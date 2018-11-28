Удача отдала «Локомотиву» и Сёмину долги

вчера, 23:18

Команда Сёмина по делу переиграла «Галатасарай». «Соккер.ру» отмечает, как боролись и удачно реализовали моменты – впервые за пять туров ЛЧ .

«Железнодорожники» оказались готовы к уловкам хитреца Терима, который сегодня отчасти сам себя переиграл. Использовал схему, похожую на тактику Сёмина в Стамбуле, словно забыл, чем тогда все для москвичей завершилось.

Вот только турки начали атаковать поздно, когда уступали в два мяча. Зато вышли с пятеркой защитников. Так играли в чемпионате всего дважды. Но для Лиги чемпионов и матча, где ничья выводила «Галатасарай» в плей-офф Лиги Европы, выбрали осторожную широкую тактику.

Явно просчитались, плюс гостям немного не повезло. Именно от опытного голландца Донка, перешедшего в защиту, мяч нырнул в угол после удара Крыховяка. Райан неудачно помогал юному Кабаку и склонному к позиционным ляпам Азизу. А позже и вся линия дарила моменты хозяевам.

Жаль, что «Локомотив» забил так мало – могли больше. Причем Терим не только отодвинул опорника в оборону, а и поменял роли вингеров, которые стали инсайдами. Смещались вместе с центральными хавбеками с фланга на фланг. «Галатасарай» поставил «автобус-маятник», чтобы «Локомотив» не получал шикарных моментов.

Турки даже дождались, когда игра успокоилась, и постоянно мечтали о контратаках и стандартах. Но, к чести «Локомотива», темп хозяева подняли и соперника переиграли. Почти весь первый тайм видели рафинированный футбол, медленный и морозный, а потом москвичи завелись и пошли удачные атаки.

Так в прошлых турах не получалось, хотя играли в примерно таком же стиле, оказываясь без мяча чаще, чем соперник, отдавая на 100-150 передач меньше и при этом неплохо работая вертикально. Забивать два за вечер могли и «Порту», и «Шальке», но начали поздно – с «Галатасарая».

Цифровое измерение поединка

4 точных удара нанесли по воротам Муслеры. Поскольку за 4 матча до этого выжали всего 13 попаданий, то немножко перевыполнили стандартный план и удивили реализацией – 50 %.

16 ударов хватило, чтобы забить 2 мяча. До этого было 2 гола после 52 попыток. Как видите, сегодня судьба отдавала «Локомотиву» долги удачными рикошетами, хотя и без них на мячи наработали.

42 % времени с мячом был «Локомотив». Как видите, вправду выбрали тот же стиль, что в прошлых турах. И сами атаковали, и соперникам не мешали. При этом у гостей из 12 ударов 2 точных. Гильерме редко был в игре, впервые взял «сухарь» - приятно.

15 перехватов было у «железнодорожников». В этом компоненте одержали разгромную победу 15:7, объяснив нам, как именно в матче, где «Галатасарай» получал возможность пасовать, бить и неплохо дрался, «Локомотив» был намного ближе к новым голам. Высокий прессинг – основа основ.

13 лет ждали фанаты «Локомотива» победу в Лиге чемпионов! До сегодня последний раз в этом турнире обыграли «Работнички» 2:0 дома в 2005 году, когда забивали Сычев и Асатиани, но это было в квалификации.

14 лет не побеждали в основной части турнира. Теперь уже предпоследняя победа случилась в 2004 году, когда в плей-офф ЛЧ обыграли «Монако» Дешама. Помните сезон, когда французы играли в финале с «Порту» молодого Моуриньо? По дороге в финал они с боями прошли «Локомотив» - за счет выездного гола Морьентеса.

1-я победа гарантирует, что «Локомотив» не повторит худший результат в Лиге чемпионов в истории российского футбола. «Спартак» остался в негордом одиночестве. Среди команд РПЛ , разумеется, ведь даже в этом сезоне тот же АЕК может проиграть шесть туров из шести.

Герой матча. Юрий Павлович Сёмин

Погодные условия были сложными, на промерзлом поле мяч двигается иначе, надо привыкнуть. «Локомотив» выступает нестабильно – то серию побед соберут, то проиграют дома «Уралу». Четыре поражения прибили бы многие команды психологически, но Сёмин сумел настроить свою команду. И как тренер одержал победу.

Все, что помогло «Галатасараю» пропускать атаки, но выиграть 3:0, сегодня не сработало. Матч из-за погоды наградили рваным темпом и ошибками двух сторон (49 позиционных потерь на две команды), но когда «картинка» замирала и начинались футбольные шахматы – Сёмин поставил мат падишаху турецкого футбола. А потом «на погоны» добавил, выпустив Ротенберга для дебюта в ЛЧ на радость публике.

Умеет Юрий Павлович сработать тонко. Надеемся, уже выучил, как зовут Крыховяка – не Гжежов, а Гжегож, плюс сделал Ротенберга и чемпионом России, и участником Лиги чемпионов. Не зря на пресс-конференцию взял!

«Локомотив» может выйти в плей-офф Лиги Европы?

«Порту» и «Шальке» уже в плей-офф Лиги чемпионов. Победа «Локомотива» на руку немцам. И хотя понятно, что Терим может обыграть дома немотивированных португальцев, и тогда нынешняя победа будет лишь ярким эпизодом без продолжения весной, шестой тур для «железнодорожников» приобретает смысл.

Нужна победа над немотивированным «Шальке» в гостях и надежда на «Порту». Не только для Хеведеса и Фарфана игра в Германии будет принципиальной. «Локомотиву» нужно взять реванш у самих себя за странное домашнее поражение от «кобальтовых», хотя не стоит переоценивать шансы на третью строчку – они без помощи доброго португальского «дракона» небольшие.

А вот «Галатасарай» убрали четко, хотя в матче, где у двух команд было немало ошибок. Теперь обидно, что так неудачно стартовали в Стамбуле. Если бы тот матч завершился вничью, сейчас появилось бы больше подходящих вариантов. Но победа есть, шесть поражений не будет – «Локомотив» порадовал фанатов морозным московским вечером. Учитывая, что путевку в еще один групповой этап через РПЛ могут не заработать, это был уникальный матч.

Спустя много, много лет Юрий Павлович Сёмин снова выиграл в Лиге чемпионов с «Локомотивом» - поздравляем и отмечаем, что сделали все необходимое, чтобы не только создать моменты, но и довести парочку до ума. Без воли случая не обошлось, но когда у команды 68 ударов за пять туров и всего 4 мяча, можно сетовать на отсутствие удачи, а не голое везение как основу основ. Миранчуки и Смолов могли забить «Галатасараю» больше, но и так пробуют разбудить интригу – спасибо за попытку.