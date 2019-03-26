От «Зенита» до «Енисея». Сколько стоят команды РПЛ?

вчера, 12:45

Вы наверняка знаете, у какого клуба в России самый дорогой состав, но «Соккер.ру» предлагает взглянуть на ситуацию в целом и вывести корреляцию с местом в таблице.

16. «Анжи» (Махачкала) – 14-е место в таблице

Стоимость состава: 8.63 млн евро (27 игроков, 4 легионера)

Средний возраст: 25 лет; средняя стоимость одного футболиста: 319 тыс. евро

Самый дорогой игрок: Андрес Понсе (1 млн евро)

Стоимость состава «Анжи» в два раза меньше, чем у 15-й команды РПЛ по этому показателю и в 20 раз дешевле, чем у самой дорогой команды лиги – «Зенита», который махачкалинцы умудрились сенсационно обыграть в первом круге. Тогда кадровая ситуация была несколько иная – зимой ряд футболистов покинули бедствующий клуб, но не кардинально. При этом у «Анжи» молодая команда, по среднему возрасту младше махачкалинцев только ЦСКА . Тот факт, что «Анжи» идет в зоне стыков и по-прежнему сражается за место под солнцем, строго положительно характеризует Магомеда Адиева и его парней, ведь никто не ждет подвигов от команды с настолько скромными возможностями.

15. «Енисей» (Красноярск) – 16-е место в таблице

Стоимость состава: 17.5 млн евро (25 игроков, 6 легионеров)

Средний возраст: 29.9 лет; средняя стоимость одного футболиста: 700 тыс. евро

Самый дорогой игрок: Олег Данченко (2.5 млн евро)

У Дмитрия Аленичева очень хорошее лобби в футбольных и не только кругах, оказывается, великий тренер не виноват, что ему дали «таких футболистов». Состав «Енисея» стоит в два раза дороже, чем все футболисты «Анжи», а также на уровне «Оренбурга», который идет в десятке. «Енисей» же – беспробудный аутсайдер. Выводы делайте сами. Кстати, в Красноярске самая возрастная команда РПЛ – средний возраст почти 30 лет!

14. «Оренбург» (Оренбург) – 10-е место в таблице

Стоимость состава: 17.65 млн евро (25 игроков, 7 легионеров)

Средний возраст: 28.9 лет; средняя стоимость одного футболиста: 706 тыс. евро

Самый дорогой игрок: Алексей Сутормин (1.5 млн евро)

«Оренбург» в общих чертах похож на «Енисей»: команда за те же деньги, тоже ставка на опыт, вот только здесь явно грамотнее подобран состав, а тренерская работа соответствующего для РПЛ уровня. «Оренбург» выглядит крепким и деловитым, на этот раз почти наверняка закрепится на элитном уровне.

13. «Крылья Советов» (Самара) – 11-е место в таблице

Стоимость состава: 21.9 млн евро (25 игроков, 10 легионеров)

Средний возраст: 28.3 лет; средняя стоимость одного футболиста: 876 тыс. евро

Самые дорогие игроки: Виталий Денисов и Максим Канунников (1.5 млн евро)

«Крылья Советов» существенно «прокачали» состав зимой, но все равно остались на четвертом месте с конца, зато результаты резко улучшились: под руководством Миодрага Божовича волжане уже взобрались на 11-е место с хорошей перспективой взлететь еще выше. На самом деле, даже до 6-го места всего лишь 5 очков, причем у «Крылышек» есть матч в запасе.

12. «Урал» (Екатеринбург) – 13-е место в таблице

Стоимость состава: 27.33 млн евро (28 игроков, 11 легионеров)

Средний возраст: 27.5 лет; средняя стоимость одного футболиста: 976 тыс. евро

Самый дорогой игрок: Роман Емельянов (3.5 млн евро)

«Урал» скатился в зону стыковых матчей, но плотность таблицы такова, что одна победа может всё исправить. Так или иначе, «шмели» выступают в диапазоне своих возможностей, кроме того, команда Дмитрий Парфенова сражается на два фронта и уже добралась до полуфинала Кубка России.

11. «Уфа» (Уфа) – 15-е место в таблице

Стоимость состава: 27.45 млн евро (25 игроков, 11 легионеров)

Средний возраст: 27.1 лет; средняя стоимость одного футболиста: 1.1 млн евро

Самый дорогой игрок: Александр Беленов (4.5 млн евро)

В прошлом чемпионате «Уфа» была шестой, а в начале этого сезона играла в квалификации Лиги Европы, но сейчас команда в зоне прямого вылета, хотя мы знаем, что у «Уфы» грамотный менеджмент и тщательно подобранный состав, вылетать с которым – грех. Не удивительно, что близка вторая тренерская отставка в сезоне: Кириченко близок к провалу.

10. «Арсенал» (Тула) – 9-е место в таблице

Стоимость состава: 28.78 млн евро (25 игроков, 10 легионеров)

Средний возраст: 26.9 лет; средняя стоимость одного футболиста: 1.15 млн евро

Самые дорогие игроки: Максим Беляев и Сергей Ткачев (3.5 млн евро)

«Арсенал» в этом году тоже пережил смену тренера, но не по причине неудовлетворительных результатов, а потому, что Олег Кононов понадобился «Спартаку». Впрочем, с Игорем Черевченко выходит не хуже: туляки уютно чувствуют себя в середине таблицы и продолжают борьбу за Кубок России.

9. «Динамо» (Москва) – 12-е место в таблице

Стоимость состава: 33.03 млн евро (24 игрока, 6 легионеров)

Средний возраст: 27 лет; средняя стоимость одного футболиста: 1.38 млн евро

Самые дорогие игроки: Константин Рауш и Жоаозиньо (3 млн евро)

А вот «Динамо» нужно подтянуться, у «бело-голубых» состав крепкого середняка, а они в таблице расположились на грани зоны стыковых матчей. Впрочем, работой Дмитрия Хохлова вроде бы пока довольны, чего не скажешь о спортивном директоре Романе Широкове, который привозит «всяких кардоз».

8. «Рубин» (Казань) – 7-е место в таблице

Стоимость состава: 36.33 млн евро (22 игрока, 2 легионера)

Средний возраст: 25.3 лет; средняя стоимость одного футболиста: 1.65 млн евро

Самый дорогой игрок: Дмитрий Полоз (5.5 млн евро)

«Рубин» под давлением финансового фэйр-плей вынужден экономить. Это неизбежно привело к обеднению состава. Отмечу, что самый дорогостоящий футболист казанцев – Дмитрий Полоз, выступает за «Рубин» на правах аренды. Также бросается в глаза наличие в составе всего лишь двух легионеров (Уремович и Шекари) – вот уж точно невидаль по меркам РПЛ .

7. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 6-е место в таблице

Стоимость состава: 37.05 млн евро (23 игрока, 12 легионеров)

Средний возраст: 28.1 лет; средняя стоимость одного футболиста: 1.61 млн евро

Самые дорогие игроки: Рагнар Сигурдссон и Миха Мевля (4 млн евро)

Что ж, Валерия Карпина можно назвать эффективным менеджером, ведь он выжимает из «Ростова» максимум. Если бы втащил «желто-синих» в пятерку – это был бы прыжок выше головы. Хотя, как знать, может «Ростов» еще поднимется выше, ведь отставание от идущего на пятом месте «Спартака» составляет всего 4 очка и скоро домашний матч с «красно-белыми», которые были биты в Москве.

6. «Ахмат» (Грозный) – 8-е место в таблице

Стоимость состава: 39.03 млн евро (25 игроков, 11 легионеров)

Средний возраст: 26.8 лет; средняя стоимость одного футболиста: 1.56 млн евро

Самый дорогой игрок: Милад Мохаммади (4 млн евро)

«Ахмат», «Ростов» и «Рубин» - команды с одинаковыми кадровыми возможностями, в турнирной таблице они идут рядышком, в радиусе двух очков. В Грозном всегда хотят большего и давно мечтают о еврокубках, но команда оправдывает вложения.

5. «Краснодар» (Краснодар) – 4-е место в таблице

Стоимость состава: 97.95 млн евро (23 игрока, 9 легионеров)

Средний возраст: 26.7 лет; средняя стоимость одного футболиста: 4.26 млн евро

Самый дорогой игрок: Виктор Классон (14 млн евро)

Вот мы и подобрались к пропасти, которая отделяет ведущую пятерку клубов РПЛ от всех остальных. Пятый по стоимости состав «Краснодара» в 2.5 раза дороже шестого «Ахмата» - это серьезно, правда, в турнирной таблице такой пропасти нет. «Низы» научились сдерживать «верха» за счет оборонительных тактик. Собственно, к «автобусности» лиги и приводит это обстоятельство: чтобы хоть как-то противостоять элитной группировке, остальным клубам приходится изыскивать способы достижения результата. В открытой схватке точно победит тот, у кого футболисты более мастеровитые, поэтому большинство команд РПЛ предпочитают обороняться числом. Это вынужденная мера, обусловленная картой возможностей участников чемпионата.

4. «Локомотив» (Москва) – 3-е место в таблице

Стоимость состава: 105.65 млн евро (26 игроков, 12 легионеров)

Средний возраст: 28.6 лет; средняя стоимость одного футболиста: 4.06 млн евро

Самый дорогой игрок: Гжегош Крыховяк (18 млн евро)

Самый дорогой игрок выступает за «Локо» на правах аренды, из тех, кто на контракте выше всего оценивается Алексей Миранчук (14 млн евро). «Локо», согласно кадровым возможностям, должен вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов, и он это делает.

3. «Спартак» (Москва) – 5-е место в таблице

Стоимость состава: 108.10 млн евро (26 игроков, 9 легионеров)

Средний возраст: 25.9 лет; средняя стоимость одного футболиста: 4.16 млн евро

Самые дорогие игроки: Фернандо и Роман Зобнин (13 млн евро)

Еще недавно, на волне чемпионского успеха, у «Спартака» был самый дорогой состав в РПЛ , но потом начались тяжелые времена, был продан в «Севилью» Квинси Промес, теперь «красно-белые» только третьи. Собственно, в турнирной таблице они тоже там, где и должны быть. В РПЛ деньги почти не ошибаются: стоимость состава весьма точно предсказывает место в таблице, в этом сезоне нет ярких сенсаций и громких провалов.

2. ЦСКА (Москва) – 2-е место в таблице

Стоимость состава: 135.45 млн евро (26 игроков, 9 легионеров)

Средний возраст: 23.7 лет; средняя стоимость одного футболиста: 5.21 млн евро

Самый дорогой игрок: Марио Фернандес (26 млн евро)

После кадровой революции, предшествовавшей нынешнему сезону, армейцам прочили переходный период и болезни роста. В начале сезона состав ЦСКА оценивался «Трансфермарктом» почти вдвое дешевле и был пятым в РПЛ , но за счет хороших результатов, выступлений в Лиге чемпионов и прогресса игроков армейцы стали дорожать на глазах. И это не предел! Обратите внимание на молодость команды Ганчаренко – 23.7 средний возраст, у этой команды лучшее, конечно, впереди.

1. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1-е место в таблице

Стоимость состава: 166.30 млн евро (29 игроков, 13 легионеров)

Средний возраст: 28 лет; средняя стоимость одного футболиста: 5.73 млн евро

Самый дорогой игрок: Вильмар Барриос (15 млн евро)