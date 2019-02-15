|Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд
|1
|X
|2
|15:30
|сегодня
|Брайтон энд Хоув
|-:-
|Дерби Каунти
|18:00
|сегодня
|Уимблдон
|-:-
|Миллуолл
|20:30
|сегодня
|Ньюпорт Каунти
|-:-
|Манчестер Сити
|Испания. Примера 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Сельта
|-:-
|Леванте
|18:15
|сегодня
|Райо Вальекано
|-:-
|Атлетико М
|20:30
|сегодня
|Реал Сосьедад
|-:-
|Леганес
|22:45
|сегодня
|Барселона
|-:-
|Вальядолид
|Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Кальяри
|-:-
|Парма
|22:30
|сегодня
|Аталанта
|-:-
|Милан
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Вольфсбург
|-:-
|Майнц
|17:30
|сегодня
|Штутгарт
|-:-
|РБ Лейпциг
|17:30
|сегодня
|Хоффенхайм
|-:-
|Ганновер-96
|17:30
|сегодня
|Шальке-04
|-:-
|Фрайбург
|20:30
|сегодня
|Герта
|-:-
|Вердер
|Франция. Лига 1 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Марсель
|-:-
|Амьен
|22:00
|сегодня
|Анже
|-:-
|Ницца
|22:00
|сегодня
|Монако
|-:-
|Нант
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|11:50
|сегодня
|Аделаида Юн
|-:-
|Вестерн Сидней
|14:00
|сегодня
|Перт Глори
|-:-
|Брисбен Роар
|Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|14:00
|сегодня
|Кешля
|-:-
|Сумгаит
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Зира
|-:-
|Нефтчи
|-
|-
|-
|Албания. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Бюлис
|-:-
|Томори Берат
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Эльбасани
|-:-
|Поградеси
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Буррели
|-:-
|Велечику Коплик
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Шенколли
|-:-
|Ежени Шиак
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Вора
|-:-
|Влажния
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Фуше-Круже
|-:-
|Беселижа
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Кораби Пешкопия
|-:-
|Динамо Тр
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Люшня
|-:-
|Беса
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Турбина Церрик
|-:-
|Эгнация Рогожина
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Аполония Фьер
|-:-
|Орикум
|-
|-
|-
|Албания. Суперлига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Тирана
|-:-
|Луфтетари Жирокас
|-
|-
|-
|Англия. Лига Два 2018/2019, 33 тур
|1
|X
|2
|03:00
|Матч перенесен
|Ньюпорт Каунти
|-:-
|Суиндон Таун
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Ноттс Каунти
|-:-
|Мэнсфилд Таун
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Маклсфилд Таун
|-:-
|Колчестер Юнайтед
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Линкольн Сити
|-:-
|Стивенидж Боро
|18:00
|сегодня
|Гримсби
|-:-
|Челтенхэм
|18:00
|сегодня
|Форест Грин
|-:-
|Йовил
|18:00
|сегодня
|Эксетер Сити
|-:-
|Бери
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Карлайл Юнайтед
|-:-
|МК Донс
|18:00
|сегодня
|Кэмбридж Юнайтед
|-:-
|Транмер
|18:00
|сегодня
|Порт Вейл
|-:-
|Моркамб
|18:00
|сегодня
|Олдхэм
|-:-
|Крю Александра
|18:00
|сегодня
|Нортгемптон Таун
|-:-
|Кроули Таун
|Англия. Лига Один 2018/2019, 33 тур
|1
|X
|2
|15:30
|сегодня
|Саутенд Юнайтед
|-:-
|Портсмут
|18:00
|сегодня
|Джиллингем
|-:-
|Сканторп Юн
|18:00
|сегодня
|Флитвуд
|-:-
|Лутон Таун
|18:00
|сегодня
|Ковентри Сити
|-:-
|Уолсолл
|18:00
|сегодня
|Чарльтон
|-:-
|Блэкпул
|18:00
|сегодня
|Брэдфорд Сити
|-:-
|Плимут Аргайл
|18:00
|сегодня
|Барнсли
|-:-
|Уикомб Уондерерс
|18:00
|сегодня
|Шрюсбери Таун
|-:-
|Бёртон Альбион
|18:00
|сегодня
|Оксфорд Юнайтед
|-:-
|Питерборо
|Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур
|1
|X
|2
|03:00
|Матч перенесен
|Суонси Сити
|-:-
|Брентфорд
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Ротерхэм
|-:-
|Шеффилд Уэнсдей
|18:00
|сегодня
|Болтон
|-:-
|Норвич Сити
|18:00
|сегодня
|Астон Вилла
|-:-
|Вест Бромвич
|18:00
|сегодня
|Шеффилд Юн
|-:-
|Рединг
|18:00
|сегодня
|Престон
|-:-
|Ноттингем Форест
|18:00
|сегодня
|Ипсвич Таун
|-:-
|Сток Сити
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|01:00
|сегодня
|Велес Сарсфилд
|-:-
|Колон
|01:00
|сегодня
|Унион СФ
|-:-
|Атлетико Тукуман
|03:10
|сегодня
|Сан-Мартин Тукуман
|-:-
|Бельграно
|23:10
|сегодня
|Сан-Лоренсо
|-:-
|Ньюэллс Олд Бойз
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Дефенсорес Унидос
|-:-
|Олл Бойз
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Альмиранте Браун
|-:-
|Атлетико Феникс
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|02:00
|сегодня
|Кильмес
|-:-
|Чакарита Хун
|-
|-
|-
|02:00
|сегодня
|Браун де Адроге
|-:-
|Темперлей
|-
|-
|-
|02:00
|сегодня
|Ферро Каррил Оэсте
|-:-
|Институто
|-
|-
|-
|04:00
|сегодня
|Централ Кордоба
|-:-
|Вилла Далмине
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Нуэва Чикаго
|-:-
|Сантамарина
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Лос Андес
|-:-
|Агропекуарио
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Лухан
|-:-
|Генерал Ламадрид
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Мерло
|-:-
|Аргентино Кульмес
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Эль Порвенир
|-:-
|Депортиво Арменио
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Централ Кордоба
|-:-
|Сан Мартин Бурзако
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Экскурсионистас
|-:-
|Спортиво Итальяно
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Кортрейк
|-:-
|Шарлеруа
|22:00
|сегодня
|Зюлте-Варегем
|-:-
|Сент-Трюйден
|22:00
|сегодня
|Остенде
|-:-
|Эйпен
|22:30
|сегодня
|Ваасланд-Беверен
|-:-
|Гент
|Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 12 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Оуд-Хеверли
|-:-
|Вестерло
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Юнион Сент-Жиллуаз
|-:-
|Руселаре
|-
|-
|-
|Болгария. Первая лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|13:30
|сегодня
|Ботев Вр
|-:-
|Витоша Бис
|16:00
|сегодня
|Черно Море
|-:-
|ЦСКА Сф
|18:30
|сегодня
|Ботев Пл
|-:-
|Славия Соф
|Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Пелотас
|-:-
|Айморе
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Томбенсе
|-:-
|Вила-Нова
|-
|-
|-
|Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Дебрецен
|-:-
|Ференцварош
|19:00
|сегодня
|Кишварда
|-:-
|Пакш
|19:00
|сегодня
|Холодаш
|-:-
|МЖСЕ
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Дьошдьер
|-:-
|Гонвед
|19:00
|сегодня
|Пушкаш
|-:-
|Уйпешт
|21:30
|сегодня
|МТК
|-:-
|Види
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Депортиво А
|-:-
|Льянерос
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Атлетико В
|-:-
|Депортиво Гуайра
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Ингольштадт
|-:-
|Бохум
|15:00
|сегодня
|Дуйсбург
|-:-
|Унион
|15:00
|сегодня
|Хайденхайм
|-:-
|Гамбург
|15:00
|сегодня
|Санкт-Паули
|-:-
|Эрцгебирге
|Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Меппен
|-:-
|Энерги
|16:00
|сегодня
|Карлсруэ
|-:-
|Кайзерслаутерн
|16:00
|сегодня
|Халлешер
|-:-
|ШФ Лотте
|16:00
|сегодня
|Пройcсен Мюнстер
|-:-
|Оснабрюк
|16:00
|сегодня
|Сонненхоф Грос
|-:-
|Юрдинген
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Фортуна К
|-:-
|Айнтрахт Бр
|Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Панатинаикос
|-:-
|Астерас
|20:30
|сегодня
|ПАС
|-:-
|Атромитос
|Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Нордшелланд
|-:-
|Хобро
|Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Исмаили
|-:-
|Ногум
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Эль-Харби
|-:-
|Аль-Ахли
|-
|-
|-
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Хапоэль Р
|-:-
|Хапоэль ТА
|19:00
|сегодня
|Ашдод
|-:-
|Бней Сахнин
|19:15
|сегодня
|Бней-Иегуда
|-:-
|Хапоэль Хф
|21:30
|сегодня
|Маккаби ТА
|-:-
|Хапоэль Ир
|Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|11:30
|сегодня
|Айзавл
|-:-
|Мохун Баган
|-
|-
|-
|14:30
|сегодня
|Гокулам
|-:-
|Индиан Эрроуз
|-
|-
|-
|Испания. Сегунда 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Депортиво
|-:-
|Химнастик
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Сарагоса
|-:-
|Альбасете
|20:00
|сегодня
|Эльче
|-:-
|Эстремадура
|22:00
|сегодня
|Реал О
|-:-
|Алькоркон
|22:30
|сегодня
|Кадис
|-:-
|Тенерифе
|Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Карпи
|-:-
|Перуджа
|17:00
|сегодня
|Падова
|-:-
|Фоджа
|17:00
|сегодня
|Беневенто
|-:-
|Читтаделла
|20:00
|сегодня
|Асколи Пиккио
|-:-
|Салернитана
|Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|16:45
|Матч перенесен
|Аль-Духаиль
|-:-
|Аль-Сайлия
|-
|-
|-
|19:10
|Матч перенесен
|Аль-Садд
|-:-
|Аль-Кхор
|-
|-
|-
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|ПАЕЕК
|-:-
|Акритас Члоракас
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Омония ФК Арадиппу
|-:-
|Арис
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Онисилос
|-:-
|Кармиотисса
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|АЕ Закакиу
|-:-
|АСИЛ Лиси
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|МЕАП Нису
|-:-
|Олимпиакос Н
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Айя-Напа
|-:-
|Той Лакатамиас
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|АПОЭЛ
|-:-
|АЕК
|19:00
|сегодня
|Эносис
|-:-
|Пафос
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Алки Ор
|-:-
|Аполлон
|Колумбия. Примера А 2019, 5 тур
|1
|X
|2
|23:15
|сегодня
|Мильонариос
|-:-
|Атлет.Уила
|-
|-
|-
|Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Молоудиа Уджда
|-:-
|Кавкаб
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Атлетик Тет
|-:-
|Иттихад Тан
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Шабаб Риф Хосейма
|-:-
|Хурибга
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|сегодня
|Реал Солт-Лейк
|-:-
|Финикс Райзинг
|-
|-
|-
|сегодня
|Стабек
|-:-
|Стреммен
|-
|-
|-
|сегодня
|Гомель
|-:-
|ЮА-Строй
|-
|-
|-
|сегодня
|Заря
|-:-
|Шахтер Кр
|-
|-
|-
|сегодня
|Русенборг
|-:-
|Сундсвалль
|-
|-
|-
|сегодня
|Штурм
|-:-
|Домжале
|Матч отменен
|Кайзерслаутерн II
|-:-
|Нествед
|-
|-
|-
|13:00
|сегодня
|Скалица
|-:-
|Брно
|-
|-
|-
|13:00
|сегодня
|Высочина
|-:-
|Влашим
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Ньюкасл
|-:-
|ЦСКА
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Ранхейм
|-:-
|Кристиансунд
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Хельсингборг
|-:-
|Треллеборг ФФ
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Рубин
|-:-
|Оренбург
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Адмира
|-:-
|ФАК Тим фюр Вена
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Лиферинг
|-:-
|Ваккер
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Маттерсбург
|-:-
|Аустрия Кл
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Рейндорф
|-:-
|Балинген
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Гамбург
|-:-
|Виборг
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Вольфсберг
|-:-
|Целе
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Кальмар
|-:-
|Динамо Брест
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 7 тур
|1
|X
|2
|04:00
|сегодня
|Монаркас
|-:-
|Монтеррей
|-
|-
|-
|06:00
|сегодня
|Пуэбла
|-:-
|Пачука
|-
|-
|-
|06:06
|сегодня
|Тихуана
|-:-
|Веракрус
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|20:30
|сегодня
|АЗ
|-:-
|Венло
|21:45
|сегодня
|Хераклес
|-:-
|Фортуна Сд
|21:45
|сегодня
|Херенвен
|-:-
|ПСВ
|22:45
|сегодня
|Витесс
|-:-
|Виллем II
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур
|1
|X
|2
|01:30
|сегодня
|Спортиво Лукеньо
|-:-
|Гуарани Асун
|-
|-
|-
|Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Ягеллония
|-:-
|Висла Пл
|20:00
|сегодня
|Заглебие Сосновец
|-:-
|Арка
|22:30
|сегодня
|Корона
|-:-
|Лехия
|Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|18:30
|сегодня
|Насионал Ф
|-:-
|Фейренсе
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Витория Гимараеш
|-:-
|Портимоненси
|23:30
|сегодня
|Порту
|-:-
|Витория Сетубал
|Португалия. Сегунда 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|14:00
|сегодня
|Варзим
|-:-
|Бенфика-2
|19:00
|сегодня
|Кова-да-Пиедади
|-:-
|Пенафиел
|20:00
|сегодня
|Фамаликао
|-:-
|Академико Визеу
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Херманштадт
|-:-
|Университатя Кр
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Клуж
|-:-
|Астра
|Сербия. Суперлига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Бачка Паланка
|-:-
|Партизан
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Пролетер Нови Сад
|-:-
|Радник Сур
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Мачва Ш
|-:-
|Младост Луч
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Раднички Ниш
|-:-
|Чукарички
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Црвена Звезда
|-:-
|Войводина
|-
|-
|-
|Словакия. Первая лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Жилина
|-:-
|Спартак Тр
|16:00
|сегодня
|Тренчин
|-:-
|Сеница
|16:00
|сегодня
|Ружомберок
|-:-
|ВиОн
|16:00
|сегодня
|Нитра
|-:-
|Подбрезова
|16:00
|сегодня
|Земплин Михаловце
|-:-
|Серед
|18:00
|сегодня
|ДАК 1904
|-:-
|Слован Бр
|Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|13:30
|сегодня
|Умраниеспор
|-:-
|Баликесирспор
|-
|-
|-
|13:30
|сегодня
|Хатайспор
|-:-
|Адана Демирспор
|16:00
|сегодня
|Алтай
|-:-
|Болуспор
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|13:30
|сегодня
|Акхисар Бел
|-:-
|Анкарагюджю
|16:00
|сегодня
|Бурсаспор
|-:-
|Ризеспор
|19:00
|сегодня
|Фенербахче
|-:-
|Коньяспор
|Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Рутин Таун
|-:-
|Бакли Таун
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Гресфорд Атлетик
|-:-
|Холивелл
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Гилсфилд
|-:-
|Эйрбас
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Флинт Таун Юнайтед
|-:-
|Рил
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Лланрхэдр
|-:-
|Пенринкоч
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Портмадог
|-:-
|Холихед Хотспур
|-
|-
|-
|Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|ТНС
|-:-
|Барри Таун
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Ньютаун
|-:-
|Кайрнарфон Таун
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Кардифф МЮ
|-:-
|Лландудно
|-
|-
|-
|Франция. Лига 2 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Сошо
|-:-
|Ланс
|Хорватия. Первая лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Риека
|-:-
|Хайдук
|19:30
|сегодня
|Горица
|-:-
|Интер
|-
|-
|-
|Чехия. Первая лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Словацко
|-:-
|Карвина
|17:00
|сегодня
|Пршибрам
|-:-
|Фастав
|17:00
|сегодня
|Богемианс 1905
|-:-
|Сигма
|19:00
|сегодня
|Баник О
|-:-
|Слован Л
|Чили. Примера дивизион 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|00:00
|36’
|Унион ЛК
|0:0
|Палестино
|02:30
|сегодня
|Кокимбо Унидо
|-:-
|Унив. Католика
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Депортес
|-:-
|Курико Унидо
|Чили. Примера B 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|02:00
|сегодня
|Барнечеа
|-:-
|Унион
|-
|-
|-
|Швейцария. Суперлига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Санкт-Галлен
|-:-
|Тун
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Люцерн
|-:-
|Лугано
|-
|-
|-
|Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Абердин
|-:-
|Ст Миррен
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Хиберниан
|-:-
|Гамильтон
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Рейнджерс
|-:-
|Сент-Джонстон
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Ливингстон
|-:-
|Данди
|-
|-
|-