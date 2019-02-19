«Манчестер Юнайтед» - смертоносный броненосец

19 февраля 2019, 01:33

Какие выводы сделали «Челси» и «Манчестер Юнайтед» после недавних пощечин? «Соккер.ру» видит совершенно разную реакцию.

Матч 1/8 финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» во многом стал показательным. Обе команды совсем недавно получили самые мощные удары при нынешних своих тренерах. «Челси» неделю назад был унижен «Манчестер Сити» и уступил со счетом 0:6, а «Манчестер Юнайтед» при Оле-Гуннаре Сульшере впервые проиграл – дома был слабее ПСЖ (0:2) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь наступало время теста реакции. Ну, в самом деле, не считать же игру «Челси» в четверг на выезде с «Мальме» в Лиге Европы настоящей проверкой реакции. Вот она была, здесь, с МЮ . И она провалена.

«Челси» не показал ничего нового. Совершенно. «Синие» так же морем разливались по полю, не создавая акцентированной остроты. А вот МЮ провел работу над ошибками и пытался использовать кое-что подсмотренное у других. Например, «Юнайтед» подобно «Сити» устроил на первых минутах шквал атак на ворота лондонцев.

У «горожан», если помните, все получилось замечательно. К 25-й минуте они вели со счетом 4:0 и сделали игру в самом дебюте. У «Манчестера» Сульшера план по молниеносному захвату не получилось реализовать. Тогда МЮ перешел к работе над планом, который не сработал с ПСЖ . «Красные дьяволы» все-таки горели желанием продемонстрировать, что умеют учиться, не только меняя подход, но и совершенствуя изначально выбранный.

С парижанами не получилось отыграть строго от обороны и колко впереди, как пытались. ПСЖ сумел поймать удачу и свое территориальное преимущество реализовал, не ошибившись в обороне. А вот «Челси» с таким подходом МЮ не справился. Лондонцы тоже на значительных отрезках много владели мячом, порой даже критическое давление оказывали.

На ряде участков встречи «синие» контролировали мяч до 75 процентов времени, однако МЮ невероятно грамотно оборонялся и сумел нанести два убийственных удара во второй части первого тайма – когда оформлялся территориальный перевес лондонцев. В обоих случаях, конечно, восхитительная работа гостей и провалы хозяев бросались в глаза.

Первый гол пришел, когда Погба никто не встретил на левом фланге, где он заворожил защитника раскачиванием, и тот не решился атаковать. Это позволило Полю выдать радиоуправляемый навес на прибежавшего к вратарской Эрреру – того совершенно потерял Алонсо. В случае со вторым голом тот же Погба в центре поля просто выцарапал мяч, оттеснил оппонента корпусом и бросил по флангу в прорыв Рэшфорда, а сам пулей устремился в центр к той же вратарской, словно знал, что и в какой момент случится.

Маркус не подкачал, а вот Рюдигер с позицией ошибся, поэтому Погба красиво «нырнул», пробив головой Кепу. Много ли нужно было владеть мячом для этих голов? Нет. Много ли нужно было разыгрывать хитроумных комбинаций? Нет. Всего по паре действий в обоих случаях, всего лишь грамотно выбранные позиции и моменты, для подач и ударов, и все – результат сделан. Эти эпизоды нужно смаковать как образцы – когда сдержанный прагматичный футбол может быть одновременно ярким и вкусным.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (2) – 7 (5)

Матч не получился богатым на моменты и удары, там не было града выстрелов. Но его прелесть не в этом, а в четкой реализации задумки, в четком исполнении роли и в классной реализации функции. МЮ реже бил по воротам даже, но чаще – в створ. Эффективность – во главе угла.

Владение мячом (точность передач): 66,9% (87%) - 33,1% (74%)

Как уже говорилось, в этой встрече МЮ ни разу не претендовал на контроль мяча, он сознательно его отдал и вел игру на своей половине поля, понимая, на что делает ставку. Это не выглядело как некая трусливая или опасливая тактика. В ней «Юнайтед» оставался солидным и уверенным, не пропуская соперника в свою зону комфорта, несмотря на все его проценты. Да и точность передач. Только три из четырех пасов были точными у МЮ . Но вспомним, сколько нужно было для голов? Как раз всего две-три передачи. Не в процентах счастье, если речь не о банковском вкладе.

Игра стала и еще одним ярким перфомансом для Погба, который при Сульшере выдает очень часто невероятный футбол и выкладывается по полной. Поль словно ртуть разливается по всему полю и оказывается там, где требует ситуация: в обороне или же в атаке.

Поль Погба (полузащитник МЮ ):

Это прекрасная победа. Сегодня мы показали отличное выступление. Всё было непросто, но мы сделали это. Очень довольны. Команда помогает мне добиваться лучших результатов. Я все отдаю ради нее. А она помогает мне забивать и делать голевые передачи. Нам нравится играть вместе. Мы – «Манчестер Юнайтед». Мы играем, чтобы завоевывать трофеи. Сульшер взялся за эту работу, потому что может нам в этом помочь. Он верит в нас, а мы верим в него.

Во втором тайме МЮ сработал четко по плану, реализовав избранную заранее стратегию. Гости отошли назад, выстроили очень плотную защиту в несколько слоев. Причем чем дальше проходили лондонцы, тем плотнее сжимались линии МЮ , делая просто непроходимым пространство у штрафной и в ней. Расстановка трансформировалась при защите, Матич опускался в последнюю линию, становясь дополнительной преградой, атакующие футболисты тоже передвигались вместе с мячом, уплотняя расстановку. «Челси» не хватало скорости перемещения мяча. Всегда оказывалось, что игроков гостей на участке больше, чем парней в синем.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер МЮ ):

Игра была фантастической. Наша тактика сработала. Я просил жестче прессинговать полузащитников, и это сработало. Во втором тайме защищались невероятно. «Челси» – хорошая команда, у нее есть свой стиль игры. Но Мата проделал фантастическую работу над нейтрализацией Жоржиньо. Мы были безупречны в обороне. Это большая победа. После игры с ПСЖ нас критиковали, но в этот раз игроки сделали всё, что мы от них просили.