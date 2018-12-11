Кто куда? Расклад в Лиге чемпионов перед заключительным туром

вчера, 15:30

12 команд уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, на оставшиеся четыре места претендуют семь клубов. Но это еще не все! «Соккер.ру» дает расклад!

О регламенте

В случае равенства очков у двух и более команд места в группе распределяются по следующим критериям (в порядке значимости):

1) результаты игр между собой;

a) очки;

b) разница забитых и пропущенных мячей;

c) голы на выезде;

2) разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;

3) количество голов во всех матчах.

Группа «A»

Матчи 6-го тура: «Брюгге» - «Атлетико»; «Монако» - «Боруссия Дортмунд».

«Атлетико» (1-е или 2-е место). Мадридцы уже вышли в плей-офф, могут занять одно из двух верхних мест.

1-е место. В случае собственной победы над «Брюгге», или если «Боруссия» не сможет выиграть.

2-е место. При потере очков и победе «Боруссии» над «Монако».

«Боруссия» (1-е или 2-е место). Дортмундцы гарантировали себе выход из группы, сохраняют шансы на первую строчку.

1-е место. В случае собственной победы над «Монако» и осечки «Атлетико» в параллельном матче с «Брюгге».

2-е место. Если выиграет «Атлетико», или не выиграет сама «Боруссия».

«Брюгге» (3-е место). Отправляется в 1/16 финала Лиги Европы вне зависимости от результатов матчей 6-го тура.

«Монако» (4-е место). Монегаски финишируют на последней строчке. Без вариантов.

Группа «B»

Матчи 6-го тура: «Барселона» - «Тоттенхэм»; «Интер» - ПСВ .

«Барселона» (1-е место). Победитель группы.

«Тоттенхэм» (2-е или 3-е место). Ведет заочную борьбу с «Интером» за вторую путевку в плей-офф, у «шпор» преимущество по личным встречам над итальянцами, то есть при равенстве очков они будут выше.

2-е место. «Тоттенхэм» гарантирует себе вторую строчку, если выиграет у «Барселоны» на «Камп Ноу», но вообще достаточно набрать в шестом туре не меньше очков, чем «Интер».

3-е место. Соответственно, на третью строчку «шпоры» откатятся, если наберут меньше баллов в столице Каталонии, чем «Интер» в матче с ПСВ .

«Интер» (2-е или 3-е место). Заочно конкурирует с «Тоттенхэмом» за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Уступает по параметру «личные встречи».

2-е место. Нужно набрать в 6-м туре больше очков, чем «Тоттенхэм». Так, «Интер» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов в случае собственной победы и невыигрыша «Тоттенхэма» в Каталонии. «Нерадзурри» устроит даже ничья, если «шпоры» проиграют «Барсе».

3-е место. Однозначно в случае победы «Тоттенхэма» и в случае собственного поражения, а также после ничьей с ПСВ , если «Тоттенхэм» не проигрывает «Барселоне». При таких раскладах «Интер» отправится в Лигу Европы.

ПСВ (4-е место). Финиш на последнем месте.

Группа «C»

Матчи 6-го тура: «Ливерпуль» - «Наполи»; «Црвена Звезда» - ПСЖ .

«Наполи» (1-е, 2-е или 3-е место). Команда Анчелотти может и выиграть группу ЛЧ , и отправиться в Лигу Европы.

1-е место. «Наполи» займет первую строчку в случае победы на «Энфилде», или если сыграет вничью с «Ливерпулем», в то время как ПСЖ не сможет переиграть «Црвену Звезду».

2-е место. В случае ничейного результата и при условии победы ПСЖ над «Црвеной Звездой». Либо, проиграв «Ливерпулю» 0:1 или в два мяча и крупнее, но тогда нужно, чтобы и ПСЖ уступил в Белграде. Еще один вариант: ПСЖ выигрывает свой матч, а «Наполи» уступает со счетом 1:2, 2:3, 3:4 и так далее (чтобы получить преимущество по личным встречам над «Ливерпулем»).

3-е место. В случае поражения на «Энфилде» и победы ПСЖ над «Црвеной Звездой». Есть еще вариант, при котором три команды наберут по 9 очков (поражение «Наполи», ничья ПСЖ ), тогда регламент по равенству будет применен в тройке, и «Ливерпуль» окажется выше своих соперников, а «Наполи» с ПСЖ распределят вторую и третью строчки в зависимости от статистики голов.

ПСЖ (1-е, 2-е или 3-е место). Парижане держат судьбу выхода в плей-офф в своих руках и в соперниках у них не прямой конкурент, а «Црвена Звезда», правда, в Белграде пока никто не выигрывал и не забивал в ворота «красно-белых».

1-е место. Нужна победа над «Црвеной» и отсутствие победы у «Наполи».

2-е место. Если «Наполи» не проигрывает «Ливерпулю», то любой результат оставляет ПСЖ на второй строчке.

3-е место. Обязательно условие – победа «Ливерпуля». В случае собственного поражения ПСЖ автоматически откатится на третью строчку, а если сыграет с «Црвеной Звездой» вничью, то может оказаться в Лиге Европы, проиграв серию замеров дополнительных показателей.

«Ливерпуль» (1-е, 2-е, 3-е или 4-е место). Единственная команда в Лиге чемпионов с таким богатым выбором: «красные» могут как выиграть группу, так и оказаться в хвосте турнирной таблицы и не попасть даже в Лигу Европы!

1-е место. Если «Ливерпуль» выиграет у «Наполи» со счетом 1:0 или крупнее, чем в один мяч, а ПСЖ не возьмет три очка в Белграде, то финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов финиширует на первом месте. Если парижане играют строго вничью, то «Ливерпуль» удовлетворит победа с любым счетом, ведь при равенстве очков у трех команд он окажется выше всех.

2-е место. В случае собственной победы со счетом 1:0 или крупнее, чем в один мяч, и успеха ПСЖ в параллельной встрече. Другой расклад: ПСЖ уступает в Белграде, а «Ливерпуль» выигрывает у «Наполи» в один мяч, пропуская на своем поле (любой счет, кроме 1:0).

3-е место. 100% в случае ничьей, а также есть варианты остаться на третьей строчке и с победой, и с поражением. С победой: если «Наполи» обыгран в один мяч, но не со счетом 1:0, а ПСЖ набрал 3 очка. С поражением: если «Црвена Звезда» не выигрывает у ПСЖ .

4-е место. Проиграв «Наполи», «Ливерпуль» окажется на последнем месте, если «Црвена Звезда» наберет три очка в матче с «Пари Сен-Жермен».

«Црвена Звезда» (3-е или 4-е место). Сохраняет шансы на третью строчку и выход в Лигу Европы.

3-е место. Только в случае собственной победы над ПСЖ и поражения «Ливерпуля».

4-е место. При любом другом исходе своего или параллельного матча.

Группа «D»

Матчи 6-го тура: «Шальке» - «Локомотив»; «Галатасарай» - «Порту».

«Порту» (1-е место). «Драконы» гарантировали себе победу в квартете.

«Шальке» (2-е место). Немецкий клуб не сдвинется со второй строчки.

«Галатасарай» (3-е или 4-е место). Может попасть в Лигу Европы, либо в «молоко».

3-е место. «Галатасарай» отправится в Лигу Европы, если сам выиграет у «Порту», или если «Локомотив» не наберет три очка в матче с «Шальке».

4-е место. Поражение или ничья в матче с «Порту» вкупе с победой «Локомотива» в Гельзенкирхене опустят турок на самое дно.

«Локомотив» (3-е или 4-е место). Чемпионы России сохраняют шанс на третью строчку, но не все зависит от них.

3-е место. Нужно выигрывать у «Шальке» и надеяться, что «Галатасарай» не возьмет полный комплект очков в матче с лидером группы.

4-е место. У «Галатасарая» преимущество над «Локо» по личным встречам, поэтому ничья равна поражению для команды Семина. Ничего не смогут поделать со своей судьбой железнодорожники, если турки выиграют свой матч.

Группа «E»

Матчи 6-го тура: «Аякс» - «Бавария»; «Бенфика» - АЕК .

«Бавария» (1-е или 2-е место). Победитель группы определится в очном соперничестве «Баварии» и «Аякса»

1-е место. Победа или ничья в Амстердаме закрепит «Баварию» во главе группы.

2-е место. Поражение от «Аякса» заставит мюнхенцев откатиться на вторую строчку.

«Аякс» (1-е или 2-е место). Победитель группы определится в очном соперничестве «Баварии» и «Аякса».

1-е место. Выиграв у «Баварии» дома, «Аякс» выиграет группу.

2-е место. При другом исходе матча заключительного тура «Аякс» останется вторым.

«Бенфика» (3-е место). В 1/16 финала Лиги Европы.

АЕК (4-е место). АЕК может потерпеть шестое поражение в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов или набрать первые очки, но на 4-й строчке останется в любом случае.

Группа «F»

Матчи 6-го тура: «Манчестер Сити» - «Хоффенхайм»; «Шахтер» - «Лион».

«Манчестер Сити» (1-е или 2-е место). «Горожане» гарантировали себе участие в весенней стадии Лиги чемпионов, но пока не обеспечили первое место, хотя вряд ли его упустят.

1-е место. Победа или ничья – и команда Гвардиолы выиграет группу. Хватит и поражения, если «Лион» не выиграет в своем матче.

2-е место. В случае проигрыша «Хоффенхайму» и победы «Лиона» над «Шахтером».

«Лион» (1-е, 2-е или 3-е место). «Ткачи» могут и выиграть квартет, и довольствоваться путевкой в Лигу Европы – все зависит от результата последнего матча.

1-е место. Победа над «Шахтером» + поражение «Манчестер Сити» = «Лион» на первом месте.

2-е место. В случае собственной победы, если «Сити» не проиграет, или в результате ничьей с «Шахтером».

3-е место. Поражение в последнем туре отправит «ткачей» в Лигу Европы.

«Шахтёр» (2-е, 3-е или 4-е место). В очном матче с «Лионом» «Шахтер» оспорит путевку в плей-офф Лиги чемпионов, но может остаться и вовсе без евровесны.

2-е место. Выиграв у «Лиона», «горняки» станут вторыми.

3-е место. В случае ничейного исхода матча с французами. Устроит и поражение, если «Хоффенхайм» свой матч у «Ман Сити» не выиграет.

4-е место. Поражение «Лиону» + победа «Хоффенхайма» над «Манчестер Сити» = «Шахтер» на четвертой строчке.

«Хоффенхайм» (3-е или 4-е место). Предел мечтаний – Лига Европы.

3-е место. Нужна победа над «Манчестер Сити» и поражение «Шахтера».

4-е место. Любые другие результаты вне озвученной выше формулы.

Группа «G»

Матчи 6-го тура: «Реал» - ЦСКА ; «Виктория» - «Рома».

«Реал» (1-е место). Действующий обладатель Кубка чемпионов обеспечил себе победу в группе.

«Рома» (2-е место). «Волки» на 100% вторые.

«Виктория» (3-е или 4-е место). «Виктория» и ЦСКА в заочном споре решат, кому играть в Лиге Европы. У чешского клуба перевес по личным встречам.

3-е место. Победа над «Ромой» и поражение ЦСКА в Мадриде являются гарантией того, что «Виктория» сыграет в Лиге Европы, а вообще нужно набрать в 6-м туре не меньше очков, чем армейцы.

4-е место. Если «Виктория» выступит в матче с «Ромой» хуже по результату, чем ЦСКА – в игре с «Реалом».

ЦСКА (3-е или 4-е место). С учетом того, что играть на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала», шансы на выход в евровесну – мизерные.

3-е место. Если ЦСКА обыгрывает «Реал», а «Виктория» не побеждает «Рому»; хватит и ничьей в Мадриде в том случае, если чехи наберут 0 очков.

4-е место. Если ЦСКА наберет меньше или столько же очков, как и «Виктория», в шестом туре – до свидания, еврокубки!

Группа «H»

Матчи 6-го тура: «Валенсия» - «Манчестер Юнайтед»; «Янг Бойз» - «Ювентус».

«Ювентус» (1-е или 2-е место). «Юве» набрал больше очков и досрочно вышел в плей-офф, но может не удержаться на первом месте, которое оспаривает МЮ . У «красных дьяволов» преимущество личных встреч за счет голов на выезде.

1-е место. «Ювентус» останется первым в случае победы над «Янг Бойз», или если МЮ не сможет выиграть у «Валенсии».

2-е место. Потеряв очки в Швейцарии, «Ювентус» скатится на вторую строчку, если манкунианцы свой матч на «Месталье» выиграют.

«Манчестер Юнайтед» (1-е или 2-е место). Команда Жозе Моуриньо уже в плей-офф, есть шанс на первое место.

1-е место. В случае победы над «Валенсией» и осечки «Ювентуса» МЮ заберется на первую строчку.

2-е место. Если не удастся взять верх над «Лос Чес», или если «Старая Синьора» добьется победы в своем матче.

«Валенсия» (3-е место). Ждем в Лиге Европы.

«Янг Бойз» (4-е место). Прощай.