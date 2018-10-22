Сборная 11-го тура: победители «Спартака» и «Зенита»

22 октября 2018, 21:32

Сразу три команды из лидирующей группы проиграли: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», однако нашлись герои из других клубов, пробившиеся в символическую сборную «Соккер.ру».

Вратарь

Иван Коновалов («Рубин»)

Сослан Джанаев близок к возвращению к полноценным тренировкам, но близок ли он к возвращению в ворота «Рубина»? Коновалов отлично пользуется представившейся возможностью, и не думайте, что он скучает без работы, так как защищает ворота команды Курбана Бердыева. Казанцы дают волю соперникам, «Уфа» втрое перестреляла «Рубин» в матче 11-го тура, а Ивану пришлось справиться с восьмью попаданиями в створ, чтобы отстоять нулевую ничью.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Перед паузой на матчи сборных Фернандес провел неубедительный матч за ЦСКА , попав под Хеведеса в московском дерби с «Локомотивом», зато в Каспийске Марио разгулялся, в матче против «Анжи» у него все получалось: и дриблинг, и пасы, и борьба, и отборы. Ну и результативной передачей на Чалова отметился – это самый большой плюс в карму.

Тони Шунич («Динамо»)

Шунич выполнил задачу, с которой в этом году не справлялись и более именитые центральные защитники: босниец сдержал Артема Дзюбу. Спокойная рассудительная игра Тони против «Зенита» не могла не впечатлить, а если подкрепить впечатления цифрами из статистики, получится еще убедительнее. У Шунича 100% попыток отборов стали удачными, 8 раз он перехватывал мяч, а еще выносил, блокировал и боролся так, что обеспечил «Динамо» сухой матч против лидера чемпионата.

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Во втором матче подряд победу «Локомотиву» приносят защитники. В дерби с ЦСКА Чорлука и Хеведес разыграли комбинацию после углового, в поединке с «Ростовом» Кверквелия вовремя «подобедал» после удара Дмитрия Баринова ножницами через себя. Понятно, что победный гол – это только половина истории, важно и то, как надежно Соломон отыграл у своих ворот.

Константин Рауш («Динамо»)

В схеме-трансформере «Динамо» Рауш часто оказывался на позиции левого центрального защитника из тройки, ведь с бровки поджимал Жоаозиньо, создавая некомфортную для «Зенита» плотность перед воротами Шунина. Константин нередко грешит позиционными ошибками, но в этой игре был безупречен, а для полного счастья вознаградил себя результативной передачей на Черных в фирменном стиле.

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Шикарно бороздил бровку в матче с «Ростовом», полностью выключил обычно активного Скопинцева и вовремя сориентировался в ситуации, когда нужно было быстро ввести мяч в игру из-за боковой линии, что привело к голу Антона Миранчука. Да-да, на счету Владислава голевой пас руками – редко такое встретишь в футболе!

Полузащитники

Самба Соу («Динамо»)

Один из лучших полузащитников-метрономов в чемпионате России. Имея в составе такого парня, «Динамо» всегда может рассчитывать, что исполняющий роль мозгового центра Соу примет оптимальное решение, будь команда с мячом или без мяча. Самба сыграл гораздо круче хваленых Краневиттера и Маркизио. «Зенит» не мог просочиться через центр и испытывал трудности в отборе, что не мудрено: Соу отдал 94% точных передач – лучший показатель в матче принципиальных соперников.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Молодой хавбек прибавляет от матча к матчу, пробивается в основу «Локомотива», выдерживая жестокую конкуренцию. Против «Ростова» Баринов дал отдохнуть Игорю Денисову, показав класс в оборонительной игре: 4 отбора (100% успешных) и 7 из 8 выигранных единоборств (88% успешных). А еще Дмитрий поучаствовал в победном голе, нанеся удар бисиклетой.

Никола Влашич ( ЦСКА )

Когда Влашич хорош, он хорош во всем. Это и черновая работа, которая идет в зачет командному преимуществу, и нестандартные действия – обводки и разрезающие передачи, приближающие ЦСКА к голам, и качественная работа с мячом. В ворота «Анжи» Никола еще и забил, пустив матч по выгодному армейцам сценарию.

Даниил Лесовой («Арсенал»)

Прекрасное впечатление оставил 20-летний полузащитник по игре против «Спартака»: техничный, с быстрыми и легкими ногами, с отличной стартовой и дистанционной скоростью. Классно убежал на рандеву с Максименко и исполнил разящий удар. Чем-то по манере игры в этом матче напомнил Владимира Быстрова: тоже держался правой бровки, тоже искал возможности для рывков. Кстати, и принадлежит Лесовой «Зениту», за «Арсенал» он выступает на правах аренды.

Нападающий

Зе Луиш («Спартак»)

«Спартак» проиграл из-за дыр в обороне, но кто скажет, что Зе Луиш плохо сделал свою работу? Форвард из Кабо-Верде оформил дубль, он вообще в последнее время нашел общий язык с голами: забил 5 мячей в последних трех встречах.

Тренеры

Дмитрий Хохлов («Динамо») и Олег Кононов («Арсенал»)

Во главе символической сборной тренерский тандем: оба наставника добились побед, которых от их команд не ждали. Дмитрий Хохлов сумел разрушить игру «Зенита» в центре поля и научил своих подопечных перекрывать правильные зоны, чтобы вытащить питерцев из зоны комфорта при позиционном нападении. «Арсенал» Кононова дважды проигрывал «Спартаку» на выезде, дважды сравнивал счет и, в конце концов, выиграл. Олег Георгиевич нашел уязвимость соперника на флангах и рассказал, как вскрыть «красно-белых» через эти зоны. Браво обоим!

Антисборная 11-го тура. Весь цвет РПЛ

Удар тура. Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Даже немного жаль, что удар Баринова ножницами через себя не зашел напрямую, ведь мог получиться чудесный гол. Как бы то ни было, «Локомотив» забил благодаря этой смелой попытке полузащитника, который удивляет в каждом матче. Отмечаем само решение и технику удара Дмитрия.

Сэйв тура. Антон Шунин («Динамо»)

Конкуренцию за место в воротах Шунин проиграл, потому что у него почти не было работы. Но однажды Антон выручил «Динамо» так, что даже комментаторам пришлось брать обратно слово: «Гол!» В концовке встречи Дзюба после подачи Ивановича бил головой, как казалось, наверняка, но Шунин вытянулся в струнку и накануне дня рождения Льва Ивановича Яшина совершил сэйв, подходящий для поздравления Легенды.