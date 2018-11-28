  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Примера-Дивизион
Лига Европы 2018/2019, 5 тур 1 X 2
18:50 сегодня  Астана -:-  Динамо К - - -
18:50 сегодня  Спартак М -:-  Рапид В - - -
20:55 сегодня  Зальцбург -:-  РБ Лейпциг 3.06 3.64 2.36
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Акхисар Бел - - -
20:55 сегодня  Байер -:-  Лудогорец - - -
20:55 сегодня  Бетис -:-  Олимпиакос - - -
20:55 сегодня  Милан -:-  Дюделанж 1.085 13.25 35.00
20:55 сегодня  Цюрих -:-  АЕК 1.86 3.72 4.55
20:55 сегодня  Ворскла -:-  Арсенал - - -
20:55 сегодня  Карабах -:-  Спортинг - - -
20:55 сегодня  Фенербахче -:-  Динамо Зб 2.27 3.45 3.38
20:55 сегодня  Андерлехт -:-  Спартак Тр - - -
20:55 сегодня  Бордо -:-  Славия П - - -
20:55 сегодня  Зенит -:-  Копенгаген 1.68 3.92 5.70
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Види - - -
20:55 сегодня  Русенборг -:-  Селтик 5.60 4.30 1.63
23:00 сегодня  Челси -:-  ПАОК 1.34 5.50 10.25
23:00 сегодня  Мальме -:-  Генк 3.62 3.46 2.17
23:00 сегодня  Сарпсборг 08 -:-  Бешикташ 3.02 3.46 2.46
23:00 сегодня  Яблонец -:-  Ренн 2.80 3.28 2.75
23:00 сегодня  Аполлон -:-  Лацио 4.75 4.10 1.75
23:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Марсель 1.66 4.45 5.05
23:00 сегодня  Стандард -:-  Севилья 4.70 4.15 1.75
23:00 сегодня  Рейнджерс -:-  Вильярреал 3.38 3.55 2.23
ГлавнаяБлогиОценочные суждения

Удача отдала «Локомотиву» и Сёмину долги

вчера, 23:18

Команда Сёмина по делу переиграла «Галатасарай». «Соккер.ру» отмечает, как боролись и удачно реализовали моменты – впервые за пять туров ЛЧ.

«Железнодорожники» оказались готовы к уловкам хитреца Терима, который сегодня отчасти сам себя переиграл. Использовал схему, похожую на тактику Сёмина в Стамбуле, словно забыл, чем тогда все для москвичей завершилось.

Вот только турки начали атаковать поздно, когда уступали в два мяча. Зато вышли с пятеркой защитников. Так играли в чемпионате всего дважды. Но для Лиги чемпионов и матча, где ничья выводила «Галатасарай» в плей-офф Лиги Европы, выбрали осторожную широкую тактику.

Явно просчитались, плюс гостям немного не повезло. Именно от опытного голландца Донка, перешедшего в защиту, мяч нырнул в угол после удара Крыховяка. Райан неудачно помогал юному Кабаку и склонному к позиционным ляпам Азизу. А позже и вся линия дарила моменты хозяевам.

Жаль, что «Локомотив» забил так мало – могли больше. Причем Терим не только отодвинул опорника в оборону, а и поменял роли вингеров, которые стали инсайдами. Смещались вместе с центральными хавбеками с фланга на фланг. «Галатасарай» поставил «автобус-маятник», чтобы «Локомотив» не получал шикарных моментов.

Турки даже дождались, когда игра успокоилась, и постоянно мечтали о контратаках и стандартах. Но, к чести «Локомотива», темп хозяева подняли и соперника переиграли. Почти весь первый тайм видели рафинированный футбол, медленный и морозный, а потом москвичи завелись и пошли удачные атаки.

Так в прошлых турах не получалось, хотя играли в примерно таком же стиле, оказываясь без мяча чаще, чем соперник, отдавая на 100-150 передач меньше и при этом неплохо работая вертикально. Забивать два за вечер могли и «Порту», и «Шальке», но начали поздно – с «Галатасарая».

Цифровое измерение поединка

4 точных удара нанесли по воротам Муслеры. Поскольку за 4 матча до этого выжали всего 13 попаданий, то немножко перевыполнили стандартный план и удивили реализацией – 50 %.  

16 ударов хватило, чтобы забить 2 мяча. До этого было 2 гола после 52 попыток. Как видите, сегодня судьба отдавала «Локомотиву» долги удачными рикошетами, хотя и без них на мячи наработали.

42 % времени с мячом был «Локомотив». Как видите, вправду выбрали тот же стиль, что в прошлых турах. И сами атаковали, и соперникам не мешали. При этом у гостей из 12 ударов 2 точных. Гильерме редко был в игре, впервые взял «сухарь» - приятно.

15 перехватов было у «железнодорожников». В этом компоненте одержали разгромную победу 15:7, объяснив нам, как именно в матче, где «Галатасарай» получал возможность пасовать, бить и неплохо дрался, «Локомотив» был намного ближе к новым голам. Высокий прессинг – основа основ.

13 лет ждали фанаты «Локомотива» победу в Лиге чемпионов! До сегодня последний раз в этом турнире обыграли «Работнички» 2:0 дома в 2005 году, когда забивали Сычев и Асатиани, но это было в квалификации.

14 лет не побеждали в основной части турнира. Теперь уже предпоследняя победа случилась в 2004 году, когда в плей-офф ЛЧ обыграли «Монако» Дешама. Помните сезон, когда французы играли в финале с «Порту» молодого Моуриньо? По дороге в финал они с боями прошли «Локомотив» - за счет выездного гола Морьентеса. 

1-я победа гарантирует, что «Локомотив» не повторит худший результат в Лиге чемпионов в истории российского футбола. «Спартак» остался в негордом одиночестве. Среди команд РПЛ, разумеется, ведь даже в этом сезоне тот же АЕК может проиграть шесть туров из шести.

Герой матча. Юрий Павлович Сёмин

Погодные условия были сложными, на промерзлом поле мяч двигается иначе, надо привыкнуть. «Локомотив» выступает нестабильно – то серию побед соберут, то проиграют дома «Уралу». Четыре поражения прибили бы многие команды психологически, но Сёмин сумел настроить свою команду. И как тренер одержал победу.

Все, что помогло «Галатасараю» пропускать атаки, но выиграть 3:0, сегодня не сработало. Матч из-за погоды наградили рваным темпом и ошибками двух сторон (49 позиционных потерь на две команды), но когда «картинка» замирала и начинались футбольные шахматы – Сёмин поставил мат падишаху турецкого футбола. А потом «на погоны» добавил, выпустив Ротенберга для дебюта в ЛЧ на радость публике.

Умеет Юрий Павлович сработать тонко. Надеемся, уже выучил, как зовут Крыховяка – не Гжежов, а Гжегож, плюс сделал Ротенберга и чемпионом России, и участником Лиги чемпионов. Не зря на пресс-конференцию взял!

«Локомотив» может выйти в плей-офф Лиги Европы?

«Порту» и «Шальке» уже в плей-офф Лиги чемпионов. Победа «Локомотива» на руку немцам. И хотя понятно, что Терим может обыграть дома немотивированных португальцев, и тогда нынешняя победа будет лишь ярким эпизодом без продолжения весной, шестой тур для «железнодорожников» приобретает смысл.

Нужна победа над немотивированным «Шальке» в гостях и надежда на «Порту». Не только для Хеведеса и Фарфана игра в Германии будет принципиальной. «Локомотиву» нужно взять реванш у самих себя за странное домашнее поражение от «кобальтовых», хотя не стоит переоценивать шансы на третью строчку – они без помощи доброго португальского «дракона» небольшие.

А вот «Галатасарай» убрали четко, хотя в матче, где у двух команд было немало ошибок. Теперь обидно, что так неудачно стартовали в Стамбуле. Если бы тот матч завершился вничью, сейчас появилось бы больше подходящих вариантов. Но победа есть, шесть поражений не будет – «Локомотив» порадовал фанатов морозным московским вечером. Учитывая, что путевку в еще один групповой этап через РПЛ могут не заработать, это был уникальный матч.

Спустя много, много лет Юрий Павлович Сёмин снова выиграл в Лиге чемпионов с «Локомотивом» - поздравляем и отмечаем, что сделали все необходимое, чтобы не только создать моменты, но и довести парочку до ума. Без воли случая не обошлось, но когда у команды 68 ударов за пять туров и всего 4 мяча, можно сетовать на отсутствие удачи, а не голое везение как основу основ. Миранчуки и Смолов могли забить «Галатасараю» больше, но и так пробуют разбудить интригу – спасибо за попытку.

Поделиться
Другие материалы по теме
На полпути. Лучшие и худшие команды РПЛ в цифрах
27 ноябряАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии9
Анализируй это. Таблица РПЛ-2018/2019 на экваторе
26 ноябряАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии32
16 друзей и врагов
26 ноябряСергей Иванов в блоге РПЛ - лучшая лига мира!Комментарии18
«Зенит» - «Ростов». Как по нотам
25 ноябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии19
«Спартак» Кононова: старое, новое и интересное
25 ноябряСтанислав Горин в блоге "Спартаком" единымКомментарии19
Свержение «королей» - ниже падать некуда
24 ноябряСтанислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
halfbeek
halfbeek
   464 / 931
сегодня в 10:45
Заторможенный Локо с деревянными Миранчуками и Смоловым победил благодаря рикошетам. Складывалось такое впечатление, что к мерзлому полю турки приспособились лучше чем железнодорожники. Игроки Локо выглядели инертными и заторможенными, а Антон Миранчук вообще не мог справиться с мячем.
UrAn54
UrAn54
   752 / 931
сегодня в 09:34
Выиграли при достаточно неплохой игре - почему бы не похвалить. Особо хочу отметить, что при 1-0 Локо не бросил играть, не ушел в защиту, как до этого ЦСКА, а вёл свою игру и добился большего. Молодцы, рад за Локо.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Красно Синий воин
   21 / 931
сегодня в 09:13
на двоих вы этот рекорд побили )))))))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   21 / 931
сегодня в 09:12
"удачно реализовали моменты"??? а по-моему удручающая реализация ,обязаны были штук пять забивать не готовым к матчу туркам
самуил кац 1
самуил кац 1
   127 / 931
сегодня в 08:15
Опыт показывает, что в тех ситуациях, где конечный результат зависит не только от нас - мы бываем в пролете. Желаю паровозам сломать эту тенденцию ! И Порту тоже, естественно!
Аллигатор Гена
Аллигатор Гена
   452 / 931
сегодня в 07:56
С победой.
112910415
112910415
   199 / 931
сегодня в 07:37
хорошо!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   339 / 931
сегодня в 07:27
    maldalik
    maldalik ответил Stormtrooper-26
       444 / 931
    сегодня в 06:14
    Аффтар уже забыл вероятно, что этому же Сараю хвалёный Юрий Павлович Семин позорно влетел в 1-м же туре ЛЧ?)) О, да! И теперь такая героическая победа на домашней арене, бла-бла-бла.....только вот счёт-то маловат и по личным встречам Локомотив уступает, но это аффтару по барабану, главное Сёмин - херой матча!)) Бла-бла-бла очередное..... Нашли героя, тоже мне. А где этот герой был в 4 предыдущих матчах.....? В общем, друзья, демагогия брызжет со всех сторон.
    Ну вообще то и в Стамбуле сильно не повезло, моментов забить было вагон.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
       268 / 931
    сегодня в 04:28
    Аффтар уже забыл вероятно, что этому же Сараю хвалёный Юрий Павлович Семин позорно влетел в 1-м же туре ЛЧ?)) О, да! И теперь такая героическая победа на домашней арене, бла-бла-бла.....только вот счёт-то маловат и по личным встречам Локомотив уступает, но это аффтару по барабану, главное Сёмин - херой матча!)) Бла-бла-бла очередное..... Нашли героя, тоже мне. А где этот герой был в 4 предыдущих матчах.....? В общем, друзья, демагогия брызжет со всех сторон.
    valt134
    valt134
       140 / 931
    сегодня в 04:12
    Послушаешь автора-так чуть ли не в финале турнира с крупным счётом Барселону аль Баварию переиграли. Щенячья радость. А то,что нам до этого 4 раза напихали без вазелина в разработанный 25 не в счёт?
    Фата лист
    Фата лист
       50 / 931
    сегодня в 03:23
    Обидно, что в Турции такому слабому сопернику проиграли.
    Aliks
    Aliks
    сегодня в 03:04
    На классе!
    амурец
    амурец
       62 / 931
    сегодня в 02:47
    молодцы, вот только бы раньше так играли
    valt134
    valt134
       140 / 931
    сегодня в 00:36
    Сейчас бедовые головы от победы закружатся и пойдут слова,что Локо только благодаря колоссальным и непостижимым,никому непонятным таинственным и враждебным силам не занял в группе первое место.
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       323 / 931
    вчера в 23:59
    Все получилось неплохо, правда как и у ЦСКА оборона слабовато сыграла.
    sashasokol
    sashasokol
       544 / 931
    вчера в 23:33
    Молодцы. Жаль только то, что результат пришёл так поздно. В прошлых играх показывали добротный футбол. Ну да ладно, надеюсь выйдем в ЛЕ.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       19 / 931
    вчера в 23:29
    Главное, что вовремя выиграли, а то хряки уже размечтались, что Локо и ЦСКА превзойдут их антирекорд 0/0/1:18
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100