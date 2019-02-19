Пятый раунд Кубка Англии: МЮ отцепил «Челси»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Юношеская Лига УЕФА
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Юношеская Лига УЕФА
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Бавария - - -
23:00 сегодня  Лион -:-  Барселона 4.65 3.75 1.75
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (до 19) (Загреб)Динамо Зб (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (до 19) (Москва)Локомотив М (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (до 19) (Берлин)Герта (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (до 19) (Париж)ПСЖ (до 19) - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (до 19) (Салоники)ПАОК (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (до 19) (Лондон)Тоттенхэм (до 19) - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Монако (до 19)Монако (до 19) - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.55 3.2 2.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.5 3.25 2.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.7 3.7 4.8
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1.77 3.6 4.5
Англия. Лига Один 2018/2019, 9 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.65 3.7 5.2
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.47 4.2 6
Англия. Лига Один 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.1 3.35 3.4
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.45 3.2 2.85
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 3.2 3.45 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 2:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 2.55 2.9 3
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:0 Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.4 4.3 8
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 3:2 Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 1.35 4.6 8.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.35 5 7
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.25 6 9
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:0 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 2.25 3.15 3.15
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 2:0 Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна -:- Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 4:2 Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 3:1 Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:1 Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Павлодар)Иртыш - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1.85 3.7 3.7
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Локомотиви Тб (Тбилиси)Локомотиви Тб - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Тобол (Костанай)Тобол - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб Нымме Калью (Таллин)Нымме Калью - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб КарлскронаКарлскрона - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КартахенаКартахена -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс -:- Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Моджзел (Аль-Маджмаах)Аль-Моджзел -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб ХаерХаер - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха -:- Логотип футбольный клуб НайранНайран - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс -:- Логотип футбольный клуб Полокване СитиПолокване Сити - - -
ГлавнаяБлогиОценочные суждения

Пятый раунд Кубка Англии: МЮ отцепил «Челси»

сегодня, 13:30

МЮ Сульшера выбил из Кубка Англии уже два видных столичных клуба. «Соккер.ру» оценивает пятый раунд старейшего турнира на планете и четвертьфинальные пары.

Каждый раунд – минус топ-клуб

Каждый раунд Кубка Англии после вступления в борьбу за трофей клубов АПЛ забирает грандов. В третьем раунде «слился» «Ливерпуль», подставивший обе щеки под удары «Вулверхэмптона»; четвертый раунд избавил от надежд на победу в турнире клубы Северного Лондона: «Арсенал» уступил МЮ, а «Тоттенхэм» был выбит «Кристал Пэлас»; наконец, в пятом раунде МЮ избавил Кубок Англии еще и от участия «Челси». Таким образом, в игре и в борьбе из «Большой английской шестерки» остаются только «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», так что весьма велика вероятность, что Кубок Англии отправится на «Олд Траффорд» или «Этихад». Последние два года старейший трофей футбольного мира обитал в Лондоне, его завоевывали «Арсенал» и «Челси».

Событие №1: вылет «Челси» от руки «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» поочередно выбил двух предыдущих обладателей Кубка Англии, причем манкунианцы расправились и с «Арсеналом», и с «Челси» в их же логовах. В матче на «Стэмфорд Бридж» МЮ владел мячом всего лишь 33% игрового времени, но при этом был увереннее и острее хозяев. Так подопечные Сульшера попали в створ ворот пять раз, в то время как «синие» лишь дважды побеспокоили Серхио Ромеро, который замещает Давида Де Хеа в кубковых матчах, да и то свое мастерство аргентинский вратарь проявил только в одном эпизоде. Исход встречи был решен в первом тайме, точнее даже сказать, в заключительной трети первого тайма, когда Андер Эррера и Поль Погба забили по голу со второго этажа, причем француз записал на свой счет еще и результативную передачу, а сам отличился за считанные секунды до свистка на перерыв.

«Манчестер Юнайтед» потрясающе сыграл в центре поля, авторы забитых мячей Погба и Эррера при поддержке Матича не давали развернуться Ковачичу, Жоржиньо и Канте, которые получали возможности владеть мячом, но не распоряжаться им по собственному разумению. Это седьмая подряд выездная победа МЮ под руководством Оле-Гуннара Сульшера и достойное извинение перед болельщиками за поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов. Что касается «Челси», то Сарри все ближе к отставке. Трибуны уже вовсю заряжают: «Долой Саррибол». «Синие» владеют мячом, но не знают, что с ним делать, игровые проблемы налицо, при этом Маурицио на этот раз не стал критиковать своих футболистов, даже признался, что ему понравился первый тайм. Может быть, еще не все потеряно? Шансы доработать до конца недели у Сарри все же есть, а это еще два матча и возможность сменить пластинку. 

У «Манчестер Сити» жизнь-малина

Команда Гвардиолы добралась до четвертьфинала Кубка Англии, выиграв три матча с общим счетом 16:1. Жребий благосклонен к «горожанам», это факт. Пока МЮ сражался с «Арсеналом» и «Челси» на выезде, их соседи развлекались. В третьем раунде МС снес башню «Ротерхэму» из Чемпионшипа – 7:0, затем была победа над «Бернли» 5:0, а в пятом раунде ребятам Пепа на растерзание был брошен «Ньюпорт Каунти» из четвертого дивизиона. Как итог – победа 4:1, причем за пару минут до конца основного времени «Ман Сити» выигрывал 2:0, но в оставшиеся минуты успел пропустить и забить дважды. Счет открыл Сане, дважды отличился Фоден, а последний гол на счету Рияда Мареза. «Ньюпорт» достойно бился, но соперник был из другой вселенной, да и у вратаря по фамилии Дэй был явно не его день. Кубок Англии – единственный трофей на Туманном Альбионе, который еще не покорялся Хосепу Гвардиоле.

Без сюрпризов

Пятый раунд прошел без неожиданностей. Если в 1/8 финала Кубка Англии еще выступал клуб из четвертого дивизиона и две команды из третьего, а у Чемпионшипа было шесть представителей, то в четвертьфинале сыграют шесть команд АПЛ и два клуба, выступающих этажом ниже, да и те выиграли у равных или более слабых противников. Так, «Суонси» переиграл «Брентфорд», а «Миллуолл» выбил «Уимблдон». Клубы элиты «Уотфорд», «Брайтон», «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас» по примеру «Манчестер Сити» выбили соперников из низших дивизионов, таким образом, после пятого раунда Кубок Англии практически очистился от представителей «трясины». 

Жеребьевка четвертьфинала: «Ман Юнайтед» и «Ман Сити» не встретятся

Манкунианские клубы не встретятся в ближайшем раунде Кубка Англии, это главное событие жеребьевки. «Манчестер Сити» опять повезло со жребием: «горожане» встретятся с середняком Чемпионшипа «Суонси», в то время как МЮ ждет очередное испытание – игра против крепкого представителя АПЛ «Вулверхэмптона», который выбил из Кубка Англии «Ливерпуль» и идет седьмым в таблице Премьер-Лиги. «Миллуолл» достался «Брайтону», а «Уотфорд» сыграет с «Кристал Пэлас» - еще одна пара, в которой только представители элиты. Полуфиналисты Кубка Англии определятся уже в марте. Кому вы желаете победы? Хотите ли, чтобы МЮ и МС сошлись в финальном матче или вы симпатизируете кому угодно, но не грандам? 

Поделиться
Другие материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» - смертоносный броненосец
Сегодня, 01:33Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии7
Постоянные поражения спасут «Реал»
17 февраляВадим Багров в блоге Командный духКомментарии16
Задача на весну: не соответствовать уровню «Спартака»
17 февраляСтанислав Горин в блоге "Спартаком" единымКомментарии46
VAR для «Реала» и бенефис Черышева. Топ-10 событий евронедели
15 февраляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии10
Витсель ошибся. АПЛ сейчас не только о хайпе
14 февраляСтанислав Горин в блоге Командный духКомментарии20
У «Аякса» отобрали гол. История VAR в ЛЧ открыта!
14 февраляСтанислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии66
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Фрэнсис
   426 / 829
сегодня в 14:16
У МС все же другой стадион.
Исправили. Спасибо
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   84 / 829
сегодня в 14:15
Сарри оказался таким же физруком, как Сколари
Фрэнсис
Фрэнсис
   779 / 829
сегодня в 14:10
У МС все же другой стадион.
Roger Young
Roger Young
   397 / 829
сегодня в 13:25
Надеюсь в полуфинал пройдут Миллуол и Уотфорд, а там между собой разыграют путевку в финал

Желаю удачи "львам" и "шершням"
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100