Месси и другие отказники «Манчестер Сити»

вчера, 13:00

«Горожане» предлагали контракты десяткам звезд футбола, но их успехи и деньги не всех завлекли. «Соккер.ру» знает, почему трансферы сорвались.

Лионель Месси

Цена вопроса: 330 млн евро.

Роналду троллит Лионеля тем, что он не играл в других лигах. А шанс был. Но каждый раз, когда Гвардиолу спрашивают о переходе Месси в «Сити», то он использует обводящие формулировки «никогда не просил перейти» или «не предлагал руководству купить».

И это не ответ на вопрос: «Была ли попытка трансфера»? Но после Хосепа вышел Халдун аль-Мубарак – президент «Манчестер Сити», и во всем сознался. Через Гвардиолу аргентинцу предложили зарплату втрое больше, что была тогда в «Барселоне». Месси подумал, но отказался.

Вирджил ван Дейк

Цена вопроса: 84 млн евро.

«Саутгемптон» и «Ливерпуль», заключая сделку по Ван Дейку, успели побить горшки. И «Сити» не бездействовал. Эпизод с разговором руководителей «горожан» относительно этого трансфера попал в документальный фильм о клубе «Все или ничего» - зимой искали еще одного центрбека.

Но когда босс «Сити» узнал о цене в 75 млн фунтов, то отреагировал так: «Вы, наверное, шутите?» А «красных» ценник не испугал, сделали голландца самым дорогим защитником в истории. Позже выбили «Сити» из Лиги чемпионов, а теперь воюют в АПЛ . Ван Дейк – надежда и опора, основа успехов в защите, как и Алиссон.

Дани Алвес

Цена вопроса: 0 евро, свободный агент.

Гвардиола в поисках правого латераля первым набрал номер давнего знакомого. Дани с Хосепом многое выиграл, и хотя испанец знает, что у бразильца непростой характер, что плохо защищается, тренер видел его в «Сити». Искал футболиста мирового уровня, и под это описание Алвес подходил.

Но в итоге потратились на Уокера и Данило уже после решения Дани выбрать ПСЖ . Знаете, почему Алвес поехал в столицу Франции, а не в Манчестер? «Шерше ля фам». Молодая жена-модель бразильца выбрала одну из столиц моды. Алвес позвонил Гвардиоле, извинился после отказа и публично подтвердил – не играет за МС из-за «семейного решения».

Эден Азар

Цена вопроса: 170 млн евро.

Огромные деньги готовы были отдать шейхи из «Манчестер Сити» за бельгийского хавбека. Но Азар выдал столько интервью с прозрачными намеками на переход в «Реал», что вряд ли у него теперь есть выбор – или Лондон, или Мадрид.

Но никто не запрещает звезде АПЛ быть «троллем». Стоило «Челси» переиграть «Манчестер Сити» в прошлом туре, как полузащитник сразу сказал, что у Гвардиолы хорошая команда, но им не хватает Азара. Понятный намек – отсылка к летним переговорам и отказу Эдена.

Жоржиньо

Цена вопроса: 50 млн евро.

Фернандиньо в мае будет 34 года. Давиду Сильве в январе 33, травмы начинают доставать. Оба изначально играли в атаке, не в центре. Как и Бернарду Силва, как и Де Брюйне. Гвардиола точно искал человека с пасом и пониманием комбинационного футбола, точно интересовался Жоржиньо.

Но тренер отчасти сам сорвал трансфер. Хосеп позвал Сарри тренировать в Англию, а «Челси» согласился платить отступные за тренера, если будет опция покупки Жоржиньо. Как показывает дебют бразильского итальянца в Серии А – хавбек мог бы усилить и «Сити». Но спросил совет у мамы, и донья Мария Тереза выбрала «Челси». Барышня считает, что надо играть за тех, кто уже брал ЛЧ и ЛЕ .

Фред

Цена вопроса: 50 млн евро.

Бразилец был нужен Гвардиоле по той же причине, что и Жоржиньо. Хосеп высокого мнения о воспитанниках «Шахтера». Решил, что после Туре и Фернандиньо в центре поля «Манчестер Сити» должен появиться еще один игрок донецкого клуба. Но не из «Металлурга», как Яя, а из состава «горняков».

Пожалуй, Фред сделал ошибку, когда между «Сити» и «Юнайтед» выбрал вторых. Не исключено, что команда Моуриньо просто заплатила чуть больше, а вот соседи боятся инспекций УЕФА , поэтом уступили в аукционе. В любом случае, бразилец достался «красным дьяволам», и пока не может полноценно заиграть, показывая привычные чудеса диспетчерских способностей.

Алексис Санчес

Цена вопроса: 39 млн евро.

Известная январская история. Как только стало понятно, что «Арсенал» собирается продать чилийца, сразу включился именно «Сити». Цель такого жеста понятна – Гвардиола после отказа Санчеса нашел другого крайнего форварда в лице Мареза. Футболиста примерно его позиции искал давно. Изначально выбрал знакомого по «Барселоне».

Думал, Санчес поступит как серьезный мужчина и профессионал. Ведь «Сити» даже согласовал условия личного контракта – 250 тысяч фунтов в неделю. Но тут выскочил МЮ , показал Венгеру пальцем на Мхитаряна в качестве бонуса при обмене, а чилийцу выдали 500 тысяч в неделю. Понятно, почему коллектив МЮ не принял Алексиса – не поняли, за что такая зарплата новичку.

Поль Погба

Цена вопроса: 100 млн евро.

Летом 2016 тогдашний директор «Ювентуса» Беппе Маротта подтвердил, что к туринцам обратились из Манчестера, но не из «Юнайтед», а из «Сити». Гвардиола сразу хотел заполучить Погба, а вот Моуриньо, как сейчас говорят, не горел желанием строить свою команду вокруг Поля.

Француз не стал футбольным «Иудой» в глазах фанатов МЮ . Но мог, ведь сам Поль не отказывался играть под руководством Гвардиолы, а его агента Райолу интересовала лишь цена трансфера. Получается, что в этом случае, как и при трансферах Фреда или Санчеса, «Манчестер Юнайтед» перехватил цель Хосепа. И как ими распорядился?

Марк-Андре тер Штеген

Цена вопроса: 25 млн евро.

Кроме немца, «Манчестер Сити» интересовался многими видными вратарями, невзирая на наличие Джо Харта. Давным-давно звали Буффона – Джанлуиджи отказался, ведь тогда никто и подумать не мог, что итальянец будет играть за другой европейский клуб кроме «Ювентуса».

А вот то, что Марк-Андре надолго не задержится в «Боруссии» М, понимали все. Поскольку «Барселона» заполучила немца всего за 12 млн евро, то неудивительно, что Гвардиола пытался «обуть» каталонцев и забрать у них талантливого голкипера. Не получилось, забрал только Браво, но эта ставка не сыграла.

Френки Де Йонг

Цена вопроса: 80 млн евро.

Отец голландца хочет видеть сына в «Барселоне». Сам Френки болеет за эту команду, как и многие в Нидерландах. Но говорят, что Де Йонг якобы остановился на варианте с ПСЖ , Тухель смог найти правильные слова и подчеркнул, что пробиться в основу французов после ухода Рабьо будет проще, чем внедриться в линию с Ракитичем и Бускетсом.

Ваню и Серегу тренер «Манчестер Сити» тоже пытался в разное время переманить – не получилось. Но и Френки вряд ли попадет в трансферные сети «горожан». Игрок интересный, на слуху и стоит много. Стилистически подходит и «Барселоне», и «Манчестер Сити», и «Баварии» тоже. Впрочем, он вряд ли спешит в АПЛ , ведь не бельгиец, а голландец, и у него свой футбольный вкус.

Каким мог быть состав без отказов и ограничений по тратам?

Возможный состав «Манчестер Сити»: Тер Штеген – Алвес, Стоунз, Ван Дейк, Менди - Погба, Жоржиньо, Де Брюйне – Месси, Агуэро, Азар.

Похож «Сити» в таком составе на фаворита ЛЧ ? После трансфера Месси судьба Стерлинга справа была бы предрешена. Сане хотели подменить не Марезом, а Санчесом буквально в начале 2018 года. Хотя вместо чилийца, скорее всего, играл бы Азар.

А после перехода Ван Дейка никакого Ляпорта не подписали бы, ведь тут как в случае Уокера – трансфер случился сразу после отказа Алвеса. Еще жутко интересно, как бы Погба проявил себя в руках Гвардиолы? Француз, если бы к нему нашли подход, мог работать куда продуктивнее.

Также любопытно, что нередко причиной срыва являются деньги. Один из главных «денежных мешков» в футболе сковывают как раз финансовые правила УЕФА . Неймара у «Барселоны» за 222 млн евро переманить не сумели бы, боясь дисквалификации в ЛЧ . И теперь рискуют – проводятся расследования после утечки данных.

Впрочем, любые угрозы не мешали Гвардиоле совершать крупные трансферы – одних защитников набрали по цене целой сильной команды. И уж точно никто не мешает «горожанам» делать дикие предложения. Но, как видите, есть футболисты, которые отказываются от миллионов, когда зовет «Манчестер Сити».