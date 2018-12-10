Мы делили апельсин. Пять претендентов на чемпионство в РПЛ

10 декабря 2018, 13:00

Два поражения «Зенита» на финише осенней части сезона в чемпионате России позволили создать плотность вокруг первого места. «Соккер.ру» видит шансы на титул у пяти команд.

Нижняя граница претендентов на чемпионство пролегает по четвертому-пятому месту, где расположились «Спартак» и «Локомотив», набравшие по 28 очков. Ниже с 25-ю баллами идет «Рубин», столько же может набрать «Оренбург», если выиграет у «Крыльев Советов» в отложенном из-за суровостей погоды матче. Но этим командам до первого места слишком далеко. Допускаю, что Курбан Бекиевич может разбить пятерку и обойти слабого и отставшего, но, во-первых, до первой строчки 9 очков, которые нужно отыграть за 13 туров. Во-вторых, у казанцев ничейный синдром – 10 из 17 встреч завершились миром, одержано только пять побед. В-третьих, «Рубин» дисквалифицирован УЕФА и не сможет принять участие в еврокубках, даже если добудет путевку, а это значит, что зимой может случиться ослабление состава. Так что «Рубин» вычеркиваем и ищем пути к престолу для пяти команд.

«Локомотив» - 28 очков

«За». На стороне «Локомотива» свежий чемпионский опыт и многолетний опыт в футболе Юрия Семина, что немаловажно. В пятерке команд, нацеленных на первую строчку, только у железнодорожников тренер, который завоевывал «золото» РПЛ , его молодые коллеги стремятся к своей первой большой победе в чемпионате России. Кроме того, у «Локомотива», возможно, сильнейший состав в РПЛ . По именам так уж точно. Не все эти имена заиграли так, как от них этого ждут, но если Смолов вернется на уровень предыдущих сезонов, Хеведес перестанет действовать травоядно в отдельных матчах, а неуемная энергия Крыховяка будет пущена в правильное русло, соперникам не поздоровится. И это летние новички, а ведь есть еще куча классных игроков: Гильерме, Кверквелия, Денисов, братья Миранчуки, Фернандеш, Фарфан. Весной «Локо», скорее всего, будет избавлен от еврокубков, календарь РПЛ предоставит хороший втягивающий старт в виде матчей с «Крыльями Советов» и «Анжи», а с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА команда Семина во втором круге сыграет дома. Это хороший плацдарм для рывка вверх по таблице.

«Против». Нужно отыгрывать шесть очков за 13 туров, то есть «Локо» должен превратиться в сапера, которому нельзя ошибаться ни в матчах с прямыми конкурентами, ни в играх с середняками и аутсайдерами. А на игровые проблемы чемпионов по осени насмотрелись. Юрий Семин собрал хорошую команду и взял с ней титул, но он не смог сделать «Локомотив» еще сильнее с помощью новичков. Где-то виноваты сами новобранцы, в других случаях вмешались обстоятельства, но нужно признать, что Семин вообще не мастак в освоении новых орбит. Его «Локомотив» был эффективен ровно до тех пор, пока действовал преимущественно вторым номером и забивал исподтишка. Не могут не сказываться на игре кадровые шатания, в частности, отсутствие нового контракта у Мануэла Фернандеша, а ведь именно этот человек во многом определяет конструктивную игру «Локомотива».

«Спартак» - 28 очков

«За». С приходом Олега Кононова «Спартак» одержал три подряд победы и вернулся в гонку за высокие места, хотя еще пару туров «красно-белые» не рассматривались в качестве претендентов на титул. Но «Зенит» пару раз проиграл на фоне спартаковских побед, и отставание от первого места в 12 очков сократилось до 6-ти. И это при условии, что в первых трех домашних матчах весной «Спартак» сыграет с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА – тремя командами, которые идут в турнирной таблице выше. То есть москвичи собственными ногами могут втянуть себя в чемпионскую гонку. Атмосфера в команде позитивная, зимние сборы – возможность подтянуть «физику», которая хромала осенью на обе ноги, и слиться со стилем Кононова. Да и точечно усилить состав есть шанс. С правильной подготовкой и парочкой трансферов «Спартак» может расправить плечи. Точно состоятся «трансферы» из лазарета: полноценные возвращения в строй Селихова и Жиго сделают «красно-белых» сильнее.

«Против». А может и не расправить ничего, это же «Спартак»: сегодня все хорошо и все улыбаются, а завтра в коллективе заведутся новые «змеи» и начнут шипеть друг на друга. Нет понимания, как москвичи поведут себя на трансферном рынке. Вдруг вместо ожидаемого усиления подвернется случай выгодно продать Зе Луиша или Луиса Адриано? Просто отлично – если в последний день трансферного окна, как с Квинси. «Спартаку» даже внешние враги не нужны, никто не навредит ему сильнее, чем он сам себе изнутри. Но даже если в клубе и команде будет «все ровно», где гарантия, что «Спартак» будет побеждать всех направо и налево?

ЦСКА - 30 очков

«За». Многие ждали от ЦСКА провала после летней реформации, но армейцы по-прежнему в числе лидеров РПЛ и заглядываются на первое место, которое всего лишь в четырех очках. Во-первых, весной ЦСКА почти наверняка будет сосредоточен строго на РПЛ : ни кубковых баталий, ни еврокубковых. Во-вторых, стоит напомнить, что у Виктора Ганчаренко растущая команда, время работает на армейцев: они прогрессируют, борются с болезнями роста, а зимние сборы станут отличной профилактикой и помогут укрепить командный иммунитет. В-третьих, у ЦСКА шикарный календарь весной: из 13-ти матчей семь домашних, еще два в Москве (со «Спартаком» и «Локо») плюс игра в Туле. 10 встреч в рамках автобусной доступности. Также предстоит сыграть в Екатеринбурге, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Да, с двумя прямыми конкурентами сражаться на выезде, но так и ЦСКА – лучшая команда РПЛ по играм в гостях, где армейцы пропустили только 2 мяча в девяти встречах.

«Против». И все-таки этому ЦСКА рано становиться чемпионом: команда интересная, вариативная, но пока нестабильная и местами сырая. Весной снова предстоит входить в сезон, с этим могут быть проблемы, когда нет опыта, да и конкуренты не дремлют и изучают летних новичков ЦСКА и ходы Ганчаренко. В некоторых матчах армейцы добивались успеха на эффекте неожиданности, потому что никто так извне не мог похвастаться знанием особенностей обновленной команды, сейчас это преимущество постепенно уходит.

«Краснодар» - 33 очка

«За». По большинству важных статистических показателей «Краснодар» - лидер РПЛ . Не получается пока лидировать только в турнирной таблице, но отставание от «Зенита» минимально – 1 балл. Если говорить о таком эфемерном понятии как «чемпионская игра», то этому высокому стандарту больше всего соответствует именно игра «Краснодара». «Быки» никогда не прячутся, играют в комбинационный футбол, давят на болевые точки соперников и почти всегда владеют мячом и преимуществом. Осечки по результату могут случаться, но по игре «Краснодар» - это «Краснодар» всегда. Ни с кем не перепутаешь. Это уже такой знак качества. В РПЛ только «быки» и могут похвастать своим фирменным стилем, а в этом сезоне команда Мурада Мусаева еще и очки набирает стабильно, не отказываясь от своих принципов.

«Против». Всякое может случиться: «автобусы» станут «толще», выпадет важное звено из состава, к примеру, Мартынович, Каборе, Перейра и Ари с 1-го января могут вести переговоры с другими клубами. Но самым главным противником «Краснодара» может стать он сам. Имею в виду «провинциальный синдром», который годами преследует эту симпатичную команду вне зависимости от того, кто на тренерском мостике. При Мураде Мусаеве «Краснодар» стал меньше считаться с авторитетами, но смогут ли «быки» выдержать гонку за первое место, когда оно будет давить своей близостью или даже жечь пятки во время промежуточного обладания лидерством?

«Зенит» - 34 очка

«За». Как же вовремя для «Зенита» наступила зимняя пауза! Это уже можно считать аргументом в пользу «сине-бело-голубых»: задел в турнирной таблице питерцы растеряли, но после зимней перезагрузки имеют шансы вновь включиться в чемпионскую карусель с инициативой и уверенностью в собственных силах. У «Зенита» есть проблемы, но ведь и среди конкурентов нет команды совсем без изъянов. Пауза позволит подлечить все болячки и провести кампанию по усилению состава, а в том, что «сине-бело-голубые» усилятся, сомнений нет. Кроме того, нужно понимать мотивацию руководства клуба и города: после двух третьих мест и одного пятого «Зенит» не имеет права снова провалиться, да еще и на стадионе с новым названием, все ресурсы будут брошены на завоевание чемпионства.