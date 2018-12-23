Воры против футболистов

вчера, 22:40

Тиаго Силва вместе с отпуском получил головную боль. «Соккер.ру» рассказывает о том, как грабители повадились в дома известных футболистов.

Защитник ПСЖ Тиаго Силва проводил последний матч в году с «Нантом» (1:0) и предвкушал отпуск – он должен был присоединиться к своей жене в Рио-де-Жанейро практически сразу после игры. Однако ночью, вернувшись домой в свой богатый 16-й округ Парижа, бразилец обнаружил отсутствие массы ценных вещей: от часов и драгоценностей до наличных. Ущерб составляет сотни тысяч евро. Пока Силва играл, грабители очень тщательно поработали в его жилище. Так что вместо подготовки к полету в Бразилию футболисту пришлось потратить время на общение с полицией Парижа, у которой и без него, кстати, головной боли полно.

Примечательно, что это далеко не первый случай кражи в доме футболиста ПСЖ . Недавно перешедший в Париж Эрик Чупо-Мотинг, чье приобретение многими было воспринято как странное, тоже попал под руку воров. Случилось это буквально несколько недель назад. И тоже во время игры – камерунец был на игре с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Преступники проникли в дом Чупо-Мотинга через окно, тоже подробно «обследовали» территорию и награбили ценных предметов на общую сумму 600 тысяч евро. Можно вспомнить и более давние случаи. Причем очень часто они происходят во Франции. Досталось год назад даже бывшему главному тренеру ПСЖ Унаи Эмери. Схема очень хорошо отлажена – ограбление во время игры.

Куда больший ущерб, чем упомянутые выше парижане, понес нападающий «Лиона» Мемфис Депай. Как вы уже могли догадаться, воры проникли в дом, когда голландец был на игре – пытался забить «Ницце». Если верить данным из французских СМИ , то злоумышленники наткнулись на неожиданную добычу и унесли вещей на полтора миллиона евро. Хотя сам футболист не распространялся на эту тему и не называл точного ущерба. Он известен только полиции. Получается, что присутствие на игре автоматически помещает футболистов в зону риска. Во всяком случае во Франции. Интересно, что чаще всего домами для легионеров занимаются их клубы, которые обеспечивают и установку охранных сигнализаций. Видимо, где-то кто-то халтурит или пренебрегает мерами предосторожности. Как, например, Рафаэль Варан. Француз потерял ценные вещи на 70 тысяч евро, забыв включить сигнализацию в своем доме в Мадриде. Его жилье ограбили, когда он участвовал в матче Лиги чемпионов.

Не стоит считать Францию средоточием преступности и угроз для богатых футболистов. Как видим, случаются такие инциденты и в других странах. Из недавнего можно вспомнить своеобразный налет на сборную Панамы, который произошел в Норвегии. Туда панамцы приехали для проведения товарищеского матча. Пока играли, преступники обнесли несколько номеров. Конечно, футболисты сборной Панамы не так богаты, как Силва и даже Чупо-Мотинг, да и в отель с собой не брали слишком уж ценные вещи и много денег, поэтому ущерб оценили в «скромные» 4 тысячи евро.

Как видим, проще всего преступникам вычислять момент для кражи, рассчитывая, когда футболист находится на игре. Но есть и более изощренные примеры. В прошлом году жертвой воров стал Джон Терри. Воры из публикаций футболиста в инстаграме узнали, что он находится в отпуске на лыжном курорте. Причем для ограбления им пришлось всерьез потрудиться, поскольку Терри живет в элитном районе в Суррее, располагает огромным особняком. Отчасти ориентироваться в нем он сам помог преступникам, поскольку часто публиковал в социальных сетях домашнюю обстановку и ценные вещи, многие из которых были вынесены грабителями. Причем не помогла современная система охраны. Обнаружил следы преступления Терри только после возвращения с курорта. После этого инцидента футболист усилил охрану еще больше.

Двойную проверку грабители провели в отношении звездной пары – Жерара Пике и Шакиры. Вычислили, когда защитник «Барселоны» находился в расположении сборной Испании, а певица – в Германии на гастролях. Работали профессионалы, которые не оставили следов и вынесли дорогие часы и драгоценности из дома. Пике – далеко не единственный футболист «Барселоны», который стал жертвой воров. Филиппе Коутиньо практически сразу после перехода в каталонский клуб столкнулся с проблемами. Пока бразилец ужинал, его новый дом ограбили. Сумма ущерба уточнена не была. Вряд ли Коутиньо успел перевести многие ценные вещи с собой. Любопытно, что дом этот, который подвергся атаке, помогал ему выбирать Луис Суарес, дававший рекомендации и советы. С районом, видимо, не очень угадал.

Но больше других шокировал, конечно, случай с Жорди Альбой. Пока семья испанского футболиста находилась на первом этаже дома, преступники проникли на второй, воспользовавшись окном. Они смогли вскрыть сейф, забрать деньги и ценные вещи, а счастливое семейство так и не заметило визита. Узнали о потере только по факту, поднявшись наверх, когда дерзких преступников и след простыл.

Часто все эти инциденты выглядят как ограбления с целью наживы. Но необычный случай приключился с итальянским арбитром Паоло Маццолени. В его дом тоже проникли преступники, украли компьютеры, часы, украшения, угнали машину жены, но при этом зачем-то прихватили несколько комплектов формы арбитра и свистки. Интересно, куда и зачем они потом это все пристроили.