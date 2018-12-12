Воспитатели талантов в битве за плей-офф ЛЧ

вчера, 16:00

«Соккер.ру» отмечает маленький финал за путевку в плей-офф, напоминая, что объединяет «Шахтер» и «Лион» - умение творить трансферные чудеса.

«Лион» президента Ола был чемпионом Франции семь лет подряд – подобное не удавалось никому в истории Лиги 1. У ПСЖ пока самая длительная серия в четыре титула, но она прервалась. Если Париж не разберут по кирпичику, нужно побеждать по 2025 года без перерывов, чтобы столичная команда превзошла «Олимпик».

«Шахтер» был чемпионом Украины 11 раз, и 5 раз – в одной серии имени Луческу. И хотя Ола заявил, что «Лион» сильнее на основании более успешных игр против «Манчестер Сити», французы зря недооценивают команду Фонсеки. Два подряд титула и лидерство в УПЛ с опережением «Динамо» на восемь пунктов напоминают – «горняки» хороши.

Даже с учетом, что давно не могут играть в родном городе на родном стадионе. Сегодня из-за отказа УЕФА проводить матч в Харькове – из-за месячного военного положения в отдельных областях Украины, матч пройдет в Киеве. Но поскольку многие ультрас «Шахтера» давно живут в столице, поддержка должна быть шумной и горячей.

По всей Украине у донецкой команды много давних поклонников, и когда заходит речь о Лиге чемпионов, бывают поездки через всю страну на матчи. Особенно такие статусные, как сегодня. Пускай в последнее время владелец «Шахтера» Ринат Ахметов не тратит много денег на клуб – хватает других забот, только за 2018 год его состояние увеличилось на 1.3 миллиарда долларов.

Деньги есть, денег много, так что скауты «Шахтера» и дальше живут в Бразилии – пытаются купить контракт за 15, а продать за 59, как было с Фредом. Или подписать молодого таланта за 6 млн евро, а продать за 50 – как было с Тейшейрой. При этом годовой бюджет «Шахтера» примерно как у «Локомотива» (около 80-85 млн долларов), хотя по игре «горняки» в ЛЧ веселее смотрятся.

А тратят намного меньше, чем «Спартак» и «Зенит». Тогда как «Лион» тратит намного больше – около 200 млн евро. Но при этом старается вкладывать в тех, кто может принести прибыль. Отдали 22 млн евро за Муссу Дембеле – посмотрим, сыграет ли ставка, пока в основе мелькает редко, сыграв в ЛЧ 106 минут.

Чуть раньше купили за 16 млн евро у МЮ Мемфиса Депая – понятно, что за такого опасного в атаке игрока это недорого (пусть там еще бонусы в 9 млн евро предусмотрены). Хитрецы из Лиона и на покупке Мамманы у «Ривер Плейт» за 8.5 млн евро заработали – через год отдали «Зениту» почти вдвое дороже.

Ола, как и генеральный директор «Шахтера» Палкин, умеют делать деньги на футболе, и хотя «горнякам» сильно повезло, что «Динамо» не как ПСЖ – нет мультимиллиардеров у руля, нынешние соперники похожи.

Как могли выглядеть «Шахтер» и «Лион» сегодня, не теряя звезд?

«Шахтер» (4-2-3-1): Пятов – Срна, Чигринский, Ракицкий, Исмаили – Фред, Фернадиньо – Виллиан, Мхитарян, Дуглас Коста - Мораес.

«Лион» (4-2-3-1): Льорис - Дюбуа, Умтити, Ловрен, Менди – Толиссо, Пьянич – Депай, Фекир, Ляказетт – Бензема.

Как видите, отпускали больших игроков. «Шахтер» воспитал футболистов для «Барселоны», МЮ , МС и «Челси». А Мхитарян оказался в «Арсенале» после «Боруссии» и МЮ . Коста играл за «Баварию» и «Ювентус». Луис Адриано – за «Милан», пусть и неудачно. Зато названия клубов показательные - богатые гранды. Выбор такой, что Фернандо и Тейшейре места в основе не хватило, не говоря о Марлосе и Тайсоне.

У «Лиона» похожая история расставаний. Причем когда имеют дело с Пересом, то продают ему не только контракты Бензема и Эссьена. Получили 47.5 млн евро за Мамаду Диарра и Мариано Диаса, причем второго забрали у испанцев за 8, а отдали за 21.5 млн. «Тоттенхэм», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» подписывали вратаря или защитников «Лиона». «Бавария», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Реал» - представителей других позиций.

Причем в состав не попал Марсьяль, ведь его сначала подарили «Монако», и только потом «Манчестер Юнайтед» отдал за Антони 36 млн фунтов, когда французскому вингеру не было и 20 лет. Когда у клубов такая трансферная история, то понятно - в ближайшее время будут новые трансферы из этих команд в большие клубы других лиг.

«Лион» и «Шахтер» от своей политики ценных продаж не отказывались. Исмаили интересовались клубы из Серии А, Фекир чудом не попал в «Ливерпуль» - нашли проблемы со здоровьем, которые осенью не мешают. Но если бы все звезды сейчас представляли и «Шахтер», и «Лион», получился бы еще более сложный и статусный матч.

Ведь пять человек из этого списка со стороны «Лиона» – чемпионы мира в России. А в случае с «Шахтером» у многих есть вызовы в состав сборной Бразилии. Впрочем, нынешние составы «ткачей» и «горняков» тоже хороши, ведь Марлос, Исмаилии, Тайсон и Мораес – новая порция мощных бразильцев, пусть первого и забрали в сборную Украины.

А у «Лиона» на подходе те, кого позже заберут в АПЛ и Ла Лигу. Депай сам оттуда приехал, но успешные игры в международных матчах привлекут к голландцу дополнительное внимание, ведь ему всего 24 года. Уссем Ауар хорошо делится мячом – всего 20 лет парню, Левый защитник Ферлан Менди – младший брак бека «Сити», уже в сборной Франции дебютировал, и может привлечь клубы из АПЛ .

Бертрану Траоре тоже всего двадцать три года, поэтому форвард, как и Депай, вряд ли всю карьеру проведет в составе «Лиона». Так что сегодня для всех важный матч – нужно показать себя скаутам, которые прилетят в Киев на ключевой поединок.

Кто ближе к плей-офф ЛЧ ?

«Лион», ведь «Шахтер» сотворил большую глупость. Во Франции вели 2:0 до 69-й минуты, но допустили две ошибки за пару минут. А против «Манчестер Сити» так успешно, как «Олимпик», сыграть не сумели. Хотя для «Шахтера» провалы против Гвардиолы не редкость, а традиция.

Сходство подхода к футболу помогает Хосепу переигрывать «горняков» - он их понимает, но для второго места команде Фонсеки не нужно в шестом туре побеждать в Манчестере. Достаточно в Киеве обыграть «Лион», который в чемпионате Франции за 17 туров отстал от ПСЖ так, что ни о какой борьбе за титул речи не идет еще до нового года.

На «Олимпийском», где весной Рамос повредил Салаху плечо, Кариус подарил гол Бензема, а Бэйл забил бисиклетой, снова большой матч Лиги чемпионов, еще и мокрый снег не исключен. И даже если фанатов будет меньше, чем хотелось бы из-за экстренного переноса матча и динамовского естества многих киевлян, у «Шахтера» одна задача – победить.

Впрочем, у «горняков» будет поддержка, даже если «Олимпийский» заполнят наполовину. Представьте, что матч «Зенит» экстренно перенесли бы на домашнюю арену «Спартака». Не факт, что почтенная московская публика раскупила бы за пару дней больше тридцати тысяч билетов. Как в случае с матчем ЦСКА сегодня – многие россияне будут за своих, клубные пристрастия для внутреннего соперничества.

Даже президент «Динамо» просил поддержать «Шахтер». Сегодня подопечные Фонсеки не могут подвести себя и публику. Нужна только победа, любой другой результат отправит в плей-офф ЛЧ «Лион». Также не стоит забывать о вероятности, что «Хоффенхайм» вдруг обыграет «Сити» – тогда «горнякам», если оступятся, не светит даже третья строчка.

Лучше сыграть на победу с «Лионом», у которого теперь нет Льориса, Менди, Умтити, Толиссо, Пьянича, Ляказетта и Бензема в составе, и никак не зависеть от соперников. С учетом, насколько веселыми и результативными могут быть «Лион» и «Шахтер», этот матч очень выделяется, ведь единственный за вечер, где ведут борьбу за выход в плей-офф ЛЧ .

В группах «Баварии», «Реала» и «Ювентуса» разобрали все путевки в основной плей-офф. А вот в квартете «Манчестер Сити» даже Гвардиола себе именно первое место пока не гарантировал – а оно нужно, вряд ли Хосеп хочет нарваться на «Баварию» или «Барселону» в первом раунде. Выигравшие группу англичане выйдут на поле за моральным реваншем после поражения от «Челси».

А «Лион» и «Шахтер» разыграют шестнадцатую, последнюю путевку в плей-офф Лиги чемпионов.