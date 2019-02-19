Пятый раунд Кубка Англии: МЮ отцепил «Челси»

сегодня, 13:30

МЮ Сульшера выбил из Кубка Англии уже два видных столичных клуба. «Соккер.ру» оценивает пятый раунд старейшего турнира на планете и четвертьфинальные пары.

Каждый раунд – минус топ-клуб

Каждый раунд Кубка Англии после вступления в борьбу за трофей клубов АПЛ забирает грандов. В третьем раунде «слился» «Ливерпуль», подставивший обе щеки под удары «Вулверхэмптона»; четвертый раунд избавил от надежд на победу в турнире клубы Северного Лондона: «Арсенал» уступил МЮ , а «Тоттенхэм» был выбит «Кристал Пэлас»; наконец, в пятом раунде МЮ избавил Кубок Англии еще и от участия «Челси». Таким образом, в игре и в борьбе из «Большой английской шестерки» остаются только «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», так что весьма велика вероятность, что Кубок Англии отправится на «Олд Траффорд» или «Этихад». Последние два года старейший трофей футбольного мира обитал в Лондоне, его завоевывали «Арсенал» и «Челси».

Событие №1: вылет «Челси» от руки «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» поочередно выбил двух предыдущих обладателей Кубка Англии, причем манкунианцы расправились и с «Арсеналом», и с «Челси» в их же логовах. В матче на «Стэмфорд Бридж» МЮ владел мячом всего лишь 33% игрового времени, но при этом был увереннее и острее хозяев. Так подопечные Сульшера попали в створ ворот пять раз, в то время как «синие» лишь дважды побеспокоили Серхио Ромеро, который замещает Давида Де Хеа в кубковых матчах, да и то свое мастерство аргентинский вратарь проявил только в одном эпизоде. Исход встречи был решен в первом тайме, точнее даже сказать, в заключительной трети первого тайма, когда Андер Эррера и Поль Погба забили по голу со второго этажа, причем француз записал на свой счет еще и результативную передачу, а сам отличился за считанные секунды до свистка на перерыв.

«Манчестер Юнайтед» потрясающе сыграл в центре поля, авторы забитых мячей Погба и Эррера при поддержке Матича не давали развернуться Ковачичу, Жоржиньо и Канте, которые получали возможности владеть мячом, но не распоряжаться им по собственному разумению. Это седьмая подряд выездная победа МЮ под руководством Оле-Гуннара Сульшера и достойное извинение перед болельщиками за поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов. Что касается «Челси», то Сарри все ближе к отставке. Трибуны уже вовсю заряжают: «Долой Саррибол». «Синие» владеют мячом, но не знают, что с ним делать, игровые проблемы налицо, при этом Маурицио на этот раз не стал критиковать своих футболистов, даже признался, что ему понравился первый тайм. Может быть, еще не все потеряно? Шансы доработать до конца недели у Сарри все же есть, а это еще два матча и возможность сменить пластинку.

У «Манчестер Сити» жизнь-малина

Команда Гвардиолы добралась до четвертьфинала Кубка Англии, выиграв три матча с общим счетом 16:1. Жребий благосклонен к «горожанам», это факт. Пока МЮ сражался с «Арсеналом» и «Челси» на выезде, их соседи развлекались. В третьем раунде МС снес башню «Ротерхэму» из Чемпионшипа – 7:0, затем была победа над «Бернли» 5:0, а в пятом раунде ребятам Пепа на растерзание был брошен «Ньюпорт Каунти» из четвертого дивизиона. Как итог – победа 4:1, причем за пару минут до конца основного времени «Ман Сити» выигрывал 2:0, но в оставшиеся минуты успел пропустить и забить дважды. Счет открыл Сане, дважды отличился Фоден, а последний гол на счету Рияда Мареза. «Ньюпорт» достойно бился, но соперник был из другой вселенной, да и у вратаря по фамилии Дэй был явно не его день. Кубок Англии – единственный трофей на Туманном Альбионе, который еще не покорялся Хосепу Гвардиоле.

Без сюрпризов

Пятый раунд прошел без неожиданностей. Если в 1/8 финала Кубка Англии еще выступал клуб из четвертого дивизиона и две команды из третьего, а у Чемпионшипа было шесть представителей, то в четвертьфинале сыграют шесть команд АПЛ и два клуба, выступающих этажом ниже, да и те выиграли у равных или более слабых противников. Так, «Суонси» переиграл «Брентфорд», а «Миллуолл» выбил «Уимблдон». Клубы элиты «Уотфорд», «Брайтон», «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас» по примеру «Манчестер Сити» выбили соперников из низших дивизионов, таким образом, после пятого раунда Кубок Англии практически очистился от представителей «трясины».

Жеребьевка четвертьфинала: «Ман Юнайтед» и «Ман Сити» не встретятся