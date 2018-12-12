ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу»: страшно, но интересно

вчера, 13:00

«Армейцам» нужен второй идеальный матч против уставшего «Реала». «Соккер.ру» ищет предпосылки для большого футбольного успеха.

У испанцев «армейский» комплекс

Ганчаренко мечтает сыграть неудобно для «Реала». Существуют исторические предпосылки? Когда хочешь навредить гранду – нужно учитывать столкновение стилей, ведь неудобные соперники существуют. Особенно когда речь о большой школе, вроде испанской.

Как «армейцы» играют против клубов из топ-5? ЦСКА терял очки в 9 матчах из 15 с французскими командами (в 60 % случаев), в 18 из 21 игры против англичан (86 %), в 10 из 12 поединков с клубами из Бундеслиги (83 %), и в 13 из 18 матчей против итальянцев (72 %).

«Армейцы» традиционно плохи против англичан и немцев, лучше чувствуют себя с итальянцами и французами. Но против испанцев в 50 % случаев выигрывали – лучший результат для пяти сравнений. В 8 матчах всего одно поражение, от «Реала» в гостях 1:4, но в четвертьфинале ЛЧ после ничьей.

У ЦСКА было четыре соперника из Примеры, клуб одержал победы над каждым. «Барселона», «Депортиво» (единственная игра в группе Кубка УЕФА ), «Севилья» и «Реал» уступали «армейцам». Более того, «Барселона» и «Севилья» не сумели победить ЦСКА ни разу, имея 4 попытки на двоих.

«Реал» сегодня встретит неудобного для них соперника, оборонительно-контратакующий стиль с резкими взрывными отрезками, которые демонстрирует ЦСКА с давних времен, нервирует коллективы испанской короны. Кстати, разница мячей после 8 игр с пиренейцами в пользу российского клуба – 13:10. Нельзя ее испортить сегодня!

Составы и тактика. «Реал» из лазарета

Шесть игроков «сливочных» накануне матча против ЦСКА имели проблемы со здоровьем. Среди них Начо, Кроос, Марсело и Каземиро. Первый не сыграет, а остальными вряд ли будут рисковать. Также проблемы были у Мариано, что плохо для ЦСКА , ведь форвард забил 1 раз за 269 минут в «Реале», а против Бензема будет сложнее.

У Солари сразу несколько подходов к нынешнему матчу. Первый – поставит много основных игроков и прикажет им уничтожить ЦСКА в качестве урока за поражение в «Лужниках». Второй – выберет резерв и скажет молодым: «Если вы не сможете обыграть команду, которую создали этим летом, вам не место в „Реале“».

Но, скорее всего, будет комбинированный вариант. Ведь в центре обороны точно остаются Варан и Рамос, если не вытаскивать в основу кого-то из глубокого резерва. По вратарю сказать трудно – и Навас, и Куртуа могут появиться. Справа будет Одриосола, ведь Карвахаль может быть нужен на другом фланге, если молодой Регилон не готов.

В центре поля и в атаке тоже много вариантов, так что состав Ганчаренко прочитать намного проще. У ЦСКА отсутствуют в заявке Дзагоев и Ахметов – неприятная новость. Алан может все изменить одним пасом, а в опорной зоне будет сложнее без Ильзата, который очень удачно сменил позицию.

Зато и давно травмированный Васин полетел в Испанию, и форвард Эрнандес. У Ганчаренко короткая скамейка, ведь в железной заявке 18 человек, плюс два игрока под вопросом, но основу собрать можно, особенно с учетом, что Бекао восстановился и должен помочь Акинфееву спасать ЦСКА от неприятностей.

Три варианта состава «Реала» (схема 4-3-3):

Кровная месть важнее здоровья: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Модрич, Себальос, Иско – Бэйл, Бензема, Асенсио.

Два старика и молодняк: Навас – Одриосола, Варан, Рамос, Регилон – Себальос, Льоренте, Иско – Васкес, Мариано, Вальверде.

Отдых раненым и уставшим: Навас – Одриосола, Варан, Рамос, Карвахаль – Льоренте, Модрич, Себальос – Васкес, Бензема, Вальверде.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Бекао, Чернов, Набабкин – Фернандес, Бистрович, Бийол, Щенников (Обляков) – Влашич, Сигурдссон – Чалов.

Неожиданные дуэли, которые можем увидеть на «Сантьяго Бернабеу»

Залезть в голову Солари и в медицинские карточки звезд «Реала» невозможно. Зато сохраняется интрига, ведь можем увидеть не совсем тот «Реал», к которому привыкли. И так даже интереснее.

Регилон (Карвахаль) – Фернандес. Сегодня от Марио требуется разубедить 21-летнего испанца, что он способен закрепиться в будущем в основе «Реала», или же сразиться с Карвахалем в качестве левого бека. Вряд ли рискнут здоровьем Марсело, разве что его проблемы со здоровьем преувеличены. Но если ЦСКА не заберет себе этот фланг – будет очень сложно.

Себальос – Влашич. Можем увидеть дуэль двух хорватов, если Лука окажется кровожадным мужиком и захочет сыграть против Николы, с которым вместе уступил Англии на «Уэмбли». Но если обладатель «Золотого мяча» останется на лавке, то на другом большом стадионе возможна дуэль Влашича и Себальоса. И хорвату нужна личная победа.

Варан и Рамос – Чалов. Мог бы подумать Федор пару лет назад, когда учил уроки вечерами в дни ЛЧ , что так скоро будет рубиться с двумя чемпионами мира и четырехкратными победителями ЛЧ ? Сегодня от Федора многое зависит – нужно, чтобы нападающий отличился у чужих ворот, ведь в ЛЧ пока не зажег так, как в РПЛ .

Одриосола – Щенников (Обляков). Не исключено, что Ивана поставят в центре с Бийолом, а слева выйдет Щеников. В любом случае, Солари ставит на Одриосолу, ведь даже на пресс-конференцию его привел. Если тренер выберет в атаку Бэйла, то будет связка Одриосолы и Гарета, если нет – Одриосолы и Васкеса. Оба опасные.

Иско и Вальверде – Бекао. Не только Франсиско силен, но и Федерико, поскольку Вальверде разноплановый игрок, а его связка с Иско может навредить команде. ЦСКА важно не расслабляться. Двадцатилетний уругваец пока играл мало, но будет драться со всех сил. Бекао нужно обезопасить зону за спиной у Фернандеса, когда Марио пойдет в лобовое столкновение со своим соперником.

Сравнение показателей «Реала» и ЦСКА в ЛЧ

В чемпионатах разные соперники, в Лиге чемпионов – одинаковые, поэтому сравним и узнаем, так ли оторвался «Реал» на групповом этапе, чтобы ставить крест на ЦСКА до выхода на поле.

- «Реал» пропустил в Лиге чемпионов два раза – специалисты по этому турниру. А ЦСКА собрал 9 голов, причем четырежды подарили голы «Виктории»;

- защита «Реала» играет на классе – у них по перехватам статистика, как у ЦСКА , который чаще держал удар. А по отборам «армейцы» намного выше, поскольку Варан и Рамос ждут соперников, прессинг не всегда работает;

- невзирая на игровые проблемы и перемены в составе, «Реал» остается командой со статистикой гранда – создают по 17 командных моментов за матч. Намного ниже не только ЦСКА – 11 пасов под удары, но и «Рома» - 13;

- ниже ЦСКА линию не держит никто в группе. У Ганчаренко по 26 выносов от ворот за игру, а у «Реала» всего по 12. Даже «Виктория» так глубоко не окапывается, ее показатель равен 21 выносу;

- по забитым мячам большая разница. «Армейцы» пока не раскрылись в атаке в Лиге чемпионов – отличились 5 раз, а «Реал» только «Роме» забил столько же, плюс еще 7 голов в ворота «Виктории»;

- у москвичей хороший процент точности передач – 78 %. И хотя у «Реала» космический – 90 %, по матчу России и Испании знаем, что владение не значит, что победа близка. Но надо учесть, что на 4 паса ЦСКА соперник отвечает 7 передачами;

- Бэйл и Бензема забили по 3 раза – 50 % голов «Реала» в группе, а у Влашича 3 гола ЦСКА из 5 – 60 %. Остальным «армейцам» пора срочно просыпаться;

- ЦСКА нахватал больше всех карточек в квартете – два удаления и 11 желтых, хотя братцы Рамоса на третьей строчке, собрали 7 желтых;

- у «армейцев» и «сливочных» равные показатели по проценту выигранных верховых дуэлей. Стандарты будут оружием соперника. Хорошо, что у «Реала» нет такого перевеса, какой был у «Ромы»;

- ЦСКА наносит на 35 % меньше ударов, чем «Реал». То есть на каждые три выстрела отвечают двумя, но тут важна точность. У испанцев 101 удар (36 в створ), а у ЦСКА – 64 (25 точных).

Получается, что у «Реала» меткость 36 %, а у «армейцев» - 39 %. Сегодня нужно показать аномальную точность и реализацию, ведь хозяева будут атаковать намного чаще.

Не нужно смотреть на статус «сливочных» - конечно, они в любом составе абсолютные фавориты. Но гранд неровно идет по сезону и порой себя переоценивает. Например, 88 % читателей на известном испанском сайте ставят на победу «Реала» в матче, который турнирного значения для них не имеет.

Так что не стоит смотреть на оценки соперников, нужно прислушаться к словам Кучаева: игра с «Реалом» - подарок судьбы. Необходимо пройти испытание достойно, напомнив испанцам, что «армейцы» в еврокубках всегда умели их удивить.