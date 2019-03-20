Единственный путь к сборной без легионеров

Двоих бразильцев вызвали, двое могут в любой момент приехать. «Соккер.ру» называет одну из важных причин, почему так произошло.
Много легионеров в сборной - признание поражения. Мутко страховался перед ЧМ-18 от опалы повальной натурализацией. Работающей системы воспитания футбольных кадров нет. Не смогли построить, имея время и деньги. В результате недооценка местных стала нормой. Не принято хвалить, даже стыдно.
Дзюба - футболист? Быть не может! А осенью сами видели, с какой радостью ветераны футбола и различные эксперты распинали «Монако» и Головина. Но зачем? Сейчас вот футболисты поколения Евро-2008 по очереди наступают на идею с бразильцами в сборной. И на второй план отходит оценка тех, кто есть.
Ребят из-за океана легко может быть четверо. К Гильерме и Фернандесу позволено законом вызвать Ари и Жоаозиньо. И, конечно, такое количество получивших паспорта иностранцев не радует, ведь указывает на провал в подготовке своих. Вот только как молодых местных мотивируют на подвиги? Примерно так, как легенда «Спартака» Гаврилов:
Миранчуки? Середнячки эти братья. Кто из наших играет сейчас в Европе в приличной команде? Головин? На вторых ролях. Черышев – тоже.
«Середнячок» – не приговор
Мастера прячутся и в ординарных людях, работающих над собой. Да и что такое средний рост, средний уровень, средняя школа? Речь часто о том, чего много. А сколько в российском футболе молодых атакующих полузащитников уровня Миранчуков? Мало. Пару человек на большую страну.
И что плохого в «середнячках», если им 22-23 года? Никаких сравнений с братьями или Головиным, но для примера вспомним одну историю успеха среднего на первый и второй взгляды футболиста. Он дебютировал за сборную поздновато, в 22 года. В 23 играл за 16 команду своей лиги. Шестнадцатую! Забил всего 6 мячей в чемпионате, не герой сезона.
Для многих в 1995 году был классическим «середнячком». Отличался диким нравом, чередовал прекрасные матчи с мертвыми, и вторых было куда больше. На Евро-1996 сыграл так, что получил всего 1 балл в опросе на «Золотой мяч». У победившего Заммера было 144 пункта. Выше нашего героя расположились и болгары, и турки, и чехи, и кто угодно.
А ведь речь о Зинедине Зидане! Миранчуки не пойдут по его великому пути, ведь у каждого свой потолок. Но смысл у этой отсылки другой: после 23-24 лет футболисты могут рвануть и прыгнуть намного выше, чем от них ждали. Но в талантливых важно верить.
Братья сильнее, чем считается
Не нравится, как братья играют центральные матчи. Не стоит всему учиться у Озила. Но брат Алексей непрост. Например, в 2015 году в рамках рекламной кампании Месси выбрал «10 самых перспективных молодых футболистов мира». В списке был Алексей, и Миранчук один из немногих, кто за четыре года не потерялся.
Таланты не раскрываются, и это норма. Жереми Бога, Джеймс Уилсон, Гуази Зардес, Хири Шелтон или Кенеди не развились до уровня сборных. Напарник Головина – Маркуш Лопеш, Максвелл Корне из «Лиона» или Тимо Вернер чувствуют себя лучше. Но из десятки, выбранной Месси, только Миранчук и Вернер точно игроки для ЛЧ.
А сейчас брат Антон не хуже, чем брат Алексей, и даже результативнее. И оба «дети лимита» со всеми вытекающими. Но правильно ли всегда винить в футбольном провале 20-летних, если глобально в ответе взрослые дяди? Вспомните себя в том юном возрасте.
Были умными, взрослыми, просчитывали на три шага вперед? А миллионы были, чтобы внимание отвлекать? Надо менять общий подход. Например, Глушенков, воспитанный в «Чертаново», повел себя спокойно и склонил старого волка Жиркова к извинениям после некрасивого поведения. Важный момент, показывает наличие мозгов в 19 лет!
Будут взрослые реакции - будут нормальные футболисты. После выпуска поколения Аршавина наступили времена, когда футбольные школы забросили, а теперь возобновляют с боями, ведь приходится догонять ушедший в отрыв мир. Но трудовая этика появится, а недооценка Головина или Миранчуков «по умолчанию» несправедлива.
Успех игрока – заслуга команды
Конкретно Миранчуков, Головина или, например, Чалова ругать странно. Это редкие российские футболисты, которые не боятся мяча. Могут решить главную проблему сборной – отсутствие комбинаций. Но им важен подходящий тренер и команда. Бернарду Силва, будучи россиянином при лимите, в «Спартаке» мог загубить карьеру.
У Зинченко в «Зените» не получилось бы прибавить так, как у Гвардиолы. А Уокер, если бы 10 лет отдал «Спартаку», имел прозвище Навесов. Так что Головин верно сделал, что уехал и ищет себя. Не повезло с неожиданным нырком «Монако» на дно, но Александру всего 22 года, он учится футболу у Фалькао и Сеска.
Не слушайте бывших российских футболистов, если из них не выросли тренеры уровня хотя бы сборной ДР Конго, когда оценивают молодых коллег. Легенды не обязательно разбираются в футболе как тренеры. Марадона близок к нулю как педагог или эксперт, да и Пеле не лучше. Слушайте успешных главных тренеров.
Симеоне – напомним, самый высокооплачиваемый специалист мира в профессии, которому только жуки Рамос и Роналду пожить в окружении кубков чемпионов не дали, высоко оценил «середнячков»:
Братья Миранчуки играют прекрасно. Мне очень нравятся. У них хорошее телосложение и видение поля.
Бердыев хвалил Чалова, Моуриньо – Головина. «Ювентус» действительно интересовался Александром, но «Монако» заплатил больше. И только о системе Гаврилов верно сказал – не готовы воспитывать великих игроков. Сразу сажают на денежную иглу, фиксация на роскоши, а не футболе. Авто у братьев не по статусу, а вот Роналду первую машину – «Audi S3», купил уже в МЮ.
Впрочем, проблема Миранчуков, за воспитанием которых следит внимательная мама, не в богатстве. Чтобы расти, нужно играть против лучших команд не восемь раз в год. Но это общая беда почти всех в сборной, кроме пережившего много травм Черышева и смелого мальца Головина. Класса РПЛ маловато для прогресса, а своего Гвардиолы не видно.
Пора верить в российских игроков
В сборной России столько иностранцев, поскольку те, кто должен верить в молодых российских ребят, настроились скептически. Речь здесь уже не о фанатах или бывших игроках, а о тренерах, футбольных чиновниках и тех, кто контролирует выделенные на спорт деньги. Это они махнули рукой!
Лимит - игра в якобы патриотизм. Чтобы агенты и те, с кем они делятся, богатели. Никакой искренности в подходе нет, а конкуренцию убили. Но если на горизонте появляется реально одаренный мальчишка – не как Мбаппе, намного скромнее, зато с хорошими данными, его почему-то принято уничтожать морально. Какой смысл?
Неверие в российских игроков сродни отношению плохих богатых родителей к детям. Думают, что можно «откупиться» - забросить ребенка, но озолотить. С футболистами та же проблема, но виноваты в таком случае взрослые. Не только деньги определяют прогресс в футболе. Но и грамотность наставников, и отношение, и дисциплина.
Нормальные в России молодые футболисты, но с ними нужно каждый день работать. Без усилия Эме Жаке и Марчелло Липпи не было бы великого Зинедина. Не все феноменально одаренные, и даже гениям нужно время. Роналду в 21 год забил в АПЛ 9 мячей за сезон, через два года - 31. Это футбол, тут побеждает тот, кто прогрессирует.
Обзывая российских игроков, от них не добьешься успехов. Критиковать надо за дело. Но многие экс-игроки скептически настроены к молодежи банально потому, что те в двадцать лет миллионеры, а сами легенды в роскошь нырнуть не смогли. Тут скорее зависть, чем адекватная оценка. Зато бывшие футболисты формируют стереотипы, которым верят.
Не путайте два смежных поколения
Дзюба, Смолов, Мамаев, Дзагоев и Кокорин – одна история, нередко печальная. Миранчуки, Чалов, Головин или Ахметов – другая, пока нерассказанная. Но в сборной России бразильцы или столетний Юрий Валентинович, поскольку почти все махнули рукой на молодых российских игроков. А они появляются быстрее, чем новые бразильцы.
Единственный шанс в будущем отказаться от легионеров – планомерно выводить свою молодежь на пик формы. Может, даже отправляя на учебу в топ-5, как делают бельгийцы. Но не стоит создавать стереотипы, что все бездари. Терпение в футболе важно. Чалов, братья Миранчуки и Головин с запасом для роста. Все у них получится, ведь сборная России является аутсайдером только против Бельгии.
С Кипром, Казахстаном и Шотландией расклад другой. А отдельных молодых игроков лучше оценивайте на дистанции с прицелом на будущее, как Липпи оценивал Зидана. Марчелло взял парня из 16-й команды Лиги 1, которому было 24 года в момент перехода в «Ювентус». Зидан был физически квелым, но его в Турине так тренировали, что рвало после каждого занятия.
Выковали легенду за два года! Относились жестко, но по-человечески, ведь у всех свои слабости. Например, вчера другой чемпиона мира Погба на базе сборной Франции встретил друга Гризманна. Знаете, что первое сказал? «Я теперь понял, почему ты такой уставший», - отсылка к маленькому ребенку. У футболистов тоже бывает недосып, плохое настроение, ругаются с женами, не идет игра.
Очень важен подход! Французы в лице Дешама из того самого «Ювентуса» с Зиданом это понимают – получили два финала. А если сразу убивать мотивацию, то ничего не выйдет. Чтобы у сборной были успешные россияне на поле, а не иностранцы, нужно им доверять. Но за доверие надо платить. И прекрасно, если Миранчуки, Головин и компания прочитают оценки футбольных ветеранов, и ответят им на поле.
Но если самого Зидана пришлось долго учить работать в атмосфере с пониженным уровнем кислорода на самой вершине, как собираетесь добиться успеха, не поддерживая тех, кто не так одарен природой, как Зинедин? В распоряжении сборной появляются добротные ребята, которым 20-23 года. Впереди вся карьера, но ее успешность зависит от подготовки, за которую в ответе не только игроки. Ругая российских футболистов, полезно об этом не забывать.
Ты мне не пиши в интересах только игрока своего клуба, не будь как ты любишь выражаться спартачём, вот это не модно.
А то, что нам повезло с Фернандесом я всегда говорил, он кстати был лучшим на чемпионате мира на своей позиции.
Ты мне не пиши в интересах только игрока своего клуба, не будь как ты любишь выражаться спартачём, вот это не модно.
А то, что нам повезло с Фернандесом я всегда говорил, он кстати был лучшим на чемпионате мира на своей позиции.
Бразилия выигрывает чемпионаты мира всегда , когда ей не лень и когда она серьёзно отнесётся к соперникам и к первенству.
Для остальных чемпионство обычно предваряется небывалыми усилиями предыдущих поколении, досадными случайностями , трагическими ошибками.
В 78 ом году Талантливая Франция уже заявила о себе , уже играл Платини , но несмотря на красивую игру сильные соперники не дали ей даже выйти из группы. В 82 ом Франция уже блистала вовсю и была достаточно сильна, но проиграла трагический полуфинал закалённой в боях Германии. И только в 84 Платини, Фернандес, Тигана, Жиресс конвертировали талант Франции в европейское золото. А мировое чемпионство принесло Франции уже следующее поколение футболистов с Зиданом во главе.
С тех пор Франция прочнов элите мирового футбола и является фаворитом любых соревновании.
В 78 же в Италии уже блистали Бетегга и Росси , итальянцы выиграли все три матча в группе в том числе у Аргентины, но тогда им досталось только четвёртое место. Зато в 82 сумасшедшую и закалённую Италию уже невозможно было удержать , она ураганом пронеслась по соперникам, обыграла подряд Аргентину и Бразилию и не заметила в финале могучую Германию. С тех пор неучастие Италии в финальной части-просто досадная случайность.
Германия была всегда, по крайней мере с 1954 года.
Возможно Германия найбольшее количество раз сыграла в финалах. В 74 победила , играла в финалах 82 и 86, в 90 ом опять победа, в 2002 ом –финал, в 2014 победа и т.
В 82 году у Аргентины уже играл Марадона, но у Бразилии Теле Сантаны « было 10 таких Марадон» , а итальянцам хватило одного Джентилле, который показал молодому Диего «футбол –не балет» в исполнении железной Италии и путь к чемпионству Марадоны в 82 ом закончился слезами и красной карточкой в матче с Бразилией. Эти схватки закалили вице-короля футбола и в 86 Диего Марадону уже было не удержать и Аргентина –victor !
Поколение голландцев во главе с Круиффом было чемпионами 70 ых годов по игре, но досадные осечки и крепкие хозяева финалов не дали Голландии стать чемпионами и них в активе только три серебра чемпионатов 74, 78 ит 2010. Правда есть блитстательная победа поколения Гуллита и Ван-Бастена на Евро 88.
Не случайными были две мировые бронзы подряд сборной Польши, в 74 и 78 ом годах.
Локальный успех Дании в 92 ом году был подготовлен блистательным датским динамитом 80 ых годов.
А доминация Испании в нашу эпоху имеет фундаментом силу и многолетнее превосходство клубного футбола на европейской арене.
Внезапных чемпионств не бывает , недостаточно даже чисто футбольного превосходства, путь к золоту труден, тернист, полон препятствии и трагических случайностей.
Бразилия выигрывает чемпионаты мира всегда , когда ей не лень и когда она серьёзно отнесётся к соперникам и к первенству.
Для остальных чемпионство обычно предваряется небывалыми усилиями предыдущих поколении, досадными случайностями , трагическими ошибками.
В 78 ом году Талантливая Франция уже заявила о себе , уже играл Платини , но несмотря на красивую игру сильные соперники не дали ей даже выйти из группы. В 82 ом Франция уже блистала вовсю и была достаточно сильна, но проиграла трагический полуфинал закалённой в боях Германии. И только в 84 Платини, Фернандес, Тигана, Жиресс конвертировали талант Франции в европейское золото. А мировое чемпионство принесло Франции уже следующее поколение футболистов с Зиданом во главе.
С тех пор Франция прочнов элите мирового футбола и является фаворитом любых соревновании.
В 78 же в Италии уже блистали Бетегга и Росси , итальянцы выиграли все три матча в группе в том числе у Аргентины, но тогда им досталось только четвёртое место. Зато в 82 сумасшедшую и закалённую Италию уже невозможно было удержать , она ураганом пронеслась по соперникам, обыграла подряд Аргентину и Бразилию и не заметила в финале могучую Германию. С тех пор неучастие Италии в финальной части-просто досадная случайность.
Германия была всегда, по крайней мере с 1954 года.
Возможно Германия найбольшее количество раз сыграла в финалах. В 74 победила , играла в финалах 82 и 86, в 90 ом опять победа, в 2002 ом –финал, в 2014 победа и т.
В 82 году у Аргентины уже играл Марадона, но у Бразилии Теле Сантаны « было 10 таких Марадон» , а итальянцам хватило одного Джентилле, который показал молодому Диего «футбол –не балет» в исполнении железной Италии и путь к чемпионству Марадоны в 82 ом закончился слезами и красной карточкой в матче с Бразилией. Эти схватки закалили вице-короля футбола и в 86 Диего Марадону уже было не удержать и Аргентина –victor !
Поколение голландцев во главе с Круиффом было чемпионами 70 ых годов по игре, но досадные осечки и крепкие хозяева финалов не дали Голландии стать чемпионами и них в активе только три серебра чемпионатов 74, 78 ит 2010. Правда есть блитстательная победа поколения Гуллита и Ван-Бастена на Евро 88.
Не случайными были две мировые бронзы подряд сборной Польши, в 74 и 78 ом годах.
Локальный успех Дании в 92 ом году был подготовлен блистательным датским динамитом 80 ых годов.
А доминация Испании в нашу эпоху имеет фундаментом силу и многолетнее превосходство клубного футбола на европейской арене.
Внезапных чемпионств не бывает , недостаточно даже чисто футбольного превосходства, путь к золоту труден, тернист, полон препятствии и трагических случайностей.
Гиля посильнее будет Селихова, но тем не менее я ранее писал, что его вызов в сборную не однозначен. У нас всегда были хорошие вратари и вызов легионера не нужен.
Ари к твоему сведению уже играл в двух матчах за сборную в том году, а это уже значит, что он рассматривается тренером как игрок сборной. Да и Жоаозиньо в числе потенциальных кандидатов, о чём кстати Черчесов говорил уже. Конкретно он сказал, что знает его и следит за ним.
Вопрос в другом, если нам и нужны легионеры, то только высокого качества.
В следующий раз пиши мне только когда точно знаешь тему, а то написал от балды в защиту своего, а про других не знаешь.
Гиля посильнее будет Селихова, но тем не менее я ранее писал, что его вызов в сборную не однозначен. У нас всегда были хорошие вратари и вызов легионера не нужен.
Ари к твоему сведению уже играл в двух матчах за сборную в том году, а это уже значит, что он рассматривается тренером как игрок сборной. Да и Жоаозиньо в числе потенциальных кандидатов, о чём кстати Черчесов говорил уже. Конкретно он сказал, что знает его и следит за ним.
Вопрос в другом, если нам и нужны легионеры, то только высокого качества.
В следующий раз пиши мне только когда точно знаешь тему, а то написал от балды в защиту своего, а про других не знаешь.
Пустое это всё...)))
Пустое это всё...)))
А игроки-пупсики, ростовы, рубины как якорь тянут команду на дно.
И тренером надо Семака или Гончаренко
А игроки-пупсики, ростовы, рубины как якорь тянут команду на дно.
И тренером надо Семака или Гончаренко
Пиар? Похоже да, Посмотрим завтра, удачи им и сборной.
Пиар? Похоже да, Посмотрим завтра, удачи им и сборной.