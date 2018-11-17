Скрытый фаворит. Единственный чемпионский коллектив в РПЛ

17 ноября 2018, 22:19

Они играли ужасно, а держатся у вершины, отстают от золотого графика всего на четыре пункта и собрали серию без поражений. О парадоксах РПЛ – на «Соккер.ру».

Никто не тянет на «золотой стандарт»

В большинстве случаев успешные коллективы выступают по Льву Николаевичу. Счастливые победные банды вправду похожи. Не буквально, а по сути своей. Рисунок игры в наличии – может быть разным, но всегда виден и доказан цифрами. Также подходящий тренер на бровке – условие за редчайшими исключениями. И везение как дополнение, так называемый феномен «идет игра».

Также часто есть футболисты на пике формы, яркая игра лидеров, мощные серии. И если оценить «Зенит», «Краснодар», «Ростов», ЦСКА или «Спартак» по «золотому стандарту», то набрать на чемпионский статус у них пока не получается по разным причинам. А у «Локомотива» уже есть нужный опыт, хотя подрастеряли форму. Но кому сложнее собраться после неудач, чемпиону или претенденту?

Семин четко знает причины провалов

Со стороны требовательным фанатам часто кажется, что футбол как идеальный симулятор. Все всегда в настроении, в форме, должны играть, как умеют. Существует ряд объективных факторов, которые невозможно игнорировать. Например, Фарфан, Чорлука, Рыбус, Фернандеш, Крыховяк, Идову, Смолов и братья Миранчуки были в заявках на ЧМ -18. Многовато уставших, и в основном недовольных игроков.

А Гжегож, Брайан и Федор еще и новички, как и Хеведес. На старте ставили многих неготовых футболистов, чтобы набирали форму через игры. В результате за 7 первых туров «Локомотив» набрал всего 9 пунктов и шел десятым. А за 7 матчей после этого – 16 очков, и уже третий. Семин явно разобрался, что к чему, над ошибками поработал. Например, «Спартак», ЦСКА , «Зенит» и «Краснодар» в 7 последних турах взяли 5, 11, 12 и 13 пунктов соответственно. Прошли слабее, чем чемпион.

Держатся в середине по показателям

У чемпионского «Локомотива» была медицинская карта чемпионского «Челси» Антонио Конте. По цифрам никакого лидерства и тем более доминирования по большинству параметров. А в таблице пришли первыми. Конечно, когда реализуешь неявные моменты, но при этом не пропускаешь чудом – всегда есть шанс оказаться первым. Вот сейчас «Локомотив» занял выжидательную позицию.

По забитым мячам третьи, наравне с ЦСКА . Пропустили столько же, как «Краснодар». Поражений столько же, как у «Зенита». По xG аномалия – забивали из ничего (читай, стандартов), не пропускали после шикарных шансов соперников. Помним, в каком состоянии были «железнодорожники» на старте или как выступают в ЛЧ . Но даже такой формы хватает, чтобы набирать очки в РПЛ стабильнее всех конкурентов. И хотя Семин ошибся – от чемпионского графика отстают на 4 пункта, а не на 2, не все потеряно.

Ни у кого нет чемпионского характера

Только у «Локомотива» есть опыт борьбы за титул в нынешнем составе с привычным тренером. Ведь «Спартака» Карреры или «Зенита» Виллаш-Боаша не существует. Как и ЦСКА Слуцкого и его верных соратников. В случае «Спартака» чемпионская команда уничтожена изнутри. Кононову еще надо сформировать коллектив, который пойдет за ним. У «Зенита» и ЦСКА все еще банальнее – смена футболистов. Составов времен Халка и Игнашевича больше нет.

А вот у банды Семина есть и опыт, и характер. Опасность разве что в том, что «Локомотив» может повторить путь «Спартака» прошлого сезона. Сначала был плохой старт – совпадает со сценарием прошлого сезона у Карреры. Потом начался удачный отрезок – у Семина шесть матчей с пятью победами без поражений в РПЛ . Позже настигнет понимание, что можно снова не проигрывать «Зениту» и компании. Но хватит ли сил на концовку, если покажут волю к победам?

«Локомотив» сделал ставку на опыт

Что нужно знать о «Зените» и «Спартаке» в контексте ставок на чемпионство? Эти команды всегда умели успешно себе навредить в самый неподходящий момент. А «красно-белые» уже вряд ли верят в чемпионский рывок, особенно без усиления зимой. ЦСКА слишком молод – тоже банальная причина. А «Ростов» конкуренты так высоко не пустят. Разве что «Краснодар» должен быть реальным претендентом.

Однако «быки» могут сами не верить в лидерство. Поэтому и теряют шикарные шансы подобраться к «Зениту», или хотя бы его обыграть в очном матче. А вот тот «Локомотив», что сгорел в Санкт-Петербурге 5:3, может так же разительно отличаться от того «Спартака», что проиграл Манчини аж 1:5, а потом выдал отличный отрезок и претендовал на титул. Цифры не говорят, что «Локомотив» заслужил или будет чемпионом весной 2019. Но опыта у команды много, по среднему возрасту – самый опытный фаворит, 28.38 лет.

Могут выдать серьезный рывок весной

Семин прав по системе VAR , она нужна. У его команды отбирали законные голы, и матчи с «Уфой» и «Оренбургом», пусть и плохие по качеству футбола от «Локомотива», могли сложиться иначе. В прошлом году, когда они ушли на зимнюю паузу первыми, многие пророчили им провал весной. Часто причитали, что нет чемпионской игры, нет крутого резерва, Семин слишком старый для титула – все в таком духе.

Теперь тоже никто особо не верил хотя бы в локальные успехи на коротком отрезке, но они есть, поскольку «Локомотив» - рациональная команда. В РПЛ только один коллектив способен глубокой осенью собрать серию из шести матчей без поражений – банда Семина. Предположим, «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» круче. Но где их победные серии? А Юрию Павловичу через тур играть со «Спартаком», и для Кононова это будет испытание. Как и для всех, кто встретит «Локомотив» весной.

Скажется класс состава и опыт тренера

Сколько раз Юрий Павлович ошибался с лета? Много, не сосчитать. А сколько раз Кононов и Мусаев были чемпионами в качестве главных тренеров? Ноль. А у Семина три «золота» с «Локомотивом», плюс одно с киевским «Динамо». Сейчас Семин обживается в роли Слуцкого? «Армейцы» в опытном составе тоже могли отставать на этом отрезке сезона, но поскольку знали слабости «Зенита», «Краснодара» и остальных конкурентов – умело ими пользовались.

«Локомотив» может проснуться, ведь явно разозлились после глупого провала в ЛЧ . Пропустили, что можно было и нельзя, а свои шансы не реализовали. Теперь сконцентрируются на РПЛ . Пока отрыв в шесть пунктов, а у «Зенита» есть шанс избежать черной полосы до зимней паузы, в «Локомотив» никто не поверит. Но вспомните, что никто не видел их чемпионами и в начале прошлого сезона. А сейчас идут в зоне ЛЧ , чего ЦСКА и «Спартак» к середине чемпионата позволить себе не сумели.

Кроме того, разговоры о классе и самом сильном составе не забывайте. Нравится кому-то или нет, но даже у бездушных машин, выставляющих оценки командам, «Локомотив» и «Краснодар» по среднему баллу лидируют. И козырей хватает. Даже ударной весны от форварда Смолова достаточно для места в тройке. Но зачем мелочиться? Не показывают «Краснодар» и «Зенит» ничего из разряда недосягаемых, вся борьба впереди.