Шикунов: «Как только деньги поступят, они будут выплачены Тихонову»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал ситуацию с запретом на новых футболистов из-за долга перед бывшим наставником команды Андреем Тихоновым.

Ситуация с выплатами остаётся прежней. Мы всем объяснили, в том числе и Тихонову, что как только деньги поступят, они будут выплачены. К сожалению, такая ситуация не только у нас, а во многих клубах РПЛ .

Задолженности есть перед теми, кто разорвал контракты. Также у действующих игроков есть задержки по зарплате. Примерные сроки? Все долги будут закрыты в апреле, все дождутся денег. Честно, даже не знаю, кому выгодно из раза в раз выливать эту грязь. У нас о таких маленьких скандалах иногда чаще пишут, чем о футболе, к сожалению.