужно время, чтобы обрести форму и игровой тонус.

Кирилл Набабкин ( ЦСКА )

Набабкин был откровенно плох в игре против «Краснодара». Вперед он не ходил от слова «совсем», думаете, взамен в обороне действовал надежно? Снова нет – мимо него соперники ходили сквозняком. Кирилл причастен и к пропущенным мячам: упустил Вандерсона, не сумел достать его даже в подкате, и через пару секунд мяч затрепыхался в сетке ворот Акинфеева, во втором случае Набабкин не смог прервать голевую передачу на Классона. Матч, который лучше поскорее забыть.

Дмитрий Скопинцев («Ростов»)

Скопинцев усложнил «Ростову» задачу в игре, которую команда Валерия Карпина полностью контролировала. Дмитрий оставил своих партнеров в меньшинстве уже в начале второго тайма, когда получил вторую желтую карточку. Первое предупреждение Скопинцев схлопотал за необязательный фол в центре поля, а второе – и вовсе за симуляцию. Повторы убеждают в правоте Сергея Карасева: защитник «Анжи» вовремя одернул вытянутую ногу, а Дмитрий картинно упал, будто препятствие по-прежнему оставалось на его пути. В следующий раз будет умнее и честнее.

Полузащитники

Энис Гавазай («Енисей»)

Полузащита «Енисея» провалила матч против «Локомотива», который запросто проходил центр поля, не встречая никакого сопротивления. Яркий представитель безропотной средней линии красноярцев – албанец Гавазай, чье присутствие на поле обнаружилось только в перерыве, когда на экране появился титр, докладывающий о замене Эниса на Дарко Бодула.

Артём Фидлер («Урал»)

В случае Фидлера красную карточку можно вынести за скобки, не из-за нее капитан «Урала» в символической антисборной. Удаление – это всего лишь апофеоз пассивной игры Артема, сделавшего один отбор за матч и выигравшего одно единоборство. Не удивительно, что «Уфа» имела основательное превосходство по части подбора бесхозных мячей у обеих штрафных. Фидлер допустил это.

Игорь Чайковский («Анжи»)

Магомед Адиев поставил своей команде «двойку» за игру против «Ростова», и с этой оценкой можно согласиться, ведь «Анжи» сыграл безобразно с точки зрения понимания футбола. Такая игра команды – следствие провала отдельных игроков. Чайковский играл исключительно на чистых мячах, за час с лишним игрового времени сделал 17 передач ближайшим партнерам и заработал желтую карточку. Это все ТТД полузащитника.

Софьян Ханни («Спартак»)

Не считаю, что Ханни правильно используют в «Спартаке»: алжирец – игрок эпизода, мастер последнего паса, а его заставляют выдавать объем на фланге, поэтому к чужой штрафной площади Софьян доезжает на спущенных шинах. Но в схеме 4-3-3 для Ханни нет другой позиции, а на левом фланге полузащитник снова себя не проявил, оказавшись (и вполне справедливо) первым кандидатом на замену в игре с «Рубином».

Нападающие

Максим Канунников («Крылья Советов»)

В нападении антисборной сегодня форвард, не сумевший реализовать царский момент. Мы ведь всегда обращаем внимание и строго спрашиваем за результативные ошибки с вратарей и защитников, но разве не точно такой же ляп допустил Канунников, который из убойной позиции с пяти метров попал в перекладину ворот «Зенита»? Добро пожаловать в команду антигероев!

Ивелин Попов/Сильванус Нимели («Спартак»)

«Спартак» играл в Казани без двух основных нападающих: Зе Луиш и Луис Адриано остались в Москве. В центре атаки у «красно-белых» поиграли Ивелин Попов и Сильванус Нимели. Оба – с нулевым КПД . У форварда из Либерии при счете 1:0 в пользу «Спартака» был момент, но он пробил в небеса - тоже ведь результативная ошибка. А вообще, качество атакующих действий москвичей в матче с «Рубином» красноречиво подчеркивает тот факт, что «Спартак» нанес всего лишь один удар в створ чужих ворот, да и тот – с пенальти.

Тренер

Виктор Ганчаренко ( ЦСКА )