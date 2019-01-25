Анри: уволить, нельзя оставить.

вчера, 10:00

Руководство «Монако» начало действовать и отстранило Тьерри Анри от руководства командой. «Соккер.ру» разбирается в ситуации.

Главное – вовремя признавать свои ошибки. Буквально совсем недавно мы, говоря о «Монако», подчеркивали, что клубу не стоит цепляться за легенду только потому, что он легенда, не стоит делать вид, что виноваты только травмы или кадровая политика, не стоит зарывать голову в песок и пытаться уходить от проблем, когда зона вылета затягивает все сильнее. И стоит, наконец, признать, что отставка опытного Леонарду Жардима, с которым были пройдены огонь и вода, и назначение на тренерский пост молодого специалиста, не имеющего самостоятельного опыта, это самая большая ошибка, совершенная нынешними боссами «Монако» когда-либо.

Да, это ошибка покрупнее различных продаж, после которых клубу заново приходилось набирать обороты. Сейчас кажется очень странным, кому вообще пришла в голову мысль увольнять Жардима после лишь стартового кризисного отрезка, который тогда еще действительно был обусловлен травмами и кадровой чехардой. С новым тренером кризис только затянулся и перерос из кадрового, пути решения которого примерно понятны, в системный, игровой, тактический, а теперь уже и психологический.

После поражения «Монако» от «Страсбура» со счетом 1:5 мы отмечали, что улыбчивый и интеллигентный Тьерри Анри перестал быть похожим на себя. Он хамил игроку соперника во время матча, отчаянно жаловался на судейство и ВАР после встречи и в целом проявлял расшатанность нервной системы.

Можно отдельно составить подборку того, как «эволюционировало» поведение Анри на тренерской скамейке от матча к матчу, от неудачи к неудаче. Если поначалу он встречал все удары стойко, спокойно с пониманием дела отворачиваясь, держа руки в карманах, то вскоре уже стал чуть ли не прыгать по бровке и хвататься за голову, делая страшные глаза, которым не мог поверить: ну не может же быть все настолько плохо.

Руководство клуба до последнего терпело, допуская, что все проблемы действительно могли быть из-за кадров. Но в январе ситуация с кадрами стабилизировалась, состав «Монако» уже нельзя назвать набранным из школьников и молодежи. А результаты все те же, даже хуже. Поражение от «Страсбура» со счетом 1:5 не назовешь прогрессом, как и вылет из Кубка Франции от «Метца», которому монегаски проиграли со счетом 1:3.

Да, клубы элитного дивизиона иногда проигрывают представителям Лиги 2, причем «Метц» там еще и лидирует, но не настолько бездарно и безнадежно. «Монако» действительно показал себя командой второго дивизиона, причем далекой от лидера. Анри окончательно осознал, в какую историю вляпался:

Это большое разочарование. Мы создаём много возможностей для взятия ворот, мы можем вскрывать оборону соперника с флангов, где играют Сидибе и Головин. Мы создаём моменты, но в то же время и не забиваем с шести метров. Моё будущее? Люди примут решение, когда посчитают нужным. Самое важное сейчас – совершить переворот в матче с «Дижоном». Мы должны изменить свою психологию. У нас реальные проблемы с выступлением на домашнем стадионе. После матча мы должны были по душам поговорить друг с другом в раздевалке. Мы должны быть единым целым. Я всё беру на себя: отсутствие агрессии, факт плохой игры на «Луи II», тактические ошибки. Сегодня нам не хватило хладнокровия на чужой половине поля. Нам необходимо быть единой командой, чтобы сражаться, идти вперёд и быть агрессивнее. Не знаю, осознают ли парни всё, что сейчас происходит. Я не могу прочесть их мысли. «Монако» в критической ситуации, но мы всё ещё здесь, чтобы попытаться спасти положение.

Разговоры по душам – это то, ради чего в том числе и звали Анри, рассчитывая на его статус легенды и всеобщее уважение. Без всего этого одни лишь тренерские таланты вряд ли «Монако» мог оценить. Расчет на харизму, авторитет, призыв «сражаться за ромбик».

Действия после вылета из Кубка Франции показали, что расчет был напрасным. Сначала футболистам «Монако» было запрещено общаться с прессой. Затем Анри пошел на более радикальные меры и отстранил целую группу игроков от работы с основной командой.

Точный состав этой, как говорят, внушительной группы не называется, но, по слухам, Александра Головина в ней нет. Да и странно было бы его там видеть – один из немногих, кто честно старается что-то делать на поле. По этим действиям совершенно очевидно, что Анри потерял контроль над ситуацией и не может быть и речи о восстановлении доверия между командой и тренером.

Тьерри сам, по сути, подтолкнул «Монако» к такому решению, которое клуб в итоге и принял. Уже сам тренер отстранен от работы. А возглавил команду временно Франк Пасси, который приглашался на роль помощника, чтобы поделиться опытом с молодым специалистом.

У Пасси тогда еще спрашивали, что он думает о возможности стать главным тренером, но он лишь отмахивался и говорил, что не для этого его звали. Вряд ли мог представить, что все случится так быстро. У Пасси, кстати, есть опыт кризисного управления в аналогичных ситуациях. Он так несколько лет назад вытаскивал «Марсель» из ямы.

Французские журналисты уверяют, что уже принято решение об увольнении Анри, однако клуб думает над тем, как бы поприличнее все обставить. История-то не совсем красивая, но главное, что ошибка признана и делаются шаги для ее исправления. А новым тренером должен стать вовсе не Пасси, а… Жардим.

Да, португалец не зря после увольнения из «Монако» спешить не стал, отклонил целую пачку предложений, включая запросы из Англии, терпеливо подождал и боссы «Монако» снова к нему пришли. Будет интересно посмотреть, как Жардим вырулит из ситуации. Для Головина это в любом случае плюс, поскольку Жардим его и приобретал. Теперь осталось дождаться официального подтверждения этих тренерских манипуляций.