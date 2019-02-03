Защита «Манчестер Сити». Идеальная и ужасная

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:05 Матч завершен  Лестер Сити 0:1  Ман Юнайтед 13 5.1 1.28
19:30 Матч завершен  Манчестер Сити 3:1  Арсенал - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Вильярреал 2:2  Эспаньол 1.85 3.6 4.2
18:15 Матч завершен  Бетис 1:0  Атлетико М - - -
20:30 Закончился первый тайм  Эйбар 1:0  Жирона 1.67 3.97 4.85
22:45 сегодня  Реал -:-  Алавес 1.24 6.4 11
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  СПАЛ 0:0  Торино 3.35 1.7 6.2
17:00 Матч завершен  Дженоа 1:1  Сассуоло 2.9 2.4 3.4
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:1  Фиорентина 4.3 2.3 2.6
20:00 Идет второй тайм, 62’  Интер 0:1  Болонья 1.4 4.4 8.8
22:30 сегодня  Рома -:-  Милан 2.2 3.4 3.25
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Аугсбург 3:0  Майнц 1.48 4.15 7.5
20:00 67’  Штутгарт 0:1  Фрайбург 2.25 3.3 3.2
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Ним 1:1  Монпелье 1.4 3.85 12.5
19:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Страсбур 1.9 3.55 4.05
23:00 сегодня  Лион -:-  ПСЖ 3.8 3.95 1.85
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1.25 4.9 16
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 1:0 Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 1.9 3.5 3.4
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 1:1 Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 3.2 1.63 6.4
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина 0:1 Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 0:1 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 9.5 3.9 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 0:2 Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 11.5 5.1 1.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 1:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.9 3.1 4.6
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 0:0 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 2.25 2.95 3.55
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 0:0 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 2.07 3.05 3.7
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ -:- Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 2.2 3.1 3.4
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс -:- Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.27 5.1 10
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 1:1 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2.65 2.7 3.05
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло -:- Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 1:1 Логотип футбольный клуб ГентГент 2 2.45 6.5
20:00 64’ Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1:1 Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.08 3.3 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.98 3.45 3.45
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина 1.4 4.9 6.3
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2.7 3.45 2.4
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 0:0 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 4.05 1.75 3.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 11.5 5.5 1.22
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 5.2 3.6 1.65
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 3:0 Логотип футбольный клуб БохумБохум 3.05 2.7 2.7
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2:0 Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 1.55 4.5 5
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2:0 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 1.22 4.9 17
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.4 4.5 6.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 1:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 2:0 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 0:0 Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 3.4 1.55 7.2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 13 4.3 1.3
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 0:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 8.5 1.27 5.7
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 0:1 Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 9 1.17 8.5
20:00 65’ Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 0:0 Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.62 3.4 6
20:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 0:1 Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2.5 2.75 3.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 69’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 1:1 Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.1 3.15 3.4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.37 4.5 7.8
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.4 2.72 3.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 2:1 Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.35 4.2 10.5
20:00 70’ Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 0:0 Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 1.87 3.2 4.5
20:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.9 2.7 2.7
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3:0 Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1.95 2.5 6.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1:1 Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2.55 2.3 4.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.4 3 3.05
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис 0:2 Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 0:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3.4 2.35 2.75
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 1:1 Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 7.9 4.1 1.4
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1:2 Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:2 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 1:0 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп 1:1 Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
04:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:2 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
20:00 61’ Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
20:00 62’ Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:0 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:0 Логотип футбольный клуб БетлехемБетлехем - - -
12:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция 0:0 Логотип футбольный клуб Грыф ВейхеровоГрыф Вейхерово - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:0 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль 5:1 Логотип футбольный клуб СотраСотра - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:2 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1:1 Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2:2 Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 1:2 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:2 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 3:1 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 0:2 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 1:2 Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш 0:1 Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 2.45 2.55 3.55
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 0:2 Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 2:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1.4 4.2 7.8
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 2:1 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 2:0 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
06:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана 2:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
21:00 22’ Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 2:1 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 21 1.25 4.7
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 4:3 Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 23 4.5 1.25
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 5:0 Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.12 8.5 18
18:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 2:0 Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.75 2.3 3.65
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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Защита «Манчестер Сити». Идеальная и ужасная

сегодня, 12:35

Ван Гал говорит, что оборона у Гвардиолы ужасная, а любители статистики обзывают эффективной. «Соккер.ру» выясняет, кто прав?

Луи ван Гал в начале 2019 года назвал слабостью «Манчестер Сити» тренера Гвардиолу, и объяснил экспертное заключение:

Его команды всегда играют на атаку. В момент, когда нужно перейти в борону, они выглядят ужасно.

Мнение от человека с победами в ЛЧ, Кубке УЕФА, чемпионствами и кубками в Голландии, Германии и Испании. А также бронзой ЧМ-2014 с Нидерландами. Сыграли в три центральных и заразили тактикой на пару лет пол-Европы.

Опытный ван Гал, хотя и вредина, не говорил, что Гвардиола плохой тренер. А лишь подчеркивал то, что сам Хосеп подтвердил еще в 2016 году, когда его МС влетел «Лестеру» 2:4. Каталонец помешан на атаке и доминировании:

Я не тренер по отбору мяча, поэтому не тренирую этот компонент. Я лишь хочу, чтобы моя команда хорошо играла, забивала мячи и чаще действовала у штрафной соперника.

Конечно, Хосеп обобщил. Тренер, который ругал Менди за то, что Бенжамен неправильно ставит опорную ногу при отборе, обращает внимание на защитные нюансы. Тренируют все фазы игры. Но Гвардиолу могли обманывать общие цифры.

«Барселона» как-то пропустила 21 раз в Ла Лиге. У «Баварии» было 17 ошибок в последней Бундеслиге с Хосепом. «Сити» допустил всего 27 голов в прошлом чемпионском сезоне. На мяч меньше, чем «автобус» Моуриньо. А в этом совершили лишь 19 результативных ляпов в АПЛ.

По xGA – суммарной опасности шансов противников, «горожане» чуть выше «Ливерпуля». Но «красные» пропускают еще реже и выше в таблице. Повторяется первый сезон Хосепа в Англии? Чемпион «Челси» тогда оторвался от МС на 15 пунктов, и хотя теперь «горожане» пропускают реже, дело не в количестве голов.

Вспомните, как именно соперники забивают Эдерсону. Рондон на днях при голе опередил своего же напарника. Форварда не остановили три защитника вокруг, а в положение вне игры Саломону помешал попасть неудачно расположившийся игрок «Сити» вдали от эпизода на правом фланге.

А победный мяч «сорок» - пенальти, привез Фернандиньо. Решил, что развернуться в штрафной к своим воротам – отличная идея. Оба раза тактические построения «Сити» напоминали игру паникующего аутсайдера, а не лидера. И у «Ньюкасла» за матч 2 точных удара – 2 гола.

После гола от Фирмино у «горожан» было 6 подряд «сухарей», и разница 28:0 многих обманула. Но как могли пропустить в матчах, где счет 7:0 и 9:0, если за 6 игр по воротам «Сити» нанесли всего 5 точных ударов? Это показатель одного «Ливерпуля» за игру с МС, а в 9 играх декабря «Сити» пропустил 13 голов во всех турнирах.

Разве это крутая оборона? Им не только «Лион» забил 4 мяча, но и «Кристал Пэлас» накидал три за вечер в гостях. Если взять шесть поединков до игры с «Ливерпулем» - соперника классом выше обычных оппонентов «Сити», то получите 17 ударов в створ и 9 пропущенных мячей. Реализация у соперников 53 % - высокая.

«Манчестер Сити» мало пропускает на отрезках с подходящими соперниками. Часто намного сильнее, сминают оппонента. Но это не значит, что их игра в обороне правильная. Достаточно посмотреть матчи с «Лионом», «Кристал Пэлас», «Лестером» или «Ньюкаслом», чтобы сделать выводы о причинах странной игры в защите одной из лучших команд мира.

Причины, почему у «Манчестер Сити» неграмотная игра в защите

1. Стиль Гвардиолы. Когда команда 64 % времени с мячом, у защитников банально нет постоянной практики игры под давлением. В результате у Де Хеа по 3.5 сэйва каждые 90 минут в среднем в АПЛ, у Эдерсона – 1.7. Не потому, что МС гениально защищается, а из-за количества атак соперников. Защита недополучает практику, а тут как в боксе. Нельзя быть чемпионом без боев.

2. Фигуры в центре. Основная пара беков – Стоунз и Ляпорт. Первый из сборной Англии, что не означает великую игру в защите, второй без сборной – не прошел в заявку Франции на ЧМ-18. Молодые парни, не Мальдини и Неста точно. А Компани слишком старый и больной, чтобы усилить линию. Отаменди с пасом, но из Аргентины, где центрбеки «привозят» не реже, чем защитники сборной России. В защите нет вожака.

3. Проблема Уокера. На днях шеффилдский рейнджер решил поиздеваться над ничьей «Лестера» и «Ливерпуля» и выложил мем с Магуайром после его гола. Это сделал парень, у которого столько же отборов за игру, как у Бернарду Силвы. И в полтора раза меньше, чем у Делфа с другого фланга. Уокер хорошо играет в пас, но себя переоценивает. В защите это самый неграмотный защитник МС.

4. Повреждения Менди. Гвардиола тестировал дерзкую схему «3-3-4», но для нее нужен на поле Бенжамен. А он то травмирован, то работает пиарщиком «Сити» в сети. На футболе до конца не сконцентрирован, что доказал и чемпионат мира, где был в заявке, но уступил место Люке Эрнандесу. Говорят, Гвардиола заинтересовался в покупке защитника «Атлетико», ведь Менди бывает недисциплинированным и нередко в лазарете.

5. Ляпы Делфа и Зинченко. Фабиан и Александр – хавбеки, которые в команде с сумасшедшей конкуренцией играют в обороне. Англичанин работает старательно, но топорно. А украинцу не хватает оборонительных навыков, хотя по игре в пас и старательности – количеству отборов за матч, Зинченко третий и первый соответственно. Гвардиола хвалил Александра за то, что его не ломают результативные ошибки в защите, но лучше бы их не было.

6. Старение Фернандиньо. В АПЛ переучился на опорника с функциями Хави и Пирло, но атакующее естество сказывается, особенно в без малого 34 года. Летом Гвардиола не смог убедить Жоржиньо выбрать его, а не Сарри, и Де Йонга упустили. Поэтому, хотя Фернандиньо вместе с Зинченко и Делфом в тройке по отборам, у «горожан» нет «цепкого пса». Опорная зона хороша до момента, когда соперник дерзко атакует большими силами.

7. Природа центрхавов. Бернарду Силва и Де Брюйне, как и Давид Сильва, имеют в прошлом матчи на фланге в атаке. В центре поля у Гвардиолы часто нет ни одного центрального хавбека по амплуа. Благородная и зрелищная смелость, но обычно до первого решающего матча в ЛЧ. Гюндоган пытается разбавить компанию вингеров, но немец единственный, кто понимает важность игры в защите. Впрочем, Илкай не самый старательный и выносливый и тоже любит созидать.  

8. Подстраховка от вингеров. Сане, Марез и Стерлинг не умеют играть в обороне. Даже если представить, что у Гвардиолы получится убедить их оттягиваться назад в редкие моменты атак соперников и страховать Уокера и Менди (или их сменщиков). Добавьте сюда, что в список достоинств Агуэро и Жезуса не входят богатырские габариты – получите вывод, что при стандартах МС не может положиться на всех, только на рослых защитников.

9. Стиль игры Эдерсона. Вратарь у «Сити» хороший. Но крайне редко видит мяч, и еще реже его отбивает после по-настоящему опасных ударов. Бразилец или пропускает, что случается довольно редко, или удачно вводит мяч в игру ногами. Как и Вальдес, подходит под стиль Гвардиолы. Но в этом случае в центре не Пике и Пуйоль, а перед ними не Бускетс. Эдерсон не лидер обороны МС и не чудотворец как Де Хеа. В сложных матчах это особенно заметно.

10. Отсутствие чернорабочих. У Ляпорта и Стоунза игра в пас – основное занятие. Зинченко, Уокер, Фернандиньо, Де Брюйне и так далее в первую очередь созидатели, которых заставляют таскать рояль. Прессинг у МС высокий, а их низкие показатели по отборам и перехватам надо делить на время соперников с мячом. «Горожане» на классе могут забрать мяч высоко и контратаки у них убийственные. Но чернорабочих нет, следовательно, нет баланса в направлении от чужих ворот к своим.

11. Расстояния между линиями. Внутри обороны «Сити» сбивается в толпу, между линиями – разрывы. В поисках Святого Грааля в атаке разрывает линии и настолько хитро проводит смену позиций, что порой запутывается. Насыщают полуфланги и зону перед штрафной площадью соперника, но в защите или не верит в соперника – как с «Ньюкаслом», или принимает открытый футбол и уступает – как с «Лионом».

Игра в защите – главная слабость «Сити»?

Характер пропущенных мячей подтверждают выводы ван Гала. Если МС хочет в финал ЛЧ, то не стоит наивно ставить только на атакующие способности. Пора думать о защите, ведь в десяти стартовых турах «Сити» пропустил три мяча, в 14 после этого – 16 штук.

Марафон утомил, фактор усталости сказывается. Соперники изучают тактику Хосепа Гвардиолы и находят против нее противоядие. Если на старте пропускали 0.3 мяча за игру, то в 10 последних турах показатель составляет 1.3, ухудшение в четыре раза. Гюндоган прав:

Поражения в декабре открыли нам глаза на некоторые вещи. Мы больше не действовали достаточно грамотно, а голы порой пропускали слишком просто.

После этих поединков мы поняли, что нужно работать над собой, особенно в обороне. Мы знаем, что голы забить всегда сможем. Но в чемпионской гонке критическую важность обретает надежная оборона.

И в Лиге чемпионов тоже, ведь характера и Роналду для спасения из передряг, в которых выживал «Реал» Зидана – команда без идеальной обороны, у английского клуба нет. «Манчестер Сити» в глубокой обороне играет реже, чем большинство футбольных команд планеты, но довольно часто неграмотно.

Козыряние абсолютными цифрами в этом случае не спасет. «Барселона», «Бавария» и МС тренера Гвардиолы обычно пропускают мало – исторический факт. Но за счет преимущества во владении и атаке. А в защите все время от времени смотрелись нелепо и комично.

Из-за обороны МС может проиграть в АПЛ два сезона из трех. Многие гранды пропускают, когда ошибается один защитник, или соперник принимает гениальное решение. А «Манчестер Сити» и так умеет, и порой превращается в середняка Лиги 1, когда надо держать удар. Хосеп даже не спорит:

Мы держимся у чужих ворот настолько часто, насколько это вообще возможно, поскольку я начинаю волноваться, когда мяч на моей половине.

В системе координат Гвардиолы идеальная игра в защите это когда весь матч в атаке, а соперник настолько пугливый, что обрезается на своей половине – отсюда перехваты МС, а один в один проигрывает Кайлу Уокеру.

Вот только пропускать мало не значит обороняться грамотно в этом случае. Так что ван Гал не ошибся. Безалаберная стадная игра команды Гвардиолы в фазе обороны – слабое место «горожан» в решающей части сезона.

Красиво звучит, когда заявляешь, что твоя лучшая оборона – атака. Соперники согласны, что «горожане» давят грозно, и поэтому начали смелее отвечать. Теперь посмотрим, как с задачей озадачить «Сити» и заставить их паниковать в обороне справится атака «Арсенала».

Пусть Почеттино за «канониров» сегодня и никогда болеть не собирается, вечером очень важная игра для всех в топ-6. «Манчестер Сити» в борьбе с Обамеянгом и Ляказеттом должен грамотно располагаться в защите, а с этой фазой игры у Гвардиолы определенно есть проблемы.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
   255 / 817
сегодня в 19:14
ну если ЭТУ защиту называть слабой, то уж не знаю, что о других говорить. Там и Стоунс и "звезда" Уокер, тут тебе и Отаменди, и Компани, и Ляпорт и каждый стоит немало денег!
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
   96 / 817
сегодня в 12:38
Перейти в оборону, а не борону
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