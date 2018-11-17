Парень с безграничными возможностями

17 ноября 2018, 10:45

Гвардиола сомневается, что этот футболист окажется в МС ? А вот «Бавария» собиралась заменить им Роббена. О грандиозном таланте – на «Соккер.ру».

Взрослеет на глазах

В удивительное время живем. Фабиан Делф – капитан сборной Англии, а Феллаини сбрил свою шевелюру. Зато по Европе с прической «афро» бродит еще немало отличных игроков. И двое из них выступают за «Боруссию» из Дортмунда – лидера Бундеслиги и веселый коллектив талантливых людей. Витсель стал одним из открытий для тех немцев, кто о нем мало знал из-за игр в России и Китае.

А вот второй скорее оправдал ожидания. Ведь Джейдон Санчо еще в прошлом сезоне, на рубеже между 17 и 18 годами жизни, успел намекнуть футбольному миру – «Манчестер Сити» допустил ошибку. Юный англичанин в прошлом сезоне за 684 минуты в Бундеслиге создал 5 голов (1+4), а сейчас за 545 уже придумал 10 мячей (4+6). Также есть результативные действия в Лиге чемпионов.

Но здесь не абсолютные показатели важны, а средние – за каждые 90 минут. Ведь Санчо имел 2.5 паса под удар за полтора часа – вырос до 3.3. Было 1.3 удара, но почти без голов, а сейчас 1.2, но уже четыре мяча. Заметно поднялся показатель по голам за единицу времени, а вот все оборонительные показатели сохранились. Во-первых, парень в 18 лет выдерживает темп Бундеслиги в основе лидера. Во-вторых, полезен в командной игре.

Джейдона отличает отсутствие нездорового эгоизма, за который ругали, например, молодого Стерлинга. Санчо скорее смотрит, как относился к напарникам в его возрасте чуть старший Мбаппе. И это правильная ролевая модель, ведь Килиан – чемпион мира.

Джейдон Санчо - уникум

Англичане уровня национальной сборной редко вызываются в первую команду из лиг других стран. Санчо стал первым за девять лет игроком стартового состава, который стал футболистом «Трех львов», представляя иностранный клуб. Спустя много лет продолжил короткую линию, начатую Бекхэмом, когда Дэвид играл в США .

Руни стал еще одним уникальным примером – в последний раз в карьере, а Джейдон сразу оказался среди легенд английского футбола, хотя ему всего восемнадцать лет. На лавры Кевина Кигана, который брал «Золотые мячи» пачками, представляя «Гамбург», молодой вингер не претендует, однако у него уже есть что-то общее с легендарным «Могучим мышонком» - Санчо признали лучшим игроком Бундеслиги в октябре.

И ведь по делу выделили юного вингера. Сначала первый в истории «шмелей» англичанин помог своим пасом обыграть «Аугсбург» со счетом 4:3, затем забил один из мячей в гостевом погроме против «Штутгарта», потом его дубль помог лидеру чемпионата набрать один пункт с «Гертой», а против «Баварии», хотя не забивал, в контратаках участвовал.

А поскольку парню всего восемнадцать лет, то его 4 гола и 6 ассистов за 545 минут смотрятся солидно. Неплохо получается у молодого крайнего хавбека, о котором узнали совсем недавно после того, как начался конфликт юного футболиста и «Манчестер Сити» в прошлом году.

В ссоре с клубом Гвардиолы

Никогда не говори «никогда» - короткий смысл высказывания Хосепа, когда испанца спросили о том, возможно ли возвращение Санчо в «Сити» после того, как расстались без любви. Джейдон ведь родился в Лондоне, не в Манчестере, воспитывался в школе «Уотфорда», а в составе «горожан» оказался не по любви, а из-за заплаченных денег. И хотя Санчо в составе «Сити» чтили – наравне с Фоденом и Диасом, ему самому в клубе не очень нравилось.

В прошлом году парень понял, насколько далек от основного состава. Поэтому отказался подписывать новый контракт с коллективом, который представлял всего два года. Санчо едва ли не бойкотировал тренировки и всеми силами пытался найти себе новую команду, где будет ближе к основе, чем к аренде. Войну за Джейдона начали многие. Позже спортивный директор «Баварии» Салихамиджич подтвердил, что они тоже вели охоту.

Но фиксируем тот редкий случай, когда между Мюнхеном и Дортмундом выбрали вторых. Джейдон рассудил логично. Представители «Боруссии» в лице Цорка лучше всех объяснили, почему юному игроку выгодно отправиться к «шмелям». В «Баварии» конкуренция и требования, в Дортмунде – шанс играть в основе, молодые напарники рядом. И опыт Дембеле, который довольно быстро оказался игроком «Барселоны».

Конечно, Санчо получал предложения от других клубов АПЛ , но «Боруссия» предложила «семерку» и игровую практику. Фактически «Боруссия» заменила Дембеле, ушедшего со скандалом, Джейдоном, побившим горшки с бывшим клубом.

Между Уолкоттом и Руни

Между молотом и наковальней. Не только в Англии, но и по всему миру, есть несколько типов «вундеркиндов» в футболе. Одни рано и успешно начинают, как Уэйн Руни, а потом пашут и становятся легендами британского футбола. А другим суждено не до конца реализовать громадный потенциал. Уолкотт, например, так и не добежал свою стометровку на уровне мирового рекордсмена.

Молодой полузащитник «Арсенала» тоже рано в сборной дебютировал, от него ждали превращения из таланта в легенду. Санчо ждут различные препятствия, и травмы будут, и психологическое давление, и захвалить легко могут. Не дебютировал раньше всех в истории сборной Англии, но Джейдон по подходу отличается от тех, кто может разочаровать, не прибавляя в футбольной мысли.

Тот же Рахим Стерлинг, хотя и может показать выдающийся футбол, не всегда принимает такие взрослые решения при атаке из глубины поля, как это делает Санчо. Для Джейдона нормально быть самым хитрым в атаке, предпочитает делиться мячом, хотя техника и скорость позволяют отличаться голами. Но ему нужно так же старательно пахать на поле, как это делал юный Уэйн Руни.

Кроме того, если форварду хватило одной смены клуба – «Эвертона» на «Манчестер Юнайтед», то даже в самой «Боруссии» прекрасно понимают, что если Санчо продолжит так играть, то быстро окажется в другом клубе. Немцы взяли его за 8-10 млн евро, а теперь Джейдон, учитывая сумасшедшие деньги, заплаченные за Мбаппе или Дембеле, может стоить все 70 млн евро, ведь не только молодых французов ценят.

Санчо может достичь в футболе многого, став еще одним игроком, у которого предки родились в Тринидаде и Тобаго и который добился успехов в Европе – как Дуайт Йорк, легенда АПЛ и звезда «Манчестер Юнайтед».

Минусы юного игрока

- непонятно, насколько выносливый, и насколько силен его организм. Скорость немаленькая, но практики игры в режиме Месси и Роналду не имеет. А ведь одна из причин, почему эти двое стали легендами – прошли старт карьеры без сложных травм;

- оставляет желать лучшего игра Санчо в обороне. Не то чтобы крайним атакующим игрокам нужно было работать в защите, да и «Боруссия» умеет контратаковать, а для этого от Джейдона нужна реакция вместо низкой игры, но Фавру надо продолжать работать;

- будучи мастером паса, как и любой вингер, Санчо обожает играть эпизодами. У него все хорошо – и процент передач высокий, и все умеет на флангах, и справа, и слева. Однако может быть еще эффективнее. Но все минусы можно исправить – и это первый плюс 18-летнего парня.

Плюсы Джейдона Санчо

- превосходно видит поле. Если Санчо прорывается к воротам по правому флангу и видит, что Ройс сделал лишний шаг к защитнику – хотя открыт прямо перед воротами, то легко отдаст пас Марко за спину. Англичанин может разглядеть вдали еще одного напарника, но уже в идеальной для гола позиции;

- избавлен от юношеского эгоизма. Максималистом в собирании голов Санчо не является. Может стать одним из тех, кто получает удовольствие от голевых передач, как это делает тот же Эден Азар. Сейчас оба бельгийских брата в шикарной форме, но даже они в 18 лет передерживали мяч, чего Санчо не делает;

- кроме высокой скорости, у Джейдона есть навыки дриблинга. Хотя не сказать, что он злоупотребляет обводками. Умеет поставить на скорость, выбор позиции, поэтому ему не важно, сколько соперников обыграл один в один. Пользу «Боруссии» приносит и без коллекции из унижений защитников;

- Санчо уже между «Манчестер Сити» и «Боруссией» выбрал вторых. Ему футбол важнее, чем статус клуба и финансовая сторона вопроса – со временем в составе «горожан» мог получать больше, чем платят немцы. Главное, чтобы не зазнался и не ошибся с выбором следующей команды.

Пожалуй, это главное опасение – не прогадать, когда в Дортмунд приедут люди, способные выдать миллионов семьдесят за новичка. Может, «Бавария» снова сворует звезду «Боруссии»? Раз понятно, что Джейдон один из самых талантливых игроков своего поколения, а Роббен и Рибери, скорее всего, покинут Мюнхен летом 2019-го, даже такой вариант не отбрасываем.