Готовность к чемпионству. «Зенит» vs «Краснодар»

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3.25 3.75 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 2.05 3.55 3.25
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 3.6 3.5 1.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 2.1 3.33 3.33
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб ЗираЗира - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Стокпорт КаунтиСтокпорт Каунти - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб УокингУокинг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб СаутпортСаутпорт - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧестерфилдЧестерфилд -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слау ТаунСлау Таун -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Челси -:-  Фулхэм 1.17 7.5 15
17:05 сегодня  Арсенал -:-  Тоттенхэм - - -
19:15 сегодня  Ливерпуль -:-  Эвертон - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 90’ Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2:3 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 4.1 1.65 4.7
03:30 15’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 1.9 3.1 4.6
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 2.75 2.95 2.7
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Гандзасар (Капан)Гандзасар - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арарат (Ереван)Арарат -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Беларусь. Высшая лига 2018, 30 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГородеяГородея -:- Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГомельГомель -:- Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб МинскМинск - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн -:- Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Днепр Мог (Могилев)Днепр Мог - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.65 4.05 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 3.15 3.5 2.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.57 4.1 5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 2.02 3.4 3.5
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 1.08 9.5 17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 5.3 4 1.57
Бразилия. Серия А 2018, 38 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 2.75 1.87 6
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 1:0 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.12 7.9 20
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 2.05 3.4 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе -:- Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-Паулу 2.05 3.25 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Парана (Куритиба)Парана -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1.18 6.8 12
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи -:- Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сеара (Форталеза)Сеара -:- Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да Гама - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Боруссия М - - -
20:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Вольфсбург 1.8 3.7 4.4
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2.85 3.1 2.45
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.35 3 3.1
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.5 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 2.2 3.3 3.1
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ - - -
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.9 3.5 3.7
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 3.1 3.3 2.2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.55 4.1 5.25
Греция. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 3.05 3.05 2.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.25 3.05 3.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 1.25 5.2 12
Дания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1.22 6 11
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА - - -
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Бетис -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Жирона -:-  Атлетико М 5.3 3.35 1.77
20:30 сегодня  Барселона -:-  Вильярреал - - -
22:45 сегодня  Алавес -:-  Севилья 3.7 3.7 1.95
Испания. Сегунда 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 3.6 3.2 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.5 3.5 7.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.45 2.8 3.2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.75 2.75 2.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.7 3.3 5.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.05 3 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Милан -:-  Парма 1.43 4.6 7.6
17:00 сегодня  Торино -:-  Дженоа 1.75 3.6 4.9
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Удинезе 1.9 3.5 4.1
17:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Кальяри 3 3.2 2.45
20:00 сегодня  Кьево -:-  Лацио 7.5 4.3 1.45
22:30 сегодня  Рома -:-  Интер 2.7 3.5 2.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.8 3.6 4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1.65 3.8 4.7
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна -:- Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.4 3.4 2.75
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2.65 3.25 2.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.05 3.2 2.3
Португалия. Примейра 2018/2019, 11 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.8 3.5 4.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 4.7 1.3
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 16 тур 1 X 2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) -:- Логотип футбольный клуб Зенит (мол) (Санкт-Петербург)Зенит (мол) 3.7 3.7 1.85
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 2.35 3.7 2.55
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 4.1 4 1.7
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Краснодар -:-  Урал 1.46 4.6 6.6
16:30 сегодня  Ростов -:-  ЦСКА - - -
19:00 сегодня  Спартак М -:-  Локомотив М 2.5 3.2 2.9
Румыния. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 1.5 3.9 6.4
Сербия. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле 2.2 3.35 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.85 3.55 3.85
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 1.75 3.5 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.75 3.7 4.5
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Львов -:-  Мариуполь 2.7 3.1 2.55
18:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Олимпик Дн 1.14 7.8 14.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Тулуза -:-  Дижон 2.05 3.4 3.7
19:00 сегодня  Ренн -:-  Страсбур 1.7 3.9 4.8
19:00 сегодня  Марсель -:-  Реймс 1.42 4.5 7.8
23:00 сегодня  Бордо -:-  ПСЖ 8.3 5.7 1.32
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица 1.22 5.8 11.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.25 3.7 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.85 3.35 4.1
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1.4 4.35 7.3
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.57 3.95 5.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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Готовность к чемпионству. «Зенит» vs «Краснодар»

вчера, 18:50

По игре и таблице есть два фаворита. И хотя Семак обыграл Мусаева, «Соккер.ру» ждет от «быков» реванша. Но кто в паре круче и достойнее? 

«Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Урал» и «Спартак» не потеряли шансы на титул. Но каждый найдет лишнего в списке. Например, «красно-белые» отстали от «Зенита» на 12 пунктов. Такой отрыв теоретически отыгрывается, а практически нужен провал всех конкурентов и феноменальная серия.

А «Краснодар» без всяких серий – за счет очной победы во втором круге дома, может сократить отрыв от «Зенита» до двух пунктов. Дождаться еще одного поражения Семака, если их три в пятнадцати турах, не сложно. Так что «быки» по праву претенденты на титул. Обе команды хотят прямые путевки в ЛЧ, и логично их сравнить. 

Атакующие показатели

Середину пути преодолели, и «Зенит» пока чуть выше по общему качеству созданных моментов. Но разница по xG всего 1.7. Компенсируется для «Краснодара» реализацией – 28 голов придумали против 24 у «Зенита». Причем «быки» агрессивнее в атаке - равномернее, если можно так сказать. У Семака 9 голов в двух матчах, и всего 15 в оставшихся 13 играх. У «Краснодара» есть одна игра с 4 мячами, а средняя результативность оставшихся матчей выше даже общего показателя «Зенита». По ударам и завершающим пасам «быки» намного круче, хотя точных выстрелов у лидера РПЛ чуть больше. 

Результат: победа «Краснодара». 

Поддержка болельщиков

По двенадцатому игроку тоже надо сравнить. Массовая поддержка важна для создания атмосферы и ощущения, что речь о чемпионе России. Одновременно ЦСКА и «Локомотив» побеждали в лиге без полных арен, а до этого в Казани праздновали титулы, далеко не всегда продавая все билеты. Но если сравнивать «Зенит» и «Краснодар», то заполняемость арены в Санкт-Петербурге на данный момент чуть выше – 77.8 % против 74.5 %. А при переходе на среднее количество за игру разница становится заметнее. У «Зенита» армия из 50 тысяч фанатов, у «Краснодара» - чуть больше 25. Прекрасно для юного клуба, но вдвое меньше, чем у петербуржцев. По социальным сетям и массовости иногородних фанатов «Зенит» тоже остается первым. 

Результат: победа «Зенита». 

Параметры в обороне

В защите могли быть надежнее, уступают и «Ростову», и ЦСКА. По качеству моментов соперников «Зенит» намного выше, чем «Краснодар» - южане привезли моментов на 16 голов, и только благодаря голкиперам пропустили всего 12 раз. У «Зенита» 11 пропущенных мячей, но картина другая, ведь более склонны огорчать Лунева без видимых причин – нарывались на максимум 12 мячей, судя по качеству моментов соперников. «Зенит» равен с конкурентом по отборам, зато уступает по перехватам. Петербуржцы лучше блокируют удары, лучше играют на отбой. «Краснодар» перестраивался без Гранквиста, и это сказалось. Но стоит признать, что справились – допускают по своим воротам на 1.4 удара за матч меньше, чем «Зенит». 

Результат: ничья. 

Кадровые возможности

Летом «Краснодар» отдал за новичков 16 млн евро, перекрывая уходы Смолова, Жоаозиньо и Гранквиста. А петербуржцы не тратились. Но у кого состав круче и игроки в лучшей форме? После поименного сравнения основных составов в 15 турах РПЛ можно сделать вывод, что у «быков» есть небольшое преимущество в 1-2 позиции. Много равных, Ари неплох – не хуже Дзюбы по сумме выступлений в лиге, хороши Газинский, Классон, Мартынович, Каборе, да и Мамаев был уместен. Резерв у «Зенита» есть, но Заболотный не работает так продуктивно, как молодой Шапи-Сулейманов – 4 мяча после 7 выходов на замену. 

Результат: победа «Краснодара». 

Тактика и работа с мячом

Работа с мячом во многом определяет тактическую структуру. Нельзя играть вторым номером от обороны, но постоянно владеть мячом больше соперников. Нельзя быть командой контратак, если у тебя больше всех ударов в лиге. Так вот – по владению «Краснодар» первый в чемпионате и выше «Зенита». По аккуратности пасов они оба лидеры, но «быки» чуточку выше. По общему количеству передач «Краснодар» намного оторвался – на 1230 передач за половину сезона. Мусаев использует две схожие схемы, Семак раз перешел на три центральных, но в основном играет знакомо. Но игра качественнее поставлена у «Краснодара», лучше себя понимают. 

Результат: победа «Краснодара». 

Поединки между собой

Свежие матчи показывают, кто здесь ближе к званию победителя и чемпиона, когда сравниваем лицом к лицу. Пять последних матчей – 2 победы «Краснодара», 3 победы «Зенита». Десять последних встреч – 5 побед петербуржцев, 2 ничьи и 3 победы «быков». Всего за четыре года от погромов 4:1 и 4:0 в гостях южане перешли к победам на выезде время от времени. Хотя в целом по-прежнему чаще проигрывают «Зениту», чем побеждают. Но раз в истории всего 3 победы, и все одержаны за последние три года, расклад в паре меняется. Но когда речь о 3 победах, 3 ничьих и 9 поражениях «Краснодара», победитель ясен, как и в последней игре. 

Результат: победа «Зенита». 

Влияние календаря РПЛ

С кем и где играли, с кем и где сыграют? «Краснодар» в первом круге закрыл вояжи к «Зениту» и ЦСКА. Но со «Спартаком» и «Локомотивом» сыграл дома, и хотя мог победить в двух случаях, в первом проиграл. Вторую часть чемпионата откроют 2 марта против «Спартака» в гостях – решающий матч, но с «Зенитом» и ЦСКА будут рубиться на родном стадионе. Причем пока не видно разницы между домашними и выездными результатами. А вот у «Зенита» разница есть. На весь первый круг у «Зенита» было 2 сложных выезда – к ЦСКА и «Динамо», оба раза проиграли. Календарь помог Семаку, но впереди выезды к «Спартаку», «Локомотиву», «Краснодару», «Ахмату» и «Ростову». У «быков» календарь приятнее. 

Результат: победа «Краснодара».  

Общий счет. «Зенит» - «Краснодар» - 3:5

Победа преследователя не удивляет, петербуржцы явно не команда с идеальной игрой, пусть по делу обыграли «быков» в первом круге. Накануне печально завершившейся поездки Кокорина и Мамаева в Москву южане провели плохой матч.

Но и Семак уступал ЦСКА, «Динамо» и «Анжи» в гостях, терял очки со «Спартаком» и не показал чемпионский ход даже в победные дни. «Зенит» в нынешнем составе не был чемпионом – даже у Смольникова один титул, а Игорь в команде шестой сезон, в отличие от большинства. 

«Краснодар» также никогда не был первым. Но глупо упускать возможность. Очевидно, что и в прошлом сезоне, когда «Локомотив» шел даже хуже, чем пока идет «Зенит», и в этом все фавориты будут терять очки не только в матчах между собой. 

Петербуржцы не играли в гостях против «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и «Ростова». Необходимо учитывать этот фактор. Особенно если «Арсенал» или «Рубин» сделают краснодарцам новогодний подарок в ближайших турах.

И параллельно «быки» им воспользуются, удачно сыграв дома с «Уралом» и «Уфой». На экваторе чемпионата есть очевидный фаворит – «Зенит», но появился преследователь, не реализовавший мощный атакующий потенциал. «Краснодар», не проиграв дома «Ахмату» и реализовав один момент со «Спартаком», мог набрать 33 пункта. 

У южан - лучшей команды РПЛ по многим отдельным параметрам, есть шанс ввязаться в общую чемпионскую борьбу, или защитить прямой билет в ЛЧ. Так высоко не были никогда в истории. Помним также, что «Зенит» обычно к зимней паузе шел высоко, а потом скатывался. За три года выше фаворита финишировали ЦСКА (трижды), «Спартак» (дважды), «Ростов» и «Локомотив». 

«Краснодар» ничем не хуже перечисленных команд со своими плюсами и минусами. Да и у Семака два поражения в пяти последних турах РПЛ – на безопасное расстояние не оторвались. Календарь составлен так, что все сложнейшие выездные бои ждут «Зенит» именно весной, интрига проснется после зимы.

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Все комментарии
papic337
papic337
   287 / 977
сегодня в 00:16
Удачи Краснодару. Для Спартака этот сезон провальный.
trimetil
trimetil ответил SpaM-SARW
   498 / 977
вчера в 23:32
Реализуй джикия самый крутой момент в матче, Спартак обошёл бы зенит в таблице и чё ты этим хотел сказать
Выражай свои мысли яснее, не понятно, чё ты хотел сказать.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил trimetil
   385 / 977
вчера в 23:06
Реализуй джикия самый крутой момент в матче, Спартак обошёл бы зенит в таблице и чё ты этим хотел сказать
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Правдин Семён
   385 / 977
вчера в 22:59
Не прав ты литейный паралелс славновы не пожелают тебе такого
pomor45
pomor45 ответил Faustello
   79 / 977
вчера в 21:45
Конечно хрень, просто написал бы что Краснодар - чемпион, это же и детям понятно )))
Это точно. Так может написать любой про свой клуб. Спартачи так писали 16 лет и дождались таки. Что касается Краснодара, то ему важнее, чтобы Галицкий вконец не обеднел, как бы его X5 Retail Group окончательно не раздавил, а то уже и так от 14 млрд.дол. в октябре 2014 года осталось 4 млрд. на октябрь 2018. Только с начала этого года потерял 1.25 млрд. "Магнит" уже отжали, теперь могут за клуб приняться. Хорошо, если клубом займутся, а то то ведь могут с молотка пустить - они же футболом не интересуются и ничего в нём не понимают - может повториться история с Анжи, а очень не хотелось бы.
serh62
serh62
   94 / 977
вчера в 21:36
мне всегда кажутся смешными и глупыми расклады тех кто что то хочет высчитать наперед, когда еще целый круг впереди. команды ожидает 3 месяца простоя, и как было каждый год, ничего общего с осенью команды не имели. а 8-10 очков отыгрывается. это ЦСКА доказал уже пару раз.
pomor45
pomor45
   79 / 977
вчера в 21:24
Всё дело в том, что чемпионами становятся не с красивой игрой, а с рациональной. Рациональностью в РПЛ не отличается ни одна команда, поэтому чемпионом в ней становится тот, кто удачливее, а кто может проанализировать капризы Фортуны.
Правдин Семён
Правдин Семён
   143 / 977
вчера в 21:21
Лучше пусть бомжи возьмут чемпионство, чем эти борзые телята.
trimetil
trimetil ответил Ваня лучший
   498 / 977
вчера в 21:18
Не совсем так. Скажу откровенно. Для меня Спартак -главный и серьезный конкурент ЦСКА. А Зенит я, также откровенно скажу, команда, которую я терпеть не могу, даже немного презираю. В этом сезоне Спартак по игре один их худших среди ведущих клубов РПЛ.
Ну, как ты написал в одном комментарии неделю назад, 23 ноября в 22:01:
"Известно, что место команды определяется суммой очков."
У Зенита их больше всех в этом сезоне. Значит Зенит объективно лучший клуб России в этом сезоне.
pomor45
pomor45 ответил Leningrad 84
   79 / 977
вчера в 21:17
Статья - ни о чем! Чего стоят фразы тов. Багрова: "Зенит пока чуть выше..." "Общий счет "Зенит" - "Краснодар" 3:5...?" Объективно: у Зенита 34 очка, 11 побед и 1 ничья, у Краснодара 29 очков, 9 побед и 2 ничьи.
Статья о том, что все авторы Соккера так "любят" Зенит и так "рады" его лидерству после первого круга, что жаждут провала во втором.
pomor45
pomor45
   79 / 977
вчера в 21:09
Дождаться еще одного поражения Семака, если их три в пятнадцати турах, не сложно.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Семаку ещё менее сложно дождаться ещё одного поражения Мусаева, если их в пятнадцати турах было четыре.
-Хостинский-
-Хостинский-
   250 / 977
вчера в 21:06
Поживём Увидим!
И у Краснодара и у Зенита , есть плюсы и минусы.
Оба лидера не идеальны.
Конечно хочется стать Чемпионом, но у обоих команд есть ещё 15 игр доказать на поле, кто достоен Чемпионства
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leningrad 84
   52 / 977
вчера в 21:00
Анатолий, да мне тоже по игре очень симпатичен Краснодар, но Зениту он в октябре в Питере все же проиграл по делу (2:1). Так что для полной объективности дождемся весны - 24 тур: 21 апреля Краснодар - Зенит. Семак полностью оперится, все выздоровеют и отдохнут.
Уровень футбола не определяется по одной - двум играм, даже выигранным. Я принимаю во внимание, в том числе и провальные игры Зенита ( с Анжи,Арсеналом, Уфой, и др.). Пока уровень футбола, демонстрируемый Зенитом, не позволяет считать его высоким. А чемпионом Зенит стать вполне может, даже не показывая классного футбола. Так бывает. А моя неприязнь к Зениту обусловлена явной несправедливостью в способах и размерах финансирования этого клуба. Для государства , в принципе, если оно вкладывает деньги в футбол. в принципе должно быть все равно в какой клуб вкладывать деньги. В Ростов, Анжи, Уфу, или Енисей. А реально два клуба у нас ( Зенит и Локо) на роскошном бюджетном финансировании. И это несправедливо.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил trimetil
   52 / 977
вчера в 20:53
Похоже, внутреннее противоречие не позволило добавить в этот список Спартак...
Не совсем так. Скажу откровенно. Для меня Спартак -главный и серьезный конкурент ЦСКА. А Зенит я, также откровенно скажу, команда, которую я терпеть не могу, даже немного презираю. В этом сезоне Спартак по игре один их худших среди ведущих клубов РПЛ.
Литейный 4
Литейный 4 ответил 25процентный клоун
   3 / 977
вчера в 20:42
Зенит,полнейшая
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Литейный 4
   35 / 977
вчера в 20:38
Зенит,полнейшая
25процентный клоун
25процентный клоун
   35 / 977
вчера в 20:37
матч середняков,не интересно
valt134
valt134
   107 / 977
вчера в 20:33
От себя же могу пообещать и даже клятвенно заверить, что ежли КРАСНОДАР станет чемпионом-напьюсь(вру,нажрусь,конечно) до зелёных соплей.
valt134
valt134 ответил J5rom
   107 / 977
вчера в 20:29
ЧУР я первый!!!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Ваня лучший
   333 / 977
вчера в 20:24
А меня повеселило утверждение, что "Зенит - лидер по игре". Так может написать человек, либо в футболе не понимающий, либо продажный, Краснодар по игре лидер - это бесспорно. По игре выше Зенита и ЦСКА и Ростов и даже Локо.
Анатолий, да мне тоже по игре очень симпатичен Краснодар, но Зениту он в октябре в Питере все же проиграл по делу (2:1). Так что для полной объективности дождемся весны - 24 тур: 21 апреля Краснодар - Зенит. Семак полностью оперится, все выздоровеют и отдохнут.
trimetil
trimetil ответил Ваня лучший
   498 / 977
вчера в 20:13
А меня повеселило утверждение, что "Зенит - лидер по игре". Так может написать человек, либо в футболе не понимающий, либо продажный, Краснодар по игре лидер - это бесспорно. По игре выше Зенита и ЦСКА и Ростов и даже Локо.
Похоже, внутреннее противоречие не позволило добавить в этот список Спартак...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leningrad 84
   52 / 977
вчера в 20:03
Особенно повеселила первая фраза: "...Урал и Спартак не потеряли шанс на титул" Тов. Багров жжет!!!
А меня повеселило утверждение, что "Зенит - лидер по игре". Так может написать человек, либо в футболе не понимающий, либо продажный, Краснодар по игре лидер - это бесспорно. По игре выше Зенита и ЦСКА и Ростов и даже Локо.
Leningrad 84
Leningrad 84
   333 / 977
вчера в 20:00
Особенно повеселила первая фраза: "...Урал и Спартак не потеряли шанс на титул"
Тов. Багров жжет!!!
OLESOCC
OLESOCC
   525 / 977
вчера в 19:59
Это цыплят по осени считают, а футболе по весне!..
trimetil
trimetil
   498 / 977
вчера в 19:58
«Краснодар», не проиграв дома «Ахмату» и реализовав один момент со «Спартаком», мог набрать 33 пункта.
=============
Ну и Зенит так же, не проиграв Анжи и реализовав один момент со Спартаком, мог набрать 38 пунктов.
Очередной бред...
Leningrad 84
Leningrad 84
   333 / 977
вчера в 19:58
Статья - ни о чем!
Чего стоят фразы тов. Багрова:
"Зенит пока чуть выше..."
"Общий счет "Зенит" - "Краснодар" 3:5...?"
Объективно:
у Зенита 34 очка, 11 побед и 1 ничья, у Краснодара 29 очков, 9 побед и 2 ничьи.
J5rom
J5rom
   425 / 977
вчера в 19:51
В день когда Краснодар станет чемпионом, каждому встречному поздравившим с чемпионским титулом поставлю пузырь!!!
slavutih
slavutih ответил номер 12
   770 / 977
вчера в 19:44
Да не, очевидно же, что Спартак станет чемпионом)))
пойду закажу стул Кокорину, для Москалева)
номер 12
номер 12
   305 / 977
вчера в 19:28
Да не, очевидно же, что Спартак станет чемпионом)))
Faustello
Faustello ответил Литейный 4
   1 / 977
вчера в 19:16
Хрень!
Конечно хрень, просто написал бы что Краснодар - чемпион, это же и детям понятно )))
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