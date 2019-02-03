Защита «Манчестер Сити». Идеальная и ужасная

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Ван Гал говорит, что оборона у Гвардиолы ужасная, а любители статистики обзывают эффективной. «Соккер.ру» выясняет, кто прав?

Луи ван Гал в начале 2019 года назвал слабостью «Манчестер Сити» тренера Гвардиолу, и объяснил экспертное заключение:

Его команды всегда играют на атаку. В момент, когда нужно перейти в борону, они выглядят ужасно.

Мнение от человека с победами в ЛЧ , Кубке УЕФА , чемпионствами и кубками в Голландии, Германии и Испании. А также бронзой ЧМ -2014 с Нидерландами. Сыграли в три центральных и заразили тактикой на пару лет пол-Европы.

Опытный ван Гал, хотя и вредина, не говорил, что Гвардиола плохой тренер. А лишь подчеркивал то, что сам Хосеп подтвердил еще в 2016 году, когда его МС влетел «Лестеру» 2:4. Каталонец помешан на атаке и доминировании:

Я не тренер по отбору мяча, поэтому не тренирую этот компонент. Я лишь хочу, чтобы моя команда хорошо играла, забивала мячи и чаще действовала у штрафной соперника.

Конечно, Хосеп обобщил. Тренер, который ругал Менди за то, что Бенжамен неправильно ставит опорную ногу при отборе, обращает внимание на защитные нюансы. Тренируют все фазы игры. Но Гвардиолу могли обманывать общие цифры.

«Барселона» как-то пропустила 21 раз в Ла Лиге. У «Баварии» было 17 ошибок в последней Бундеслиге с Хосепом. «Сити» допустил всего 27 голов в прошлом чемпионском сезоне. На мяч меньше, чем «автобус» Моуриньо. А в этом совершили лишь 19 результативных ляпов в АПЛ .

По xGA – суммарной опасности шансов противников, «горожане» чуть выше «Ливерпуля». Но «красные» пропускают еще реже и выше в таблице. Повторяется первый сезон Хосепа в Англии? Чемпион «Челси» тогда оторвался от МС на 15 пунктов, и хотя теперь «горожане» пропускают реже, дело не в количестве голов.

Вспомните, как именно соперники забивают Эдерсону. Рондон на днях при голе опередил своего же напарника. Форварда не остановили три защитника вокруг, а в положение вне игры Саломону помешал попасть неудачно расположившийся игрок «Сити» вдали от эпизода на правом фланге.

А победный мяч «сорок» - пенальти, привез Фернандиньо. Решил, что развернуться в штрафной к своим воротам – отличная идея. Оба раза тактические построения «Сити» напоминали игру паникующего аутсайдера, а не лидера. И у «Ньюкасла» за матч 2 точных удара – 2 гола.

После гола от Фирмино у «горожан» было 6 подряд «сухарей», и разница 28:0 многих обманула. Но как могли пропустить в матчах, где счет 7:0 и 9:0, если за 6 игр по воротам «Сити» нанесли всего 5 точных ударов? Это показатель одного «Ливерпуля» за игру с МС , а в 9 играх декабря «Сити» пропустил 13 голов во всех турнирах.

Разве это крутая оборона? Им не только «Лион» забил 4 мяча, но и «Кристал Пэлас» накидал три за вечер в гостях. Если взять шесть поединков до игры с «Ливерпулем» - соперника классом выше обычных оппонентов «Сити», то получите 17 ударов в створ и 9 пропущенных мячей. Реализация у соперников 53 % - высокая.

«Манчестер Сити» мало пропускает на отрезках с подходящими соперниками. Часто намного сильнее, сминают оппонента. Но это не значит, что их игра в обороне правильная. Достаточно посмотреть матчи с «Лионом», «Кристал Пэлас», «Лестером» или «Ньюкаслом», чтобы сделать выводы о причинах странной игры в защите одной из лучших команд мира.

Причины, почему у «Манчестер Сити» неграмотная игра в защите

1. Стиль Гвардиолы. Когда команда 64 % времени с мячом, у защитников банально нет постоянной практики игры под давлением. В результате у Де Хеа по 3.5 сэйва каждые 90 минут в среднем в АПЛ , у Эдерсона – 1.7. Не потому, что МС гениально защищается, а из-за количества атак соперников. Защита недополучает практику, а тут как в боксе. Нельзя быть чемпионом без боев.

2. Фигуры в центре. Основная пара беков – Стоунз и Ляпорт. Первый из сборной Англии, что не означает великую игру в защите, второй без сборной – не прошел в заявку Франции на ЧМ -18. Молодые парни, не Мальдини и Неста точно. А Компани слишком старый и больной, чтобы усилить линию. Отаменди с пасом, но из Аргентины, где центрбеки «привозят» не реже, чем защитники сборной России. В защите нет вожака.

3. Проблема Уокера. На днях шеффилдский рейнджер решил поиздеваться над ничьей «Лестера» и «Ливерпуля» и выложил мем с Магуайром после его гола. Это сделал парень, у которого столько же отборов за игру, как у Бернарду Силвы. И в полтора раза меньше, чем у Делфа с другого фланга. Уокер хорошо играет в пас, но себя переоценивает. В защите это самый неграмотный защитник МС .

4. Повреждения Менди. Гвардиола тестировал дерзкую схему «3-3-4», но для нее нужен на поле Бенжамен. А он то травмирован, то работает пиарщиком «Сити» в сети. На футболе до конца не сконцентрирован, что доказал и чемпионат мира, где был в заявке, но уступил место Люке Эрнандесу. Говорят, Гвардиола заинтересовался в покупке защитника «Атлетико», ведь Менди бывает недисциплинированным и нередко в лазарете.

5. Ляпы Делфа и Зинченко. Фабиан и Александр – хавбеки, которые в команде с сумасшедшей конкуренцией играют в обороне. Англичанин работает старательно, но топорно. А украинцу не хватает оборонительных навыков, хотя по игре в пас и старательности – количеству отборов за матч, Зинченко третий и первый соответственно. Гвардиола хвалил Александра за то, что его не ломают результативные ошибки в защите, но лучше бы их не было.

6. Старение Фернандиньо. В АПЛ переучился на опорника с функциями Хави и Пирло, но атакующее естество сказывается, особенно в без малого 34 года. Летом Гвардиола не смог убедить Жоржиньо выбрать его, а не Сарри, и Де Йонга упустили. Поэтому, хотя Фернандиньо вместе с Зинченко и Делфом в тройке по отборам, у «горожан» нет «цепкого пса». Опорная зона хороша до момента, когда соперник дерзко атакует большими силами.

7. Природа центрхавов. Бернарду Силва и Де Брюйне, как и Давид Сильва, имеют в прошлом матчи на фланге в атаке. В центре поля у Гвардиолы часто нет ни одного центрального хавбека по амплуа. Благородная и зрелищная смелость, но обычно до первого решающего матча в ЛЧ . Гюндоган пытается разбавить компанию вингеров, но немец единственный, кто понимает важность игры в защите. Впрочем, Илкай не самый старательный и выносливый и тоже любит созидать.

8. Подстраховка от вингеров. Сане, Марез и Стерлинг не умеют играть в обороне. Даже если представить, что у Гвардиолы получится убедить их оттягиваться назад в редкие моменты атак соперников и страховать Уокера и Менди (или их сменщиков). Добавьте сюда, что в список достоинств Агуэро и Жезуса не входят богатырские габариты – получите вывод, что при стандартах МС не может положиться на всех, только на рослых защитников.

9. Стиль игры Эдерсона. Вратарь у «Сити» хороший. Но крайне редко видит мяч, и еще реже его отбивает после по-настоящему опасных ударов. Бразилец или пропускает, что случается довольно редко, или удачно вводит мяч в игру ногами. Как и Вальдес, подходит под стиль Гвардиолы. Но в этом случае в центре не Пике и Пуйоль, а перед ними не Бускетс. Эдерсон не лидер обороны МС и не чудотворец как Де Хеа. В сложных матчах это особенно заметно.

10. Отсутствие чернорабочих. У Ляпорта и Стоунза игра в пас – основное занятие. Зинченко, Уокер, Фернандиньо, Де Брюйне и так далее в первую очередь созидатели, которых заставляют таскать рояль. Прессинг у МС высокий, а их низкие показатели по отборам и перехватам надо делить на время соперников с мячом. «Горожане» на классе могут забрать мяч высоко и контратаки у них убийственные. Но чернорабочих нет, следовательно, нет баланса в направлении от чужих ворот к своим.

11. Расстояния между линиями. Внутри обороны «Сити» сбивается в толпу, между линиями – разрывы. В поисках Святого Грааля в атаке разрывает линии и настолько хитро проводит смену позиций, что порой запутывается. Насыщают полуфланги и зону перед штрафной площадью соперника, но в защите или не верит в соперника – как с «Ньюкаслом», или принимает открытый футбол и уступает – как с «Лионом».

Игра в защите – главная слабость «Сити»?

Характер пропущенных мячей подтверждают выводы ван Гала. Если МС хочет в финал ЛЧ , то не стоит наивно ставить только на атакующие способности. Пора думать о защите, ведь в десяти стартовых турах «Сити» пропустил три мяча, в 14 после этого – 16 штук.

Марафон утомил, фактор усталости сказывается. Соперники изучают тактику Хосепа Гвардиолы и находят против нее противоядие. Если на старте пропускали 0.3 мяча за игру, то в 10 последних турах показатель составляет 1.3, ухудшение в четыре раза. Гюндоган прав:

Поражения в декабре открыли нам глаза на некоторые вещи. Мы больше не действовали достаточно грамотно, а голы порой пропускали слишком просто. После этих поединков мы поняли, что нужно работать над собой, особенно в обороне. Мы знаем, что голы забить всегда сможем. Но в чемпионской гонке критическую важность обретает надежная оборона.

И в Лиге чемпионов тоже, ведь характера и Роналду для спасения из передряг, в которых выживал «Реал» Зидана – команда без идеальной обороны, у английского клуба нет. «Манчестер Сити» в глубокой обороне играет реже, чем большинство футбольных команд планеты, но довольно часто неграмотно.

Козыряние абсолютными цифрами в этом случае не спасет. «Барселона», «Бавария» и МС тренера Гвардиолы обычно пропускают мало – исторический факт. Но за счет преимущества во владении и атаке. А в защите все время от времени смотрелись нелепо и комично.

Из-за обороны МС может проиграть в АПЛ два сезона из трех. Многие гранды пропускают, когда ошибается один защитник, или соперник принимает гениальное решение. А «Манчестер Сити» и так умеет, и порой превращается в середняка Лиги 1, когда надо держать удар. Хосеп даже не спорит:

Мы держимся у чужих ворот настолько часто, насколько это вообще возможно, поскольку я начинаю волноваться, когда мяч на моей половине.

В системе координат Гвардиолы идеальная игра в защите это когда весь матч в атаке, а соперник настолько пугливый, что обрезается на своей половине – отсюда перехваты МС , а один в один проигрывает Кайлу Уокеру.

Вот только пропускать мало не значит обороняться грамотно в этом случае. Так что ван Гал не ошибся. Безалаберная стадная игра команды Гвардиолы в фазе обороны – слабое место «горожан» в решающей части сезона.

Красиво звучит, когда заявляешь, что твоя лучшая оборона – атака. Соперники согласны, что «горожане» давят грозно, и поэтому начали смелее отвечать. Теперь посмотрим, как с задачей озадачить «Сити» и заставить их паниковать в обороне справится атака «Арсенала».

Пусть Почеттино за «канониров» сегодня и никогда болеть не собирается, вечером очень важная игра для всех в топ-6. «Манчестер Сити» в борьбе с Обамеянгом и Ляказеттом должен грамотно располагаться в защите, а с этой фазой игры у Гвардиолы определенно есть проблемы.