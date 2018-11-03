Сессия началась! ЦСКА против неудобного «Динамо»

03 ноября 2018, 10:00

Кто проигрывал в последнее время чаще, Ганчаренко или Каррера? «Соккер.ру» готовится к московскому дерби армейцев и команды Хохлова.

Ругают ли маленьких детей, когда они смешно выговаривают сложные слова? Нет, умиляются. Также надо быть безумцем, чтобы придираться к роботизированному смешному шагу человека, который только научился ходить.

Вот и ЦСКА – новорожденная команда, изначально умилительная. В числе 11 самых наигранных футболистов в РПЛ сразу семеро пришли летом, многие юные. Поэтому в стартовые месяцы жизни тактического организма их успехи воспринимали, как удачные действия малыша – с симпатией.

Человеческое отношение, ведь у Ганчаренко многое получилось. Например, ЦСКА пропустил меньше всех в РПЛ , кроме «Ростова». Дерутся с молодецким задором, по количеству выигранных единоборств первые – 17.8 за матч. При этом учтите, что такая победа обычно говорит о позиционных ошибках.

И о плотной тактике – один в один нередко играют команды боевитые, осторожные, с пятью защитниками. Также надо отметить реализацию ЦСКА . Команда Ганчаренко забила 17 голов (третье место в РПЛ ), имея всего по 4.5 точных удара за матч. Также впечатляет, что армейцы вторые по пасам под удары после «Краснодара».

Получив новый состав, тренер Ганчаренко внятно объяснил, что и кому надо делать. Но обратите внимание, что «Динамо» по xGA – суммарному качеству моментов соперника, даже выше, чем ЦСКА . И по пасам под выстрелы идет на третьем месте, сразу после армейцев. При этом в таблице разница в пять пунктов и пять мест.

В переводе с языка цифр – ЦСКА создавал моменты чуть качественнее, но при этом везучее в защите, чем оборона Шунина. Но команды похожи по подходу. Отличается прессинг, но нацеленность на фланги общая. Только у Хохлова левый бек Рауш чаще навешивает вместе с Жоаозиньо, а у Ганчаренко крен на правый край, где Фернандес.

Кроме того, у ЦСКА есть Чалов, а у «Динамо» проблема с центральным нападающим. Если убрать голы Фёдора, то по забитым мячам остальные армейцы ниже, чем соперник. У Ганчаренко голы на счету всего пяти человек, даже у «Динамо» таких игроков уже семеро. ЦСКА старается драться, но у него не получается, на что и тренер указывал.

Также важно отметить, что молодость и отсутствие сыгранности становились пороками во всех центральных матчах ЦСКА . Не обыграли «Спартак», нанесли всего два точных удара. Проиграли «Локомотиву» дома в концовке игры. Уступили в родных стенах «Краснодару», ведя в счете. Ждем игру с «Зенитом» через неделю, но важны два факта.

Во-первых, впереди у ЦСКА матч против «Ромы» - в «Лужниках» уже в среду, а сегодня надо как-то сохранить силы. Во-вторых, если «Зенит» - удобный соперник, с которым собрали четыре ничьи подряд, то с «Динамо» все складывается сложнее.

Почему «Динамо» - неудобный соперник для ЦСКА ?

Отсутствие опыта у армейцев. Новая беда в копилку к старым проблемам. Только за счет Акинфеева, Дзагоева и Фернандеса средний возраст ЦСКА не ниже по показателям традиционного старта «Динамо» на целых пять лет. Но с ними на поле получаем огромный разрыв, почти четыре года. Опыта армейцам частенько не хватает, и в Тюмени, и в Риме, и в Москве.

Причем обратите внимание, что проигрывать ЦСКА начал именно после матча с «Реалом». Опытную команду такой результат окрылил бы, а здесь уступили в дерби «Локомотиву» - дома, не в гостях. Третьим составом (есть и такой) вылетели из Кубка России, потом получили урок от Джеко в Риме, а затем упустили победу с «Краснодаром». Опыта не хватает.

Принципиальность дерби. Даже когда ЦСКА играл с опытными мастерами в основе, которые покинули команду летом, то частенько переживал неприятные моменты в этом дерби. «Динамо» весной переиграло армейцев в гостях, до этого была ничья 0:0. Только в сезоне с вылетом увидели две победы ЦСКА .

Но до этого в 12 матчах подряд динамовцы не проигрывали армейцам ни разу! Невероятная серия для дерби, где соперник обычно был выше в таблице. Увидели сразу семь побед «бело-голубых» при пяти ничьих. А если взять последние 10 матчей, то найдем сразу 6 поражений ЦСКА , по 2 ничьи и победы армейцев. 2 победы в 10 играх – провал.

Стилистика игры. Когда команды из одной старательной тактической лиги, то нюансы важны. «Динамо» стабильно опережало ЦСКА , поскольку обычно не имело проблем с характерной игрой. Доказано цифрами и фактами. У «Динамо» четвертое место по допущенным по воротам Шунина ударам, причем ЦСКА оторвался всего на 0.6 выстрела за игру.

Также «Динамо» - лучшая команда РПЛ по перехватам. Даже «Рубин» и «Ростов» чуть ниже, хотя Бердыев и Карпин хорошо настраивают команду на войну. Такой подход имеет минусы – играя рывками, подопечные Хохлова нередко проигрывают, будучи на грани ничьей, владеют мячом не чаще, чем оппоненты (50 на 50). Но когда по перехватам «Динамо» на вершине, а ЦСКА на 11 месте, то понятно, что высокий прессинг сегодня важен.

Вылет из чемпионского пула. Есть не только динамовская сторона. ЦСКА не такой крутой, как хотелось бы Гинеру. Когда в следующий раз команда будет чемпионом? «Красно-синие» будут с золотым отливом, когда окрепнут новые лидеры? Да, но только если «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» провалятся.

ЦСКА перешел на уровень борьбы за место в Лиге чемпионов в лучшем случае. Но напрямую в пасть к китам «Реалу» и «Роме» попали именно благодаря «Динамо». Из-за победы «бело-голубых» в дерби над «Спартаком». Долг платежом красен? Ганчаренко не согласится, ведь пока тоже не разгадал тайну этого дерби. Если в чемпионские времена проигрывали, то как будет теперь?

Идейность тренеров. Казалось бы, так не бывает – наставники предлагают много идей, чем мешают. Но Слуцкий и Ганчаренко уступали «Динамо» в похожем стиле, слишком заумном. Соперник понимал, что в дерби нужен характер, а в ЦСКА мудрили. Из-за лишних ходов армейцы проигрывали даже 4:0, а сами не громили соседа с 2009 года.

Обратите внимание, что у «Динамо» нет проблем с созданием моментов – четвертые по ударам в РПЛ . И хотя у ребят Хохлова проблемы с реализацией – забили на 7 голов меньше, чем соперник, а статистику добрали за счет дальних выстрелов Панченко, ЦСКА порой не может реализовать слишком сложные идеи тренера, за что расплачивается.

Постоянное тасование кадров. Угадает ли Ганчаренко с составом? У ЦСКА Слуцкого был период, когда замен не могло быть по определению – не хватало людей. Сейчас молодых футболистов достаточно, чтобы Ганчаренко выдумывал новые сочетания, смело экспериментировал. При этом всего шесть человек сыграли больше 900 минут в РПЛ , а у «Динамо» таких людей сразу 9.

У Хохлова куда стабильнее стартовый состав – если бы не травма Рыкова, то получили бы команду, где стартовая обойма одна из самых плотных в лиге, что не всегда хорошо, но помогает настроиться на дерби. А у ЦСКА мало «вечных связок», 4 разные тактические схемы, 17 человек с реальными шансами играть в основе, когда здоровые. Кроме того, Васин, Бистрович, Щенников и Эрнандес получали травмы и пропускали игры.

Наличие провальных серий. У старого ЦСКА тоже так было. Могли нарваться на «Динамо» по ходу «черной серии», когда Слуцкий носил Гинеру заявления об отставке, а тот их рвал. Пока трудно сказать, не играет ли Ганчаренко в Наполеона накануне российской зимы? Армейцев редко критикуют, но ведь проиграли 4 из 5 последних матчей с учетом Кубка России.



Карреру уволили после серии из 2 поражений, 1 ничьей и 2 побед. У Ганчаренко результаты хуже. Так что если «Динамо» предложит ЦСКА тот футбол, что и «Зениту» - увидим, как молодую команду Виктора Михайловича заставят брать ответственность. Сессия началась, молодежь! Стабильным быть сложнее, чем после сумбурного старта выдать парочку игр с высокой концентрацией.

ЦСКА доигрался