«Монако» пора уволить Анри

вчера, 22:30

Стоит ли признаться, что «Монако» ошибся, назначив легенду клуба Тьерри Анри главным спасателем? «Соккер.ру» ищет аргументы за и против сиюминутной отставки тренера.

За уход. При Анри «Монако» играет хуже

С Леонарду Жардимом «Монако» провалил старт сезона. Однако у португальца была уже сложившаяся репутация опытного тренера, который способен вытащить команду из серьезной передряги. Это состоявшийся специалист, при котором у «Монако» хотя бы содержательно была игра. Сейчас под руководством Анри «Монако» вообще никакого футбола не показывает. Качество игры стало еще хуже, никакого прогресса совершенно не наблюдается. Монегаски мечутся из стороны в сторону, проваливаясь все глубже и застревая в зоне вылета.

Против ухода. Анри еще не работал с настоящим «Монако»

У Жардима было меньше потерь, чем у Анри. Медицинский штаб «Монако» нужно гнать куда подальше. За время руководства Анри в лазарете «Монако» находилось от 12 до 16 игроков – это больше одного состава. Причем все эти люди не были резервистами – почти все игроки основного состава. Так что Анри просто вынужден выживать в тех условиях, которые диктует суровая реальность. Он и сам признает, говоря о трансферных планах, что еще не видел всех своих футболистов в деле – слишком много травмированных, которые при нем еще и не играли. Нужно дать шанс Анри проявить себя, когда все будут в строю или хотя бы большинство.

За. У Анри нет самостоятельного опыта

Чем руководство «Монако» думало вообще, приглашая в такой сложной ситуации на пост главного тренера человека, который вовсе не имеет такого опыта? Конечно, это прекрасно, что Анри получил много знаний и умений в сборной Бельгии. Но там все-таки решающий вклад в игру команды вносил Роберто Мартинес, а не Анри, игравший роль помощника. К тому же положение Бельгии нельзя было назвать критическим, да и состав у бельгийцев похож на дрим-тим. Плюс специфика работы со сборной и клубом – совсем разная. В общем, стоит признать, что приглашение Анри было как минимум поспешным. Это не тот человек, который вообще нужен команде.

Против. Нужно дать возможность провести трансферы

Продолжая предыдущую тему, можно отметить, что Анри вынужден работать с тем подбором исполнителей, который остался ему в наследство. Причем мы помним о больших потерях из-за травм. Приходится выкручиваться, привлекая в состав совсем уж молодых ребят. Анри твердо говорит о том, что клубу нужно будет усиление зимой. И оно наверняка состоится. Зачем же лишать тренера возможности реализовать себя, если он под свои нужды приобретет нескольких футболистов. У него есть видение слабых зон, есть понимание возможностей и того, каких игроков можно пригласить.

За. Менять тренера нужно во время паузы

Необходимо забыть про все эти рассуждения о трансферах. Зачем тратить много денег на желания тренера, который пока не оправдывает надежд и вообще никак себя не проявил? Потратите деньги, закупитесь, результата не будет. Анри в итоге летом все равно уволят. А что потом делать с этими приобретенными футболистами, у которых будут неслабые контракты, которые не пригодятся, возможно, следующему тренеру. Нужно менять наставника как раз во время перерыва, чтобы новый тренер имел побольше времени на адаптацию, на тренировку игроков к своим потребностям и видению игры, тактики.

Против. Анри знает, что такое дух «Монако»

Но всегда можно положиться на эмоционально-волевую составляющую, на характер. Анри во многом приглашался руководством «Монако» не как именитый специалист, не как тренер, который себя как-то выдающимся образом проявил. Всего этого у Анри нет и быть не может. Его звали, понимая, что это умный в прошлом игрок, не растерявший своего интеллекта. Что это очень преданный «Монако» человек, который способен вселить в этих апатичных в среднем ребят чувство гордости, чувство веры в команду, зарядить их эмоционально, настроить. В нем видели тренера-мотиватора скорее, а не тренера-тактика и стратега.

За. Еще не поздно все исправить

Движения вперед нет, «Монако» пробуксовывает, теряет много очков и остается в зоне вылета. Более того, скромные соседи монегасков по турнирной таблице уже набирают все больше баллов и уходят в отрыв. Если промедлить, если подождать еще месяц-другой, то отставание станет таким большим, что реализуется сценарий, который кажется сейчас нереальным: «Монако» может вылететь из Лиги 1. В это сложно поверить, но если сейчас не провести кардинальные перестановки, то все может закончиться плачевно. Да, это будет большим ударом, ведь Анри поработал всего ничего, это легенда, статусное имя. Однако можно и дальше цепляться за Тьерри, а в итоге получить вылет из Лиги 1 и еще более бесславный финиш для молодого специалиста и репутации клуба.

Против. Невозможно найти сильную замену

Если уволить Анри сейчас, если отправить в отставку второго тренера за половину сезона, то где гарантии, что найдется достойная замена, которая сразу даст результат? Очевидно, что если не справились два таких разных тренера, как Жардим и Анри, то дело скорее всего не в них, а в системе, в клубе, в составе, в обстоятельствах. В таких условиях нет смысла тасовать тренеров – нужно работать с имеющимися данными, упорно работать и ждать, когда ситуация выправится. Постоянная смена тренеров только усугубит ситуацию, разорит на компенсациях и не даст результата. Нужно сказать «Тьерри, верим» и работать дальше.

Конечно, очень сомнителен сценарий с отставкой Анри, хотя проблемы при нем очевидны. «Монако» не улучшает игру, Анри просто порой не знает, что делать, тасует схемы и состав наобум, не используя сильные качества игроков, не видя их словно. Это удручает, конечно. Но стоит отметить, что боссы «Монако» пошли по иному пути. Они приглашают в команду опытных помощников Анри. Например, подписан 52-летний Франк Пасси, который работал с «Марселем» и «Лиллем». Монегаски шевелятся и что-то делают. Но все-таки: нужно ли цепляться и дальше за Анри?