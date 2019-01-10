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Тренер против капитана. Кононов может победить

вчера, 10:00

Интеллигентный тренер послушал боссов, в правила которых не входят уступки фанатам «Спартака». Но «Соккер.ру» подозревает, что наставник не так прост.

Гулиев – на случай проблем Дениса

Олег Георгиевич сам по себе в войне за качественный футбол «Спартака». Сменит пренебрежительное прозвище Пиджак на уважительное именование, только если команда заиграет грамотно. И в Кубке России, и в чемпионате страны нужны победы.

Плюс Кононову важно намекнуть всем, что решение не выставлять Глушакова на трансфер, и даже не штрафовать за позорные для имиджа клуба эпизоды, на совести руководства москвичей. Алекперова, Федуна, Измайлова и Родионова скандал не смутил. Хотя с каждым днем гнусных подробностей, к сожалению, все больше.

Значит, нужно учитывать худший сценарий. И на этот случай нужен Гулиев. Причем у молодого Аяза личные счеты с родным «Спартаком». Ему не доверились в первый раз, не осуществил мечту отца-спартаковца. Теперь вернулся с немного наивной ставкой, что в московском клубе со второй попытки раскроют его таланты.

А вот прямая привязка цифр, на которые наиграл Гулиев осенью в схеме с тремя центральными защитниками и двумя латералями Валерия Карпина в «Ростове», к игре «Спартака» откровенно наивная. В Ростове-на-Дону Гулиев лишь напомнил, что может работать на уровне лучших хавбеков лиги, хотя такие намеки и в «Анжи» были.

Те цифры уже не актуальны, ведь у Кононова другой подход, а «Спартак» не «Ростов» по стилю. Есть неопределенность по схеме – понятно, что Аязу удобнее при «4-3-3», чем при «4-4-2», ведь во втором случае ему попросту нет места. Но учтите, что Кононов не глупый и, даже если на словах одобряет решение боссов по Глушакову, понимает высокую вероятность конфликта с Денисом, когда отправит его в запас.

Олег Георгиевич на место Массимо не спешит, но видит, как сейчас эпатажные «эксперты» по очереди высказались, что «Каррера сам разрушил „Спартак“». Если так, то получается, что Глушаков – безгрешный большой мастер. Но Кононов не наивный, чтобы верить в полную вину тренера и ангелов-футболистов. Оставляет Дениса капитаном, если того хочет коллектив и совет директоров, но имеет все, чтобы держать хавбека в узде.

Новая полузащита оживит «Спартак»

«Спартак» с Глушаковым не ужасен, но развязка предсказуемая. Будут почти лучшими почти во всем, а в результате упустят большие победы. Так уже много лет с одним исключением. Поэтому успех Гулиева важен лично Кононову. При схеме «4-4-2» и со здоровыми Романом и Фернандо тренер получит идеального игрока резерва, а Глушаков станет четвертым по счету.

При схеме «4-3-3» Аяз может оказаться в основе, ведь троих хавбеков можно выстроить в линию, а у Глушакова были серьезные проблемы с такой игрой. Даже в лучшие периоды Дениса выгоднее было отправить подальше от опорной зоны и новых «привозов». Так что Кононов должен болеть за Гулиева.

Ведь в идеальном сценарии получаем повторение истории Кузяева – воспитанника, что вернулся в большой клуб РПЛ и стал основным без четкой привязки к конкретной позиции. Конечно, Гулиев не второй Зобнин – когда говорим об универсальности и резкости принятия решений, однако молодой хавбек и не Глушаков, который все фокусы показал, и фактически выезжает на старом багаже.

Причем стиль Дениса жестко, но точно описал Рианчо – бегает, как курица без головы. При этом не будем перебарщивать. Гулиев тоже принимал странные решения и легко может снова не заиграть в «Спартаке» - с молодежью клуб работает примерно так, как с Джано в здоровом состоянии. Ананидзе успел постареть и стать лишним, пока его таланты «раскрывали». А «Месси из „Спартака“» многие уже забыли.

При этом Глушаков, будучи игроком опытным и настырным, вполне способен выдать один или два удачных матча. Именно Денис способен помочь в Кубке России, если реабилитируется за весну, ведь будет злым на весь белый свет, считая себя жертвой обстоятельств. И Федун не убрал Глушакова из команды по одной простой причине – фанаты обзывали и Дениса, и владельца клуба.

Других причин нет. Имиджевые потери от бездействия колоссальные. Зато у Кононова появился повод поступить хитрее, чем Каррера в похожей ситуации. У Массимо были нотки конформизма, по-итальянски доверял футбольным боссам. Плюс Пашалич, подаренный «Спартаку» Абрамовичем, у него не заиграл. Ханни не прижился хотя бы как плеймейкер в схеме с двумя центральными. А тройка Фернандо – Зобнин – Гулиев может заработать.

Задача тренера – победить капитана

У Кононова есть время и варианты. Глушаков точно получит игровое время, если у него хватит ума не попасть под арест. Но Дениса будут прессовать трибуны, а Кононову важно с первых матчей на сборах показать коллективу, что есть жизнь без капитана на поле, но и без отлучений во второй состав. А как только игрок окажется на скамейке, то начнет работать против Олега Георгиевича.

Руководство делает вид, что не понимает этого? Но своевременное для тренера возвращение Гулиева,  возможный рост Игнатова, вера в успехи Фернандо и Зобнина, наигранный в конце года вариант с «4-4-2», когда Денис не нужен в основе, если Мельгарехо и Ханни закрывают фланги, а Луис Адриано и Зе Луиш – дуэт форвардов, является личной подготовкой тренера к сложной внутренней войне.

Подготовкой к тому, что ему нужно стать в команде авторитетнее, чем Денис. Многие не рассматривают вопрос выживания Кононова в «Спартаке» под таким углом, и зря – уход Петковича, Самедова, Еременко, Попова, Джано и возможное прощание с Боккетти (хотя его как раз могут оставить до лета) явно намекает, что трансферная политика курируется лично Измайловым.

Значит, тренер лишен права выбора. И если ему заявят, что Педро Роша – отличный футболист, которого не продадут зимой, то придется доверять бразильцу. В таких условиях Кононову, чтобы команда его слушалась и уважала, надо использовать неработающий в реальной жизни совет из фильмов – подойти к самому задиристому и большому, и врезать хорошенько.

Таким человеком, учитывая сопливые плакаты в поддержку, «джинсу» в СМИ и честную победу на выборах капитана «Спартака», является именно Глушаков. Все знают в клубе, кто такой Денис и на что способен, но для них он свой, а на остальное плевать. Традиционное поведение племени, заложенное в человеке на протяжении тысяч лет.

У белоруса пока куда меньше власти в «Спартаке», чем у Дениса и его заступников. Но у наставника есть тактика. У него остаются Фернандо и Зобнин, появился Айртон на левый фланг. Но вряд ли возможен вариант, когда Денис тихо сидит на скамейке, а Кононов полностью диктует и трансферную политику, и не получает никакого отторжения, отправив Реброва, Ещенко, Глушакова и Комбарова в запас.

Но ведь именно это и нужно сделать – ни один из названных в новой основе «Спартака» не нужен. Жиго и Селихов вернутся после травм и должны изменить впечатления о защите «Спартака» без Ещенко и Комбарова. В центре поля легко представить тройку Зобнин – Фернандо – Гулиев. А в атаке, независимо от того, как будут играть Зе Луиш и Адриано (в паре или бразилец формально уйдет на фланг), нет места Глушакову под форвардами.

У Кононова есть плеймейкер Ханни, с которым находил общий язык осенью. Есть Мельгарехо, способный сыграть на левом или правом флангах в атаке. У Олега Георгиевича даже больше поводов доверять Роше – хотя это и странное решение, нежели задвигать в запас Игнатова, Ханни или Гулиева, лишь бы Глушаков и дальше мешал Зобнину и Фернандо грамотно работать в центре поля. Весной от Кононова прямо зависит, какая роль будет у Глушакова.

Если тренер хочет остаться в «Спартаке», то должен быть справедливым – Дениса летом уберут, только если уступит конкурентам или же не сможет выходить на поле по иным печальным причинам. Но Кононов, зная о проблемах данного персонажа и об отношении к нему фанатов, которые поддержат и Игнатова, и Гулиева, если им суждено успешно заменить восьмого номера, должен ставить свой успех выше интересов капитана.

В большинстве клубов официальный лидер – помощник тренера на поле. В «Спартаке» у Кононова нет ни одной причины доверять Глушакову. Ни в каком из смыслов. Тем более ставить свое будущее в клубе на кон, лишь бы Денис играл. Если окажется, что Олег Георгиевич продемонстрирует железную волю и будет поступать так, как хочется ему, а не как приказывает руководство – выйдет победителем. Победителем во внутренней войне с Глушаковым.

Ведь трансфер Гулиева бессмысленный и вредный для всех сторон – «Ростова», «Спартака» и футболиста, если не является частью продуманного плана Кононова по отправке капитана на скамейку. По футбольным причинам, с позиции силы наставника, с выгодной стороны для команды. Ни внедрение слева Айртона, ни возвращение Жиго в центр защиты, ни выстраивание атаки без ярких вингеров, или же с двумя форвардами, не является сложной тактико-стратегической задачей для любого из тренеров РПЛ

Справился бы абсолютно любой. А вот если Олег Георгиевич грамотно провернет операцию с Глушаковым, будет понятно, что «Спартак» доверился подходящему специалисту. Вот самая сложная задача – подавить Дениса и сделать его пешкой, которая играет, когда выгодна, и сидит молча, когда не в форме. Каррера не с той стороны зашел, хотя эту проблему понял еще весной. Летом пошел к руководству и попросил убрать из команды парочку российских ветеранов. Наивно думал, что мнение тренера в «Спартаке» учитывают.

Реакцию менеджмента вы знаете, так что Кононову надо быть хитрее. Айртон и Гулиев – порох для дуэльного пистолета, и надо стрелять метко.

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Все комментарии
kingoffam
kingoffam ответил Коля58
   108 / 689
сегодня в 01:32
Глушаков всех парил и парит! )) В толерантной команде задумаешься )) Где еще такого найдешь? )))
Ты только об этом и трындишь.Поневоле задумаешься-у кого,что болит.
Zoigen47
Zoigen47
вчера в 22:10
В любом случае Глушакова необходимо гнать из команды.
Коля58
Коля58 ответил kingoffam
   195 / 689
вчера в 20:51
Я что-то не пойму,Глушаков владелец Спартака?Его все боятся?Зачем такие многоходовые комбинации?Выкинуть его нафиг.
Глушаков всех парил и парит! )) В толерантной команде задумаешься )) Где еще такого найдешь? )))
kingoffam
kingoffam
   108 / 689
вчера в 17:40
Я что-то не пойму,Глушаков владелец Спартака?Его все боятся?Зачем такие многоходовые комбинации?Выкинуть его нафиг.
ГолдБол
ГолдБол ответил Котэ в тельняжке
   453 / 689
вчера в 15:39
Скучно в этот перерывчик... Ни тебе ярких трансферов, ни громких заявлений... Только Спартак своими междоусобицами балует;)
Сдается мне, что если бы журналюги отстали от Спартака, то и конфликта уже дано не было бы.
МКС
МКС
   20 / 689
вчера в 14:19
Журналистам в межсезонье делать неча, войны придумывают.

БУДЕТ ИГРАТЬ, будет играть, не БУДЕТ играть, сядет на лавку и никаких войн.
Caniggia
Caniggia
   27 / 689
вчера в 13:25
А Кононов прежде всего россиянин, родом из Курска, просто имеет ещё и белорусское гражданство.
Caniggia
Caniggia
   27 / 689
вчера в 13:22
По Глушаку нары давно плачут. Так что Кононову и не надо будет никаких усилий прикладывать по устранению этого позорного дегенерата.
номер 12
номер 12
   358 / 689
вчера в 12:46
Если вдруг половина спартака сбежит от Кононова, на их места придут мясные с соккера и возьмут РФПЛ. Да, да.
Footbolista
Footbolista ответил Котэ в тельняжке
   65 / 689
вчера в 12:44
Спасибо!)...взаимно)...
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Footbolista
   145 / 689
вчера в 12:43
С прошедшими праздниками!) Благополучия в семье, достатка и успехов:)
Footbolista
Footbolista ответил Котэ в тельняжке
   65 / 689
вчера в 12:41
Кушайте на здоровье))...
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   145 / 689
вчера в 12:36
Скучно в этот перерывчик... Ни тебе ярких трансферов, ни громких заявлений...
Только Спартак своими междоусобицами балует;)
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   39 / 689
вчера в 12:31
Тяжко придется Пиджаку белорусскому в противостоянии с ОПГ Ромашкой!
Raketas80
Raketas80
   287 / 689
вчера в 12:30
Дожились уже игроки диктуют тренеру условия и даже менеджерам и владельцу, может послать его вон вместе с Измайловым . А Арнольдыч.
FRZZ
FRZZ
   422 / 689
вчера в 12:19
Глушаков, уже пройденный этап, он даже в самые лучшие годы свои не был сильным футболистом.
Derranius
Derranius
   641 / 689
вчера в 12:16
хватит уже гнать на Глушакова. Он выходит на поле-свист. Капитана команды, которого выбирают сами игроки, освистывают фанаты. Этим вы только деморализуете игроков. И вы ещё ждёте побед и красивой игры? ЗАТКНИТЕСЬ УЖЕ!
Roger Young
Roger Young
   276 / 689
вчера в 12:08
Статья ни о чем. Лучше бы кубок Испании осветили.
Don trombone
Don trombone
   9 / 689
вчера в 11:53
Главное дело, фанаты Спартака больше кабыл радовались победе цска над газпромом. Точно так же как кабылы больше фанатов Спартака радуются поражениям цска, чтобы зенит вперёд пропустить.
yasukuni
yasukuni ответил Т34
   543 / 689
вчера в 11:52
Автор возвел Глушакова в какую-то непоколебимую силу, которую непросто победить, но обязательно надо бороться, иначе можно уйти за Каррерой. Не слишком много ли чести отводится этому, уже надоевшему всем персонажу? Кто он есть на самом деле всем уже ясно по его действиям и на поле, и в бытовой жизни. Это человек, который переоценил свои возможности, а когда это выплыло на свет, скатился до мелочных козней, забыв про совесть и честь (если они у него были). Его не надо даже трогать (не тронешь - чище воздух), он сам себя уже уничтожил и для Спартака умер. Может быть и протянет до конца сезона, на поддержке трио: Федун - Измайлов -Родионов, но и они поймут, что это отработанный материал, который не несет ничего положительного ни для команды, ни для стабилизации в рядах армии болельщиков. Относительно Кононова (кстати он не белорус, как говорит автор), то не будет он ввязываться ни в какую борьбу, особенно если тут главенствуют люди из "верхушки". Во-первых, это прекрасно видно из тех первых шагов в Спартаке, где он полностью находится под "железным каблуком" тех, кто успешно "сплавил" прежнего тренера, во-вторых, ни на одном из прежних постов главного тренера он не проявил решительности и принципиальности в своей работе, не отстоял своего мнения, в результате чего освобождался от должности тихо и без эмоций. Удержится ли Кононов в Спартаке? Ответить на этот вопрос никто не рискнет. Скорей всего все зависит от того, сможет ли он что-то построить из этого Спартака и дать результат, а ждать там не любят, поэтому своим нетерпением и мешают что-то построить.
ОПГ Ромашка - это раковая опухоль, которая к концу сезона перейдет в неоперабельную фазу, причем уничтожит м команду, и не понимающего этого Татарина, который сегодня упивается своей великой всемирно-исторической ролью. А Курица без головы - это дешевая шестерка на побегушках у Татарина, если хотите - наемный киллер.

Кононов с самого начала показал себя бесхребетным угодливым лакеем, каковым является и сейчас. Поэтому рассуждения о его роли и замыслах просто нелепы.
cska.78
cska.78
   3 / 689
вчера в 11:51
Глушаков задержится дольше в пищевике чем Кононов!
sir_Alex
sir_Alex ответил 25процентный клоун
   38 / 689
вчера в 11:51
норм мужик не может бить ногой в лицо болельщика,кусать игроков,уводить чужих жен,насиловать ш..х,но мы ведь про футбол)
Да это и не мужики вовсе!
blitz
blitz
   137 / 689
вчера в 11:50
У Кононова шансов ноль
Don trombone
Don trombone ответил 25процентный клоун
   9 / 689
вчера в 11:48
После договорняка цска зенит всё стало ясно. газпром перевёл Динамо Минск транш за 8:1 через гончаренко, а в качестве комиссии ганчарэнке слил цска.

Хинэр участвует во всех подлостях российского футбола.
Т34
Т34
   13 / 689
вчера в 11:44
Автор возвел Глушакова в какую-то непоколебимую силу, которую непросто победить, но обязательно надо бороться, иначе можно уйти за Каррерой. Не слишком много ли чести отводится этому, уже надоевшему всем персонажу? Кто он есть на самом деле всем уже ясно по его действиям и на поле, и в бытовой жизни. Это человек, который переоценил свои возможности, а когда это выплыло на свет, скатился до мелочных козней, забыв про совесть и честь (если они у него были). Его не надо даже трогать (не тронешь - чище воздух), он сам себя уже уничтожил и для Спартака умер. Может быть и протянет до конца сезона, на поддержке трио: Федун - Измайлов -Родионов, но и они поймут, что это отработанный материал, который не несет ничего положительного ни для команды, ни для стабилизации в рядах армии болельщиков.
Относительно Кононова (кстати он не белорус, как говорит автор), то не будет он ввязываться ни в какую борьбу, особенно если тут главенствуют люди из "верхушки". Во-первых, это прекрасно видно из тех первых шагов в Спартаке, где он полностью находится под "железным каблуком" тех, кто успешно "сплавил" прежнего тренера, во-вторых, ни на одном из прежних постов главного тренера он не проявил решительности и принципиальности в своей работе, не отстоял своего мнения, в результате чего освобождался от должности тихо и без эмоций.
Удержится ли Кононов в Спартаке? Ответить на этот вопрос никто не рискнет. Скорей всего все зависит от того, сможет ли он что-то построить из этого Спартака и дать результат, а ждать там не любят, поэтому своим нетерпением и мешают что-то построить.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 689
вчера в 11:34
белорус у на один ,шут европейский))
борька
борька
   58 / 689
вчера в 11:30
Пожелаю успехов Кононову в этой битве кланов!
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 689
вчера в 11:29
Лучше бы про мученника Ригони написали ,жаль беднягу
Jum13
Jum13
   8 / 689
вчера в 11:21
Кононов - не забудь как

https://i.ibb.co/0XnPPds/2.jpg
MAUS
MAUS
   32 / 689
вчера в 11:17
АВТОР!!!
Кононов уже не раз заявлял, что он не беларус, что он русский!
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