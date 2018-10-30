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Антисборная 12-го тура: нелепые защитники и беспечные стрелки

30 октября 2018, 13:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кутепов Илья
Кутепов Илья
Защитник
Попов Ивелин
Попов Ивелин
Полузащитник
Канунников Максим
Канунников Максим
Нападающий

Дюжина раундов РПЛ позади, чемпионат России подбирается к своему экватору. «Соккер.ру» разбирает события 12-го тура и называет имена главных неудачников.

Вратарь

Евгений Фролов («Оренбург»)

Никаких сомнений относительно вратарской позиции в антисборной тура, ведь Евгений Фролов допустил грубейшую ошибку, которая привела к взятию ворот «Оренбурга». После захлебнувшейся атаки соперников мяч оказался в ногах у голкипера, а он немыслимым образом сделал пас на игрока тульского «Арсенала», расположившегося в штрафной площади. Пусть Евгений скажет спасибо партнерам, благодаря голам которых «Оренбург» не проиграл в Туле, иначе Фролову было бы совсем грустно.

Защитники

Виталий Устинов («Рубин»)

Устинов на протяжении двух третей матча со «Спартаком» демонстрировал солидный футбол: бороздил бровку, подсадил на «горчичники» Ханни с Комбаровым, качественно действовал в отборах и единоборствах. Но в какой-то момент Виталия будто подменили. На 62-й минуте защитник получил желтую карточку, разнервничался, а через четверть часа остановил обычную подачу Дмитрия Комбарова руками в штрафной площади и привез пенальти в ворота «Рубина». И Устинов еще легко отделался, ведь должен был получать второе предупреждение и красную карточку, так как арбитр зафиксировал намеренную игру рукой, однако Казарцев принял половинчатое решение: пенальти назначил, но удалить игрока постеснялся.

Илья Кутепов («Спартак»)

К Кутепову как к игроку сборной России и четвертьфиналисту чемпионата мира будем добры и безжалостны. Безжалостно отмечаем, что Илья допустил ряд непростительных для защитника высокого класса ошибок – как в выборе позиции, так и при работе с мячом. Благо, партнеры подчистили и не дали Кутепову совершить результативный ляп, в одном из эпизодов товарища отважно выручил Петкович. Доброта же нужна для того, чтобы напомнить: это всего лишь второй матч Ильи после четырехмесячного простоя, связанного с травмой, нужно время, чтобы обрести форму и игровой тонус.

Кирилл Набабкин (ЦСКА)

Набабкин был откровенно плох в игре против «Краснодара». Вперед он не ходил от слова «совсем», думаете, взамен в обороне действовал надежно? Снова нет – мимо него соперники ходили сквозняком. Кирилл причастен и к пропущенным мячам: упустил Вандерсона, не сумел достать его даже в подкате, и через пару секунд мяч затрепыхался в сетке ворот Акинфеева, во втором случае Набабкин не смог прервать голевую передачу на Классона. Матч, который лучше поскорее забыть.

Дмитрий Скопинцев («Ростов»)

Скопинцев усложнил «Ростову» задачу в игре, которую команда Валерия Карпина полностью контролировала. Дмитрий оставил своих партнеров в меньшинстве уже в начале второго тайма, когда получил вторую желтую карточку. Первое предупреждение Скопинцев схлопотал за необязательный фол в центре поля, а второе – и вовсе за симуляцию. Повторы убеждают в правоте Сергея Карасева: защитник «Анжи» вовремя одернул вытянутую ногу, а Дмитрий картинно упал, будто препятствие по-прежнему оставалось на его пути. В следующий раз будет умнее и честнее.

Полузащитники  

Энис Гавазай («Енисей»)

Полузащита «Енисея» провалила матч против «Локомотива», который запросто проходил центр поля, не встречая никакого сопротивления. Яркий представитель безропотной средней линии красноярцев – албанец Гавазай, чье присутствие на поле обнаружилось только в перерыве, когда на экране появился титр, докладывающий о замене Эниса на Дарко Бодула.

Артём Фидлер («Урал»)

В случае Фидлера красную карточку можно вынести за скобки, не из-за нее капитан «Урала» в символической антисборной. Удаление – это всего лишь апофеоз пассивной игры Артема, сделавшего один отбор за матч и выигравшего одно единоборство. Не удивительно, что «Уфа» имела основательное превосходство по части подбора бесхозных мячей у обеих штрафных. Фидлер допустил это.

Игорь Чайковский («Анжи»)

Магомед Адиев поставил своей команде «двойку» за игру против «Ростова», и с этой оценкой можно согласиться, ведь «Анжи» сыграл безобразно с точки зрения понимания футбола. Такая игра команды – следствие провала отдельных игроков. Чайковский играл исключительно на чистых мячах, за час с лишним игрового времени сделал 17 передач ближайшим партнерам и заработал желтую карточку. Это все ТТД полузащитника.

Софьян Ханни («Спартак»)

Не считаю, что Ханни правильно используют в «Спартаке»: алжирец – игрок эпизода, мастер последнего паса, а его заставляют выдавать объем на фланге, поэтому к чужой штрафной площади Софьян доезжает на спущенных шинах. Но в схеме 4-3-3 для Ханни нет другой позиции, а на левом фланге полузащитник снова себя не проявил, оказавшись (и вполне справедливо) первым кандидатом на замену в игре с «Рубином».

Нападающие

Максим Канунников («Крылья Советов»)

В нападении антисборной сегодня форвард, не сумевший реализовать царский момент. Мы ведь всегда обращаем внимание и строго спрашиваем за результативные ошибки с вратарей и защитников, но разве не точно такой же ляп допустил Канунников, который из убойной позиции с пяти метров попал в перекладину ворот «Зенита»? Добро пожаловать в команду антигероев!

Ивелин Попов/Сильванус Нимели («Спартак»)

«Спартак» играл в Казани без двух основных нападающих: Зе Луиш и Луис Адриано остались в Москве. В центре атаки у «красно-белых» поиграли Ивелин Попов и Сильванус Нимели. Оба – с нулевым КПД. У форварда из Либерии при счете 1:0 в пользу «Спартака» был момент, но он пробил в небеса -  тоже ведь результативная ошибка. А вообще, качество атакующих действий москвичей в матче с «Рубином» красноречиво подчеркивает тот факт, что «Спартак» нанес всего лишь один удар в створ чужих ворот, да и тот – с пенальти.

Тренер

Виктор Ганчаренко (ЦСКА)

Не раз и не два Виктор Михайлович попадал в символические сборные «Соккер.ру» из-за умения ловко «сменить пластинку» по ходу матча. Зачастую Ганчаренко подбирает удачные для ЦСКА мелодии, и его команда прибавляет во вторых таймах, однако во встрече с «Краснодаром» тренер собственноручно сломал игру, заменив Дзагоева и Чалова на полузащитников Хосонова и Бийола. Это отмечают и футболисты: Классон обращает внимание, что «быки» взяли игру под контроль после замены Чалова, а Влашич уверен, что ЦСКА допустил ошибку, взявшись сушить игру.

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Все комментарии
амурец
амурец
   84 / 801
31 октября в 12:33
всё верно
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 801
30 октября в 23:59
Нимели не по делу.Остальные в тему,хотя список можно расширить.
mangoх12
mangoх12 ответил spartach n1
   28 / 801
30 октября в 19:09
Жума,как там в Курске в водоснабжением,есть возможность холодной воды таз набрать ?)) Водные процедуры,свежий воздух и главное покой ! Верю,все у тебя наладится ))
Спартач , Игорек еще 10 лет играть будет , как там у тебя с водоснабжением на ближайшие 10 лет ,есть возможность холодной воды таз набрать ?))
Водные процедуры,свежий воздух и главное покой !
Верю,все у тебя наладится ))
Serg3.12
Serg3.12
   20 / 801
30 октября в 19:07
Скопинцев тут не по делу
Где "орлы" из обороны Крыльев, привезшие себе гол от ненастойчивого Зенита и давшие повод для удаления?
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   28 / 801
30 октября в 19:05
А причём тут ЦЗ, когда мы вас по честному обыграли?
тебе напомнить игру полуфинал кубка пару лет назад как вас Иванов грязно выстаскивал ? ))
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   28 / 801
30 октября в 19:04
Слабые кони пошли, чуют что зацепится в споре не за что, как сказал Гончаренко - пустая игра у коней ))
Котяра ты честь хвост тут распустил, ну отскочили поздравляю ) В конце посомтрим кто на каком месте окажется))
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   28 / 801
30 октября в 18:59
Ну такое у нас ГинерПЛ )))
О еще одному Гинер жизнь попортил))
UrAn54
UrAn54
   641 / 801
30 октября в 18:49
"...Илья допустил ряд непростительных для защитника высокого класса ошибок..."
Вот те раз, и когда Кутепов перешёл в этот класс? Или то, что им гуртом присвоили звание ЗМС делает их классными игроками?
Внимательнее надо быть при писании, тщательнее выбирать слова.
офигенный
офигенный
30 октября в 18:49
офигеть что тут было
UrAn54
UrAn54
   641 / 801
30 октября в 18:40
Да, уж, Ганчаренко начудил. Но главное чтобы в прок пошло.
Смотрим дальше.
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   10 / 801
30 октября в 17:12
Жума,и меня давай в игнор ! Последний аргумент почитателя петухеева ))
    Faustello
    Faustello ответил makkie
       49 / 801
    30 октября в 16:25
    Знатно Зигаев потроллил ваших :D Кстати, за Спартак болеет.
    Ну да, всю игру походу под столом у Чердака просидел ))
    makkie
    makkie ответил Faustello
       42 / 801
    30 октября в 16:19
    А вот тебе ещё отношение к замкадным клубам. Чёрт идущий брать интервью не знает ни счета ни кто забил ни кто отдал - готовился к триумфу коней: https://www.youtube.com/watch?v=Z76M5GqrzCI&t=3s
    Знатно Зигаев потроллил ваших :D
    Кстати, за Спартак болеет.
    spartach n1
    spartach n1 ответил Jum13
       7 / 801
    30 октября в 15:50
    Иди-ка ты в игнор, Ты о свинотроля фактически ничем не отличаешься. Надеюсь это у тебя осеннее
    Жума,и меня давай в игнор !
    Последний аргумент почитателя петухеева ))
    Faustello
    Faustello ответил parallels
       49 / 801
    30 октября в 15:28
    тема про спартак, вроде, а тут кони с быками переругались. эй, давайте про тарасовку лучше!
    Да кто ругался? кобылёнок отполз в самобан и все дела, ну конечно после нашей Краснодарской правды ему плохо, выпьет микстуры успокоится и будет снова как новенький ))
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Дед за ЦСКА
       3 / 801
    30 октября в 15:22
    да что ты? а превью?)))))))))
    parallels
    parallels
       5 / 801
    30 октября в 15:21
    тема про спартак, вроде, а тут кони с быками переругались. эй, давайте про тарасовку лучше!
    Рoже Милла
    Рoже Милла ответил Faustello
       71 / 801
    30 октября в 15:15
    Разговор слепого и глухого с адекватным болельщиком клуба гранда который его обыграл ))
    Смотри, котан, Джум Беланов обид не прощает, отдавит тебе хвост в подворотне.
    Faustello
    Faustello
       49 / 801
    30 октября в 15:03
    Слабые кони пошли, чуют что зацепится в споре не за что, как сказал Гончаренко - пустая игра у коней ))
    Faustello
    Faustello
       49 / 801
    30 октября в 15:02
    Это победа здравого смысла над конским атавизмом!
    Jum13
    Jum13 ответил Faustello
       10 / 801
    30 октября в 15:00
    Разговор слепого и глухого с адекватным болельщиком клуба гранда который его обыграл ))
    Иди-ка ты в игнор, Ты о свинотроля фактически ничем не отличаешься. Надеюсь это у тебя осеннее
    Faustello
    Faustello ответил Jum13
       49 / 801
    30 октября в 14:59
    Ну ясно - тебя сразил синдром памяти спартача. Дальше бессмысленно
    Разговор слепого и глухого с адекватным болельщиком клуба гранда который его обыграл ))
    Jum13
    Jum13 ответил Faustello
       10 / 801
    30 октября в 14:59
    Уверен самое прямое, впрочем как и Спартак ))
    Оооо... Ты шапочку из фольги вообще судя по всему не снимаешь?
    Jum13
    Jum13 ответил Faustello
       10 / 801
    30 октября в 14:58
    А причём тут ЦЗ, когда мы вас по честному обыграли?
    Ну ясно - тебя сразил синдром памяти спартача. Дальше бессмысленно
    Faustello
    Faustello ответил Jum13
       49 / 801
    30 октября в 14:58
    А ЦСКА имеет какое-то отношение к репортёрам "Матча"?
    Уверен самое прямое, впрочем как и Спартак ))
    Jum13
    Jum13 ответил Faustello
       10 / 801
    30 октября в 14:58
    Ну я в отличии от тебя за честный футбол, а не за победу любимого клуба любой ценой, как то так )))
    А ЦСКА имеет какое-то отношение к репортёрам "Матча"?
    Faustello
    Faustello ответил Jum13
       49 / 801
    30 октября в 14:58
    1. При чём тут это к играм с ЦЗ? 2. Я и в первом случае говорил, что вторую жёлтую арбитр придумал. Поэтому Набабкину заслуженно не дали вторую
    А причём тут ЦЗ, когда мы вас по честному обыграли?
    Jum13
    Jum13 ответил Faustello
       10 / 801
    30 октября в 14:57
    Вот тебе затравка - почему вам в игре с Аресналом дали Аресналу КК, а в игре с нами в той же ситуации (я прямо пересмотрел игру с Арсеналом) дали ЖК? Почему Набабе не дали заслуженные две ЖК?
    1. При чём тут это к играм с ЦЗ?
    2. Я и в первом случае говорил, что вторую жёлтую арбитр придумал. Поэтому Набабкину заслуженно не дали вторую
    Faustello
    Faustello ответил Jum13
       49 / 801
    30 октября в 14:57
    Забавно. Краснодар победил, а горит у тебя. С чего бы?
    Ну я в отличии от тебя за честный футбол, а не за победу любимого клуба любой ценой, как то так )))
    Jum13
    Jum13 ответил Faustello
       10 / 801
    30 октября в 14:56
    А вот тебе ещё отношение к замкадным клубам. Чёрт идущий брать интервью не знает ни счета ни кто забил ни кто отдал - готовился к триумфу коней: https://www.youtube.com/watch?v=Z76M5GqrzCI&t=3s
    Забавно. Краснодар победил, а горит у тебя. С чего бы?
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