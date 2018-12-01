Готовность к чемпионству. «Зенит» vs «Краснодар»

вчера, 18:50

По игре и таблице есть два фаворита. И хотя Семак обыграл Мусаева, «Соккер.ру» ждет от «быков» реванша. Но кто в паре круче и достойнее?

«Локомотив», ЦСКА , «Ростов», «Урал» и «Спартак» не потеряли шансы на титул. Но каждый найдет лишнего в списке. Например, «красно-белые» отстали от «Зенита» на 12 пунктов. Такой отрыв теоретически отыгрывается, а практически нужен провал всех конкурентов и феноменальная серия.

А «Краснодар» без всяких серий – за счет очной победы во втором круге дома, может сократить отрыв от «Зенита» до двух пунктов. Дождаться еще одного поражения Семака, если их три в пятнадцати турах, не сложно. Так что «быки» по праву претенденты на титул. Обе команды хотят прямые путевки в ЛЧ , и логично их сравнить.

Атакующие показатели

Середину пути преодолели, и «Зенит» пока чуть выше по общему качеству созданных моментов. Но разница по xG всего 1.7. Компенсируется для «Краснодара» реализацией – 28 голов придумали против 24 у «Зенита». Причем «быки» агрессивнее в атаке - равномернее, если можно так сказать. У Семака 9 голов в двух матчах, и всего 15 в оставшихся 13 играх. У «Краснодара» есть одна игра с 4 мячами, а средняя результативность оставшихся матчей выше даже общего показателя «Зенита». По ударам и завершающим пасам «быки» намного круче, хотя точных выстрелов у лидера РПЛ чуть больше.

Результат: победа «Краснодара».

Поддержка болельщиков

По двенадцатому игроку тоже надо сравнить. Массовая поддержка важна для создания атмосферы и ощущения, что речь о чемпионе России. Одновременно ЦСКА и «Локомотив» побеждали в лиге без полных арен, а до этого в Казани праздновали титулы, далеко не всегда продавая все билеты. Но если сравнивать «Зенит» и «Краснодар», то заполняемость арены в Санкт-Петербурге на данный момент чуть выше – 77.8 % против 74.5 %. А при переходе на среднее количество за игру разница становится заметнее. У «Зенита» армия из 50 тысяч фанатов, у «Краснодара» - чуть больше 25. Прекрасно для юного клуба, но вдвое меньше, чем у петербуржцев. По социальным сетям и массовости иногородних фанатов «Зенит» тоже остается первым.

Результат: победа «Зенита».

Параметры в обороне

В защите могли быть надежнее, уступают и «Ростову», и ЦСКА . По качеству моментов соперников «Зенит» намного выше, чем «Краснодар» - южане привезли моментов на 16 голов, и только благодаря голкиперам пропустили всего 12 раз. У «Зенита» 11 пропущенных мячей, но картина другая, ведь более склонны огорчать Лунева без видимых причин – нарывались на максимум 12 мячей, судя по качеству моментов соперников. «Зенит» равен с конкурентом по отборам, зато уступает по перехватам. Петербуржцы лучше блокируют удары, лучше играют на отбой. «Краснодар» перестраивался без Гранквиста, и это сказалось. Но стоит признать, что справились – допускают по своим воротам на 1.4 удара за матч меньше, чем «Зенит».

Результат: ничья.

Кадровые возможности

Летом «Краснодар» отдал за новичков 16 млн евро, перекрывая уходы Смолова, Жоаозиньо и Гранквиста. А петербуржцы не тратились. Но у кого состав круче и игроки в лучшей форме? После поименного сравнения основных составов в 15 турах РПЛ можно сделать вывод, что у «быков» есть небольшое преимущество в 1-2 позиции. Много равных, Ари неплох – не хуже Дзюбы по сумме выступлений в лиге, хороши Газинский, Классон, Мартынович, Каборе, да и Мамаев был уместен. Резерв у «Зенита» есть, но Заболотный не работает так продуктивно, как молодой Шапи-Сулейманов – 4 мяча после 7 выходов на замену.

Результат: победа «Краснодара».

Тактика и работа с мячом

Работа с мячом во многом определяет тактическую структуру. Нельзя играть вторым номером от обороны, но постоянно владеть мячом больше соперников. Нельзя быть командой контратак, если у тебя больше всех ударов в лиге. Так вот – по владению «Краснодар» первый в чемпионате и выше «Зенита». По аккуратности пасов они оба лидеры, но «быки» чуточку выше. По общему количеству передач «Краснодар» намного оторвался – на 1230 передач за половину сезона. Мусаев использует две схожие схемы, Семак раз перешел на три центральных, но в основном играет знакомо. Но игра качественнее поставлена у «Краснодара», лучше себя понимают.

Результат: победа «Краснодара».

Поединки между собой

Свежие матчи показывают, кто здесь ближе к званию победителя и чемпиона, когда сравниваем лицом к лицу. Пять последних матчей – 2 победы «Краснодара», 3 победы «Зенита». Десять последних встреч – 5 побед петербуржцев, 2 ничьи и 3 победы «быков». Всего за четыре года от погромов 4:1 и 4:0 в гостях южане перешли к победам на выезде время от времени. Хотя в целом по-прежнему чаще проигрывают «Зениту», чем побеждают. Но раз в истории всего 3 победы, и все одержаны за последние три года, расклад в паре меняется. Но когда речь о 3 победах, 3 ничьих и 9 поражениях «Краснодара», победитель ясен, как и в последней игре.

Результат: победа «Зенита».

Влияние календаря РПЛ

С кем и где играли, с кем и где сыграют? «Краснодар» в первом круге закрыл вояжи к «Зениту» и ЦСКА . Но со «Спартаком» и «Локомотивом» сыграл дома, и хотя мог победить в двух случаях, в первом проиграл. Вторую часть чемпионата откроют 2 марта против «Спартака» в гостях – решающий матч, но с «Зенитом» и ЦСКА будут рубиться на родном стадионе. Причем пока не видно разницы между домашними и выездными результатами. А вот у «Зенита» разница есть. На весь первый круг у «Зенита» было 2 сложных выезда – к ЦСКА и «Динамо», оба раза проиграли. Календарь помог Семаку, но впереди выезды к «Спартаку», «Локомотиву», «Краснодару», «Ахмату» и «Ростову». У «быков» календарь приятнее.

Результат: победа «Краснодара».

Общий счет. «Зенит» - «Краснодар» - 3:5

Победа преследователя не удивляет, петербуржцы явно не команда с идеальной игрой, пусть по делу обыграли «быков» в первом круге. Накануне печально завершившейся поездки Кокорина и Мамаева в Москву южане провели плохой матч.

Но и Семак уступал ЦСКА , «Динамо» и «Анжи» в гостях, терял очки со «Спартаком» и не показал чемпионский ход даже в победные дни. «Зенит» в нынешнем составе не был чемпионом – даже у Смольникова один титул, а Игорь в команде шестой сезон, в отличие от большинства.

«Краснодар» также никогда не был первым. Но глупо упускать возможность. Очевидно, что и в прошлом сезоне, когда «Локомотив» шел даже хуже, чем пока идет «Зенит», и в этом все фавориты будут терять очки не только в матчах между собой.

Петербуржцы не играли в гостях против «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и «Ростова». Необходимо учитывать этот фактор. Особенно если «Арсенал» или «Рубин» сделают краснодарцам новогодний подарок в ближайших турах.

И параллельно «быки» им воспользуются, удачно сыграв дома с «Уралом» и «Уфой». На экваторе чемпионата есть очевидный фаворит – «Зенит», но появился преследователь, не реализовавший мощный атакующий потенциал. «Краснодар», не проиграв дома «Ахмату» и реализовав один момент со «Спартаком», мог набрать 33 пункта.

У южан - лучшей команды РПЛ по многим отдельным параметрам, есть шанс ввязаться в общую чемпионскую борьбу, или защитить прямой билет в ЛЧ . Так высоко не были никогда в истории. Помним также, что «Зенит» обычно к зимней паузе шел высоко, а потом скатывался. За три года выше фаворита финишировали ЦСКА (трижды), «Спартак» (дважды), «Ростов» и «Локомотив».