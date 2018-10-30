Антисборная 12-го тура: нелепые защитники и беспечные стрелки

Дюжина раундов РПЛ позади, чемпионат России подбирается к своему экватору. «Соккер.ру» разбирает события 12-го тура и называет имена главных неудачников.
Вратарь
Евгений Фролов («Оренбург»)
Никаких сомнений относительно вратарской позиции в антисборной тура, ведь Евгений Фролов допустил грубейшую ошибку, которая привела к взятию ворот «Оренбурга». После захлебнувшейся атаки соперников мяч оказался в ногах у голкипера, а он немыслимым образом сделал пас на игрока тульского «Арсенала», расположившегося в штрафной площади. Пусть Евгений скажет спасибо партнерам, благодаря голам которых «Оренбург» не проиграл в Туле, иначе Фролову было бы совсем грустно.
Защитники
Виталий Устинов («Рубин»)
Устинов на протяжении двух третей матча со «Спартаком» демонстрировал солидный футбол: бороздил бровку, подсадил на «горчичники» Ханни с Комбаровым, качественно действовал в отборах и единоборствах. Но в какой-то момент Виталия будто подменили. На 62-й минуте защитник получил желтую карточку, разнервничался, а через четверть часа остановил обычную подачу Дмитрия Комбарова руками в штрафной площади и привез пенальти в ворота «Рубина». И Устинов еще легко отделался, ведь должен был получать второе предупреждение и красную карточку, так как арбитр зафиксировал намеренную игру рукой, однако Казарцев принял половинчатое решение: пенальти назначил, но удалить игрока постеснялся.
Илья Кутепов («Спартак»)
К Кутепову как к игроку сборной России и четвертьфиналисту чемпионата мира будем добры и безжалостны. Безжалостно отмечаем, что Илья допустил ряд непростительных для защитника высокого класса ошибок – как в выборе позиции, так и при работе с мячом. Благо, партнеры подчистили и не дали Кутепову совершить результативный ляп, в одном из эпизодов товарища отважно выручил Петкович. Доброта же нужна для того, чтобы напомнить: это всего лишь второй матч Ильи после четырехмесячного простоя, связанного с травмой, нужно время, чтобы обрести форму и игровой тонус.
Кирилл Набабкин (ЦСКА)
Набабкин был откровенно плох в игре против «Краснодара». Вперед он не ходил от слова «совсем», думаете, взамен в обороне действовал надежно? Снова нет – мимо него соперники ходили сквозняком. Кирилл причастен и к пропущенным мячам: упустил Вандерсона, не сумел достать его даже в подкате, и через пару секунд мяч затрепыхался в сетке ворот Акинфеева, во втором случае Набабкин не смог прервать голевую передачу на Классона. Матч, который лучше поскорее забыть.
Дмитрий Скопинцев («Ростов»)
Скопинцев усложнил «Ростову» задачу в игре, которую команда Валерия Карпина полностью контролировала. Дмитрий оставил своих партнеров в меньшинстве уже в начале второго тайма, когда получил вторую желтую карточку. Первое предупреждение Скопинцев схлопотал за необязательный фол в центре поля, а второе – и вовсе за симуляцию. Повторы убеждают в правоте Сергея Карасева: защитник «Анжи» вовремя одернул вытянутую ногу, а Дмитрий картинно упал, будто препятствие по-прежнему оставалось на его пути. В следующий раз будет умнее и честнее.
Полузащитники
Энис Гавазай («Енисей»)
Полузащита «Енисея» провалила матч против «Локомотива», который запросто проходил центр поля, не встречая никакого сопротивления. Яркий представитель безропотной средней линии красноярцев – албанец Гавазай, чье присутствие на поле обнаружилось только в перерыве, когда на экране появился титр, докладывающий о замене Эниса на Дарко Бодула.
Артём Фидлер («Урал»)
В случае Фидлера красную карточку можно вынести за скобки, не из-за нее капитан «Урала» в символической антисборной. Удаление – это всего лишь апофеоз пассивной игры Артема, сделавшего один отбор за матч и выигравшего одно единоборство. Не удивительно, что «Уфа» имела основательное превосходство по части подбора бесхозных мячей у обеих штрафных. Фидлер допустил это.
Игорь Чайковский («Анжи»)
Магомед Адиев поставил своей команде «двойку» за игру против «Ростова», и с этой оценкой можно согласиться, ведь «Анжи» сыграл безобразно с точки зрения понимания футбола. Такая игра команды – следствие провала отдельных игроков. Чайковский играл исключительно на чистых мячах, за час с лишним игрового времени сделал 17 передач ближайшим партнерам и заработал желтую карточку. Это все ТТД полузащитника.
Софьян Ханни («Спартак»)
Не считаю, что Ханни правильно используют в «Спартаке»: алжирец – игрок эпизода, мастер последнего паса, а его заставляют выдавать объем на фланге, поэтому к чужой штрафной площади Софьян доезжает на спущенных шинах. Но в схеме 4-3-3 для Ханни нет другой позиции, а на левом фланге полузащитник снова себя не проявил, оказавшись (и вполне справедливо) первым кандидатом на замену в игре с «Рубином».
Нападающие
Максим Канунников («Крылья Советов»)
В нападении антисборной сегодня форвард, не сумевший реализовать царский момент. Мы ведь всегда обращаем внимание и строго спрашиваем за результативные ошибки с вратарей и защитников, но разве не точно такой же ляп допустил Канунников, который из убойной позиции с пяти метров попал в перекладину ворот «Зенита»? Добро пожаловать в команду антигероев!
Ивелин Попов/Сильванус Нимели («Спартак»)
«Спартак» играл в Казани без двух основных нападающих: Зе Луиш и Луис Адриано остались в Москве. В центре атаки у «красно-белых» поиграли Ивелин Попов и Сильванус Нимели. Оба – с нулевым КПД. У форварда из Либерии при счете 1:0 в пользу «Спартака» был момент, но он пробил в небеса - тоже ведь результативная ошибка. А вообще, качество атакующих действий москвичей в матче с «Рубином» красноречиво подчеркивает тот факт, что «Спартак» нанес всего лишь один удар в створ чужих ворот, да и тот – с пенальти.
Тренер
Виктор Ганчаренко (ЦСКА)
Не раз и не два Виктор Михайлович попадал в символические сборные «Соккер.ру» из-за умения ловко «сменить пластинку» по ходу матча. Зачастую Ганчаренко подбирает удачные для ЦСКА мелодии, и его команда прибавляет во вторых таймах, однако во встрече с «Краснодаром» тренер собственноручно сломал игру, заменив Дзагоева и Чалова на полузащитников Хосонова и Бийола. Это отмечают и футболисты: Классон обращает внимание, что «быки» взяли игру под контроль после замены Чалова, а Влашич уверен, что ЦСКА допустил ошибку, взявшись сушить игру.
Водные процедуры,свежий воздух и главное покой !
Верю,все у тебя наладится ))
Водные процедуры,свежий воздух и главное покой !
Верю,все у тебя наладится ))
Где "орлы" из обороны Крыльев, привезшие себе гол от ненастойчивого Зенита и давшие повод для удаления?
Где "орлы" из обороны Крыльев, привезшие себе гол от ненастойчивого Зенита и давшие повод для удаления?
Вот те раз, и когда Кутепов перешёл в этот класс? Или то, что им гуртом присвоили звание ЗМС делает их классными игроками?
Внимательнее надо быть при писании, тщательнее выбирать слова.
Вот те раз, и когда Кутепов перешёл в этот класс? Или то, что им гуртом присвоили звание ЗМС делает их классными игроками?
Внимательнее надо быть при писании, тщательнее выбирать слова.
Смотрим дальше.
Смотрим дальше.
Кстати, за Спартак болеет.
Кстати, за Спартак болеет.
Последний аргумент почитателя петухеева ))
Последний аргумент почитателя петухеева ))
2. Я и в первом случае говорил, что вторую жёлтую арбитр придумал. Поэтому Набабкину заслуженно не дали вторую
2. Я и в первом случае говорил, что вторую жёлтую арбитр придумал. Поэтому Набабкину заслуженно не дали вторую