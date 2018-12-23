Топ-100 футболистов года. Месси и Роналду уступили первое место

вчера, 16:00

225 экспертов из 69 стран мира расставили по местам 100 лучших игроков календарного года. «Соккер.ру» не проходит мимо любопытного списка.

Представляем коллективный взгляд на красоту игры в футбол, ведь невозможно найти идеальный алгоритм оценок от одного человека. Даже если взять 100 сказочно красивых девушек, то 225 мужчин расставят их в своем порядке.

Но с футболистами куда проще. Есть привязка к критериям – важные победы, кубки, личный вклад в успехи, промахи, голы, сэйвы и так далее. И когда за дело берется авторитетное издание «The Guardian», привлекая 225 экспертов, получается список, который грех не оценить.

Места с 100 по 91

100. Хосе Мария Хименес («Атлетико», Уругвай).

99. Месут Озил («Арсенал», Германия).

98. Ирвинг Лосано ( ПСВ , Мексика).

97. Оливье Жиру («Челси», Франция).

96. Аксель Витсель («Боруссия» Д, Бельгия).

95. Набиль Фекир («Лион», Франция).

94. Гонсало Мартинес («Ривер Плейт», Аргентина).

93. Лукас Торрейра («Арсенал», Уругвай).

92. Френки де Йонг («Аякс», Голландия).

91. Виллиан («Челси», Бразилия).

Политическую корректность показали бессознательно - Озил в списке, хотя талант демонстрировал реже, чем следовало. Забавляет наличие Жиру и Виллиана, явно не их идеальный год. Причем бразилец выше де Йонга, Торрейры и Витселя, показавших неплохой футбол, особенно осенью.

Места с 90 по 81

90. Гонсало Игуаин («Милан», Аргентина).

89. Матийс де Лигт («Аякс», Голландия).

88. Диего Коста («Атлетико», Испания).

87. Денис Черышев («Валенсия», Россия).

86. Джон Стоунз («Манчестер Сити», Англия).

85. Анте Ребич («Айнтрахт», Хорватия).

84. Мемфис Депай («Лион», Голландия).

83. Жерар Пике («Барселона», Испания).

82. Джеймс Милнер («Ливерпуль», Англия).

81. Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Бразилия).

Черышев – единственный представитель России в сотне. Причем Денис должен был оказаться в топ-40 сразу 5 разных экспертов, чтобы иметь шанс попасть в список. Выше Игуаина и Косты, выше де Лигта – обладателя награды «Golden Boy». А в целом странная десятка. Здесь и заслуженный ветеран Милнер, и Жезус, который в 2018 году скорее разочаровал, чем очаровал.

Места с 80 по 71

80. Кайл Уокер («Манчестер Сити», Англия).

79. Харри Магуайр («Лестер», Англия).

78. Сон Хын-Мин («Тоттенхэм», Южная Корея).

77. Маркос Алонсо («Челси», Испания).

76. Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия).

75. Тома Менье ( ПСЖ , Бельгия).

74. Тьяго Силва ( ПСЖ , Бразилия).

73. Чиро Иммобиле («Лацио», Италия).

72. Киран Триппьер («Тоттенхэм», Англия).

71. Бенжамен Павар («Штутгарт», Франция).

Понятно, почему здесь Павар, Иммобиле, Менье, Алонсо и Сон. Триппьер и Магуайр были хороши на ЧМ -18, но Тьяго Силва или Леонардо Бонуччи, хотя игроки и великие, этот год себе в актив записать не могут. Иммобиле мог быть выше, а про Уокера можно не начинать – Кайл останется спорным защитником.

Места с 70 по 61

70. Хамес Родригес («Бавария», Колумбия).

69. Люка Эрнандес («Атлетико», Франция).

68. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия).

67. Йозуа Киммих («Бавария», Германия).

66. Кейлор Навас («Реал», Коста-Рика).

65. Джордан Пикфорд («Эвертон», Англия).

64. Жорди Альба («Барселона», Испания).

63. Фернандиньо («Манчестер Сити», Бразилия).

62. Марко Асенсио («Реал», Испания).

61. Сауль Ньигес («Атлетико», Испания).

Сколько у Хамеса фанатов – поставили его на 70-е место по итогам года. В этом списке все играли прилично, но каким образом Марко Асенсио оказался на 62-й позиции, выше Альбы, Фернандиньо, Киммиха, чемпиона мира Эрнандеса? Выше Павара, Иммобиле или Депая? Асенсио не провел год, особенно начиная с ЧМ -18 и до декабря, для такого места.

Места с 60 по 51

60. Джанлуиджи Буффон ( ПСЖ , Италия).

59. Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия).

58. Лоренцо Инсинье («Наполи», Италия).

57. Лерой Сане («Манчестер Сити», Германия).

56. Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал).

55. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон).

54. Эдин Джеко («Рома», Босния и Герцеговина).

53. Блез Матюиди («Ювентус», Франция).

52. Жоржиньо («Челси», Италия).

51. Миралем Пьянич («Ювентус», Босния и Герцеговина).

Любопытная десятка – 7 из 10 в этом году играли в Серии А, пускай Буффон и Жоржиньо сменили лиги летом. Три игрока сборной Италии, которая не попала на ЧМ -18, зато Инсинье или Жоржиньо персонально были очень хороши. Впрочем, как и Пьянич, Джеко, Обамеянг или Эдерсон – хорошая десятка. Даже Сане к месту, ведь к провалу Германии в России отношения не имеет, а за МС рубился знатно.

Места с 50 по 41

50. Серхио Бускетс («Барселона», Испания).

49. Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия).

48. Карим Бензема («Реал», Франция).

47. Марко Ройс («Боруссия», Германия).

46. Дрис Мертенс («Наполи», Бельгия).

45. Деле Алли («Тоттенхэм», Англия).

44. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия).

43. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия).

42. Каземиро («Реал», Бразилия).

41. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», Бельгия).

Переходим в топ-50, который открывают легенды – Бускетс и Кьеллини. Бензема выше них, но ниже Ройса, Мертенса, Алли, двух крутых голкиперов – тер Штегена и Алиссона, а также Каземиро – странно, что он настолько высоко, а также Лукаку – тут тоже будут вопросы, ведь даже успехи на ЧМ -18 не отменяют то, как тяжелый форвард играл за МЮ . Впрочем, заслуги есть у всех.

Места с 40 по 31

40. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция).

39. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания).

38. Гарет Бэйл («Реал», Уэльс).

37. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия).

36. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм», Дания).

35. Самюэль Умтити («Барселона», Франция).

34. Диего Годин («Атлетико», Уругвай).

33. Марио Манджукич («Ювентус», Хорватия).

32. Мауро Икарди («Интер», Аргентина).

31. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия).

Льорис выше Алиссона, тер Штегена и Эдерсона? Наверное, за вождение в нетрезвом виде и пойманную ртом бабочку. Десятка богатая на вратарей – тут же Де Хеа, а чуть выше Куртуа. Также есть форварды, защитники и хавбеки – полный пакет. Ни одной дикой фигуры, а тот же Бэйл на любую критику ответит своими голами за «Реал» по пути к кубкам.

Места с 30 по 21

30. Роберт Левандовски («Бавария», Польша).

29. Иван Перишич («Интер», Хорватия).

28. Иско («Реал», Испания).

27. Ян Облак («Атлетико», Словения).

26. Пауло Дибала («Ювентус», Аргентина).

25. Фелипе Коутиньо («Барселона», Бразилия).

24. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Голландия).

23. Фирмино («Ливерпуль», Бразилия).

22. Тони Кроос («Реал», Германия).

21. Эдинсон Кавани ( ПСЖ , Уругвай).

Очень странная десятка. Не факт, что Левандовски нужен настолько высоко – провалил ЧМ , «Бавария» на него всегда играет. Иско здесь вообще за что? Дибала нестабильно провел год, Коутиньо явно не 25-й игрок мира – полно тех, кто важнее. Кроос слишком высоко, учитывая провалы. Зато Облака и ван Дейка высоко поставили – уже хорошо.

Места с 20 по 11

20. Давид Сильва («Манчестер Сити», Испания).

19. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал).

18. Марсело («Реал», Бразилия).

17. Серхио Рамос («Реал» Испания).

16. Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Франция).

15. Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина).

14. Луис Суарес («Барселона», Уругвай).

13. Иван Ракитич («Барселона», Хорватия).

12. Рафаэль Варан («Реал», Франция).

11. Неймар ( ПСЖ , Бразилия).

Почему Мане выше Фирмино или ван Дейка? Поль Погба точно 16-й игрок планеты Земля в 2018 году? Рамос точно входит в топ-20, а не должен быть ниже, учитывая количество провалов с «Реалом» и сборной? Есть вопросы по Агуэро – голов много, но в АПЛ и Обамеянг много забивает, но куда ниже. Впрочем, в этой десятке с какими-то или трофеями, или финалами. А у Неймара полно голов, пускай и в Лиге 1.

Места с 10 по 1

О первой десятке можно спорить в комментариях – фанаты Роналду и Месси точно недовольны, что в общем голосовании экспертов выиграл снова Лука, а не Криштиану или Лионель. Хорвата назвали первым 79 раз (у него 8 552 очка), у португальца 8 306 баллов, у Месси – 8 268. Очень плотная борьба. А если взять саму десятку, то лишь к Кейну можно чуточку придраться, да и то – он лучший снайпер ЧМ , а из второй десятки вряд ли его стоит заменять Неймаром, Рамосом или Вараном.

Кто и как голосовал?

- в расширенном списке было более 300 кандидатов, из которых эксперты выбрали по 40 человек. Первый получал 40 баллов, и так до последнего с 1 пунктом;

- в расширенном списке были футболисты из РПЛ – Фернандес, Денисов, Фернандеш, Зобнин, Алексей Миранчук, Классон, Смолов и Головин. Странно, что не было Дзюбы;

- в топ-100 только четыре игрока не из пяти самых сильных лиг – Лосано из ПСВ , Мартинес из «Ривер Плейта», де Йонг и де Лигт из «Аякса». Отмечали тех, кого чаще всего видели в деле;

- 13 мест из 100 забрали себе чемпионы мира французы – не жалко, ведь вправду были хороши. Хотя только 12 сыграли в России, ведь есть еще и Бензема;

- по 11 мест у бразильцев и испанцев, то есть 35 лучших игроков из 100 – представители всего трех стран. Самые талантливые в футболе, получается;

- 37 игроков из 100 – представители АПЛ . Объясняется и тем, что 140 экспертов были из Европы, а также тем, что концентрация звезд в Англии вправду невероятная;

- 12 разных игроков «Реала» попали в список (без учета Криштиану) – больше целого основного состава, а это еще Карвахаля нет;

- есть 11 представителей «Манчестер Сити», 9 футболистов «Барселоны» и по 7 представителей «Атлетико» и «Ювентуса» (с Роналду включительно). Концентрация звезд зашкаливает;

- 12 первых футболистов в списке забрали себе основное количество баллов, у Ракитича и всех, кто ниже, отставание от лидирующей группы очень большое;

- в числе прочих учитывали мнения Стогниенко, Дементьева, Кирьякова и Смертина. Не худшие эксперты от России;

- Жулио Сезар, Нуну Гомеш, Зико, Кемпес и Дзанетти распределяли голоса, когда говорим о звездах футбола.

Но у вас может быть свое мнение насчет списка топ-100. Кто здесь лишний, кого бы добавили, и кто в итоге лучший игрок года? Модрич победил Роналду и Месси, но разница 250-300 баллов.

С другой стороны, сразу 79 из 225 экспертов поставили хорвата на первую строчку. Месси оказался первым для 48 человек, Криштиану – для 33. Пора и вам сделать выбор.