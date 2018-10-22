Сборная 11-го тура: победители «Спартака» и «Зенита»

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.15 3.25 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.7 3.75 4.45
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Сборная 11-го тура: победители «Спартака» и «Зенита»

22 октября 2018, 21:32

Сразу три команды из лидирующей группы проиграли: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», однако нашлись герои из других клубов, пробившиеся в символическую сборную «Соккер.ру».

Вратарь

Иван Коновалов («Рубин»)

Сослан Джанаев близок к возвращению к полноценным тренировкам, но близок ли он к возвращению в ворота «Рубина»? Коновалов отлично пользуется представившейся возможностью, и не думайте, что он скучает без работы, так как защищает ворота команды Курбана Бердыева. Казанцы дают волю соперникам, «Уфа» втрое перестреляла «Рубин» в матче 11-го тура, а Ивану пришлось справиться с восьмью попаданиями в створ, чтобы отстоять нулевую ничью. 

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

Перед паузой на матчи сборных Фернандес провел неубедительный матч за ЦСКА, попав под Хеведеса в московском дерби с «Локомотивом», зато в Каспийске Марио разгулялся, в матче против «Анжи» у него все получалось: и дриблинг, и пасы, и борьба, и отборы. Ну и результативной передачей на Чалова отметился – это самый большой плюс в карму.

Тони Шунич («Динамо»)

Шунич выполнил задачу, с которой в этом году не справлялись и более именитые центральные защитники: босниец сдержал Артема Дзюбу. Спокойная рассудительная игра Тони против «Зенита» не могла не впечатлить, а если подкрепить впечатления цифрами из статистики, получится еще убедительнее. У Шунича 100% попыток отборов стали удачными, 8 раз он перехватывал мяч, а еще выносил, блокировал и боролся так, что обеспечил «Динамо» сухой матч против лидера чемпионата. 

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Во втором матче подряд победу «Локомотиву» приносят защитники. В дерби с ЦСКА Чорлука и Хеведес разыграли комбинацию после углового, в поединке с «Ростовом» Кверквелия вовремя «подобедал» после удара Дмитрия Баринова ножницами через себя. Понятно, что победный гол – это только половина истории, важно и то, как надежно Соломон отыграл у своих ворот.

Константин Рауш («Динамо»)

В схеме-трансформере «Динамо» Рауш часто оказывался на позиции левого центрального защитника из тройки, ведь с бровки поджимал Жоаозиньо, создавая некомфортную для «Зенита» плотность перед воротами Шунина. Константин нередко грешит позиционными ошибками, но в этой игре был безупречен, а для полного счастья вознаградил себя результативной передачей на Черных в фирменном стиле. 

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Шикарно бороздил бровку в матче с «Ростовом», полностью выключил обычно активного Скопинцева и вовремя сориентировался в ситуации, когда нужно было быстро ввести мяч в игру из-за боковой линии, что привело к голу Антона Миранчука. Да-да, на счету Владислава голевой пас руками – редко такое встретишь в футболе! 

Полузащитники

Самба Соу («Динамо»)

Один из лучших полузащитников-метрономов в чемпионате России. Имея в составе такого парня, «Динамо» всегда может рассчитывать, что исполняющий роль мозгового центра Соу примет оптимальное решение, будь команда с мячом или без мяча. Самба сыграл гораздо круче хваленых Краневиттера и Маркизио. «Зенит» не мог просочиться через центр и испытывал трудности в отборе, что не мудрено: Соу отдал 94% точных передач – лучший показатель в матче принципиальных соперников.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Молодой хавбек прибавляет от матча к матчу, пробивается в основу «Локомотива», выдерживая жестокую конкуренцию. Против «Ростова» Баринов дал отдохнуть Игорю Денисову, показав класс в оборонительной игре: 4 отбора (100% успешных) и 7 из 8 выигранных единоборств (88% успешных). А еще Дмитрий поучаствовал в победном голе, нанеся удар бисиклетой.

Никола Влашич (ЦСКА)

Когда Влашич хорош, он хорош во всем. Это и черновая работа, которая идет в зачет командному преимуществу, и нестандартные действия – обводки и разрезающие передачи, приближающие ЦСКА к голам, и качественная работа с мячом. В ворота «Анжи» Никола еще и забил, пустив матч по выгодному армейцам сценарию.

Даниил Лесовой («Арсенал»)

Прекрасное впечатление оставил 20-летний полузащитник по игре против «Спартака»: техничный, с быстрыми и легкими ногами, с отличной стартовой и дистанционной скоростью. Классно убежал на рандеву с Максименко и исполнил разящий удар. Чем-то по манере игры в этом матче напомнил Владимира Быстрова: тоже держался правой бровки, тоже искал возможности для рывков. Кстати, и принадлежит Лесовой «Зениту», за «Арсенал» он выступает на правах аренды. 

Нападающий

Зе Луиш («Спартак»)

«Спартак» проиграл из-за дыр в обороне, но кто скажет, что Зе Луиш плохо сделал свою работу? Форвард из Кабо-Верде оформил дубль, он вообще в последнее время нашел общий язык с голами: забил 5 мячей в последних трех встречах. 

Тренеры

Дмитрий Хохлов («Динамо») и Олег Кононов («Арсенал»)

Во главе символической сборной тренерский тандем: оба наставника добились побед, которых от их команд не ждали. Дмитрий Хохлов сумел разрушить игру «Зенита» в центре поля и научил своих подопечных перекрывать правильные зоны, чтобы вытащить питерцев из зоны комфорта при позиционном нападении. «Арсенал» Кононова дважды проигрывал «Спартаку» на выезде, дважды сравнивал счет и, в конце концов, выиграл. Олег Георгиевич нашел уязвимость соперника на флангах и рассказал, как вскрыть «красно-белых» через эти зоны. Браво обоим!

Антисборная 11-го тура. Весь цвет РПЛ

Удар тура. Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Даже немного жаль, что удар Баринова ножницами через себя не зашел напрямую, ведь мог получиться чудесный гол. Как бы то ни было, «Локомотив» забил благодаря этой смелой попытке полузащитника, который удивляет в каждом матче. Отмечаем само решение и технику удара Дмитрия. 

Сэйв тура. Антон Шунин («Динамо»)

Конкуренцию за место в воротах Шунин проиграл, потому что у него почти не было работы. Но однажды Антон выручил «Динамо» так, что даже комментаторам пришлось брать обратно слово: «Гол!» В концовке встречи Дзюба после подачи Ивановича бил головой, как казалось, наверняка, но Шунин вытянулся в струнку и накануне дня рождения Льва Ивановича Яшина совершил сэйв, подходящий для поздравления Легенды.

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Lu4nik
Lu4nik ответил sir-5
   383 / 932
23 октября в 19:27
И что??? "Зенит" в меньшинстве лупил мимо ворот(или корявил газон) на три победы,а проиграл...Виноват судья,удаливший хама??? а Зе Зулус сыграл как надо,хоть и враг.
да не враг он вам, а соперник..
разницу чувствуешь?
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Дед за ЦСКА
   92 / 932
23 октября в 19:19
Молодец Чистяков, всех отметил в сборной тура, а вот Чалова, забившего в одно касание свой 8 гол (лучший бомбардир РПЛ), не счёл нужным отметить. Почему? Вопрос открыт, может кто знает?
Дык не заметил? Раньше Сборная тура всегда первой формировалась, а нонче только после Антисборной, да ещё и с хорошей задержкой - сложно было кого-то вместо "армейских" вписать... ;)
alex074
alex074
   337 / 932
23 октября в 14:41
Бесспорно команды победившие лидеров-молодцы, но отдельной похвалы заслуживает весь тульский Арсенал, дважды уступая выиграть на Открытии-арена, дорогого стоит.
alfranza
alfranza
   39 / 932
23 октября в 13:05
Ни одного баклана! Снова! Писаный Чемпион бл...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   109 / 932
23 октября в 10:32
Молодец Чистяков, всех отметил в сборной тура, а вот Чалова, забившего в одно касание свой 8 гол (лучший бомбардир РПЛ), не счёл нужным отметить. Почему? Вопрос открыт, может кто знает?
доктоР7
доктоР7
23 октября в 10:15
Чалова не включили.
sir-5
sir-5 ответил 95-shishani-95
   690 / 932
23 октября в 10:01
Ахмат в гостях выиграл у Краснодара, где проиграла Севилья, которая в свою очередь разгромила Реал! И ни одного игрока из Ахмата! Московская сборная!
...которого обыграл ЦСКА,который обыграл "Спартак",который...Какое отношение это имеет к отдельно взятому туру??? Если бы была номинация "Лучший коллектив тура",то я бы назвал "Арсенал" или "Ахмат",которые сыграли как КОМАНДА.А из "Ахмата" отметил бы вратаря.
sir-5
sir-5 ответил Maximinovich
   690 / 932
23 октября в 09:57
Думаю дайка зайду, посмотрю будет ли хоть один спартаковец в сборной тура, и воуля есть)) Впрочем ничего нового)))))
И что??? "Зенит" в меньшинстве лупил мимо ворот(или корявил газон) на три победы,а проиграл...Виноват судья,удаливший хама??? а Зе Зулус сыграл как надо,хоть и враг.
makkie
makkie
   49 / 932
23 октября в 09:46
Зе Луиш - дубль, что бывает по особым праздникам.
Заслужил место в Символической сборной!
Спагетти
Спагетти ответил 95-shishani-95
   130 / 932
23 октября в 08:43
Судя по твоим словам ахмат просто в щепки разорвёт Реал;)))
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
23 октября в 08:26
Бревно Зе в сборной? От него только свояки залетают в лузу.
kastites
kastites
   171 / 932
23 октября в 08:08
Бред как всегда
cska plus
cska plus ответил Maximinovich
   7 / 932
23 октября в 07:25
Думаю дайка зайду, посмотрю будет ли хоть один спартаковец в сборной тура, и воуля есть)) Впрочем ничего нового)))))
Ахахах! Хотел удивиться и не получилось? спартак если даже будет играть в фнл всё равно кого-нибудь приплетут.
cska plus
cska plus ответил Тарасобаня.
   7 / 932
23 октября в 07:19
Спартаку нужно проиграть 16-0, чтобы в сборной не было ни одного свина.
Всё равно будет, такая тактика статистов.
cska plus
cska plus
   7 / 932
23 октября в 07:18
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       43 / 932
    23 октября в 07:16
    А, где Чалов). Почему в списке нет)?
    RomM84
    RomM84 ответил 95-shishani-95
       497 / 932
    23 октября в 07:06
    Ну если бы они не занимались рональдщиной и прочим балетом то думаю были бы тут...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       3 / 932
    23 октября в 01:51
    Ахмат в гостях выиграл у Краснодара, где проиграла Севилья, которая в свою очередь разгромила Реал!
    И ни одного игрока из Ахмата!
    Московская сборная!
    fcspartak
    fcspartak ответил parallels
       192 / 932
    23 октября в 01:41
    и снова стыдно за спартак)
    Да хорош) стыдно всегда за сбг фана) а на Спартаке вы свои юношеские фантазии реализовать пытаетесь)
    fcspartak
    fcspartak ответил Эрик Бернар
       192 / 932
    23 октября в 01:39
    Ахмат обыграл 2ю команду - в сборной никого спартак проиграл 14й команде -в сборной де луиш ☆☆☆☆☆☆ Ору))))
    Зе тут при чем? Он за комбаря защищаться должен?
    parallels
    parallels
       8 / 932
    23 октября в 01:31
    и снова стыдно за спартак)
    амурец
    амурец
       47 / 932
    23 октября в 01:10
    Нормальная сборная ну кого нибудь из Терека можно было поставить все же быков обыграли
    Я обиделся
    Я обиделся
       436 / 932
    23 октября в 00:32
    прогнгозисты тура - питерские соккеряне
    Тарасобаня.
    Тарасобаня.
    23 октября в 00:25
    Спартаку нужно проиграть 16-0, чтобы в сборной не было ни одного свина.
    2008 год
    2008 год
    23 октября в 00:22
    Что тут делает Зе, не понятно совсем?
    Навзир
    Навзир
    22 октября в 23:55
    И не одного из Ахмата, бред а не сборная.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
       490 / 932
    22 октября в 23:44
    Хорошо хоть Текке и Хольмена не записали....и на том спасибо....
    Эрик Бернар
    Эрик Бернар
    22 октября в 23:32
    Ахмат обыграл 2ю команду - в сборной никого
    спартак проиграл 14й команде -в сборной де луиш
    ☆☆☆☆☆☆
    Ору))))
    mikysss
    mikysss ответил Maximinovich
       696 / 932
    22 октября в 22:53
    Думаю дайка зайду, посмотрю будет ли хоть один спартаковец в сборной тура, и воуля есть)) Впрочем ничего нового)))))
    а че дубль есть дубль от форварда на фоне дырявой обороны, а кто из напов сделал больше в туре?
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       19 / 932
    22 октября в 22:26
    Все таки Шунин больше заслужил , чем Коновалов.
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