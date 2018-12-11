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Клубный чемпионат мира 2018, Квалификационный плей-офф 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 0:0 Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто - - -
Лига чемпионов 2018/2019, 6 тур 1 X 2
20:55 сегодня  Реал -:-  ЦСКА - - -
20:55 сегодня  Виктория П -:-  Рома 2.65 3.5 2.55
23:00 сегодня  Валенсия -:-  Ман Юнайтед 2.5 3.35 2.8
23:00 сегодня  Янг Бойз -:-  Ювентус - - -
23:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Хоффенхайм 1.22 7 10.8
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Лион 2.25 3.75 2.9
23:00 сегодня  Бенфика -:-  АЕК - - -
23:00 сегодня  Аякс -:-  Бавария - - -
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (до 19) (Берн)Янг Бойз (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (до 19)Ювентус (до 19) - - -
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер Сити (до 19)Манчестер Сити (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (до 19) (Зинсхайм)Хоффенхайм (до 19) - - -
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Буря на «Энфилде». «Ливерпуль» и «Наполи» хотят в плей-офф

вчера, 19:33

Сегодня наступит развязка в самой интересной группе Лиги чемпионов, а в центральном матче сойдутся «Ливерпуль» и «Наполи». «Соккер.ру» готовится к большой битве при «Энфилде».

Турнирная запутанность

«Наполи» может финишировать на местах с первого по третье, «Ливерпуль» вообще в уникальном турнирном положении, ведь претендует на каждую из четырех строчек в группе. Раскладов предостаточно, ведь многое будет зависеть от ПСЖ, который в параллельном матче будет играть против «Црвены Звезды». Все возможные турнирные варианты рассмотрены в специальной статье. Если же коротко, то «Наполи» гарантирует себе первое место победой, ничьей хватит для выхода в плей-офф и даже поражение с результатом 1:2, 2:3 и 3:4 почти наверняка устроит. «Ливерпулю», чтобы выйти из группы, ни на кого не оборачиваясь, нужно выиграть 1:0, либо с более весомым преимуществом – в два мяча или еще крупнее.

«Здоровье» команд: на фоне побед

К решающей встрече на «Энфилде» «Ливерпуль» и «Наполи» подходят с сериями из трех побед. «Красные» после поражения от ПСЖ в 5-м туре Лиги чемпионов трижды выиграли в рамках АПЛ и взобрались на первую строчку в турнирной таблице родного чемпионата, отодвинув «Манчестер Сити». Победная цепочка началась с курьезного победного гола в добавленное время в дерби с «Эвертоном» - 1:0, затем команда Клоппа проявила волю, чтобы переиграть «Бернли» - 3:1, а «Борнмут» серьезного сопротивления не оказал – 4:0 и хет-трик Салаха.

«Наполи» начал побеждать в Лиге чемпионов две недели назад, когда на «Сан-Паоло» досталось «Црвене Звезде», в рамках Серии A команда Анчелотти на 85-й минуте вырвала победу у «Аталанты» - 2:1, а последний матч выиграла с таким же счетом, как и «Ливерпуль»: четыре безответных мяча пропустил «Фрозиноне», дубль за Миликом. Любопытно, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Наполи» не проигрывал (2 победы и ничья), в то время как «Ливерпуль» был бит во всех выездных матчах (2 победы и 3 поражения). Именно домашний статус матча делает «красных» явными фаворитами, букмекеры дают на их победу коэффициент 1.63 против 5.1 у «Наполи».

Первая встреча

Во втором туре группового этапа команды провели матч в Неаполе, который завершился поражением «Ливерпуля». Единственный гол Лоренцо Инсинье забил на 90-й минуте, и может показаться, что «красным» не повезло, но на самом деле им повезло не пропустить раньше. «Наполи» играл с большим преимуществом, создал несколько опаснейших моментов и наиграл на победу, в то время как «Ливерпуль» запомнился в том матче нулем ударов в створ ворот Давида Оспины. Хозяева 5 раз побеспокоили Алиссона и своего добились.

Очное противостояние

Помимо матча первого круга, «Ливерпуль» и «Наполи» встречались на групповой стадии Лиги Европы 2010/2011. Тогда встреча в Неаполе завершилась нулевой ничьей, а на «Энфилде» хозяева выиграли 3:1 с хет-триком Стивена Джеррарда. В августе этого года был еще товарищеский матч в Дублине, и там мерсисайдцы просто разнесли «Наполи» - 5:0. Интересно получилось: четыре месяца спустя эти же команды сразятся за выход в плей-офф Лиги чемпионов!

Тактика и составы

Анчелотти еще со времен «Милана» любит схему 4-4-2, и в «Наполи» у него появилась возможность вернуться к этой расстановке. Папа Карло выставляет в нападении Инсинье, Мертенса и Милика в различных комбинациях, первый матч у «Ливерпуля» выиграл при такой формации и вряд ли станет что-то менять перед игрой на «Энфилде». В свою очередь, у «Ливерпуля» тоже тактическая стабильность: Клопп использует модель 4-3-3, которую считает наиболее подходящей для задач, которые ставит перед командой – быстрое продвижение мяча в атаку и контрпрессинг. Столкновение двух тренерских философий, двух схем, двух расстановок – крайне любопытный уровень противостояния на «Энфилде», хотя эмоции наверняка будут на переднем плане. Что не может не радовать, команды сыграют сильнейшими составами: травм и дисквалификаций у ведущих игроков нет.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Кейта – Мане, Салах, Фирмино.

Ориентировочный состав «Наполи» (4-4-2): Оспина – Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй – Кальехон, Аллан, Гамшик, Руис – Мертенс, Инсинье.

Слова перед игрой

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Наполи» - хорошая команда. У них опытный тренер, который прекрасно знает свое дело. Мы знаем, что нас ждет сложный поединок. «Наполи» - типичная итальянская команда. Они хорошо играют в обороне и здорово контратакуют. Я с нетерпением жду этой встречи. Садио умеет справляться с болью, он доказал это в матче с «Борнмутом». Этого достаточно, чтобы мы могли на него рассчитывать. У нас остаются две очень важные тренировки, позанимаемся еще завтра утром. Посмотрим, в каком состоянии Деян Ловрен и сможет ли он сыграть завтра. В принципе, что касается состава, плохих новостей у нас нет».

Карло Анчелотти, главный тренер «Наполи»: «Я не знаю, как будет играть „Ливерпуль“, но я знаю, что нужно сделать, чтобы выйти в плей-офф. Дома „Ливерпуль“ всегда играет агрессивно и очень интенсивно. Мы должны быть к этому готовы. Постараемся показать свой футбол. Пока что мы идем очень хорошо, у нас небольшое преимущество. Торт уже готов,  теперь нам нужна вишенка. Мы знаем, что стоит на кону. Осталось сделать последний шаг, чтобы выйти из группы. Мы приехали на „Энфилд“ не отсиживаться в обороне, а сыграть в свой футбол. „Наполи“ не умеет парковать автобус, да это и не лучшая тактика».

Прогноз «Соккер.ру»: «Ливерпуль» дома и «Ливерпуль» на выезде в Лиге чемпионов – две разные команды. На «Энфилде» ждем уверенную победу «красных» с тремя мячами.

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Все комментарии
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Козинак
   155 / 907
вчера в 23:53
Разница забитый мячей
Козинак
Козинак ответил fanliverpoolfan
   343 / 907
вчера в 23:51
Почему??
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   93 / 907
вчера в 22:19
Клопп настроит своих ребят на победу
25процентный клоун
25процентный клоун
   25 / 907
вчера в 22:10
Хотелось бы веснрй Ливерпуль повозить в ЛЕ ,вернуть им ,хотябы штуки по три в каждом матче
25процентный клоун
25процентный клоун
   25 / 907
вчера в 22:09
Сегодня ПСЖ может легко вылететь
25процентный клоун
25процентный клоун
   25 / 907
вчера в 22:07
Удачи Наполи,отомстите за Спартак Москва
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   155 / 907
вчера в 21:40
1-0 нормально для Ливерпуля
Правдин Семён
Правдин Семён
   133 / 907
вчера в 20:38
Победы Ливерпулю! Да будет 4:1!!!
Козинак
Козинак ответил Красный навсегда
   343 / 907
вчера в 20:29
Наполи у них выиграл 1:0, если Ливерпуль выиграет так же,то у них будет одинаковое количество очков (по 9) и одинаковые результаты личных встреч, тогда смотрят разницу мячей,она у Наполи будет лучше
nba05
nba05 ответил Козинак
   288 / 907
вчера в 20:28
При 1-0 будут считать забитые
У Ливерпуля больше
Красный навсегда
Красный навсегда ответил Козинак
   663 / 907
вчера в 20:25
Ливерпулю хватить и 1-0
Козинак
Козинак
   343 / 907
вчера в 19:42
В статье ошибка, Ливерпулю 1:0 мало ,что бы выйти из группы.
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