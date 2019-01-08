Третий раунд Кубка Англии: вылет «Ливерпуля» и дважды по 7:0

вчера, 12:30

Сыграна первая стадия Кубка Англии с участием клубов АПЛ . Для ряда представителей элиты она же оказалась последней. «Соккер.ру» - о главных событиях третьего раунда.

Событие №1: вылет «Ливерпуля»

«Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа никогда не продвигался дальше четвертого раунда Кубка Англии. «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Вест Бромвич» и снова «Вулверхэмптон» - вот команды, которые выбивали «красных» под руководством немецкого тренера из четырех розыгрышей старейшего футбольного турнира планеты. Причем если в трех предыдущих случаях «Ливерпуль» вылетал в четвертом раунде, то теперь не стал тянуть и вычеркнул себя из числа соискателей трофея уже в третьем раунде. Во второй раз Клоппа и «Ливерпуль» обидел «Вулверхэмптон», причем два года назад «волки» выиграли на «Энфилде» с тем же счетом 2:1. Свежую победу они одержали дома.

Нужно сказать, что пара «Вулверхэмптон» - «Ливерпуль» была самой представительной в третьем раунде нынешнего розыгрыша, встречались первая и девятая команды АПЛ . Две с половиной недели назад, 21 декабря, «Ливерпуль» в рамках АПЛ переиграл «волков» на «Мулинекс Стэдиум» со счетом 2:0, тогда результат сделал Салах, записавший на свой счет гол и голевой пас на ван Дейка, на этот раз Мохамед, Вирджил и другие лидеры получили отдых. Клопп выставил экспериментальный состав с Миньоле в воротах, а в самом дебюте встречи Ловрен получил травму подколенного сухожилия. Место в центре обороны занял 16-летний Ки-Джана Хоевер (на поле уже были 17-летний Кертис и 18-летний Камашу), ставший самым молодым игроком «Ливерпуля» в матчах Кубка Англии.

Крепкий «Вулверхэмптон» логично наказал фаворита за такое отношение двумя голами, на которые «Ливерпуль» смог ответить только шальным выстрелом Ориги. «Красные» много контролировали мяч, борясь не только с соперником, но и с ветром, но игра лидера АПЛ в странном составе явно не удалась. Вышедшие на последние 20 минут Салах и Фирмино тоже ничего изменить не смогли: 8 ударов за весь матч и только 2 попадания в створ. С другой стороны, быстрый вылет из Кубка Англии – возможно, не худший вариант для «Ливерпуля» с учетом преследования других целей. Январь – традиционно трудный месяц для команд Клоппа, и раз у мерсисайдцев сейчас в приоритете борьба за чемпионство, им будет лучше без упорных кубковых сражений с переигровками. С другой стороны, начать год с двух поражений – от «Ман Сити» и «Вулверхэмптона», вряд ли кому-то понравится.

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» выиграли по 7:0

Ближайшие преследователи «Ливерпуля» в АПЛ в своих кубковых матчах поиграли мускулами. Конечно, играли «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» против команд из низших дивизионов, но столь убедительные победы – источник хорошего настроения. «Шпоры» открывали программу третьего раунда матчем против «Транмера» из Лиги 2. В составе лондонцев хет-триком отметился Фернандо Льоренте, кореец Сон забил гол и отдал две результативные передачи, дубль оформил правый латераль Орье, еще один гол добавил вышедший на замену Харри Кейн. «Тоттенхэм» выиграл легко и непринужденно, «шпоры» владели мячом в три раза больше, чем соперник, и 12 раз пробили в створ ворот.

Не менее впечатляющая статистика у «Манчестер Сити», который разбил представителя Чемпионшипа «Ротерхэм» с тем же счетом 7:0. Все семь мячей забили разные люди: Стерлинг, Фоден, Жезус, Марез, Отаменди, Сане и мистер Автогол. Но все же в составе «горожан» был солист: Илкай Гюндоган записал на свой счет четыре «ассиста»! Впечатляющая игра немецкого хавбека, даже со скидкой на силу противника. И «Тоттенхэм», и «Манчестер Сити» продолжают борьбу за все трофеи сезона, на носу у них полуфинальные поединки Кубка Лиги.

«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал» идут дальше

С одинаковым счетом выиграли МЮ и «Челси», забив по два безответных мяча в ворота своих противников из Чемпионшипа. «Манчестер Юнайтед» убрал со своего пути «Рединг», голами отметились Мата и Лукаку, а эта победа стала пятой кряду для Оле-Гуннара Сульшера у руля «красных дьяволов». «Челси» же благодаря дублю Альваро Мораты переиграл «Ноттингем Форест». Не оставил шансов своему сопернику из Лиги 1 лондонский «Арсенал»: победа со счетом 3:0 в гостях над «Блэкпулом». Дублем в составе «канониров» отметился 19-летний полузащитник Джозеф Уиллок. Таким образом, из «Большой шестерки» АПЛ из розыгрыша Кубка Англии вылетел только «Ливерпуль».

Подвиги парней из «трясины»

Вылет «Ливерпуля» - это, конечно, событие, но вряд ли можно назвать сенсацией поражение второго состава «красных» от крепкого представителя АПЛ . Куда больше удивил «подвиг» «Лестера», вылетевшего после сражения с «Ньюпорт Каунти», середняком Лиги 2 (четвертого по силе английского дивизиона). С тем же счетом 2:1 в пользу представителя «трясины» завершилась дуэль другой команды из Лиги 2 – «Олдхэма», и еще одного клуба АПЛ – «Фулхэма». Две из пяти команд Лиги 2, добравшихся до третьего раунда Кубка Англии, вышли в следующую стадию. Не меньшую сенсацию сотворил «Барнет» из пятого дивизиона, одолевший на выезде с минимальным счетом одного из лидеров Чемпионшипа – «Шеффилд Юнайтед». Среди продолжающих борьбу за трофей «Барнет» - команда с самой низкой квалификацией в английской футбольной иерархии, а в третьем раунде таковым был «Уокинг» из шестого дивизиона. «Кардиналы» прекратили борьбу после домашнего поражения 0:2 от «Уотфорда».

Жеребьевка четвертого раунда: есть суперматч!