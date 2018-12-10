Мы делили апельсин. Пять претендентов на чемпионство в РПЛ

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Клубный чемпионат мира
  • Юношеская Лига УЕФА
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
Клубный чемпионат мира 2018, Квалификационный плей-офф 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин -:- Логотип футбольный клуб Тим ВеллингтонТим Веллингтон - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 0:0 Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто - - -
Лига чемпионов 2018/2019, 6 тур 1 X 2
20:55 сегодня  Реал -:-  ЦСКА - - -
20:55 сегодня  Виктория П -:-  Рома 2.65 3.5 2.55
23:00 сегодня  Валенсия -:-  Ман Юнайтед 2.5 3.35 2.8
23:00 сегодня  Янг Бойз -:-  Ювентус - - -
23:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Хоффенхайм 1.22 7 10.8
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Лион 2.25 3.75 2.9
23:00 сегодня  Бенфика -:-  АЕК - - -
23:00 сегодня  Аякс -:-  Бавария - - -
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, 6 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтёр (до 19) (Донецк)Шахтёр (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Лион (до 19)Лион (до 19) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория Пл (до 19) (Плзень)Виктория Пл (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Рома (до 19)Рома (до 19) - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Валенсия (до 19)Валенсия (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед (до 19)Манчестер Юнайтед (до 19) - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (до 19) (Берн)Янг Бойз (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (до 19)Ювентус (до 19) - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал М (до 19) (Мадрид)Реал М (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (до 19) (Лиссабон)Бенфика (до 19) -:- Логотип футбольный клуб АЕК (до 19) (Афины)АЕК (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер Сити (до 19)Манчестер Сити (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (до 19) (Зинсхайм)Хоффенхайм (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (до 19) (Амстердам)Аякс (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Бавария (до 19)Бавария (до 19) - - -
ГлавнаяБлогиЗа и против

Мы делили апельсин. Пять претендентов на чемпионство в РПЛ

10 декабря 2018, 13:00

Два поражения «Зенита» на финише осенней части сезона в чемпионате России позволили создать плотность вокруг первого места. «Соккер.ру» видит шансы на титул у пяти команд.

Нижняя граница претендентов на чемпионство пролегает по четвертому-пятому месту, где расположились «Спартак» и «Локомотив», набравшие по 28 очков. Ниже с 25-ю баллами идет «Рубин», столько же может набрать «Оренбург», если выиграет у «Крыльев Советов» в отложенном из-за суровостей погоды матче. Но этим командам до первого места слишком далеко. Допускаю, что Курбан Бекиевич может разбить пятерку и обойти слабого и отставшего, но, во-первых, до первой строчки 9 очков, которые нужно отыграть за 13 туров. Во-вторых, у казанцев ничейный синдром – 10 из 17 встреч завершились миром, одержано только пять побед. В-третьих, «Рубин» дисквалифицирован УЕФА и не сможет принять участие в еврокубках, даже если добудет путевку, а это значит, что зимой может случиться ослабление состава. Так что «Рубин» вычеркиваем и ищем пути к престолу для пяти команд.

«Локомотив» - 28 очков

«За». На стороне «Локомотива» свежий чемпионский опыт и многолетний опыт в футболе Юрия Семина, что немаловажно. В пятерке команд, нацеленных на первую строчку, только у железнодорожников тренер, который завоевывал «золото» РПЛ, его молодые коллеги стремятся к своей первой большой победе в чемпионате России. Кроме того, у «Локомотива», возможно, сильнейший состав в РПЛ. По именам так уж точно. Не все эти имена заиграли так, как от них этого ждут, но если Смолов вернется на уровень предыдущих сезонов, Хеведес перестанет действовать травоядно в отдельных матчах, а неуемная энергия Крыховяка будет пущена в правильное русло, соперникам не поздоровится. И это летние новички, а ведь есть еще куча классных игроков: Гильерме, Кверквелия, Денисов, братья Миранчуки, Фернандеш, Фарфан. Весной «Локо», скорее всего, будет избавлен от еврокубков, календарь РПЛ предоставит хороший втягивающий старт в виде матчей с «Крыльями Советов» и «Анжи», а с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА команда Семина во втором круге сыграет дома. Это хороший плацдарм для рывка вверх по таблице. 

«Против». Нужно отыгрывать шесть очков за 13 туров, то есть «Локо» должен превратиться в сапера, которому нельзя ошибаться ни в матчах с прямыми конкурентами, ни в играх с середняками и аутсайдерами. А на игровые проблемы чемпионов по осени насмотрелись. Юрий Семин собрал хорошую команду и взял с ней титул, но он не смог сделать «Локомотив» еще сильнее с помощью новичков. Где-то виноваты сами новобранцы, в других случаях вмешались обстоятельства, но нужно признать, что Семин вообще не мастак в освоении новых орбит. Его «Локомотив» был эффективен ровно до тех пор, пока действовал преимущественно вторым номером и забивал исподтишка. Не могут не сказываться на игре кадровые шатания, в частности, отсутствие нового контракта у Мануэла Фернандеша, а ведь именно этот человек во многом определяет конструктивную игру «Локомотива». 

«Спартак» - 28 очков

«За». С приходом Олега Кононова «Спартак» одержал три подряд победы и вернулся в гонку за высокие места, хотя еще пару туров «красно-белые» не рассматривались в качестве претендентов на титул. Но «Зенит» пару раз проиграл на фоне спартаковских побед, и отставание от первого места в 12 очков сократилось до 6-ти. И это при условии, что в первых трех домашних матчах весной «Спартак» сыграет с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА – тремя командами, которые идут в турнирной таблице выше. То есть москвичи собственными ногами могут втянуть себя в чемпионскую гонку. Атмосфера в команде позитивная, зимние сборы – возможность подтянуть «физику», которая хромала осенью на обе ноги, и слиться со стилем Кононова. Да и точечно усилить состав есть шанс. С правильной подготовкой и парочкой трансферов «Спартак» может расправить плечи. Точно состоятся «трансферы» из лазарета: полноценные возвращения в строй Селихова и Жиго сделают «красно-белых» сильнее.

«Против». А может и не расправить ничего, это же «Спартак»: сегодня все хорошо и все улыбаются, а завтра в коллективе заведутся новые «змеи» и начнут шипеть друг на друга. Нет понимания, как москвичи поведут себя на трансферном рынке. Вдруг вместо ожидаемого усиления подвернется случай выгодно продать Зе Луиша или Луиса Адриано? Просто отлично – если в последний день трансферного окна, как с Квинси. «Спартаку» даже внешние враги не нужны, никто не навредит ему сильнее, чем он сам себе изнутри. Но даже если в клубе и команде будет «все ровно», где гарантия, что «Спартак» будет побеждать всех направо и налево? 

ЦСКА - 30 очков

«За». Многие ждали от ЦСКА провала после летней реформации, но армейцы по-прежнему в числе лидеров РПЛ и заглядываются на первое место, которое всего лишь в четырех очках. Во-первых, весной ЦСКА почти наверняка будет сосредоточен строго на РПЛ: ни кубковых баталий, ни еврокубковых. Во-вторых, стоит напомнить, что у Виктора Ганчаренко растущая команда, время работает на армейцев: они прогрессируют, борются с болезнями роста, а зимние сборы станут отличной профилактикой и помогут укрепить командный иммунитет. В-третьих, у ЦСКА шикарный календарь весной: из 13-ти матчей семь домашних, еще два в Москве (со «Спартаком» и «Локо») плюс игра в Туле. 10 встреч в рамках автобусной доступности. Также предстоит сыграть в Екатеринбурге, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Да, с двумя прямыми конкурентами сражаться на выезде, но так и ЦСКА – лучшая команда РПЛ по играм в гостях, где армейцы пропустили только 2 мяча в девяти встречах. 

«Против». И все-таки этому ЦСКА рано становиться чемпионом: команда интересная, вариативная, но пока нестабильная и местами сырая. Весной снова предстоит входить в сезон, с этим могут быть проблемы, когда нет опыта, да и конкуренты не дремлют и изучают летних новичков ЦСКА и ходы Ганчаренко. В некоторых матчах армейцы добивались успеха на эффекте неожиданности, потому что никто так извне не мог похвастаться знанием особенностей обновленной команды, сейчас это преимущество постепенно уходит.

«Краснодар» - 33 очка

«За». По большинству важных статистических показателей «Краснодар» - лидер РПЛ. Не получается пока лидировать только в турнирной таблице, но отставание от «Зенита» минимально – 1 балл. Если говорить о таком эфемерном понятии как «чемпионская игра», то этому высокому стандарту больше всего соответствует именно игра «Краснодара». «Быки» никогда не прячутся, играют в комбинационный футбол, давят на болевые точки соперников и почти всегда владеют мячом и преимуществом. Осечки по результату могут случаться, но по игре «Краснодар» - это «Краснодар» всегда. Ни с кем не перепутаешь. Это уже такой знак качества. В РПЛ только «быки» и могут похвастать своим фирменным стилем, а в этом сезоне команда Мурада Мусаева еще и очки набирает стабильно, не отказываясь от своих принципов.

«Против». Всякое может случиться: «автобусы» станут «толще», выпадет важное звено из состава, к примеру, Мартынович, Каборе, Перейра и Ари с 1-го января могут вести переговоры с другими клубами. Но самым главным противником «Краснодара» может стать он сам. Имею в виду «провинциальный синдром», который годами преследует эту симпатичную команду вне зависимости от того, кто на тренерском мостике. При Мураде Мусаеве «Краснодар» стал меньше считаться с авторитетами, но смогут ли «быки» выдержать гонку за первое место, когда оно будет давить своей близостью или даже жечь пятки во время промежуточного обладания лидерством? 

«Зенит» - 34 очка

«За». Как же вовремя для «Зенита» наступила зимняя пауза! Это уже можно считать аргументом в пользу «сине-бело-голубых»: задел в турнирной таблице питерцы растеряли, но после зимней перезагрузки имеют шансы вновь включиться в чемпионскую карусель с инициативой и уверенностью в собственных силах. У «Зенита» есть проблемы, но ведь и среди конкурентов нет команды совсем без изъянов. Пауза позволит подлечить все болячки и провести кампанию по усилению состава, а в том, что «сине-бело-голубые» усилятся, сомнений нет. Кроме того, нужно понимать мотивацию руководства клуба и города: после двух третьих мест и одного пятого «Зенит» не имеет права снова провалиться, да еще и на стадионе с новым названием, все ресурсы будут брошены на завоевание чемпионства. 

«Против». С другой стороны, такое стремление к титулу – огромное давление на команду и молодого тренера Семака. Сдюжат ли? А ведь у «Зенита», помимо РПЛ, есть Лига Европы, где тоже есть задача пройти как можно дальше, да и подготовку придется форсировать ради февральского старта в евротурнире. Стоит обратить внимание и на календарь, который способен вызвать панику у команды с гостевым синдромом: «Зениту» предстоит сыграть на выезде против «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива», да и путешествия в Екатеринбург, Грозный и Ростов-на-Дону тоже не видятся безмятежными прогулками. Но самое главное: Сергей Семак за время работы с «Зенитом» пока не родил внятную игровую идею. Да, менял схему, искал, побеждал и допускал ошибки, в конце концов, добился промежуточных успехов – первое место в РПЛ перед зимней паузой и выход в плей-офф Лиги Европы, но «Зенит» остался «плоским», не видном в нем пока чемпионской фактуры. Появится весной?

Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорин впал в депрессию в СИЗО
Вчера, 14:40 Комментарии70
Дзюба досрочно ушел в отпуск
Вчера, 12:45 Комментарии45
Апелляции на продление ареста Кокорина и Мамаева рассмотрят 18 декабря
10 декабря Комментарии13
Жалобы на состав. Семак выжимает максимум? 
09 декабряСтанислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии27
«Спартак» показал видео из раздевалки после победы над «Анжи»
09 декабря ВидеоКомментарии23
Багаж Карреры. «Спартак» наступающего года
08 декабряСтанислав Горин в блоге "Спартаком" единымКомментарии41
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Очень люблю футбол
Очень люблю футбол ответил d_fincher
   500 / 907
вчера в 18:29
Что только не придумают фанаты ЦСКА и Зенита, только бы не отвечать на простой вопрос: а почему вы не можете обыграть Спартак? Оба.
Ты уже забыл про "7 лет без побед"
Правдин Семён
Правдин Семён
   133 / 907
вчера в 07:16
Краснодар не должен быть чемпионом,пока не выиграет честно ФНЛ. Туда ему и желаю отправиться в ближайшие пару сезонов. Заодно и трофей первый появится-кубок ФНЛ.Все в плюсе.
serh62
serh62
   101 / 907
10 декабря в 21:28
не удивлюсь если одну, всем известную, народную команду, судьи затащат на первое место.
МКС
МКС ответил susanin ultrazenith
   54 / 907
10 декабря в 21:17
1. Зенит 2. Краснодар 3. ЦСКА 4. Локомотив 5. Ростов ____________________________ 13. Анжи 14. Крылья 15. Енисей 16. Спартак
Фантастика на другом сайте.
борька
борька
   115 / 907
10 декабря в 21:09
Уже дан приказ Трубочисты должны быть шемпионами!
Alexfun94
Alexfun94 ответил Jum13
   497 / 907
10 декабря в 19:26
Забавно про свинарню написали. Автор явное не учитывает, что в ЧР эти победы Федуну куют его судьи, но ЕК быстро всё ставит на свои места и привычно отрапиженый спартак в очередной раз веселит всю страну
Лошадня веселит не меньше.Только смех не такой истерический.
Alexfun94
Alexfun94
   497 / 907
10 декабря в 19:22
Краснодар,Спартак,Локомотив,Зенит,лошади.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
10 декабря в 18:40
весна будет захватывающей
удав
удав
   165 / 907
10 декабря в 16:06
У Зенита обычно все зимнее "перезагрузки " обычно со знаокм "-" происходят
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил SpaM-SARW
   69 / 907
10 декабря в 15:59
Радовался сусанин радовался а потом проснулся
Будем поиграть и будем посмотреть, как говорят в Одессе )))
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил susanin ultrazenith
   289 / 907
10 декабря в 15:57
Радовался сусанин радовался а потом проснулся
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Литейный 4
   289 / 907
10 декабря в 15:56
Ну конечно в чемпионском сезоне дали одну пенальти из десятки возможных твой интеллект на суперуровне так держать
d_fincher
d_fincher ответил susanin ultrazenith
   51 / 907
10 декабря в 15:54
1. Зенит 2. Краснодар 3. ЦСКА 4. Локомотив 5. Ростов ____________________________ 13. Анжи 14. Крылья 15. Енисей 16. Спартак
Что только не придумают фанаты ЦСКА и Зенита, только бы не отвечать на простой вопрос: а почему вы не можете обыграть Спартак? Оба.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Groove000
   289 / 907
10 декабря в 15:53
Окулисту не пробовал обратится?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   69 / 907
10 декабря в 15:22
1. Зенит
2. Краснодар
3. ЦСКА
4. Локомотив
5. Ростов

____________________________

13. Анжи
14. Крылья
15. Енисей
16. Спартак
Jum13
Jum13
   49 / 907
10 декабря в 15:11
Забавно про свинарню написали. Автор явное не учитывает, что в ЧР эти победы Федуну куют его судьи, но ЕК быстро всё ставит на свои места и привычно отрапиженый спартак в очередной раз веселит всю страну
25процентный клоун
25процентный клоун
   25 / 907
10 декабря в 15:08
Разорвем Семаковский физурятник
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 907
10 декабря в 14:43
Так как тащат судьи нагло Спартак всем становится стыдно за мазутный проект. Гыгыгы
SHMEL
SHMEL
   46 / 907
10 декабря в 14:41
    FILL3286
    FILL3286
       19 / 907
    10 декабря в 14:34
    кобылятник реал уничтожит
    FILL3286
    FILL3286
       19 / 907
    10 декабря в 14:30
    За конебомжей особенно за ЛАЗУРЯТНИК СТЫДНО ВСЕ!!
    SHMEL
    SHMEL
       46 / 907
    10 декабря в 14:28
    Свиней зря в этот список включили,старые харчи Карреры скоро закончатся и пойдут сливы Кононова.
    FILL3286
    FILL3286 ответил Литейный 4
       19 / 907
    10 декабря в 14:11
    Ну раз тебя отпустило, после позорного судейского беспредела, где как всегда вытащили свиней. То я рад за тебя. Гыгыгы
    Да у меня нормально все!
    Любимы клуб победил(
    Мешок лазурный проиграл,забалотный и паредас легенда зенита
    я рад,очень рад!!! ГЫ ГЫ
    МКС
    МКС
       54 / 907
    10 декабря в 14:02
    Степан зол на судью. не все голы Сорокина отменил, да и левую пенку всего одну поставил. Во всем как обычно виноват Федун с чемоданами.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил FILL3286
       1 / 907
    10 декабря в 13:53
    Степан отпустило уже?
    Ну раз тебя отпустило, после позорного судейского беспредела, где как всегда вытащили свиней. То я рад за тебя. Гыгыгы
    Семьнуль команда
    Семьнуль команда
       355 / 907
    10 декабря в 13:51
    Спартак тут явно лишний.
    МКС
    МКС
       54 / 907
    10 декабря в 13:45
    Чистяков в своем репертуаре. ничего нового.
    FILL3286
    FILL3286
       19 / 907
    10 декабря в 13:34
    Баклажаны как и в том году пятое место дворовая ЛЕ вардар дандолк,бдей,физрука на выход,новый манчини-барон,500 млн евро на очередного паредаса и забалотного,все по круговой!
    Фурсенко - зенит лучшая команда восточной ЕВРОПЫ и мы черех два года выиграем ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ!!
    FILL3286
    FILL3286 ответил Литейный 4
       19 / 907
    10 декабря в 13:32
    Спартак в этом списке явно лишний. Аутсайдер с пауками в банке.
    Степан отпустило уже?
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 907
    10 декабря в 13:23
    Спартак в этом списке явно лишний. Аутсайдер с пауками в банке.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100