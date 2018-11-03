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Сессия началась! ЦСКА против неудобного «Динамо»

03 ноября 2018, 10:00

Кто проигрывал в последнее время чаще, Ганчаренко или Каррера? «Соккер.ру» готовится к московскому дерби армейцев и команды Хохлова.

Ругают ли маленьких детей, когда они смешно выговаривают сложные слова? Нет, умиляются. Также надо быть безумцем, чтобы придираться к роботизированному смешному шагу человека, который только научился ходить. 

Вот и ЦСКА – новорожденная команда, изначально умилительная. В числе 11 самых наигранных футболистов в РПЛ сразу семеро пришли летом, многие юные. Поэтому в стартовые месяцы жизни тактического организма их успехи воспринимали, как удачные действия малыша – с симпатией. 

Человеческое отношение, ведь у Ганчаренко многое получилось. Например, ЦСКА пропустил меньше всех в РПЛ, кроме «Ростова». Дерутся с молодецким задором, по количеству выигранных единоборств первые – 17.8 за матч. При этом учтите, что такая победа обычно говорит о позиционных ошибках.

И о плотной тактике – один в один нередко играют команды боевитые, осторожные, с пятью защитниками. Также надо отметить реализацию ЦСКА. Команда Ганчаренко забила 17 голов (третье место в РПЛ), имея всего по 4.5 точных удара за матч. Также впечатляет, что армейцы вторые по пасам под удары после «Краснодара». 

Получив новый состав, тренер Ганчаренко внятно объяснил, что и кому надо делать. Но обратите внимание, что «Динамо» по xGA – суммарному качеству моментов соперника, даже выше, чем ЦСКА. И по пасам под выстрелы идет на третьем месте, сразу после армейцев. При этом в таблице разница в пять пунктов и пять мест.

В переводе с языка цифр – ЦСКА создавал моменты чуть качественнее, но при этом везучее в защите, чем оборона Шунина. Но команды похожи по подходу. Отличается прессинг, но нацеленность на фланги общая. Только у Хохлова левый бек Рауш чаще навешивает вместе с Жоаозиньо, а у Ганчаренко крен на правый край, где Фернандес. 

Кроме того, у ЦСКА есть Чалов, а у «Динамо» проблема с центральным нападающим. Если убрать голы Фёдора, то по забитым мячам остальные армейцы ниже, чем соперник. У Ганчаренко голы на счету всего пяти человек, даже у «Динамо» таких игроков уже семеро. ЦСКА старается драться, но у него не получается, на что и тренер указывал. 

Также важно отметить, что молодость и отсутствие сыгранности становились пороками во всех центральных матчах ЦСКА. Не обыграли «Спартак», нанесли всего два точных удара. Проиграли «Локомотиву» дома в концовке игры. Уступили в родных стенах «Краснодару», ведя в счете. Ждем игру с «Зенитом» через неделю, но важны два факта. 

Во-первых, впереди у ЦСКА матч против «Ромы» - в «Лужниках» уже в среду, а сегодня надо как-то сохранить силы. Во-вторых, если «Зенит» - удобный соперник, с которым собрали четыре ничьи подряд, то с «Динамо» все складывается сложнее.  

Почему «Динамо» - неудобный соперник для ЦСКА?

Отсутствие опыта у армейцев. Новая беда в копилку к старым проблемам. Только за счет Акинфеева, Дзагоева и Фернандеса средний возраст ЦСКА не ниже по показателям традиционного старта «Динамо» на целых пять лет. Но с ними на поле получаем огромный разрыв, почти четыре года. Опыта армейцам частенько не хватает, и в Тюмени, и в Риме, и в Москве. 

Причем обратите внимание, что проигрывать ЦСКА начал именно после матча с «Реалом». Опытную команду такой результат окрылил бы, а здесь уступили в дерби «Локомотиву» - дома, не в гостях. Третьим составом (есть и такой) вылетели из Кубка России, потом получили урок от Джеко в Риме, а затем упустили победу с «Краснодаром». Опыта не хватает.  

Принципиальность дерби. Даже когда ЦСКА играл с опытными мастерами в основе, которые покинули команду летом, то частенько переживал неприятные моменты в этом дерби. «Динамо» весной переиграло армейцев в гостях, до этого была ничья 0:0. Только в сезоне с вылетом увидели две победы ЦСКА

Но до этого в 12 матчах подряд динамовцы не проигрывали армейцам ни разу! Невероятная серия для дерби, где соперник обычно был выше в таблице. Увидели сразу семь побед «бело-голубых» при пяти ничьих. А если взять последние 10 матчей, то найдем сразу 6 поражений ЦСКА, по 2 ничьи и победы армейцев. 2 победы в 10 играх – провал. 

Стилистика игры. Когда команды из одной старательной тактической лиги, то нюансы важны. «Динамо» стабильно опережало ЦСКА, поскольку обычно не имело проблем с характерной игрой. Доказано цифрами и фактами. У «Динамо» четвертое место по допущенным по воротам Шунина ударам, причем ЦСКА оторвался всего на 0.6 выстрела за игру.

Также «Динамо» - лучшая команда РПЛ по перехватам. Даже «Рубин» и «Ростов» чуть ниже, хотя Бердыев и Карпин хорошо настраивают команду на войну. Такой подход имеет минусы – играя рывками, подопечные Хохлова нередко проигрывают, будучи на грани ничьей, владеют мячом не чаще, чем оппоненты (50 на 50). Но когда по перехватам «Динамо» на вершине, а ЦСКА на 11 месте, то понятно, что высокий прессинг сегодня важен. 

Вылет из чемпионского пула. Есть не только динамовская сторона. ЦСКА не такой крутой, как хотелось бы Гинеру. Когда в следующий раз команда будет чемпионом? «Красно-синие» будут с золотым отливом, когда окрепнут новые лидеры? Да, но только если «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» провалятся.

ЦСКА перешел на уровень борьбы за место в Лиге чемпионов в лучшем случае. Но напрямую в пасть к китам «Реалу» и «Роме» попали именно благодаря «Динамо». Из-за победы «бело-голубых» в дерби над «Спартаком». Долг платежом красен? Ганчаренко не согласится, ведь пока тоже не разгадал тайну этого дерби. Если в чемпионские времена проигрывали, то как будет теперь? 

Идейность тренеров. Казалось бы, так не бывает – наставники предлагают много идей, чем мешают. Но Слуцкий и Ганчаренко уступали «Динамо» в похожем стиле, слишком заумном. Соперник понимал, что в дерби нужен характер, а в ЦСКА мудрили. Из-за лишних ходов армейцы проигрывали даже 4:0, а сами не громили соседа с 2009 года. 

Обратите внимание, что у «Динамо» нет проблем с созданием моментов – четвертые по ударам в РПЛ. И хотя у ребят Хохлова проблемы с реализацией – забили на 7 голов меньше, чем соперник, а статистику добрали за счет дальних выстрелов Панченко, ЦСКА порой не может реализовать слишком сложные идеи тренера, за что расплачивается. 

Постоянное тасование кадров. Угадает ли Ганчаренко с составом? У ЦСКА Слуцкого был период, когда замен не могло быть по определению – не хватало людей. Сейчас молодых футболистов достаточно, чтобы Ганчаренко выдумывал новые сочетания, смело экспериментировал. При этом всего шесть человек сыграли больше 900 минут в РПЛ, а у «Динамо» таких людей сразу 9.

У Хохлова куда стабильнее стартовый состав – если бы не травма Рыкова, то получили бы команду, где стартовая обойма одна из самых плотных в лиге, что не всегда хорошо, но помогает настроиться на дерби. А у ЦСКА мало «вечных связок», 4 разные тактические схемы, 17 человек с реальными шансами играть в основе, когда здоровые. Кроме того, Васин, Бистрович, Щенников и Эрнандес получали травмы и пропускали игры. 

Наличие провальных серий. У старого ЦСКА тоже так было. Могли нарваться на «Динамо» по ходу «черной серии», когда Слуцкий носил Гинеру заявления об отставке, а тот их рвал. Пока трудно сказать, не играет ли Ганчаренко в Наполеона накануне российской зимы? Армейцев редко критикуют, но ведь проиграли 4 из 5 последних матчей с учетом Кубка России. 
 
Карреру уволили после серии из 2 поражений, 1 ничьей и 2 побед. У Ганчаренко результаты хуже. Так что если «Динамо» предложит ЦСКА тот футбол, что и «Зениту» - увидим, как молодую команду Виктора Михайловича заставят брать ответственность. Сессия началась, молодежь! Стабильным быть сложнее, чем после сумбурного старта выдать парочку игр с высокой концентрацией. 
ЦСКА доигрался

Армейцы скорее симпатичные, чем мощные. А динамовцы не так плохи, как можно судить по таблице, способны на большее. Встречаются команды-парадоксы РПЛ – ждем боевитый футбол и настоящее дерби. 

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gentlewolf
gentlewolf ответил AntiherO
   587 / 801
04 ноября в 04:48
Со Спартака пол лиги? кто с коней?
Например Тарханов. Но ты наверное не знаешь.
gentlewolf
gentlewolf ответил AntiherO
   587 / 801
04 ноября в 04:46
Все проще)) Одолжите друг у друга.
Это ваш образ жизни, сударь. Не надо его тиражировать в гетеросексуальных кругах.
AntiherO
AntiherO ответил ОлегаТэ
   52 / 801
03 ноября в 15:44
Ага, вместе со Спартаком и Локомотивом...
Со Спартака пол лиги? кто с коней?
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил AntiherO
   78 / 801
03 ноября в 13:50
Коняги против подводной лодки. А нельзя, чтоб оба продули?) И зенит еще расформировать)
Ага, вместе со Спартаком и Локомотивом...
AntiherO
AntiherO ответил sir-5
   52 / 801
03 ноября в 12:38
Так я и говорю о куче спартаковских "псевдотренеров",никакого противоречия в этом нет! ЛезутЬ и лезутЬ,не зная и не умея!!! Так что факт ты подметил правильно,а по сути поддержал меня! А богатство медального "Спартака" прирастает то гастарбайтерами тренерского цеха,то выходцами из других клубов.Фамилии сам знаешь,в двухразовый "золотой период",да и Уан Трофеич подтверждает сказанное.
Тренеры из цска? еще раз спрашиваю
sir-5
sir-5 ответил AntiherO
03 ноября в 12:36
тренеры из Спартака - пол лиги. тренеры из ЦСКА?
Так я и говорю о куче спартаковских "псевдотренеров",никакого противоречия в этом нет! ЛезутЬ и лезутЬ,не зная и не умея!!! Так что факт ты подметил правильно,а по сути поддержал меня! А богатство медального "Спартака" прирастает то гастарбайтерами тренерского цеха,то выходцами из других клубов.Фамилии сам знаешь,в двухразовый "золотой период",да и Уан Трофеич подтверждает сказанное.
AntiherO
AntiherO ответил sir-5
   52 / 801
03 ноября в 12:33
Это здорово форматируется с многочисленными назначениями-отставками огромного количества "псевдотренеров" из спартачей.Но доля истины в твоём коллаже есть,я сам пишу о том,что "Динамо" формально стоит в зоне вылета,и надо помочь.Но при условии,если в нужный момент во втором круге,в ответ они грохнут "Зенит",или "Спартак".Чтобы нефтегазовый комплекс годами стонал,что ЦСКА стал чемпионом(попал в ЛЧ) благодаря "Динамо".
тренеры из Спартака - пол лиги.
тренеры из ЦСКА?
sir-5
sir-5 ответил AntiherO
03 ноября в 12:31
Все проще)) Одолжите друг у друга.
Это здорово форматируется с многочисленными назначениями-отставками огромного количества "псевдотренеров" из спартачей.Но доля истины в твоём коллаже есть,я сам пишу о том,что "Динамо" формально стоит в зоне вылета,и надо помочь.Но при условии,если в нужный момент во втором круге,в ответ они грохнут "Зенит",или "Спартак".Чтобы нефтегазовый комплекс годами стонал,что ЦСКА стал чемпионом(попал в ЛЧ) благодаря "Динамо".
sir-5
sir-5 ответил Сокол 9
03 ноября в 12:28
Коням по силам одолеть динамитов, только вот, если Витёк опять перемудрит, что ему свойственно, хана коням, жди беды. И вообще, Витёк Гончар-это не тренер для коней, это одни понты с гонором бестолковым, его уровень-это тренер одной из команд ФНЛ. С таким тренером коням ни один из титулов не светит.
Нет,не ФНЛ.Это тренер для бедствующих команд РПЛ,способный сохранить лицо и место в турнире.Он радовал и будет радовать своих поклонников и доброжелательно настроенных болельщиков других клубов,отдельными громкими победами над грандами европейского футбола,а Гинера-заработками в турнирах. Но титулов при нём не будет,а когда команда окрепнет и сформируется,Гинер проведёт невообразимую комбинацию для смены тренера...Хотя,блин,всё во мне протестует,в историческом контексте :Почему 19-23-х летние молодые люди-это основа любой победоносной войны,а вот в футболе-"рыбья молодь"! Вот ведь,блин,какой сложный вид человеческой деятельности!!!
Сокол 9
Сокол 9
   687 / 801
03 ноября в 12:06
Коням по силам одолеть динамитов, только вот, если Витёк опять перемудрит, что ему свойственно, хана коням, жди беды. И вообще, Витёк Гончар-это не тренер для коней, это одни понты с гонором бестолковым, его уровень-это тренер одной из команд ФНЛ. С таким тренером коням ни один из титулов не светит.
AntiherO
AntiherO ответил sir-5
   52 / 801
03 ноября в 12:02
Так "сЁстрам по сЁрьгам",или "сестрАм по серьгАм"???
Все проще))
Одолжите друг у друга.
sir-5
sir-5 ответил spartach n1
03 ноября в 11:47
Так "сЁстрам по сЁрьгам",или "сестрАм по серьгАм"???
sir-5
sir-5 ответил Leha-ha50
03 ноября в 11:45
Да, ужжжжж!!! Если Витек мудрить опять не будет, то все у армейцев получится!!!
Если Витёк не будет мудрить,то это "царь не настоящий",увы!
sir-5
sir-5
03 ноября в 11:44
Мешанина из неоспоримых фактов,домыслов и личных предпочтений,помноженных на статистику. А самое забавное,что как в "священных писаниях" авторов соккера,так и в комментариях "доброжелателей" всерьёз обсуждаются перспективы ЦСКА в борьбе за титул.Господа,перечитайте себя трёхмесячной давности,и что вы пророчили команде.А сейчас уже и Гинер,оказывается,только и мечтает о чемпионстве в этом сезоне ( при том,что он нигде публично об этом не заявляет),а команда "всего лишь" способна участвовать в борьбе за лигоевропейское место...
spartach n1
spartach n1
   7 / 801
03 ноября в 11:39
AntiherO
AntiherO
   52 / 801
03 ноября в 11:28
Коняги против подводной лодки. А нельзя, чтоб оба продули?) И зенит еще расформировать)
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   78 / 801
03 ноября в 11:16
ЦСКА дома только ПОБЕДЫ!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   171 / 801
03 ноября в 11:09
Победим,нет сомнений!
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 801
03 ноября в 10:59
Да, ужжжжж!!! Если Витек мудрить опять не будет, то все у армейцев получится!!!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   78 / 801
03 ноября в 10:58
Опытную команду такой результат окрылил бы, а здесь уступили в дерби «Локомотиву» - дома, не в гостях. Третьим составом (есть и такой) вылетели из Кубка России, потом получили урок от Джеко в Риме, а затем упустили победу с «Краснодаром». Опыта не хватает.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1077518/dinamo-cska
====================
"Уступили Локомотиву дома, а не в гостях" - Позор индейцам, Локо ведь в Москву из Владивостока приехал...

Насчёт "третьего состава" в Кубке вообще можно просто улыбнуться.

Матч с Ромой. Стас, а сколько бы "волки" отгрузили бы в Риме твоему любимому Спартаку? Сомневаюсь, что ответишь, т.к. у СпаМа в ЛЧ, да и в ЛЕ проблемы случаются с гораздо менее именитыми соперниками. ;)

Игра с Краснодаром - насчёт несыгранности команды почти мимо. Эта "несыгранная" команда отыгралась в матче со Спартаком и вела игру на протяжении всего матча.
В игре же с Краснодаром Ганчаренко, видимо для сохранения свежести (по моему мнению, необоснованных) убрал двух ключевых игроков атаки и опорной зоны, решив, что при тотальном преимуществе ЦСКА в первом тайме для нас 1-0 счёт вполне выигрышный. Можно было убрать "нулевого" в этом матче как в атаке, так и в обороне Набабкина (откуда к нам и "прилетело")... Так что в этом матче чисто тренерский проигрыш Виктора Михалыча. Видимо, решил поберечь силы перед предстоящими серьёзными матчами, но вот только с Краснодаром не угадал - эти ребята бьются до последнего и забивать умеют.
Кстати, Краснодару и его болельщикам поздравления с заслуженной победой!
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