VAR для «Реала» и бенефис Черышева. Топ-10 событий евронедели

15 февраля 2019, 14:20

Первая еврокубковая неделя 2019 года вернула блеск азарта в глаза фанатов футбола. «Соккер.ру» - о самых главных происшествиях и героях Лиги чемпионов и Лиги Европы.

10. Синхронные результаты в матчах украинских команд. «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграли в Лиге Европы матчи, которые развивались по одному сценарию. Киевляне привезли ничью 2:2 с выезда в Пирей в гости к «Олимпиакосу», а «горняки» свели к аналогичному счету домашний матч с франкфуртским «Айнтрахтом». Задача «Шахтера» была усложнена ранним удалением Тараса Степаненко (уже на 11-й минуте), команда Паулу Фонсеки дважды отыгрывалась по ходу встречи. «Динамо» тоже дважды уступало по ходу встречи, последний гол в матче Беньямин Вербич забил на 90-й минуте. В составе «Олимпиакоса» во втором тайме на замену вышел экс-полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо, а российский вратарь Юрий Лодыгин провел всю игру на скамейке запасных.

9. Без разгромов в Лиге Европы. Раньше в первом раунде плей-офф Лиги Европы обязательно встречались пары, в которых преимущество одной из команд было внушительным и даже подавляющим. На этот раз в первых матчах 1/16 финала ЛЕ не случилось ни единого разгрома, да и побед в два мяча только две: это успех «Наполи» в матче с «Цюрихом» (3:1) и победа «Валенсии» над «Селтиком» (2:0). Пять встреч завершились вничью, еще в девяти матчах зафиксированы победы в один мяч. Интрига тотально жива! Еще одна особенность первых матчей 1/16 Лиги Европы – слабая игра хозяев. Дома смогли победить только «Фенербахче», БАТЭ , «Виктория» и «Брюгге», в то время как на счету гостей семь побед.

8. Перестрелка в Ренне. Самый яркий и результативный матч евронедели состоялся на «Роазон Парк» в Ренне, где одноименный хозяйский клуб принимал «Бетис». Уже к 10-й минуте французский клуб вел со счетом 2:0, Ло Чельсо отыграл один мяч, но «Ренн» восстановил паритет, забив гол «в раздевалку» с пенальти. Однако во втором тайме счет 3:1 превратился в 3:3, причем сравнял счет «Бетис» на последней минуте, а решающий гол забил зимний новичок испанского клуба, 18-летний мексиканец Диего Лайнес.

7. Разгром «Боруссии» на «Уэмбли». Казалось, что в паре «Тоттенхэм» - «Боруссия» нет явного фаворита. «Шмели» в этом сезоне лидируют в Бундеслиге под присмотром Люсьена Фавра, на групповой стадии они опередили «Атлетико». Однако к матчу с «Тоттенхэмом» дортмундцы подошли в разобранном состоянии. «Боруссия» потеряла ряд ведущих игроков (Ройс, Вайгль, Алькасер, Пищек), испортила себе настроение в матче против «Хоффенхайма» (вести 3:0 к 75-й минуте и упустить победу – сильный удар), столкнулась с рядом организационных проблем по пути в Лондон (Диалло и Санчо забыли дома паспорта, Топрак потерял посадочный талон). Все это не могло пройти бесследно, «Тоттенхэм» выиграл, а выиграл по делу, забив три безответных мяча в ворота Романа Бюрки во втором тайме. Кажется, «шпоры» уже могут планировать четвертьфинал Лиги чемпионов на своем новом стадионе.

6. Дубль Николо Дзаньоло. Одним из главных событий недели стал дубль восходящей 19-летней звезды итальянского футбола Николо Дзаньоло в ворота заслуженного и титулованного Икера Касильяса. Если бы «Рома» не пропустила от «Порту» в ответ, то получилась бы серьезная заявка на выход в следующий раунд Лиги чемпионов. Однако Адриан оперативно ответил на дубль Дзаньоло (все голы в матче уместились в десять минут игрового времени), а после домашней победы «волков» 2:1 в этой паре ничего не ясно. Но дубль Николо в плей-офф Лиги чемпионов – само по себе событие. Теперь итальянские болельщики и журналисты могут поговорить о реальном достижении вундеркинда, а не о том, как хорошо выглядит его мама.

5. Гол + результативный пас Дениса Черышева. Неделю назад Денис Черышев помог «Валенсии» не проиграть в полуфинальном матче Кубка Короля, а на этот раз был в ударе в Лиге Европы. Гол и результативная передача российского футболиста помогли «Лос Чес» одержать выездную победу над «Селтиком», сделать серьезный шаг в направлении 1/8 финала. В концовке первого тайма гол Черышеву подарил зимний новичок «Валенсии» Рубен Собрино: Денису нужно было всего лишь не промазать по пустым воротам с близкого расстояния. В дебюте второй половины Черышев отблагодарил Собрино шикарной передачей с фланга, с которой тот не имел права промахнуться. Слава Денису!

4. Российские клубы без побед и голов в Лиге Европы. А вот российские клубы остались без побед и даже без голов в первых матчах 1/16 Лиги Европы. «Зенит» во вторник по делу проиграл «Фенербахче», похваставшись своими новичками (Барриос и Ракицкий вышли в старте, Азмун появился на поле во втором тайме), но не связной игрой. Тем не менее, в концовке первого тайма у «Зенита» был практический идеальный шанс забить, но Роберт Мак не сумел реализовать пенальти, проиграв дуэль Харуну Текину. «Краснодар», в свою очередь, имел шансы отличиться в игре с «Байером» (справедливости ради, пропустить «быки» тоже могли), но не судьба – 0:0 в столице Кубани. В этой паре все решится в Леверкузене.

3. Сенсация в матче БАТЭ - «Арсенал». Главную сенсацию недели преподнес БАТЭ , добавивший в свою славную коллекцию еще один скальп. «Арсенал» - один из главных фаворитов Лиги Европы, главный тренер «канониров» Унаи Эмери трижды завоевывал Кубок УЕФА с «Севильей», но это был не день английского клуба, против которого играл его бывший игрок – Александр Глеб. А единственный гол в матче забил хорошо нам знакомый по выступлениям в РПЛ Станислав Драгун. В концовке матча «Арсенал» лишился Александра Ляказетта, которому теперь грозит дисквалификация: французский форвард получил прямую красную карточку за удар соперника локтем. Главный тренер БАТЭ Алексей Бага не стеснялся в выражениях и заявил, что победа над «Арсеналом» - это «лучше, чем секс». Но стоит прислушаться и к Унаи Эмери, который заметил, что в ответной игре все будет по-другому.

2. Первое поражение Сульшера у руля «Манчестер Юнайтед». Беспроигрышная серия Оле-Гуннара Сульшера теперь распространяется только на внутрианглийские турниры. Первый же еврокубковый матч норвежец проиграл, домашняя игра с ПСЖ стала для него 12-й у руля МЮ . «Красные дьяволы» сыграли против парижан, приехавших на «Олд Траффорд» без ряда лидеров, без огонька, словно на тренерский мостик вернулся Жозе Моуриньо. ПСЖ стремился победить и победил по делу, забитыми мячами отметились Кимпембе и Мбаппе, а ассистировал французам Анхель Ди Мария, которого манкунианская публика встретила враждебно. Аргентинец, на счету которого есть не слишком удачный сезон в МЮ , быстро сориентировался, ответил на ненависть троллингом с бутылкой пива и, главное, двумя «ассистами». «Ман Юнайтед» нужна исключительная игра в Париже, чтобы переломить ход этой дуэли.

🇦🇷 Angel Di Maria vs @ManUtd:



🎯 2 Assists

🍺 1 Beer



🤷‍♂ How to mark your return to Old Trafford. pic.twitter.com/2iTiP0GS52 — SPORF (@Sporf) 12 февраля 2019 г.

1. С помощью VAR впервые отменен гол в Лиге чемпионов. Историческое событие случилось в Амстердаме, в матче между «Аяксом» и «Реалом». Хозяева забили гол в ворота действующего обладателя Кубка чемпионов, успели отпраздновать это событие, но видеопросмотр повтора установил, что находящийся в офсайде Душан Тадич мешал Тибо Куртуа сыграть на выходе. Как следствие – первый отмененный с помощью VAR гол в Лиге чемпионов. В целом, эта игра вызвала шквал разговоров о судействе и возмущение тем, что решения принимались в пользу «Реала».