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Шикунов: «Как только деньги поступят, они будут выплачены Тихонову»

вчера, 20:58

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал ситуацию с запретом на новых футболистов из-за долга перед бывшим наставником команды Андреем Тихоновым

Ситуация с выплатами остаётся прежней. Мы всем объяснили, в том числе и Тихонову, что как только деньги поступят, они будут выплачены. К сожалению, такая ситуация не только у нас, а во многих клубах РПЛ

Задолженности есть перед теми, кто разорвал контракты. Также у действующих игроков есть задержки по зарплате. Примерные сроки? Все долги будут закрыты в апреле, все дождутся денег. Честно, даже не знаю, кому выгодно из раза в раз выливать эту грязь. У нас о таких маленьких скандалах иногда чаще пишут, чем о футболе, к сожалению.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   73 / 1081
сегодня в 07:56
mangoх12
mangoх12
   34 / 1081
сегодня в 00:06
с него самого бы неплохо штраф получить
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед ответил Mauricio Gugelmin
   165 / 1081
вчера в 23:31
Очень тяжело после тарасовки человеком стать.
beefs
beefs
   284 / 1081
вчера в 23:20
Рынок есть рынок...
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 23:10
Никуда не денутся, всё выплатят.
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил Любитель тухлых побед
   83 / 1081
вчера в 23:00
Да экс-федуновцы стучат на тех, кто пригрел их, макеев на Ростов, это на Крылья!
Comench
Comench ответил Любитель тухлых побед
   107 / 1081
вчера в 22:32
Безобразно работал в Самаре, а денег хочет.
Таки свиной.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   165 / 1081
вчера в 21:26
Безобразно работал в Самаре, а денег хочет.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   347 / 1081
вчера в 21:22
Совершенно никакой тренер тарасовский.
Adonius
Adonius
   401 / 1081
вчера в 21:15
За что платить?
parallels
parallels
   4 / 1081
вчера в 21:15
понабрали использованной тарасни - теперь разгребайте.
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