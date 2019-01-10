Тренер против капитана. Кононов может победить

Интеллигентный тренер послушал боссов, в правила которых не входят уступки фанатам «Спартака». Но «Соккер.ру» подозревает, что наставник не так прост.
Гулиев – на случай проблем Дениса
Олег Георгиевич сам по себе в войне за качественный футбол «Спартака». Сменит пренебрежительное прозвище Пиджак на уважительное именование, только если команда заиграет грамотно. И в Кубке России, и в чемпионате страны нужны победы.
Плюс Кононову важно намекнуть всем, что решение не выставлять Глушакова на трансфер, и даже не штрафовать за позорные для имиджа клуба эпизоды, на совести руководства москвичей. Алекперова, Федуна, Измайлова и Родионова скандал не смутил. Хотя с каждым днем гнусных подробностей, к сожалению, все больше.
Значит, нужно учитывать худший сценарий. И на этот случай нужен Гулиев. Причем у молодого Аяза личные счеты с родным «Спартаком». Ему не доверились в первый раз, не осуществил мечту отца-спартаковца. Теперь вернулся с немного наивной ставкой, что в московском клубе со второй попытки раскроют его таланты.
А вот прямая привязка цифр, на которые наиграл Гулиев осенью в схеме с тремя центральными защитниками и двумя латералями Валерия Карпина в «Ростове», к игре «Спартака» откровенно наивная. В Ростове-на-Дону Гулиев лишь напомнил, что может работать на уровне лучших хавбеков лиги, хотя такие намеки и в «Анжи» были.
Те цифры уже не актуальны, ведь у Кононова другой подход, а «Спартак» не «Ростов» по стилю. Есть неопределенность по схеме – понятно, что Аязу удобнее при «4-3-3», чем при «4-4-2», ведь во втором случае ему попросту нет места. Но учтите, что Кононов не глупый и, даже если на словах одобряет решение боссов по Глушакову, понимает высокую вероятность конфликта с Денисом, когда отправит его в запас.
Олег Георгиевич на место Массимо не спешит, но видит, как сейчас эпатажные «эксперты» по очереди высказались, что «Каррера сам разрушил „Спартак“». Если так, то получается, что Глушаков – безгрешный большой мастер. Но Кононов не наивный, чтобы верить в полную вину тренера и ангелов-футболистов. Оставляет Дениса капитаном, если того хочет коллектив и совет директоров, но имеет все, чтобы держать хавбека в узде.
Новая полузащита оживит «Спартак»
«Спартак» с Глушаковым не ужасен, но развязка предсказуемая. Будут почти лучшими почти во всем, а в результате упустят большие победы. Так уже много лет с одним исключением. Поэтому успех Гулиева важен лично Кононову. При схеме «4-4-2» и со здоровыми Романом и Фернандо тренер получит идеального игрока резерва, а Глушаков станет четвертым по счету.
При схеме «4-3-3» Аяз может оказаться в основе, ведь троих хавбеков можно выстроить в линию, а у Глушакова были серьезные проблемы с такой игрой. Даже в лучшие периоды Дениса выгоднее было отправить подальше от опорной зоны и новых «привозов». Так что Кононов должен болеть за Гулиева.
Ведь в идеальном сценарии получаем повторение истории Кузяева – воспитанника, что вернулся в большой клуб РПЛ и стал основным без четкой привязки к конкретной позиции. Конечно, Гулиев не второй Зобнин – когда говорим об универсальности и резкости принятия решений, однако молодой хавбек и не Глушаков, который все фокусы показал, и фактически выезжает на старом багаже.
Причем стиль Дениса жестко, но точно описал Рианчо – бегает, как курица без головы. При этом не будем перебарщивать. Гулиев тоже принимал странные решения и легко может снова не заиграть в «Спартаке» - с молодежью клуб работает примерно так, как с Джано в здоровом состоянии. Ананидзе успел постареть и стать лишним, пока его таланты «раскрывали». А «Месси из „Спартака“» многие уже забыли.
При этом Глушаков, будучи игроком опытным и настырным, вполне способен выдать один или два удачных матча. Именно Денис способен помочь в Кубке России, если реабилитируется за весну, ведь будет злым на весь белый свет, считая себя жертвой обстоятельств. И Федун не убрал Глушакова из команды по одной простой причине – фанаты обзывали и Дениса, и владельца клуба.
Других причин нет. Имиджевые потери от бездействия колоссальные. Зато у Кононова появился повод поступить хитрее, чем Каррера в похожей ситуации. У Массимо были нотки конформизма, по-итальянски доверял футбольным боссам. Плюс Пашалич, подаренный «Спартаку» Абрамовичем, у него не заиграл. Ханни не прижился хотя бы как плеймейкер в схеме с двумя центральными. А тройка Фернандо – Зобнин – Гулиев может заработать.
Задача тренера – победить капитана
У Кононова есть время и варианты. Глушаков точно получит игровое время, если у него хватит ума не попасть под арест. Но Дениса будут прессовать трибуны, а Кононову важно с первых матчей на сборах показать коллективу, что есть жизнь без капитана на поле, но и без отлучений во второй состав. А как только игрок окажется на скамейке, то начнет работать против Олега Георгиевича.
Руководство делает вид, что не понимает этого? Но своевременное для тренера возвращение Гулиева, возможный рост Игнатова, вера в успехи Фернандо и Зобнина, наигранный в конце года вариант с «4-4-2», когда Денис не нужен в основе, если Мельгарехо и Ханни закрывают фланги, а Луис Адриано и Зе Луиш – дуэт форвардов, является личной подготовкой тренера к сложной внутренней войне.
Подготовкой к тому, что ему нужно стать в команде авторитетнее, чем Денис. Многие не рассматривают вопрос выживания Кононова в «Спартаке» под таким углом, и зря – уход Петковича, Самедова, Еременко, Попова, Джано и возможное прощание с Боккетти (хотя его как раз могут оставить до лета) явно намекает, что трансферная политика курируется лично Измайловым.
Значит, тренер лишен права выбора. И если ему заявят, что Педро Роша – отличный футболист, которого не продадут зимой, то придется доверять бразильцу. В таких условиях Кононову, чтобы команда его слушалась и уважала, надо использовать неработающий в реальной жизни совет из фильмов – подойти к самому задиристому и большому, и врезать хорошенько.
Таким человеком, учитывая сопливые плакаты в поддержку, «джинсу» в СМИ и честную победу на выборах капитана «Спартака», является именно Глушаков. Все знают в клубе, кто такой Денис и на что способен, но для них он свой, а на остальное плевать. Традиционное поведение племени, заложенное в человеке на протяжении тысяч лет.
У белоруса пока куда меньше власти в «Спартаке», чем у Дениса и его заступников. Но у наставника есть тактика. У него остаются Фернандо и Зобнин, появился Айртон на левый фланг. Но вряд ли возможен вариант, когда Денис тихо сидит на скамейке, а Кононов полностью диктует и трансферную политику, и не получает никакого отторжения, отправив Реброва, Ещенко, Глушакова и Комбарова в запас.
Но ведь именно это и нужно сделать – ни один из названных в новой основе «Спартака» не нужен. Жиго и Селихов вернутся после травм и должны изменить впечатления о защите «Спартака» без Ещенко и Комбарова. В центре поля легко представить тройку Зобнин – Фернандо – Гулиев. А в атаке, независимо от того, как будут играть Зе Луиш и Адриано (в паре или бразилец формально уйдет на фланг), нет места Глушакову под форвардами.
У Кононова есть плеймейкер Ханни, с которым находил общий язык осенью. Есть Мельгарехо, способный сыграть на левом или правом флангах в атаке. У Олега Георгиевича даже больше поводов доверять Роше – хотя это и странное решение, нежели задвигать в запас Игнатова, Ханни или Гулиева, лишь бы Глушаков и дальше мешал Зобнину и Фернандо грамотно работать в центре поля. Весной от Кононова прямо зависит, какая роль будет у Глушакова.
Если тренер хочет остаться в «Спартаке», то должен быть справедливым – Дениса летом уберут, только если уступит конкурентам или же не сможет выходить на поле по иным печальным причинам. Но Кононов, зная о проблемах данного персонажа и об отношении к нему фанатов, которые поддержат и Игнатова, и Гулиева, если им суждено успешно заменить восьмого номера, должен ставить свой успех выше интересов капитана.
В большинстве клубов официальный лидер – помощник тренера на поле. В «Спартаке» у Кононова нет ни одной причины доверять Глушакову. Ни в каком из смыслов. Тем более ставить свое будущее в клубе на кон, лишь бы Денис играл. Если окажется, что Олег Георгиевич продемонстрирует железную волю и будет поступать так, как хочется ему, а не как приказывает руководство – выйдет победителем. Победителем во внутренней войне с Глушаковым.
Ведь трансфер Гулиева бессмысленный и вредный для всех сторон – «Ростова», «Спартака» и футболиста, если не является частью продуманного плана Кононова по отправке капитана на скамейку. По футбольным причинам, с позиции силы наставника, с выгодной стороны для команды. Ни внедрение слева Айртона, ни возвращение Жиго в центр защиты, ни выстраивание атаки без ярких вингеров, или же с двумя форвардами, не является сложной тактико-стратегической задачей для любого из тренеров РПЛ.
Справился бы абсолютно любой. А вот если Олег Георгиевич грамотно провернет операцию с Глушаковым, будет понятно, что «Спартак» доверился подходящему специалисту. Вот самая сложная задача – подавить Дениса и сделать его пешкой, которая играет, когда выгодна, и сидит молча, когда не в форме. Каррера не с той стороны зашел, хотя эту проблему понял еще весной. Летом пошел к руководству и попросил убрать из команды парочку российских ветеранов. Наивно думал, что мнение тренера в «Спартаке» учитывают.
Реакцию менеджмента вы знаете, так что Кононову надо быть хитрее. Айртон и Гулиев – порох для дуэльного пистолета, и надо стрелять метко.
БУДЕТ ИГРАТЬ, будет играть, не БУДЕТ играть, сядет на лавку и никаких войн.
БУДЕТ ИГРАТЬ, будет играть, не БУДЕТ играть, сядет на лавку и никаких войн.
Только Спартак своими междоусобицами балует;)
Только Спартак своими междоусобицами балует;)
Кононов с самого начала показал себя бесхребетным угодливым лакеем, каковым является и сейчас. Поэтому рассуждения о его роли и замыслах просто нелепы.
Кононов с самого начала показал себя бесхребетным угодливым лакеем, каковым является и сейчас. Поэтому рассуждения о его роли и замыслах просто нелепы.
Хинэр участвует во всех подлостях российского футбола.
Хинэр участвует во всех подлостях российского футбола.
Относительно Кононова (кстати он не белорус, как говорит автор), то не будет он ввязываться ни в какую борьбу, особенно если тут главенствуют люди из "верхушки". Во-первых, это прекрасно видно из тех первых шагов в Спартаке, где он полностью находится под "железным каблуком" тех, кто успешно "сплавил" прежнего тренера, во-вторых, ни на одном из прежних постов главного тренера он не проявил решительности и принципиальности в своей работе, не отстоял своего мнения, в результате чего освобождался от должности тихо и без эмоций.
Удержится ли Кононов в Спартаке? Ответить на этот вопрос никто не рискнет. Скорей всего все зависит от того, сможет ли он что-то построить из этого Спартака и дать результат, а ждать там не любят, поэтому своим нетерпением и мешают что-то построить.
Относительно Кононова (кстати он не белорус, как говорит автор), то не будет он ввязываться ни в какую борьбу, особенно если тут главенствуют люди из "верхушки". Во-первых, это прекрасно видно из тех первых шагов в Спартаке, где он полностью находится под "железным каблуком" тех, кто успешно "сплавил" прежнего тренера, во-вторых, ни на одном из прежних постов главного тренера он не проявил решительности и принципиальности в своей работе, не отстоял своего мнения, в результате чего освобождался от должности тихо и без эмоций.
Удержится ли Кононов в Спартаке? Ответить на этот вопрос никто не рискнет. Скорей всего все зависит от того, сможет ли он что-то построить из этого Спартака и дать результат, а ждать там не любят, поэтому своим нетерпением и мешают что-то построить.
https://i.ibb.co/0XnPPds/2.jpg
https://i.ibb.co/0XnPPds/2.jpg
Кононов уже не раз заявлял, что он не беларус, что он русский!
Кононов уже не раз заявлял, что он не беларус, что он русский!