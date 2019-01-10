Тренер против капитана. Кононов может победить

вчера, 10:00

Интеллигентный тренер послушал боссов, в правила которых не входят уступки фанатам «Спартака». Но «Соккер.ру» подозревает, что наставник не так прост.

Гулиев – на случай проблем Дениса

Олег Георгиевич сам по себе в войне за качественный футбол «Спартака». Сменит пренебрежительное прозвище Пиджак на уважительное именование, только если команда заиграет грамотно. И в Кубке России, и в чемпионате страны нужны победы.

Плюс Кононову важно намекнуть всем, что решение не выставлять Глушакова на трансфер, и даже не штрафовать за позорные для имиджа клуба эпизоды, на совести руководства москвичей. Алекперова, Федуна, Измайлова и Родионова скандал не смутил. Хотя с каждым днем гнусных подробностей, к сожалению, все больше.

Значит, нужно учитывать худший сценарий. И на этот случай нужен Гулиев. Причем у молодого Аяза личные счеты с родным «Спартаком». Ему не доверились в первый раз, не осуществил мечту отца-спартаковца. Теперь вернулся с немного наивной ставкой, что в московском клубе со второй попытки раскроют его таланты.

А вот прямая привязка цифр, на которые наиграл Гулиев осенью в схеме с тремя центральными защитниками и двумя латералями Валерия Карпина в «Ростове», к игре «Спартака» откровенно наивная. В Ростове-на-Дону Гулиев лишь напомнил, что может работать на уровне лучших хавбеков лиги, хотя такие намеки и в «Анжи» были.

Те цифры уже не актуальны, ведь у Кононова другой подход, а «Спартак» не «Ростов» по стилю. Есть неопределенность по схеме – понятно, что Аязу удобнее при «4-3-3», чем при «4-4-2», ведь во втором случае ему попросту нет места. Но учтите, что Кононов не глупый и, даже если на словах одобряет решение боссов по Глушакову, понимает высокую вероятность конфликта с Денисом, когда отправит его в запас.

Олег Георгиевич на место Массимо не спешит, но видит, как сейчас эпатажные «эксперты» по очереди высказались, что «Каррера сам разрушил „Спартак“». Если так, то получается, что Глушаков – безгрешный большой мастер. Но Кононов не наивный, чтобы верить в полную вину тренера и ангелов-футболистов. Оставляет Дениса капитаном, если того хочет коллектив и совет директоров, но имеет все, чтобы держать хавбека в узде.

Новая полузащита оживит «Спартак»

«Спартак» с Глушаковым не ужасен, но развязка предсказуемая. Будут почти лучшими почти во всем, а в результате упустят большие победы. Так уже много лет с одним исключением. Поэтому успех Гулиева важен лично Кононову. При схеме «4-4-2» и со здоровыми Романом и Фернандо тренер получит идеального игрока резерва, а Глушаков станет четвертым по счету.

При схеме «4-3-3» Аяз может оказаться в основе, ведь троих хавбеков можно выстроить в линию, а у Глушакова были серьезные проблемы с такой игрой. Даже в лучшие периоды Дениса выгоднее было отправить подальше от опорной зоны и новых «привозов». Так что Кононов должен болеть за Гулиева.

Ведь в идеальном сценарии получаем повторение истории Кузяева – воспитанника, что вернулся в большой клуб РПЛ и стал основным без четкой привязки к конкретной позиции. Конечно, Гулиев не второй Зобнин – когда говорим об универсальности и резкости принятия решений, однако молодой хавбек и не Глушаков, который все фокусы показал, и фактически выезжает на старом багаже.

Причем стиль Дениса жестко, но точно описал Рианчо – бегает, как курица без головы. При этом не будем перебарщивать. Гулиев тоже принимал странные решения и легко может снова не заиграть в «Спартаке» - с молодежью клуб работает примерно так, как с Джано в здоровом состоянии. Ананидзе успел постареть и стать лишним, пока его таланты «раскрывали». А «Месси из „Спартака“» многие уже забыли.

При этом Глушаков, будучи игроком опытным и настырным, вполне способен выдать один или два удачных матча. Именно Денис способен помочь в Кубке России, если реабилитируется за весну, ведь будет злым на весь белый свет, считая себя жертвой обстоятельств. И Федун не убрал Глушакова из команды по одной простой причине – фанаты обзывали и Дениса, и владельца клуба.

Других причин нет. Имиджевые потери от бездействия колоссальные. Зато у Кононова появился повод поступить хитрее, чем Каррера в похожей ситуации. У Массимо были нотки конформизма, по-итальянски доверял футбольным боссам. Плюс Пашалич, подаренный «Спартаку» Абрамовичем, у него не заиграл. Ханни не прижился хотя бы как плеймейкер в схеме с двумя центральными. А тройка Фернандо – Зобнин – Гулиев может заработать.

Задача тренера – победить капитана

У Кононова есть время и варианты. Глушаков точно получит игровое время, если у него хватит ума не попасть под арест. Но Дениса будут прессовать трибуны, а Кононову важно с первых матчей на сборах показать коллективу, что есть жизнь без капитана на поле, но и без отлучений во второй состав. А как только игрок окажется на скамейке, то начнет работать против Олега Георгиевича.

Руководство делает вид, что не понимает этого? Но своевременное для тренера возвращение Гулиева, возможный рост Игнатова, вера в успехи Фернандо и Зобнина, наигранный в конце года вариант с «4-4-2», когда Денис не нужен в основе, если Мельгарехо и Ханни закрывают фланги, а Луис Адриано и Зе Луиш – дуэт форвардов, является личной подготовкой тренера к сложной внутренней войне.

Подготовкой к тому, что ему нужно стать в команде авторитетнее, чем Денис. Многие не рассматривают вопрос выживания Кононова в «Спартаке» под таким углом, и зря – уход Петковича, Самедова, Еременко, Попова, Джано и возможное прощание с Боккетти (хотя его как раз могут оставить до лета) явно намекает, что трансферная политика курируется лично Измайловым.

Значит, тренер лишен права выбора. И если ему заявят, что Педро Роша – отличный футболист, которого не продадут зимой, то придется доверять бразильцу. В таких условиях Кононову, чтобы команда его слушалась и уважала, надо использовать неработающий в реальной жизни совет из фильмов – подойти к самому задиристому и большому, и врезать хорошенько.

Таким человеком, учитывая сопливые плакаты в поддержку, «джинсу» в СМИ и честную победу на выборах капитана «Спартака», является именно Глушаков. Все знают в клубе, кто такой Денис и на что способен, но для них он свой, а на остальное плевать. Традиционное поведение племени, заложенное в человеке на протяжении тысяч лет.

У белоруса пока куда меньше власти в «Спартаке», чем у Дениса и его заступников. Но у наставника есть тактика. У него остаются Фернандо и Зобнин, появился Айртон на левый фланг. Но вряд ли возможен вариант, когда Денис тихо сидит на скамейке, а Кононов полностью диктует и трансферную политику, и не получает никакого отторжения, отправив Реброва, Ещенко, Глушакова и Комбарова в запас.

Но ведь именно это и нужно сделать – ни один из названных в новой основе «Спартака» не нужен. Жиго и Селихов вернутся после травм и должны изменить впечатления о защите «Спартака» без Ещенко и Комбарова. В центре поля легко представить тройку Зобнин – Фернандо – Гулиев. А в атаке, независимо от того, как будут играть Зе Луиш и Адриано (в паре или бразилец формально уйдет на фланг), нет места Глушакову под форвардами.

У Кононова есть плеймейкер Ханни, с которым находил общий язык осенью. Есть Мельгарехо, способный сыграть на левом или правом флангах в атаке. У Олега Георгиевича даже больше поводов доверять Роше – хотя это и странное решение, нежели задвигать в запас Игнатова, Ханни или Гулиева, лишь бы Глушаков и дальше мешал Зобнину и Фернандо грамотно работать в центре поля. Весной от Кононова прямо зависит, какая роль будет у Глушакова.

Если тренер хочет остаться в «Спартаке», то должен быть справедливым – Дениса летом уберут, только если уступит конкурентам или же не сможет выходить на поле по иным печальным причинам. Но Кононов, зная о проблемах данного персонажа и об отношении к нему фанатов, которые поддержат и Игнатова, и Гулиева, если им суждено успешно заменить восьмого номера, должен ставить свой успех выше интересов капитана.

В большинстве клубов официальный лидер – помощник тренера на поле. В «Спартаке» у Кононова нет ни одной причины доверять Глушакову. Ни в каком из смыслов. Тем более ставить свое будущее в клубе на кон, лишь бы Денис играл. Если окажется, что Олег Георгиевич продемонстрирует железную волю и будет поступать так, как хочется ему, а не как приказывает руководство – выйдет победителем. Победителем во внутренней войне с Глушаковым.

Ведь трансфер Гулиева бессмысленный и вредный для всех сторон – «Ростова», «Спартака» и футболиста, если не является частью продуманного плана Кононова по отправке капитана на скамейку. По футбольным причинам, с позиции силы наставника, с выгодной стороны для команды. Ни внедрение слева Айртона, ни возвращение Жиго в центр защиты, ни выстраивание атаки без ярких вингеров, или же с двумя форвардами, не является сложной тактико-стратегической задачей для любого из тренеров РПЛ .

Справился бы абсолютно любой. А вот если Олег Георгиевич грамотно провернет операцию с Глушаковым, будет понятно, что «Спартак» доверился подходящему специалисту. Вот самая сложная задача – подавить Дениса и сделать его пешкой, которая играет, когда выгодна, и сидит молча, когда не в форме. Каррера не с той стороны зашел, хотя эту проблему понял еще весной. Летом пошел к руководству и попросил убрать из команды парочку российских ветеранов. Наивно думал, что мнение тренера в «Спартаке» учитывают.

Реакцию менеджмента вы знаете, так что Кононову надо быть хитрее. Айртон и Гулиев – порох для дуэльного пистолета, и надо стрелять метко.