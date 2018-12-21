Играй красиво. «Краснодар» - чемпион сезона-2018/2019

вчера, 20:00

«Краснодар» не отказывается от своих атакующих принципов, а «Соккер.ру» считает, что в этом сезоне у «быков» есть шанс забраться на самую вершину РПЛ . И вот почему.

«Краснодар» традиционно не объявляет во всеуслышание о своих целях и задачах на сезон, попадание в еврокубки – это уже стандарт, но в южном клубе понимают, что сейчас хороший момент для того, чтобы познакомить столицу Кубани с Лигой чемпионов. А почему бы и на титул не замахнуться? Главный тренер Мурад Мусаев в одном из интервью после методичных ответов о том, что команда движется от матча к матчу, вдруг рассказал, что у «Краснодара» есть цель стать чемпионом в этом сезоне. Думаю, это цель даже не клуба, а команды: футболисты понимают, что у них идет игра, что традиционные силы РПЛ не в лучшем состоянии и сейчас хороший момент, чтобы «озолотиться».

После 17 туров «Краснодар» набрал всего лишь на одно очко меньше лидера, это вообще не отставание с учетом предстоящего очного матча с «Зенитом» на своей территории. При этом из всей пятерки претендентов у «быков» самое определенное ближайшее будущее. «Краснодар» имеет преимущество над каждым из своих оппонентов, но это не значит, что команда Мурада Мусаева лишена недостатков. Но «быки» методично борются со своими демонами, забодали провинциальный синдром, который не отпускал их при Шалимове, еще бы подтянуть реализацию – и равных «Краснодару» в этом сезоне РПЛ не будет.

Турнирное положение. В первых пяти турах «Краснодар» дважды проиграл и сыграл вничью, скромно расположившись в середине таблицы, хотя качество футбола даже тогда не позволяло сомневаться в том, что результаты к «быкам» обязательно придут. В этот момент «Краснодар» отставал от первого места на 8 очков, это максимальная дистанция, которая впредь не вырастет выше этого значения. После поражения от «Спартака» и ничьей в «Оренбурге» команда Мусаева действительно выдала четырехматчевую победную серию, стартовавшую с домашнего успеха над действующим чемпионом.

Победная поступь прервалась в 10-м туре в Санкт-Петербурге: в матче с обоюдными шансами эффективнее оказался «Зенит», в победе которого большую роль сыграл джокер Кокорин. После этой игры Саша и Паша загуляли, и потеря «сине-бело-голубых» оказалась более существенной. После очного матча «Краснодар» отставал от «Зенита» на 6 очков, в следующем туре лидеры синхронно уступили, но затем «быки» мощно накатили на финиш календарного года и оказались на расстоянии вытянутой руки от лидера. А если бы в последнем туре не потеряли очки в игре с «Уфой», ушли бы на каникулы во главе табели о рангах РПЛ .

Командные показатели. По сумме игровых показателей, выраженных в статистике, «Краснодар» - лучшая команда РПЛ . «Быки» лидируют по забитым мячам – 1.82 в среднем за игру и делят третье место по пропущенным. Реже видели мяч в своих воротах только ЦСКА и «Ростов». Ну а дальше вообще следует мощное комбо. «Краснодар» лучший по числу ударов по воротам (17.5 за игру), по владению мячом (59.8 %) и по точности передач (82.5 %), по обостряющим передачам (13.4), по проникновениям в штрафную площадь. В общем, по всем атакующим компонентам «Краснодар» впереди всей РПЛ , что касается обороны, то здесь наблюдаем вполне достойные показатели для команды со столь выраженным атакующим вектором: так, «быки» четвертые по числу допущенных ударов по своим воротам. Не хватает только фаталити: первого места в турнирной таблице.

Тренерский опыт. Для Мурада Мусаева нынешний сезон – первый полноценный в большом футболе, поэтому об опыте говорить не приходится. Естественно, как и любой тренер, он допустит свои ошибки, но ошибаться в правильные моменты – тоже большое искусство. Разве безгрешен был Зидан у руля «Реала»? А ведь добился уникальных результатов на первом же месте работы в качестве тренера. Может быть, Мусаев окажется таким же уникумом на своем футбольном этаже?

Кубковые помехи. «Краснодар» - единственный российский клуб, который продолжает борьбу за все трофеи, так что весной скучать не придется. «Зенит» вылетел из Кубка России, «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» расстались с еврокубками, а вот краснодарцы гонятся за тремя зайцами. Не скажу, что это кубковые турниры обязательно помешают «Краснодару» добиваться побед в РПЛ . Во-первых, из Кубка России и Лиги Европы можно вылететь еще до возобновления Премьер-Лиги, во-вторых, команда с правильной атмосферой и амбициями только подпитывается, преследуя несколько целей: это помогает держать себя в концентрации и не расслабляться.

Календарь и соперники. «Краснодару» в оставшихся 13 турах предстоит сыграть со всеми прямыми конкурентами, причем со «Спартаком» и «Локомотивом» в Москве, и эти матчи уложатся в три стартовых весенних тура. В чем-то это даже удобно, ведь для «Спартака» это будет только второй официальный матч года, а «Краснодар» уже обретет тонус через битвы с «Байером» в Лиге Европы. «Зенит» и ЦСКА посетят столицу Кубани с разницей в неделю в апреле, а еще «Краснодару» предстоит сыграть против «Динамо» в Москве, в Грозном с «Ахматом», а выездные матчи в Ростове-на-Дону, Красноярске и Туле стоят в календаре один за другим. Трудный весенний график ждет этого претендента на титул, зато пенять будет не на кого – все в руках «быков».

Наличие чемпионов. В «Краснодаре» много людей с чемпионским опытом, пусть и в разных странах. Если говорить о чемпионах России в составе «Краснодара», то после перехода Мамаева под крышу СИЗО в составе остался только Ари, выигравший титул с «Локомотивом» в предыдущем сезоне. Шарль Каборе брал «золото» во Франции с «Марселем», пусть и давненько, Вандерсон побеждал в чемпионате Австрии. Рамирес – чемпион Венгрии, Спаич был лучшим в Бельгии с «Андерлехтом», Куэва брал трофеи в Перу и Чили, Классон и Фьолусон – в Швеции, Перейра – в Уругвае. Так что на поверку в «Краснодаре» десяток чемпионов, если говорить исключительно об опыте, не вдаваясь в подробности выигранных турниров и не ограничиваясь временными рамками.

Команда Мусаева обгонит «Зенит» и займет первое место?

Первое место близко, лишь бы не встретиться с эффектом локотка, который тоже неподалеку, но его не укусишь. «Краснодар» может подвести излишняя расточительность и несобранность в матчах, где нужно будет просто побеждать. Пожалуй, это главное, что может подвести «Краснодар»: команда Мусаева не разучится играть в футбол за зиму, но сколько раз уже было, что «быки» упускали, казалось бы, железобетонно заслуженные очки. Это вовсе не призыв отказаться от фирменного стиля или пожертвовать эффектностью в пользу эффективности – нет, просто констатация факта.