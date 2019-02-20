Регламент Лиги Гаушо

20 февраля 2019, 16:31

Число участников: 12

Чемпионский плей-офф с 1/4 финала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 места

Вылет из Лиги: 11 и 12 места

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

- количество побед

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях);

- по наименьшему числу красных карточек;

- по наименьшему числу желтых карточек;

- жеребьевка.