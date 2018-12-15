Месси и другие отказники «Манчестер Сити»

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.4 3.5 2.7
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2.25 3.5 2.95
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 2.2 3.4 3
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 1.12 8 15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2.6 3.3 2.5
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Саутгемптон -:-  Арсенал - - -
16:30 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Челси 7.5 4.3 1.45
19:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Ман Юнайтед - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 3.8 3.8 1.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.2 6 12.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.8 3.7 3.9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 16 6.7 1.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1.38 3.95 9.5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.43 3.95 7.8
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 3.2 3.2 2.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Майнц 1.4 4.75 7.4
20:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Байер 2.25 3.65 2.95
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.45 3.1 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.55 3.1 2.75
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.35 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.65 3.7 4.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1.75 3.5 4.4
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.85 3 2.55
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 5.7 3.5 1.62
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 1.12 7.5 18.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 3.1 3.3 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 5.7 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.55 5.15
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.05 3.25 3.5
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Севилья -:-  Жирона 1.4 4.6 7.3
18:15 сегодня  Эспаньол -:-  Бетис 2.4 3.25 3
20:30 сегодня  Уэска -:-  Вильярреал 3.3 3.5 2.15
22:45 сегодня  Леванте -:-  Барселона - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.3 3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.75 3.4 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.9 3.1 4.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 2 3 4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.55 3.6 5.9
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.05 2.9 4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.75 2.85 2.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.15 3 3.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня  СПАЛ -:-  Кьево 2.05 3.2 3.9
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Парма 1.8 3.6 4.5
17:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Сассуоло 3.8 3.3 2.05
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Эмполи 1.75 3.75 4.6
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Наполи 7.5 4.75 1.4
22:30 сегодня  Рома -:-  Дженоа 1.45 4.55 6.8
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 4.5 4 1.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 3 3.3 2.2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.5 4.1 5.7
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап - - -
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.2 6 12.5
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 2.35 3.3 2.85
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.8 3.4 1.9
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.75 3.6 4.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ 4.2 3.5 1.8
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 2.15 3.3 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 1.8 3.6 4
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ним -:-  Лилль - - -
19:00 сегодня  Ницца -:-  Сент-Этьен 2.2 3.25 3.4
Матч перенесен  Генгам -:-  Ренн 3.3 3.25 2.25
23:00 сегодня  Лион -:-  Монако 1.4 4.95 7
Матч перенесен  Марсель -:-  Бордо 1.67 3.8 5.2
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 1.43 4.1 7.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 -:- Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.43 4.1 7.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 1.28 4.9 9.5
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 6 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
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Месси и другие отказники «Манчестер Сити»

вчера, 13:00
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Месси Лионель
Месси Лионель
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Погба Поль
Погба Поль
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Азар Эден
Азар Эден
Полузащитник

«Горожане» предлагали контракты десяткам звезд футбола, но их успехи и деньги не всех завлекли. «Соккер.ру» знает, почему трансферы сорвались. 

Лионель Месси

Цена вопроса: 330 млн евро. 

Роналду троллит Лионеля тем, что он не играл в других лигах. А шанс был. Но каждый раз, когда Гвардиолу спрашивают о переходе Месси в «Сити», то он использует обводящие формулировки «никогда не просил перейти» или «не предлагал руководству купить». 

И это не ответ на вопрос: «Была ли попытка трансфера»? Но после Хосепа вышел Халдун аль-Мубарак – президент «Манчестер Сити», и во всем сознался. Через Гвардиолу аргентинцу предложили зарплату втрое больше, что была тогда в «Барселоне». Месси подумал, но отказался. 

Вирджил ван Дейк

Цена вопроса: 84 млн евро.

«Саутгемптон» и «Ливерпуль», заключая сделку по Ван Дейку, успели побить горшки. И «Сити» не бездействовал. Эпизод с разговором руководителей «горожан» относительно этого трансфера попал в документальный фильм о клубе «Все или ничего» - зимой искали еще одного центрбека. 

Но когда босс «Сити» узнал о цене в 75 млн фунтов, то отреагировал так: «Вы, наверное, шутите?» А «красных» ценник не испугал, сделали голландца самым дорогим защитником в истории. Позже выбили «Сити» из Лиги чемпионов, а теперь воюют в АПЛ. Ван Дейк – надежда и опора, основа успехов в защите, как и Алиссон. 

Дани Алвес

Цена вопроса: 0 евро, свободный агент. 

Гвардиола в поисках правого латераля первым набрал номер давнего знакомого. Дани с Хосепом многое выиграл, и хотя испанец знает, что у бразильца непростой характер, что плохо защищается, тренер видел его в «Сити». Искал футболиста мирового уровня, и под это описание Алвес подходил.

Но в итоге потратились на Уокера и Данило уже после решения Дани выбрать ПСЖ. Знаете, почему Алвес поехал в столицу Франции, а не в Манчестер? «Шерше ля фам». Молодая жена-модель бразильца выбрала одну из столиц моды. Алвес позвонил Гвардиоле, извинился после отказа и публично подтвердил – не играет за МС из-за «семейного решения». 

Эден Азар

Цена вопроса: 170 млн евро.

Огромные деньги готовы были отдать шейхи из «Манчестер Сити» за бельгийского хавбека. Но Азар выдал столько интервью с прозрачными намеками на переход в «Реал», что вряд ли у него теперь есть выбор – или Лондон, или Мадрид. 

Но никто не запрещает звезде АПЛ быть «троллем». Стоило «Челси» переиграть «Манчестер Сити» в прошлом туре, как полузащитник сразу сказал, что у Гвардиолы хорошая команда, но им не хватает Азара. Понятный намек – отсылка к летним переговорам и отказу Эдена.  

Жоржиньо

Цена вопроса: 50 млн евро. 

Фернандиньо в мае будет 34 года. Давиду Сильве в январе 33, травмы начинают доставать. Оба изначально играли в атаке, не в центре. Как и Бернарду Силва, как и Де Брюйне. Гвардиола точно искал человека с пасом и пониманием комбинационного футбола, точно интересовался Жоржиньо. 

Но тренер отчасти сам сорвал трансфер. Хосеп позвал Сарри тренировать в Англию, а «Челси» согласился платить отступные за тренера, если будет опция покупки Жоржиньо. Как показывает дебют бразильского итальянца в Серии А – хавбек мог бы усилить и «Сити». Но спросил совет у мамы, и донья Мария Тереза выбрала «Челси». Барышня считает, что надо играть за тех, кто уже брал ЛЧ и ЛЕ

Фред

Цена вопроса: 50 млн евро. 

Бразилец был нужен Гвардиоле по той же причине, что и Жоржиньо. Хосеп высокого мнения о воспитанниках «Шахтера». Решил, что после Туре и Фернандиньо в центре поля «Манчестер Сити» должен появиться еще один игрок донецкого клуба. Но не из «Металлурга», как Яя, а из состава «горняков». 

Пожалуй, Фред сделал ошибку, когда между «Сити» и «Юнайтед» выбрал вторых. Не исключено, что команда Моуриньо просто заплатила чуть больше, а вот соседи боятся инспекций УЕФА, поэтом уступили в аукционе. В любом случае, бразилец достался «красным дьяволам», и пока не может полноценно заиграть, показывая привычные чудеса диспетчерских способностей.  

Алексис Санчес

Цена вопроса: 39 млн евро. 

Известная январская история. Как только стало понятно, что «Арсенал» собирается продать чилийца, сразу включился именно «Сити». Цель такого жеста понятна – Гвардиола после отказа Санчеса нашел другого крайнего форварда в лице Мареза. Футболиста примерно его позиции искал давно. Изначально выбрал знакомого по «Барселоне». 

Думал, Санчес поступит как серьезный мужчина и профессионал. Ведь «Сити» даже согласовал условия личного контракта – 250 тысяч фунтов в неделю. Но тут выскочил МЮ, показал Венгеру пальцем на Мхитаряна в качестве бонуса при обмене, а чилийцу выдали 500 тысяч в неделю. Понятно, почему коллектив МЮ не принял Алексиса – не поняли, за что такая зарплата новичку. 

Поль Погба

Цена вопроса: 100 млн евро. 

Летом 2016 тогдашний директор «Ювентуса» Беппе Маротта подтвердил, что к туринцам обратились из Манчестера, но не из «Юнайтед», а из «Сити». Гвардиола сразу хотел заполучить Погба, а вот Моуриньо, как сейчас говорят, не горел желанием строить свою команду вокруг Поля. 

Француз не стал футбольным «Иудой» в глазах фанатов МЮ. Но мог, ведь сам Поль не отказывался играть под руководством Гвардиолы, а его агента Райолу интересовала лишь цена трансфера. Получается, что в этом случае, как и при трансферах Фреда или Санчеса, «Манчестер Юнайтед» перехватил цель Хосепа. И как ими распорядился? 

Марк-Андре тер Штеген

Цена вопроса: 25 млн евро. 

Кроме немца, «Манчестер Сити» интересовался многими видными вратарями, невзирая на наличие Джо Харта. Давным-давно звали Буффона – Джанлуиджи отказался, ведь тогда никто и подумать не мог, что итальянец будет играть за другой европейский клуб кроме «Ювентуса». 

А вот то, что Марк-Андре надолго не задержится в «Боруссии» М, понимали все. Поскольку «Барселона» заполучила немца всего за 12 млн евро, то неудивительно, что Гвардиола пытался «обуть» каталонцев и забрать у них талантливого голкипера. Не получилось, забрал только Браво, но эта ставка не сыграла.  

Френки Де Йонг

Цена вопроса: 80 млн евро. 

Отец голландца хочет видеть сына в «Барселоне». Сам Френки болеет за эту команду, как и многие в Нидерландах. Но говорят, что Де Йонг якобы остановился на варианте с ПСЖ, Тухель смог найти правильные слова и подчеркнул, что пробиться в основу французов после ухода Рабьо будет проще, чем внедриться в линию с Ракитичем и Бускетсом.

Ваню и Серегу тренер «Манчестер Сити» тоже пытался в разное время переманить – не получилось. Но и Френки вряд ли попадет в трансферные сети «горожан». Игрок интересный, на слуху и стоит много. Стилистически подходит и «Барселоне», и «Манчестер Сити», и «Баварии» тоже. Впрочем, он вряд ли спешит в АПЛ, ведь не бельгиец, а голландец, и у него свой футбольный вкус.  

Каким мог быть состав без отказов и ограничений по тратам?

Возможный состав «Манчестер Сити»: Тер Штеген – Алвес, Стоунз, Ван Дейк, Менди - Погба, Жоржиньо, Де Брюйне – Месси, Агуэро, Азар.

Похож «Сити» в таком составе на фаворита ЛЧ? После трансфера Месси судьба Стерлинга справа была бы предрешена. Сане хотели подменить не Марезом, а Санчесом буквально в начале 2018 года. Хотя вместо чилийца, скорее всего, играл бы Азар. 

А после перехода Ван Дейка никакого Ляпорта не подписали бы, ведь тут как в случае Уокера – трансфер случился сразу после отказа Алвеса. Еще жутко интересно, как бы Погба проявил себя в руках Гвардиолы? Француз, если бы к нему нашли подход, мог работать куда продуктивнее. 

Также любопытно, что нередко причиной срыва являются деньги. Один из главных «денежных мешков» в футболе сковывают как раз финансовые правила УЕФА. Неймара у «Барселоны» за 222 млн евро переманить не сумели бы, боясь дисквалификации в ЛЧ. И теперь рискуют – проводятся расследования после утечки данных. 

Впрочем, любые угрозы не мешали Гвардиоле совершать крупные трансферы – одних защитников набрали по цене целой сильной команды. И уж точно никто не мешает «горожанам» делать дикие предложения. Но, как видите, есть футболисты, которые отказываются от миллионов, когда зовет «Манчестер Сити». 

Поэтому когда Неймар говорит, что каждый великий игрок должен провести хоть бы один день в АПЛ,  то подразумевает скорее переезд в соседский «Юнайтед». У «Сити» нет великого исторического имени или еврокубковых побед – еще одна причина, почему звезды частенько отказывают Гвардиоле. 

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Все комментарии
allemz
allemz ответил sihafazatron
   46 / 991
вчера в 22:16
мс и не собирался покупать месси) алвес и санчес пошли за бабками. от фреда сити сами отказались, а за жоржиньо и погбуна не стали доплачивать. азар и 170 лямов??? сити столько не платит за одного игрока. де йонг еще никуда не ушел)) а статья выглядит так якобы все эти игроки просто не хотели в мс)))
Клоуны же.
Пыль в глаза хейтеров. Пусть завидуют.
Шарлотта Перовская
Шарлотта Перовская
   617 / 991
вчера в 18:58
МС и ПСЖ и прочие мешки с деньгами от нефти (а началось всё с Челси Ивана Ивановича Абромовичева ) убивают футбол
dimagas1
dimagas1 ответил Советчик №1
   106 / 991
вчера в 16:31
Ну ты вспомнил 20 лет назад. :)
А что вспоминать?Барселона из себя начала что-то представлять тупо в 90-е.
Канешна если вспоминать только лучшие времена,то наверно, круче клуба и нет)))
Я не знаю не одного фана барсуков старше 40-ка лет,там обычно либо Ливер,Реал,Бавария,Юве,Милан или еще Аякс .
Советчик №1
Советчик №1 ответил dimagas1
   183 / 991
вчера в 16:29
Ничего подобного.Лет 15-20 назад барсуки были днарями .Гегемонили Милан,Интер,МЮ.Бавария,Реал.Просто кто-то идет на спад ,а на их место за счет удачных решений руководства и неудачных конкурентов приходят другие.Сейчас на спаде МЮ,Милан,Интер....Баария идет к смене поколения игроков.А на их место пришла Барселона ,МС и ПСЖ. Реал вот 3 года в ЛЧ всех долбил и к ним пришел спад за счет того что постарел ряд лидеров.
Ну ты вспомнил 20 лет назад. :)
boom4321
boom4321 ответил bublikyo
вчера в 15:50
Гвардиола ушел после того, как проиграл чемпионство Реалу
и какой вывод?
bublikyo
bublikyo ответил boom4321
   626 / 991
вчера в 15:38
Гвардиола ушел после того, как проиграл чемпионство Реалу
sihafazatron
sihafazatron
   132 / 991
вчера в 14:36
мс и не собирался покупать месси) алвес и санчес пошли за бабками. от фреда сити сами отказались, а за жоржиньо и погбуна не стали доплачивать. азар и 170 лямов??? сити столько не платит за одного игрока. де йонг еще никуда не ушел)) а статья выглядит так якобы все эти игроки просто не хотели в мс)))
dimagas1
dimagas1 ответил Советчик №1
   106 / 991
вчера в 14:26
Барселона это верхняя точка пика топ клубов. И зачем какой то мешок для Месси?
Ничего подобного.Лет 15-20 назад барсуки были днарями .Гегемонили Милан,Интер,МЮ.Бавария,Реал.Просто кто-то идет на спад ,а на их место за счет удачных решений руководства и неудачных конкурентов приходят другие.Сейчас на спаде МЮ,Милан,Интер....Баария идет к смене поколения игроков.А на их место пришла Барселона ,МС и ПСЖ. Реал вот 3 года в ЛЧ всех долбил и к ним пришел спад за счет того что постарел ряд лидеров.
амурец
амурец
   56 / 991
вчера в 14:11
Просто не кто не хотел идти в МС к лысому недоразумению, а Месси из Барселоны никуда не уйдёт, ибо в других командах все убедятся что Месси полный ноль
DXTK
DXTK
   113 / 991
вчера в 13:49
я советую после такой статьи фанам МС включить плейстейшен, запустить фифа и купить себе "дрим тим" этих игроков, и таки взять ЛЧ, ну хотя бы так почувствовать себя великим клубом, а не просто денежным мешком.

PS У Сити и так отличный состав, поймите у них менталитет лузеров в еврокубках, и даже такой тренер как Гвардиола ничего с этим поделать не может. Лионы и Монако им демонстрируют это наглядно, Даже Базель и Шахтер их по разу дергали по ходу в прошлый раз. и в этот раз они проиграют ведь в плейофф Хоффенхаймы закончились и единственную возможную награду для МС в ЛЧ Сане получил, как лучший игрок недели.
Советчик №1
Советчик №1
   183 / 991
вчера в 13:30
Барселона это верхняя точка пика топ клубов. И зачем какой то мешок для Месси?
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
   101 / 991
вчера в 13:23
МС это сборище в мешке.
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