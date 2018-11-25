В тени Месси и Роналду. «Золотой мяч» заслужил только один

сегодня, 19:05

Инопланетянам «Золотой мяч» точно не достанется. «Соккер.ру», суммируя весь календарный год в футболе, видит только одного интересного победителя.

Криштиану и Лионеля не перегнали

«Золотой мяч» не всегда отдавали в руки лучшему игроку планеты. Спасибо дедушке Берлускони, выбил право на приз для не европейцев в середине 90-х. Ведь в противном случае у Роналду было бы 9 мячей, у Иньесты – один, а у Месси - ноль.

А так и Пеле, и Марадона заслуживали награду. Но сейчас, когда разрешили награждать человека, определившего год, видим результат смыслового кризиса некогда престижного приза. Например, не исключено, что «Золотой мяч» достанется Гризманну.

Будут разные ответы на один вопрос. Модричу уже выдали приз от УЕФА , хотя его заслуживали Роналду, Салах или Гризманн, ведь речь о выступлениях в еврокубках. Все перепутали, и только награда ФИФА Луке с учетом, что еще не знали, как низко падет «Реал», и в какой ужасной форме будет сам хорват, смотрится логично.

Вот только Лука проиграл 1:5 «Барселоне», 0:6 – сборной Испании, а потом и Англии. Перед этим еще и Франции 2:4 без вариантов в «Лужниках». Наград не жалко, пусть раздают металл и пластик, кому хотят. Но хочется логики, например, приз не за календарный год, а за сезон.

Роналду и Месси не место в тройке? Но из тени старого Криштиану, который забил в падении через себя туринцам, в одиночку сражался со сборной Испании, а потом привез «Ювентусу» голы и миллионы глорихантеров, никто не вышел. Ни Модрич, ни Варан, ни Гризманн.

Также никто не выбрался из маленькой тени Месси, которого прокатили из-за провалов против «Ромы» и сборных Хорватии и Франции, хотя как боевая единица стареющий аргентинец остался на невероятном уровне. Оцените статистику.

Месси забил за год 44 мяча в 48 матчах, отдал 21 ассист. У аргентинца в тридцать один год четыре результативных действия на три игры в среднем. У Роналду тоже 44 гола, 11 ассистов и 45 матчей. Криштиану создает 1.22 действия за игру в среднем, Месси – 1.35. Монстры.

Никто в мире не добрался до аналогичных показателей. У Салаха, Суареса, Левандовски и Кейна больше 33 голов за год, но разве они затмили Месси и Роналду?

Претенденты на приз с изъянами

Варан в тройке на «Золотой мяч», хотя в тройке на приз ФИФА были Роналду и Салах. Рафаэль заслужил? Он даже не главный герой защиты за год. 1 января 2018 Ван Дейк перешел в «Ливерпуль», с которым сразу добрался до финала ЛЧ , проигранного «Реалу» не из-за ляпов Вирджила или подвигов Варана.

Как оборонец, личность и величина в футболе Ван Дейк прошел в 2018 куда более серьезный персональный путь, чем попутчик «Реала» и сборной Франции Варан. Ван Дейк – капитан сборной Голландии, которая обошла Францию в Лиге Наций. Не играл на ЧМ , но преобразил «Ливерпуль» и спас Нидерланды.

Варана сейчас форварды «Эйбара» уничтожают. Хотя вспомните весну и как «Ювентус» забил «Реалу» три мяча. Да, у Рафаэля были системы Зидана и Дешама в группе поддержки, но это винтик, не лидер и ключевая фигура.

Гризманн тоже обычный. После победы в ЛЕ провел нормальный чемпионат мира. А теперь с «Атлетико» захромал. Вчера против команды Месси ничего невероятного не показал. Антуан и голов собрал, как Иммобиле из «Лацио». Крутой показатель, но не для «Золотого мяча».

И понятно, что даже «Реал» был больше зависим от действий и харизмы Роналду, чем «Атлетико» и сборная Франции строго от Антуана Гризманна.

Применяем метод исключения

Снова отдавать Роналду приз банально. Криштиану демонстрирует феноменальную стабильность и упрямство в борьбе с возрастом, но португалец не персональный герой финала ЛЧ в Киеве и не покорил Москву в финале ЧМ .

Обойдется, как и Месси – проиграл «Роме» и Франции, «Барселона» постоянно теряет очки в Примере. Только боязнь соперников в группе ЛЧ мешает бить каталонцев с частотой, как бьют «Реал». Можно согласиться, что это не год Месси и Роналду в мировом футболе.

Но раз это не год Гризманна, Варана, Модрича, Салаха – когда говорим о 12 месяцах, то существует древний футбольный метод выбора лучшего. Ставка на будущее. Ничем не хуже логики, что раз у Варана французский паспорт, ЛЧ и ЧМ , то он сразу третий футболист мира.

Или если у Салаха много голов в АПЛ , проваленный ЧМ , но бешеная поддержка в Африке – пора в тройку. Слишком много ставки на культы при вручении, ведь даже Модрич, хотя герой ЧМ и победитель ЛЧ , провел 2018 год хуже, чем некоторые из предыдущих.

Методом исключения выходим на компромиссного, не идеального, но интересного победителя. В 2018 году «Золотой мяч» следует отдать Мбаппе.

Пора открыть новую эпоху в игре

Раз эпоха «Золотых мячей» Месси и Роналду официально прерывается, пора думать о будущем. Французу пока всего девятнадцать лет, но Мбаппе на одном поле с Месси был великолепен – разорвал сборную Аргентины, хотя и Лионель в том поединке персонально сыграл прилично.

На одном поле с «Реалом» Роналду молодой форвард выступил куда хуже. Но Килиан и не соревновался с опытом Криштиану, а сделает это, когда ему будет 25-27 лет. «Золотой мяч» Мбаппе разозлил бы многих – агента Модрича, Гризманна, Переса, Роналду и Месси. Даже Левандовски и Суареса, ведь забили за год больше голов и себя любят.

Но если бы приз отдали Килиану Мбаппе, никто бы публично не выступал. Молодой чернокожий внучок Пеле получил бы награду за победу на ЧМ . Впервые за 16 лет наградили бы яркого героя чемпионата мира, со времен второго «Золотого мяча» бразильца Роналдо. По смыслу повторили бы историю 1997 года, когда Зубастик выиграл впервые.

Тогда финал ЛЧ взяла «Боруссия» Д, переиграв «Ювентус» с Зиданом, пришедшим третьим после Миятовича. Сейчас бы другой балканец Модрич занял второе место, а третью строчку отдали иному французу - Гризманну.

А победа Мбаппе была бы ставкой на человека, который на 11 лет и 13 лет моложе Месси и Роналду. Не помешан на деньгах. Нет капризности аргентинца и самомнения португальца. Нет культа личности и армии хейтеров. Мбаппе просто футболист. Не из «Реала», чтобы Перес давил на все рычаги, лишь бы Роналду доставались, а потом не достались награды.

И не из «Барселоны», ведь у их руководителей те же меркантильные интересы и методы манипуляции – объявляют Месси лучшим, несмотря ни на что.

Путь Мбаппе в стиле «Золотого мяча»

В 1997 году Роналдо, взяв только Кубок Кубков, получил приз за голы и одаренность. С Месси и Роналду поначалу поступали так же. И хотя Мбаппе не зажег в 2018 так сильно, как бразилец в прошлом веке, но и времена сейчас другие. В одиночку большие трофеи не берут, Месси и Роналду в свои финалы ЛЧ шли при поддержке.

Мбаппе тоже окружен чемпионами, но в 19 лет стал обладателем кубка мира. Безумно любит футбол, феноменально его понимает. Забил за ПСЖ в новом чемпионате больше, чем Месси и Роналду в Ла Лиге и Серии А, сыграв меньше минут.

Старики десять лет стабильные. На их общую вершину пока никто не забрался. Но если анализировать именно 2018 год, то он сложился неоднозначно для Кейна, Де Брюйне, Азара, Варана, Салаха, Модрича и Гризманна. Для 9 из 10 в голосовании ФИФА . Полностью сказочным год получился только для подростка из Франции.

Мир футбола получил от него больше, чем мог ожидать. Этим француз отличается ото всех, сыгравших максимум как умеют. Но Мбаппе не заберет «Золотой мяч 2018», и в тройку не попадет. Похоже, через два десятилетия с награждения юного Роналдо в футболе не осталось места дерзкой романтике.

Но раз к каждому кандидату легко придраться, стоило выбрать того, к кому придираться не хочется. В 19 лет настолько умную и мощную игру показывали единицы в истории футбола. А вот что публика переела феноменальных шоу зрелых Месси и Роналду и не замечает, насколько крутой Мбаппе - не страшно.

Молодой Роналдиньо тоже два сезона отдал ПСЖ . Почти никто матчи не смотрел, не понимали, насколько хорош, невзирая на победу на ЧМ -2002. Технарь как технарь. Но после перехода в «Барселону» прозрели, и «Золотой мяч» от бразильца не ушел.