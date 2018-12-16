Из команды Слуцкого в «Зенит»

16 декабря 2018, 10:00

Игроки ЦСКА напрямую в Санкт-Петербург не ездят, но один парень из Голландии может прорубить окно в Россию. «Соккер.ру» - о трансферных вариантах «Зенита».

У «Зенита» возникли проблемы справа в защите?

К двум флангам команды Семака накопились вопросы после первой части сезона. Скучно играют, особенно в атаке. У Смольникова и Набиуллина по 0.7-0.8 передачи под удар каждые 90 минут в среднем, у Чернова – еще меньше.

Караваев совершает по 1.1 передачи, у него 2 ассиста в 15 играх за «Витесс» Слуцкого. По ударам, обводкам, отборам опережает Смольникова. Молодой российский защитник, воспитанный в ЦСКА , делает 1.3 кросса за матч, а у Игоря одна такая подача на два матча.

Понятно, что «Зенит» оценивает Караваева. Сам Вячеслав прокомментировал слухи в известном стиле – хочет добиться успехов с командой Слуцкого, лично к его агенту пока никто не обращался. Но у «Зенита» не так уж много вариантов.

Лимит не всегда давит на команду Семака, но если подписать иностранцев на оба фланга – могут появиться проблемы. Поэтому присматриваются к Скопинцеву из «Ростова» для левого края, присматривают за Караваевым. Нормальная практика и правильная тактика.

В Санкт-Петербурге смогут развить Вячеслава?

Молодые крайние беки, когда их зовут в «Зенит», должны помнить судьбу Терентьева. Денис – уроженец Санкт-Петербурга, воспитанник местного футбола. В прошлом году его вернули, и словно вычеркнули из большого футбола. Был такой себе Денис, играл за «Ростов», и тут раз – исчез.

И дело не только в проблемах со здоровьем. После травмы Смольникова именно Терентьева планировали использовать справа – слова Семака, но передумали. И когда северный клуб ищет нового россиянина, вспоминаешь, что порой напоминают безумного коллекционера. Ждут, пока старый экспонат надоест, и покупают новую живую игрушку.

Ни Рибалта, ни Семак не сформировали пока понятную трансферную политику, чтобы разорвать вредную цепочку. Небедная команда хоть завтра может обратиться к «Витессу» с предложением по Караваеву. Однако объяснить, подойдет ли игрок под концепцию и тактику Семака, никто не сможет – логика при покупках не включена.

Будет шесть человек на позицию справа в защите (с Ивановичем, универсалом Терентьевым и Кузяевым, игравшим при «3-5-2»), а весной снова останутся без флангов? Информация о появлении в «Зените» новых крайних защитников не удивляет – Аиртона изначально связывали с петербуржцами, а уже потом им вплотную заинтересовался «Спартак», однако хочется понять смысл в коллекционировании.

Караваев достаточно хорош для лидера РПЛ ?

Много лет был на виду. Но в ЦСКА посчитали, что с ним можно расстаться после серии аренд, ведь есть Фернандес – бразильский россиянин сильнее. Вячеславу всего 23 года, перспективный футболист, который перерос уровень чемпионата Чехии, где играют «Виктория» и «Славия», побеждавшие недавно ЦСКА и «Зенит».

В Голландии у Караваева получается, и стоит ли ему идти сейчас в непонятный «Зенит»? У Вячеслава нет опыта игры в защите слева, чтобы считать эту ставку беспроигрышной – на случай если Смольников будет в порядке, новичок не закроет левую бровку.

Черчесов даже не звал его в сборную, пускай и для подстраховки Марио. А ведь тренер может набрать Слуцкого в любой момент и узнать все, вплоть до того, опаздывал ли Караваев когда-то на тренировки. Все цифры доступны – от пульса под нагрузкой до стартовой скорости. Но Станислав Саламович пока обходится без этого легионера.

Поэтому тут вопрос строго к Семаку. Если Сергей Богданович просмотрел анализ игр Караваева и ряд матчей и теперь четко понимает, как внедрить шустрого даже не защитника, а латераля в схему «Зенита» - вперед и с песней. Но только если Вячеслав действительно классом повыше, чем Смольников, в чем есть сомнения.

В «Зените» футболисту просто найти свою роль?

Не исключено, что снова играют в «Испорчу карьеру очередному перспективному российскому парню». Тогда лучше сэкономить деньги и нервы. Объективной проблемой петербуржцев является неумение собрать органичный состав и определить роли в команде. Семак ставил справа Смольникова и Ивановича, а Анюков был правым центральным.

Получилось так себе. Набиуллин и Чернов не заиграли слева на уровне старины Жиркова. Мак и Кузяев пробовались по целым флангам, но смотрелось так неудачно, как Краневиттер или Маркизио на их родных позициях в центре поля. Эрнани позиционно тоже непристроенный игрок, не говоря об Оздоеве.

У «Зенита» столько проблем, невзирая на первую строчку в РПЛ , что банальным набиванием количества футболистов ничего не исправить. Вот купят они и Караваева, и Скопинцева на оба фланга. А потом окажется, что Смольникову здоровье позволило взяться за ум на поле весной, а Жирков назло всем выдаст еще 10-12 мощных матчей до пенсии.

Тогда два молодых человека услышат в голове тихий хрипловатый спокойный голос с характерными паузами в речи. Этот голос скажет им: «Переход в „Зенит“ считаю ошибкой». Так Бердыев говорил о решении Набиуллина. Аналогично может прокомментировать то, что сотворили с Оздоевым или Новосельцевым. Полоз тут же и многие, многие другие.

Возможно, стоит покупать только нового Кришито?

Проблема Караваева, как и Скопинцева, Сутормина, Рамиреса или Петрова в качестве потенциальных новичков «Зенита» на фланги, общая и состоит из двух частей. Первая сторона – «Зенит» ужасен во всем, что касается поднятия игрового уровня футболиста. Даже Лунев от уфимских стандартов недалеко в итоге убежал, просто приехал в хорошей форме и сохранил ее.

И вторая сторона проблемы – предлагаемые новички с российскими паспортами не настолько мастеровитые и опытные, чтобы заиграть сами по себе. Школа «Зенита» не предлагает нового Анюкова – хотя старый тоже не воспитанник, а присматриваются к тем, кто хорошо играет в «Витессе», но вряд ли покажет впечатляющий футбол в Санкт-Петербурге.

Если бы Караваев был готов феерить, то из «Спарты» попал не в Голландию, а в Германию, Англию или Испанию. У него даже по меркам Эре приличные, но не выдающиеся показатели. Понятно, что в составе «Зенита», катая мяч поперек поля, можно набрать передач высокой точности ближнему хавбеку, делать больше кроссов – как Рауш в «Динамо», или чаще бить по воротам.

Не исключено, что «Зенит» в идеальном мире мог бы сыграть весной намного сильнее в защите и атаке, если бы Караваев и Жирков – два человека с «армейским» прошлым, представляли фланги Семака. Но есть и другое мнение. Возможно, что «Зениту» нужно отослать Рибалту туда, где живут футболисты уровня Кришито, только моложе. Иногда лучше один раз заплатить больше, чем мариновать в запасе целую команду.

Кто способен принять выгодное решение по Караваеву?

Хотелось бы ошибиться насчет готовности Караваева облагородить «Зенит». Наличие Фернандеса в РПЛ не исключает крутой футбол от правых беков «Спартака», «Зенита» или «Локомотива». Но Караваева сватают в команду с подвохом. В Голландии он под крылом Слуцкого смотрится как человек из первой десятки сильнейших правых беков Эре.

Достаточно ли этого, чтобы усилить «Зенит»? Открытый вопрос, невзирая на всю логичность ставки на молодого, российского и поигравшего в других чемпионатах парня. Не обязательно рациональные трансферы выгодны двум сторонам. Если Караваев видит перспективы в «Витессе» - не стоит спешить возвращаться в РПЛ , даже если хочется согласиться, чтобы весной бороться за чемпионский титул.

В этом вопросе лучший совет может дать Слуцкий. Точно не хочет терять не просто основного правого бека, а своего парня. Хотя и не останется без соотечественников после приезда братьев Березуцких. Но если Леонид Викторович, прекрасно зная возможности Смольникова, посчитает, что через пару месяцев Караваев покажет игру содержательнее – и Семаку, и Вячеславу скажет, что им пора работать вместе.

В этом смысле защитнику повезло. Слуцкий знает чемпионские стандарты РПЛ , работал много лет с Марио Фернандесом и понимает, как делать атакующего латераля сильнее в защите и у чужих ворот. Одновременно Леонид Викторович искренне отговорит Караваева, если посчитает такой трансфер катастрофой для футболиста. «Зенит» ведь успехов в работе с молодыми не добился – Дриусси неплох, но средний возраст состава не 23 года.