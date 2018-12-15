Месси и другие отказники «Манчестер Сити»

«Горожане» предлагали контракты десяткам звезд футбола, но их успехи и деньги не всех завлекли. «Соккер.ру» знает, почему трансферы сорвались.
Лионель Месси
Цена вопроса: 330 млн евро.
Роналду троллит Лионеля тем, что он не играл в других лигах. А шанс был. Но каждый раз, когда Гвардиолу спрашивают о переходе Месси в «Сити», то он использует обводящие формулировки «никогда не просил перейти» или «не предлагал руководству купить».
И это не ответ на вопрос: «Была ли попытка трансфера»? Но после Хосепа вышел Халдун аль-Мубарак – президент «Манчестер Сити», и во всем сознался. Через Гвардиолу аргентинцу предложили зарплату втрое больше, что была тогда в «Барселоне». Месси подумал, но отказался.
Вирджил ван Дейк
Цена вопроса: 84 млн евро.
«Саутгемптон» и «Ливерпуль», заключая сделку по Ван Дейку, успели побить горшки. И «Сити» не бездействовал. Эпизод с разговором руководителей «горожан» относительно этого трансфера попал в документальный фильм о клубе «Все или ничего» - зимой искали еще одного центрбека.
Но когда босс «Сити» узнал о цене в 75 млн фунтов, то отреагировал так: «Вы, наверное, шутите?» А «красных» ценник не испугал, сделали голландца самым дорогим защитником в истории. Позже выбили «Сити» из Лиги чемпионов, а теперь воюют в АПЛ. Ван Дейк – надежда и опора, основа успехов в защите, как и Алиссон.
Дани Алвес
Цена вопроса: 0 евро, свободный агент.
Гвардиола в поисках правого латераля первым набрал номер давнего знакомого. Дани с Хосепом многое выиграл, и хотя испанец знает, что у бразильца непростой характер, что плохо защищается, тренер видел его в «Сити». Искал футболиста мирового уровня, и под это описание Алвес подходил.
Но в итоге потратились на Уокера и Данило уже после решения Дани выбрать ПСЖ. Знаете, почему Алвес поехал в столицу Франции, а не в Манчестер? «Шерше ля фам». Молодая жена-модель бразильца выбрала одну из столиц моды. Алвес позвонил Гвардиоле, извинился после отказа и публично подтвердил – не играет за МС из-за «семейного решения».
Эден Азар
Цена вопроса: 170 млн евро.
Огромные деньги готовы были отдать шейхи из «Манчестер Сити» за бельгийского хавбека. Но Азар выдал столько интервью с прозрачными намеками на переход в «Реал», что вряд ли у него теперь есть выбор – или Лондон, или Мадрид.
Но никто не запрещает звезде АПЛ быть «троллем». Стоило «Челси» переиграть «Манчестер Сити» в прошлом туре, как полузащитник сразу сказал, что у Гвардиолы хорошая команда, но им не хватает Азара. Понятный намек – отсылка к летним переговорам и отказу Эдена.
Жоржиньо
Цена вопроса: 50 млн евро.
Фернандиньо в мае будет 34 года. Давиду Сильве в январе 33, травмы начинают доставать. Оба изначально играли в атаке, не в центре. Как и Бернарду Силва, как и Де Брюйне. Гвардиола точно искал человека с пасом и пониманием комбинационного футбола, точно интересовался Жоржиньо.
Но тренер отчасти сам сорвал трансфер. Хосеп позвал Сарри тренировать в Англию, а «Челси» согласился платить отступные за тренера, если будет опция покупки Жоржиньо. Как показывает дебют бразильского итальянца в Серии А – хавбек мог бы усилить и «Сити». Но спросил совет у мамы, и донья Мария Тереза выбрала «Челси». Барышня считает, что надо играть за тех, кто уже брал ЛЧ и ЛЕ.
Фред
Цена вопроса: 50 млн евро.
Бразилец был нужен Гвардиоле по той же причине, что и Жоржиньо. Хосеп высокого мнения о воспитанниках «Шахтера». Решил, что после Туре и Фернандиньо в центре поля «Манчестер Сити» должен появиться еще один игрок донецкого клуба. Но не из «Металлурга», как Яя, а из состава «горняков».
Пожалуй, Фред сделал ошибку, когда между «Сити» и «Юнайтед» выбрал вторых. Не исключено, что команда Моуриньо просто заплатила чуть больше, а вот соседи боятся инспекций УЕФА, поэтом уступили в аукционе. В любом случае, бразилец достался «красным дьяволам», и пока не может полноценно заиграть, показывая привычные чудеса диспетчерских способностей.
Алексис Санчес
Цена вопроса: 39 млн евро.
Известная январская история. Как только стало понятно, что «Арсенал» собирается продать чилийца, сразу включился именно «Сити». Цель такого жеста понятна – Гвардиола после отказа Санчеса нашел другого крайнего форварда в лице Мареза. Футболиста примерно его позиции искал давно. Изначально выбрал знакомого по «Барселоне».
Думал, Санчес поступит как серьезный мужчина и профессионал. Ведь «Сити» даже согласовал условия личного контракта – 250 тысяч фунтов в неделю. Но тут выскочил МЮ, показал Венгеру пальцем на Мхитаряна в качестве бонуса при обмене, а чилийцу выдали 500 тысяч в неделю. Понятно, почему коллектив МЮ не принял Алексиса – не поняли, за что такая зарплата новичку.
Поль Погба
Цена вопроса: 100 млн евро.
Летом 2016 тогдашний директор «Ювентуса» Беппе Маротта подтвердил, что к туринцам обратились из Манчестера, но не из «Юнайтед», а из «Сити». Гвардиола сразу хотел заполучить Погба, а вот Моуриньо, как сейчас говорят, не горел желанием строить свою команду вокруг Поля.
Француз не стал футбольным «Иудой» в глазах фанатов МЮ. Но мог, ведь сам Поль не отказывался играть под руководством Гвардиолы, а его агента Райолу интересовала лишь цена трансфера. Получается, что в этом случае, как и при трансферах Фреда или Санчеса, «Манчестер Юнайтед» перехватил цель Хосепа. И как ими распорядился?
Марк-Андре тер Штеген
Цена вопроса: 25 млн евро.
Кроме немца, «Манчестер Сити» интересовался многими видными вратарями, невзирая на наличие Джо Харта. Давным-давно звали Буффона – Джанлуиджи отказался, ведь тогда никто и подумать не мог, что итальянец будет играть за другой европейский клуб кроме «Ювентуса».
А вот то, что Марк-Андре надолго не задержится в «Боруссии» М, понимали все. Поскольку «Барселона» заполучила немца всего за 12 млн евро, то неудивительно, что Гвардиола пытался «обуть» каталонцев и забрать у них талантливого голкипера. Не получилось, забрал только Браво, но эта ставка не сыграла.
Френки Де Йонг
Цена вопроса: 80 млн евро.
Отец голландца хочет видеть сына в «Барселоне». Сам Френки болеет за эту команду, как и многие в Нидерландах. Но говорят, что Де Йонг якобы остановился на варианте с ПСЖ, Тухель смог найти правильные слова и подчеркнул, что пробиться в основу французов после ухода Рабьо будет проще, чем внедриться в линию с Ракитичем и Бускетсом.
Ваню и Серегу тренер «Манчестер Сити» тоже пытался в разное время переманить – не получилось. Но и Френки вряд ли попадет в трансферные сети «горожан». Игрок интересный, на слуху и стоит много. Стилистически подходит и «Барселоне», и «Манчестер Сити», и «Баварии» тоже. Впрочем, он вряд ли спешит в АПЛ, ведь не бельгиец, а голландец, и у него свой футбольный вкус.
Каким мог быть состав без отказов и ограничений по тратам?
Возможный состав «Манчестер Сити»: Тер Штеген – Алвес, Стоунз, Ван Дейк, Менди - Погба, Жоржиньо, Де Брюйне – Месси, Агуэро, Азар.
Похож «Сити» в таком составе на фаворита ЛЧ? После трансфера Месси судьба Стерлинга справа была бы предрешена. Сане хотели подменить не Марезом, а Санчесом буквально в начале 2018 года. Хотя вместо чилийца, скорее всего, играл бы Азар.
А после перехода Ван Дейка никакого Ляпорта не подписали бы, ведь тут как в случае Уокера – трансфер случился сразу после отказа Алвеса. Еще жутко интересно, как бы Погба проявил себя в руках Гвардиолы? Француз, если бы к нему нашли подход, мог работать куда продуктивнее.
Также любопытно, что нередко причиной срыва являются деньги. Один из главных «денежных мешков» в футболе сковывают как раз финансовые правила УЕФА. Неймара у «Барселоны» за 222 млн евро переманить не сумели бы, боясь дисквалификации в ЛЧ. И теперь рискуют – проводятся расследования после утечки данных.
Впрочем, любые угрозы не мешали Гвардиоле совершать крупные трансферы – одних защитников набрали по цене целой сильной команды. И уж точно никто не мешает «горожанам» делать дикие предложения. Но, как видите, есть футболисты, которые отказываются от миллионов, когда зовет «Манчестер Сити».
Поэтому когда Неймар говорит, что каждый великий игрок должен провести хоть бы один день в АПЛ, то подразумевает скорее переезд в соседский «Юнайтед». У «Сити» нет великого исторического имени или еврокубковых побед – еще одна причина, почему звезды частенько отказывают Гвардиоле.
Пыль в глаза хейтеров. Пусть завидуют.
Пыль в глаза хейтеров. Пусть завидуют.
Канешна если вспоминать только лучшие времена,то наверно, круче клуба и нет)))
Я не знаю не одного фана барсуков старше 40-ка лет,там обычно либо Ливер,Реал,Бавария,Юве,Милан или еще Аякс .
Канешна если вспоминать только лучшие времена,то наверно, круче клуба и нет)))
Я не знаю не одного фана барсуков старше 40-ка лет,там обычно либо Ливер,Реал,Бавария,Юве,Милан или еще Аякс .
PS У Сити и так отличный состав, поймите у них менталитет лузеров в еврокубках, и даже такой тренер как Гвардиола ничего с этим поделать не может. Лионы и Монако им демонстрируют это наглядно, Даже Базель и Шахтер их по разу дергали по ходу в прошлый раз. и в этот раз они проиграют ведь в плейофф Хоффенхаймы закончились и единственную возможную награду для МС в ЛЧ Сане получил, как лучший игрок недели.
PS У Сити и так отличный состав, поймите у них менталитет лузеров в еврокубках, и даже такой тренер как Гвардиола ничего с этим поделать не может. Лионы и Монако им демонстрируют это наглядно, Даже Базель и Шахтер их по разу дергали по ходу в прошлый раз. и в этот раз они проиграют ведь в плейофф Хоффенхаймы закончились и единственную возможную награду для МС в ЛЧ Сане получил, как лучший игрок недели.