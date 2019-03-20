Единственный путь к сборной без легионеров

вчера, 19:00

Двоих бразильцев вызвали, двое могут в любой момент приехать. «Соккер.ру» называет одну из важных причин, почему так произошло.

Много легионеров в сборной - признание поражения. Мутко страховался перед ЧМ -18 от опалы повальной натурализацией. Работающей системы воспитания футбольных кадров нет. Не смогли построить, имея время и деньги. В результате недооценка местных стала нормой. Не принято хвалить, даже стыдно.

Дзюба - футболист? Быть не может! А осенью сами видели, с какой радостью ветераны футбола и различные эксперты распинали «Монако» и Головина. Но зачем? Сейчас вот футболисты поколения Евро-2008 по очереди наступают на идею с бразильцами в сборной. И на второй план отходит оценка тех, кто есть.

Ребят из-за океана легко может быть четверо. К Гильерме и Фернандесу позволено законом вызвать Ари и Жоаозиньо. И, конечно, такое количество получивших паспорта иностранцев не радует, ведь указывает на провал в подготовке своих. Вот только как молодых местных мотивируют на подвиги? Примерно так, как легенда «Спартака» Гаврилов:

Миранчуки? Середнячки эти братья. Кто из наших играет сейчас в Европе в приличной команде? Головин? На вторых ролях. Черышев – тоже.

«Середнячок» – не приговор

Мастера прячутся и в ординарных людях, работающих над собой. Да и что такое средний рост, средний уровень, средняя школа? Речь часто о том, чего много. А сколько в российском футболе молодых атакующих полузащитников уровня Миранчуков? Мало. Пару человек на большую страну.

И что плохого в «середнячках», если им 22-23 года? Никаких сравнений с братьями или Головиным, но для примера вспомним одну историю успеха среднего на первый и второй взгляды футболиста. Он дебютировал за сборную поздновато, в 22 года. В 23 играл за 16 команду своей лиги. Шестнадцатую! Забил всего 6 мячей в чемпионате, не герой сезона.

Для многих в 1995 году был классическим «середнячком». Отличался диким нравом, чередовал прекрасные матчи с мертвыми, и вторых было куда больше. На Евро-1996 сыграл так, что получил всего 1 балл в опросе на «Золотой мяч». У победившего Заммера было 144 пункта. Выше нашего героя расположились и болгары, и турки, и чехи, и кто угодно.

А ведь речь о Зинедине Зидане! Миранчуки не пойдут по его великому пути, ведь у каждого свой потолок. Но смысл у этой отсылки другой: после 23-24 лет футболисты могут рвануть и прыгнуть намного выше, чем от них ждали. Но в талантливых важно верить.

Братья сильнее, чем считается

Не нравится, как братья играют центральные матчи. Не стоит всему учиться у Озила. Но брат Алексей непрост. Например, в 2015 году в рамках рекламной кампании Месси выбрал «10 самых перспективных молодых футболистов мира». В списке был Алексей, и Миранчук один из немногих, кто за четыре года не потерялся.

Таланты не раскрываются, и это норма. Жереми Бога, Джеймс Уилсон, Гуази Зардес, Хири Шелтон или Кенеди не развились до уровня сборных. Напарник Головина – Маркуш Лопеш, Максвелл Корне из «Лиона» или Тимо Вернер чувствуют себя лучше. Но из десятки, выбранной Месси, только Миранчук и Вернер точно игроки для ЛЧ .

А сейчас брат Антон не хуже, чем брат Алексей, и даже результативнее. И оба «дети лимита» со всеми вытекающими. Но правильно ли всегда винить в футбольном провале 20-летних, если глобально в ответе взрослые дяди? Вспомните себя в том юном возрасте.

Были умными, взрослыми, просчитывали на три шага вперед? А миллионы были, чтобы внимание отвлекать? Надо менять общий подход. Например, Глушенков, воспитанный в «Чертаново», повел себя спокойно и склонил старого волка Жиркова к извинениям после некрасивого поведения. Важный момент, показывает наличие мозгов в 19 лет!

Будут взрослые реакции - будут нормальные футболисты. После выпуска поколения Аршавина наступили времена, когда футбольные школы забросили, а теперь возобновляют с боями, ведь приходится догонять ушедший в отрыв мир. Но трудовая этика появится, а недооценка Головина или Миранчуков «по умолчанию» несправедлива.

Успех игрока – заслуга команды

Конкретно Миранчуков, Головина или, например, Чалова ругать странно. Это редкие российские футболисты, которые не боятся мяча. Могут решить главную проблему сборной – отсутствие комбинаций. Но им важен подходящий тренер и команда. Бернарду Силва, будучи россиянином при лимите, в «Спартаке» мог загубить карьеру.

У Зинченко в «Зените» не получилось бы прибавить так, как у Гвардиолы. А Уокер, если бы 10 лет отдал «Спартаку», имел прозвище Навесов. Так что Головин верно сделал, что уехал и ищет себя. Не повезло с неожиданным нырком «Монако» на дно, но Александру всего 22 года, он учится футболу у Фалькао и Сеска.

Не слушайте бывших российских футболистов, если из них не выросли тренеры уровня хотя бы сборной ДР Конго, когда оценивают молодых коллег. Легенды не обязательно разбираются в футболе как тренеры. Марадона близок к нулю как педагог или эксперт, да и Пеле не лучше. Слушайте успешных главных тренеров.

Симеоне – напомним, самый высокооплачиваемый специалист мира в профессии, которому только жуки Рамос и Роналду пожить в окружении кубков чемпионов не дали, высоко оценил «середнячков»:

Братья Миранчуки играют прекрасно. Мне очень нравятся. У них хорошее телосложение и видение поля.

Бердыев хвалил Чалова, Моуриньо – Головина. «Ювентус» действительно интересовался Александром, но «Монако» заплатил больше. И только о системе Гаврилов верно сказал – не готовы воспитывать великих игроков. Сразу сажают на денежную иглу, фиксация на роскоши, а не футболе. Авто у братьев не по статусу, а вот Роналду первую машину – «Audi S3», купил уже в МЮ .

Впрочем, проблема Миранчуков, за воспитанием которых следит внимательная мама, не в богатстве. Чтобы расти, нужно играть против лучших команд не восемь раз в год. Но это общая беда почти всех в сборной, кроме пережившего много травм Черышева и смелого мальца Головина. Класса РПЛ маловато для прогресса, а своего Гвардиолы не видно.

Пора верить в российских игроков

В сборной России столько иностранцев, поскольку те, кто должен верить в молодых российских ребят, настроились скептически. Речь здесь уже не о фанатах или бывших игроках, а о тренерах, футбольных чиновниках и тех, кто контролирует выделенные на спорт деньги. Это они махнули рукой!

Лимит - игра в якобы патриотизм. Чтобы агенты и те, с кем они делятся, богатели. Никакой искренности в подходе нет, а конкуренцию убили. Но если на горизонте появляется реально одаренный мальчишка – не как Мбаппе, намного скромнее, зато с хорошими данными, его почему-то принято уничтожать морально. Какой смысл?

Неверие в российских игроков сродни отношению плохих богатых родителей к детям. Думают, что можно «откупиться» - забросить ребенка, но озолотить. С футболистами та же проблема, но виноваты в таком случае взрослые. Не только деньги определяют прогресс в футболе. Но и грамотность наставников, и отношение, и дисциплина.

Нормальные в России молодые футболисты, но с ними нужно каждый день работать. Без усилия Эме Жаке и Марчелло Липпи не было бы великого Зинедина. Не все феноменально одаренные, и даже гениям нужно время. Роналду в 21 год забил в АПЛ 9 мячей за сезон, через два года - 31. Это футбол, тут побеждает тот, кто прогрессирует.

Обзывая российских игроков, от них не добьешься успехов. Критиковать надо за дело. Но многие экс-игроки скептически настроены к молодежи банально потому, что те в двадцать лет миллионеры, а сами легенды в роскошь нырнуть не смогли. Тут скорее зависть, чем адекватная оценка. Зато бывшие футболисты формируют стереотипы, которым верят.

Не путайте два смежных поколения

Дзюба, Смолов, Мамаев, Дзагоев и Кокорин – одна история, нередко печальная. Миранчуки, Чалов, Головин или Ахметов – другая, пока нерассказанная. Но в сборной России бразильцы или столетний Юрий Валентинович, поскольку почти все махнули рукой на молодых российских игроков. А они появляются быстрее, чем новые бразильцы.

Единственный шанс в будущем отказаться от легионеров – планомерно выводить свою молодежь на пик формы. Может, даже отправляя на учебу в топ-5, как делают бельгийцы. Но не стоит создавать стереотипы, что все бездари. Терпение в футболе важно. Чалов, братья Миранчуки и Головин с запасом для роста. Все у них получится, ведь сборная России является аутсайдером только против Бельгии.

С Кипром, Казахстаном и Шотландией расклад другой. А отдельных молодых игроков лучше оценивайте на дистанции с прицелом на будущее, как Липпи оценивал Зидана. Марчелло взял парня из 16-й команды Лиги 1, которому было 24 года в момент перехода в «Ювентус». Зидан был физически квелым, но его в Турине так тренировали, что рвало после каждого занятия.

Выковали легенду за два года! Относились жестко, но по-человечески, ведь у всех свои слабости. Например, вчера другой чемпиона мира Погба на базе сборной Франции встретил друга Гризманна. Знаете, что первое сказал? «Я теперь понял, почему ты такой уставший», - отсылка к маленькому ребенку. У футболистов тоже бывает недосып, плохое настроение, ругаются с женами, не идет игра.

Очень важен подход! Французы в лице Дешама из того самого «Ювентуса» с Зиданом это понимают – получили два финала. А если сразу убивать мотивацию, то ничего не выйдет. Чтобы у сборной были успешные россияне на поле, а не иностранцы, нужно им доверять. Но за доверие надо платить. И прекрасно, если Миранчуки, Головин и компания прочитают оценки футбольных ветеранов, и ответят им на поле.

Но если самого Зидана пришлось долго учить работать в атмосфере с пониженным уровнем кислорода на самой вершине, как собираетесь добиться успеха, не поддерживая тех, кто не так одарен природой, как Зинедин? В распоряжении сборной появляются добротные ребята, которым 20-23 года. Впереди вся карьера, но ее успешность зависит от подготовки, за которую в ответе не только игроки. Ругая российских футболистов, полезно об этом не забывать.