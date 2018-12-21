Играй красиво. «Краснодар» - чемпион сезона-2018/2019

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Клубный чемпионат мира 2018, Матч за 3-е место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Клубный чемпионат мира 2018, Финал 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин 13.5 7 1.18
Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.3 3.3 3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3.5 3.4 2.05
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1.73 3.65 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.75 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 1.82 3.45 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.02 3.4 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 3 3.6 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 1.62 4 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 3.15 3.07 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 1.85 3.4 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.77 3.15 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.77 3.65 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.62 3.77 5.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2 3.55 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.7 3.75 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.15 3.45 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.12 3.5 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.3 3.3 3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 3.35 3.05 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.12 3.37 3.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.02 3.4 3.55
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Арсенал -:-  Бернли 1.21 6.35 14.5
18:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Уотфорд 2.32 3.42 3.02
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Фулхэм 1.92 3.55 3.95
18:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Кристал Пэлас - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Саутгемптон 3 3.12 2.5
18:00 сегодня  Челси -:-  Лестер Сити 1.31 5.25 10.5
18:00 сегодня  Борнмут -:-  Брайтон энд Хоув 1.85 3.57 4.3
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Ман Юнайтед 5.9 4.05 1.57
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.75 3.55 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.5 3.27 1.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 2.1 3.37 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 4.75 3.4 1.77
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.02 3.37 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.53 3.97 6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.87 3.3 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.37 3.2 2.97
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 2.55 3.3 2.67
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 4.5 3.5 1.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1.9 3.6 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 2.05 3.5 3.3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.35 5 7.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Фрайбург 2.7 3.2 2.7
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Фортуна 2.25 3.5 3.1
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Шальке-04 3.15 3.15 2.4
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Вердер 1.5 4.7 5.7
17:30 сегодня  Байер -:-  Герта 1.55 4.7 5.1
20:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Бавария 5.7 4.7 1.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1.9 3.5 3.8
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.15 3.4 3.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.4 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.75 3.5 4.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.65 3.4 5.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1.7 3.6 4.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.2 3.4 3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 2.05 3.3 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.25 2.8 3.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 1.45 4.5 6
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 2.85 2.8 2.7
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Бетис -:-  Эйбар 1.78 3.65 4.5
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Эспаньол 1.4 4.05 10.5
20:30 сегодня  Барселона -:-  Сельта - - -
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Вальядолид 1.7 3.55 5.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.55 2.9 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.8 3.2 4.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 2.1 3 3.7
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.4 2.8 3.25
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.8 3.1 5.1
Италия. Серия А 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Лацио -:-  Кальяри 1.36 4.95 8.5
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Фрозиноне 1.72 3.75 4.9
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Торино 2.62 3.2 2.77
17:00 сегодня  Наполи -:-  СПАЛ 1.19 6.85 14
17:00 сегодня  Милан -:-  Фиорентина 2.27 3.23 3.3
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Аталанта 4.1 3.6 1.88
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Сампдория 2.27 3.45 3.1
20:00 сегодня  Кьево -:-  Интер 8 4.32 1.43
20:00 сегодня  Парма -:-  Болонья 2.55 3.1 2.95
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Рома - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 8.8 5.6 1.27
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.12 7.5 18
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.55 3.8 5.8
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.15 3.5 3.15
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 2.95 3.5 2.25
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 1.37 5 7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.85 3.7 2.2
Польша. Экстракласса 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.75 3.5 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2.25 3.2 3.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.55 3.8 5.8
Португалия. Примейра 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.45 3.1 2.9
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.9 3.4 3.8
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.95 3.3 3.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.05 3.1 3.8
Румыния. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 2.5 2.7 3.2
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2.85 3.3 2.35
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 3.6 3.5 1.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 2.55 3.65 2.45
Франция. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Дижон 1.5 4.5 6
23:00 сегодня  Ренн -:-  Ним 1.8 3.6 4.5
23:00 сегодня  Реймс -:-  Кан 1.72 3.35 5.7
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Нант 1.12 9 19
23:00 сегодня  Монпелье -:-  Лион 3.45 3.3 2.15
23:00 сегодня  Монако -:-  Генгам 1.9 3.3 4.4
23:00 сегодня  Лилль -:-  Тулуза - - -
23:00 сегодня  Анже -:-  Марсель 3.55 3.45 2.07
23:00 сегодня  Страсбур -:-  Ницца 2.45 3.1 3.05
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.55 3.6 6.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 3.55 3.1 2.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.65 3.3 5.8
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.8 3.5 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 1.95 3.4 3.75
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Играй красиво. «Краснодар» - чемпион сезона-2018/2019

вчера, 20:00

«Краснодар» не отказывается от своих атакующих принципов, а «Соккер.ру» считает, что в этом сезоне у «быков» есть шанс забраться на самую вершину РПЛ. И вот почему.

«Краснодар» традиционно не объявляет во всеуслышание о своих целях и задачах на сезон, попадание в еврокубки – это уже стандарт, но в южном клубе понимают, что сейчас хороший момент для того, чтобы познакомить столицу Кубани с Лигой чемпионов. А почему бы и на титул не замахнуться? Главный тренер Мурад Мусаев в одном из интервью после методичных ответов о том, что команда движется от матча к матчу, вдруг рассказал, что у «Краснодара» есть цель стать чемпионом в этом сезоне. Думаю, это цель даже не клуба, а команды: футболисты понимают, что у них идет игра, что традиционные силы РПЛ не в лучшем состоянии и сейчас хороший момент, чтобы «озолотиться».

После 17 туров «Краснодар» набрал всего лишь на одно очко меньше лидера, это вообще не отставание с учетом предстоящего очного матча с «Зенитом» на своей территории. При этом из всей пятерки претендентов у «быков» самое определенное ближайшее будущее. «Краснодар» имеет преимущество над каждым из своих оппонентов, но это не значит, что команда Мурада Мусаева лишена недостатков. Но «быки» методично борются со своими демонами, забодали провинциальный синдром, который не отпускал их при Шалимове, еще бы подтянуть реализацию – и равных «Краснодару» в этом сезоне РПЛ не будет.

Турнирное положение. В первых пяти турах «Краснодар» дважды проиграл и сыграл вничью, скромно расположившись в середине таблицы, хотя качество футбола даже тогда не позволяло сомневаться в том, что результаты к «быкам» обязательно придут. В этот момент «Краснодар» отставал от первого места на 8 очков, это максимальная дистанция, которая впредь не вырастет выше этого значения. После поражения от «Спартака» и ничьей в «Оренбурге» команда Мусаева действительно выдала четырехматчевую победную серию, стартовавшую с домашнего успеха над действующим чемпионом.

Победная поступь прервалась в 10-м туре в Санкт-Петербурге: в матче с обоюдными шансами эффективнее оказался «Зенит», в победе которого большую роль сыграл джокер Кокорин. После этой игры Саша и Паша загуляли, и потеря «сине-бело-голубых» оказалась более существенной. После очного матча «Краснодар» отставал от «Зенита» на 6 очков, в следующем туре лидеры синхронно уступили, но затем «быки» мощно накатили на финиш календарного года и оказались на расстоянии вытянутой руки от лидера. А если бы в последнем туре не потеряли очки в игре с «Уфой», ушли бы на каникулы во главе табели о рангах РПЛ.

Командные показатели. По сумме игровых показателей, выраженных в статистике, «Краснодар» - лучшая команда РПЛ. «Быки» лидируют по забитым мячам – 1.82 в среднем за игру и делят третье место по пропущенным. Реже видели мяч в своих воротах только ЦСКА и «Ростов». Ну а дальше вообще следует мощное комбо. «Краснодар» лучший по числу ударов по воротам (17.5 за игру), по владению мячом (59.8 %) и по точности передач (82.5 %), по обостряющим передачам (13.4), по проникновениям в штрафную площадь. В общем, по всем атакующим компонентам «Краснодар» впереди всей РПЛ, что касается обороны, то здесь наблюдаем вполне достойные показатели для команды со столь выраженным атакующим вектором: так, «быки» четвертые по числу допущенных ударов по своим воротам. Не хватает только фаталити: первого места в турнирной таблице.

Тренерский опыт. Для Мурада Мусаева нынешний сезон – первый полноценный в большом футболе, поэтому об опыте говорить не приходится. Естественно, как и любой тренер, он допустит свои ошибки, но ошибаться в правильные моменты – тоже большое искусство. Разве безгрешен был Зидан у руля «Реала»? А ведь добился уникальных результатов на первом же месте работы в качестве тренера. Может быть, Мусаев окажется таким же уникумом на своем футбольном этаже?

Кубковые помехи. «Краснодар» - единственный российский клуб, который продолжает борьбу за все трофеи, так что весной скучать не придется. «Зенит» вылетел из Кубка России, «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» расстались с еврокубками, а вот краснодарцы гонятся за тремя зайцами. Не скажу, что это кубковые турниры обязательно помешают «Краснодару» добиваться побед в РПЛ. Во-первых, из Кубка России и Лиги Европы можно вылететь еще до возобновления Премьер-Лиги, во-вторых, команда с правильной атмосферой и амбициями только подпитывается, преследуя несколько целей: это помогает держать себя в концентрации и не расслабляться.

Календарь и соперники. «Краснодару» в оставшихся 13 турах предстоит сыграть со всеми прямыми конкурентами, причем со «Спартаком» и «Локомотивом» в Москве, и эти матчи уложатся в три стартовых весенних тура. В чем-то это даже удобно, ведь для «Спартака» это будет только второй официальный матч года, а «Краснодар» уже обретет тонус через битвы с «Байером» в Лиге Европы. «Зенит» и ЦСКА посетят столицу Кубани с разницей в неделю в апреле, а еще «Краснодару» предстоит сыграть против «Динамо» в Москве, в Грозном с «Ахматом», а выездные матчи в Ростове-на-Дону, Красноярске и Туле стоят в календаре один за другим. Трудный весенний график ждет этого претендента на титул, зато пенять будет не на кого – все в руках «быков».

Наличие чемпионов. В «Краснодаре» много людей с чемпионским опытом, пусть и в разных странах. Если говорить о чемпионах России в составе «Краснодара», то после перехода Мамаева под крышу СИЗО в составе остался только Ари, выигравший титул с «Локомотивом» в предыдущем сезоне. Шарль Каборе брал «золото» во Франции с «Марселем», пусть и давненько, Вандерсон побеждал в чемпионате Австрии. Рамирес – чемпион Венгрии, Спаич был лучшим в Бельгии с «Андерлехтом», Куэва брал трофеи в Перу и Чили, Классон и Фьолусон – в Швеции, Перейра – в Уругвае. Так что на поверку в «Краснодаре» десяток чемпионов, если говорить исключительно об опыте, не вдаваясь в подробности выигранных турниров и не ограничиваясь временными рамками.

Команда Мусаева обгонит «Зенит» и займет первое место?

Первое место близко, лишь бы не встретиться с эффектом локотка, который тоже неподалеку, но его не укусишь. «Краснодар» может подвести излишняя расточительность и несобранность в матчах, где нужно будет просто побеждать. Пожалуй, это главное, что может подвести «Краснодар»: команда Мусаева не разучится играть в футбол за зиму, но сколько раз уже было, что «быки» упускали, казалось бы, железобетонно заслуженные очки. Это вовсе не призыв отказаться от фирменного стиля или пожертвовать эффектностью в пользу эффективности – нет, просто констатация факта.

Кроме того, для достижения высшей цели «Краснодар» должен будет продемонстрировать свои способности в матчах с прямыми конкурентами. В первом круге краснодарцы одолели «Локомотив» и ЦСКА, но уступили «Спартаку» и «Зениту». Впереди матчи со всеми четырьмя этими командами, и 50% во втором круге с этими соперниками может хватить для финиша в первой тройке, но не для чемпионства. Главный ресурс «Краснодара» и преимущество над конкурентами – выстроенная игра в атаке. «Быки» должны оставаться самими собой, делать то, что должно, и будь, что будет. И если это будет большой праздник с золотым отблеском в конце сезона, то меня это нисколько не удивит.

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Все комментарии
Andrvishnyak
Andrvishnyak
сегодня в 03:34
Самая играющая каманда, не хватает Гранквиста. С удовольствием смотрю их игря
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   138 / 865
сегодня в 01:28
Все в наших копытах!) Остальные нам завидуют;)))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Правдин Семён
   138 / 865
сегодня в 01:25
В ФНЛ уже пылит Краснодар-2!) И не хило так пылит;)
-Хостинский-
-Хостинский-
   270 / 865
вчера в 22:41
Поживём, увидим
Конечно титул рано или поздно надо брать, и в этом году куда реальнее его выиграть, так как колбасит всех лидеров, если все сложится с прямыми конкурентами в пользу быков, то титул будет.
Всё покажет игра со Спартаком в Москве
Правдин Семён
Правдин Семён
   56 / 865
вчера в 22:20
Хорошая статья. Но Краснодару бы сначала в ФНЛ попылить.Для самомнения юных бычков будет полезно.Выиграют первый дивизион,вернутся и уж тогда начнут стремиться к новым высотам.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Литейный 4
   46 / 865
вчера в 22:16
    Конопляных Дел Мастер
    Конопляных Дел Мастер
       29 / 865
    вчера в 21:49
    Не выдержат быки гонки.
    Валерий Корнев
    Валерий Корнев
       521 / 865
    вчера в 21:45
    Рановато так заявлять. Во первых На выход собрался Перейра, и возможно уже весной его не будет, и даже если он станется до лета, и доработает контракт, то понимание того факта, что он становится свободным агентом , то этот отрезок карьеры бессмыслен, Маурисио, может забить на весь футбол. А весной его присутствие на поле было бы очень полезно. Поскольку и ЛЕ, и ЧР.и КР это три важных турнира, и ротация состава очень необходима, так же как и самоотдача всех игроков. Радует факт того , что и Шапи и Игнатьев уже готовы играть за основу, а Ари к весне полностью восстановится. Но !!! нет и не будет Мамаева. Уходит Перейра, а середина поля -это арена главных событий.Ходят упорные слухи, что и Каборе зимой покинет клуб. Уткин и Голубев , пока о себе ещё не заявили в полный рост, возможно в молодёжке или Краснодар-2 есть ещё тройка джокеров?? Что ж поглядим , посмотрим. Но особого энтузиазма пока не вижу. Сильно настораживает тот факт, что Быки дают сбой в самый ответственный момент. И тому пример две последние игры. Остаётся уповать на тот шанс, что в ЦСКА, проходит период смены поколений, Спартак колбасит от скандалов, Локо никак не отпразднует чемпионство, а Зенит без Кокорина может сильно сбавить обороты. Но это всё не заслуги Краснодара, а временные трудности других клубов.
    Стрелков
    Стрелков
    вчера в 21:11
    даже читать не стал - шансы краснодара на чемпионство рассматривать сейчас бессмысленно. как показывает практика, весной каждая команда - это чистый лист. Может, как попереть, так и свалиться вниз. И это не зависит ни от тренера, ни от игроков, ни от соперников. Стабильных людей в российском футболе нет.
    Я обиделся
    Я обиделся
       231 / 865
    вчера в 21:10
      Литейный 4
      Литейный 4
         2 / 865
      вчера в 21:04
      Рановато быкам замахиваться на такое. Гыгыгы
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