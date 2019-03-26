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Медведев: «В прошлом сезоне мы заработали 14 миллионов евро на билетах»

вчера, 10:28

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о заработках команды за счет продажи билетов и абонементов.

В прошлом сезоне на билетной и абонементной программах мы заработали 14 миллионов евро, на мерчендайзинге в дни проведения матчей – 3 миллиона евро, на кейтеринге – 650 тысяч евро. Удовлетворены ли мы? Еще нет. Мы бы хотели, чтобы на каждом матче была полная заполняемость. Планируем создание мегамагазина, музея. Надеюсь, нам удастся если не повторить модель «Барселоны» в этом плане, то, хотя бы, концептуально сделать что-то похожее.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Ваня лучший
   37 / 850
вчера в 19:49
Для сравнения ЦСКА на трех играх в ЛЧ (в Лужниках) на билетах получил 9 млн. евро. Это билетный рекорд наших клубов в ЛЧ.
А ссылка на источник есть, или как обычно?

Я другое читал:

Спекулянты около касс "Лужников" продают билеты на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и чешской "Викторией" в два раза дешевле номинала. Места на нижнем ярусе центральной трибуны можно приобрести за 800-900 рублей, тогда как в кассе стоимость таких билетов начинается с 1800 рублей, информирует "СЭ".

Билеты за ворота спекулянты предлагают за 500 рублей, но при покупке сразу нескольких штук готовы скинуть цену вдвое.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Charismatic
   45 / 850
вчера в 18:02
Как можно заработать раздавая бесплатные билеты пачками, чтобы заполнить стадион?
Для сравнения ЦСКА на трех играх в ЛЧ (в Лужниках) на билетах получил 9 млн. евро. Это билетный рекорд наших клубов в ЛЧ.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Сергей Саныч
   45 / 850
вчера в 17:59
Зарплата колебалась на уровне от 150 до 300 рублей. Конечно это только официальная сторона. В реальности футболисты получали различные премии и надбавки. Премии за победу в различных соревнованиях (чемпионат или кубок) доходили до нескольких тысяч рублей. Многие клубы, стремясь удержать хороших игроков в своем составе, устраивали их на два, а то и на три места работы. Это позволяло повысить оклад до 700-800 рублей. Хорошие деньги по меркам Советского союза. Олег Блохин получал в месяц 350 рублей, плюс доплаты за звездочки на погонах. Чтобы вы понимали, на эти деньги в СССР можно было приобрести холодильник и на сдачу взять женские сапоги иностранного производства. Не сравнить с сегодняшними миллионерами, даже если добавить сюда премии и различные доплаты. Когда Олег переезжал в Австрию он уволился из МВД в звании майора. Самыми высокооплачиваемыми футболистами одно время в СССР считались футболисты луганской «Зари». Они считались занятыми на урановых рудниках и получали от 600 до 900 рублей в месяц. Руководство страны даже создавало специальную комиссию, для того чтобы выяснить откуда такие громадные зарплаты, по меркам того времени. Рикошетом это ударило по другим клубам и игрокам. По словам Евгения Ловчева, в московском «Спартаке» платили официальную ставку 180 рублей, плюс премию за победу в размере 80 рублей. За забитые голы не доплачивали ничего. Но плюсом были поездки за границу, за которые игроки получали валюту. Одним из самых бедных клубов считался «Зенит», игроки получали около 150 рублей плюс небольшую премию за победу. Игроки национальной сборной получали так называемую стипендию, в разные годы она колебалась от 200 до 300 рублей. Доплачивали 20 рублей и за звание мастера спорта. В принципе футболисты не были бедными людьми, но и огромными доходами похвастаться не могли.
Добавлю от себя. Все футболисты Зенита числились работниками ЛОМО (Ленинградское оптико- механическое объединение), выпускавшего фотоаппарат Зенит, отсюда и название клуба.
Завтра
Завтра
   221 / 850
вчера в 16:32
14 млн евро за сезон.
При грубо усредненной стоимости билета в 10 евро(720 руб.), получаем 1 400 000 млн. болельщиков, посетивших стадион.
При вместимости стадиона в 56 000 зрителей, получаем 25 матчей при полнейшем аншлаге.
О такой посещаемости любая команда России(и не только) может только мечтать, а бесятся только "свиньи". Потому что "свинья" - она и есть "свинья"!
Завтра
Завтра ответил LOpp
   221 / 850
вчера в 16:28
Серега, курс Евро растет, а рубль падает, поэтому для зенитовских сектантов данные лучше в Евро показывать.
Слышь, "сектант", ты когда нагло врёшь от отсутствия достижений мяса, выгораживая свой "свинозагон" - хотя бы проверяй тупо курс!!!
Последние 3 года, курс евро к рублю падает. Не сильно - с 79 рублей до 73 рублей, но падает а не растёт! На 6 рублей упал за 3 года!
Charismatic
Charismatic
   441 / 850
вчера в 16:26
Как можно заработать раздавая бесплатные билеты пачками, чтобы заполнить стадион?
Морозовский
Морозовский ответил Сергей Саныч
   6 / 850
вчера в 15:44
Здесь и слово "мы" неуместно. В прошлом сезоне его у кормушки ещё не было.
Значит здесь два слова неуместны.
Самедов Агил
Самедов Агил
   153 / 850
вчера в 15:21
По менеджменту и то как покупают и продают уже долгое время армейцы впереди всех в России....я надеюсь молодёжь ЦСКА ни расслабиться и ни раствориться как сборная России молодёжная которая евро выиграла
ekliziast
ekliziast
   362 / 850
вчера в 15:05
Вот за эти деньги , они и должны жить всей командой.Всё остальное наворовано.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   33 / 850
вчера в 13:51
Зарплата колебалась на уровне от 150 до 300 рублей. Конечно это только официальная сторона. В реальности футболисты получали различные премии и надбавки. Премии за победу в различных соревнованиях (чемпионат или кубок) доходили до нескольких тысяч рублей. Многие клубы, стремясь удержать хороших игроков в своем составе, устраивали их на два, а то и на три места работы. Это позволяло повысить оклад до 700-800 рублей. Хорошие деньги по меркам Советского союза.
Олег Блохин получал в месяц 350 рублей, плюс доплаты за звездочки на погонах. Чтобы вы понимали, на эти деньги в СССР можно было приобрести холодильник и на сдачу взять женские сапоги иностранного производства. Не сравнить с сегодняшними миллионерами, даже если добавить сюда премии и различные доплаты. Когда Олег переезжал в Австрию он уволился из МВД в звании майора.
Самыми высокооплачиваемыми футболистами одно время в СССР считались футболисты луганской «Зари». Они считались занятыми на урановых рудниках и получали от 600 до 900 рублей в месяц. Руководство страны даже создавало специальную комиссию, для того чтобы выяснить откуда такие громадные зарплаты, по меркам того времени. Рикошетом это ударило по другим клубам и игрокам.
По словам Евгения Ловчева, в московском «Спартаке» платили официальную ставку 180 рублей, плюс премию за победу в размере 80 рублей. За забитые голы не доплачивали ничего. Но плюсом были поездки за границу, за которые игроки получали валюту.
Одним из самых бедных клубов считался «Зенит», игроки получали около 150 рублей плюс небольшую премию за победу.
Игроки национальной сборной получали так называемую стипендию, в разные годы она колебалась от 200 до 300 рублей. Доплачивали 20 рублей и за звание мастера спорта.
В принципе футболисты не были бедными людьми, но и огромными доходами похвастаться не могли.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Морозовский
   33 / 850
вчера в 13:46
Здесь слово "ЗАРАБОТАЛИ" неуместно.
Здесь и слово "мы" неуместно.
В прошлом сезоне его у кормушки ещё не было.
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 13:44
То есть пока в минусах.
lexatver
lexatver
   596 / 850
вчера в 13:27
В общем работают в минус как и все наши клубы...
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 12:21
Здесь слово "ЗАРАБОТАЛИ" неуместно.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков ответил Zimmer
   92 / 850
вчера в 11:54
Вроде бы взрослый человек, а хвалится о своих заработках.
Когда есть чем.
wingback
wingback
   94 / 850
вчера в 11:33
Всё сразу уйдёт на карту лавочникам - маркизу,шатову,зешке,крану,зэка,нету. Спортивному директору, совершившему один трансфер престарелого лавочника тоже перепадёт...
Zimmer
Zimmer
   562 / 850
вчера в 11:27
Вроде бы взрослый человек, а хвалится о своих заработках.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   33 / 850
вчера в 11:20
А мегамагазин рядом с мегатуалетом?
Зря он в Барселону смотался.
Свихнётся.
Съездил бы в Тихвин,всё ближе к земле и к народу.
Президенты в Питере меняются,а ума как не было,так и нет.
...Гаудеамус игитур! Выпьем за культур-мультур!!!
Питермен
Питермен ответил LOpp
   13 / 850
вчера в 11:19
    Питермен
    Питермен
       13 / 850
    вчера в 11:18
    Пупсики заработали 0.7 рублей за год.
    Гыгыгггвггвгыы
    Tommy Lee
    Tommy Lee
       145 / 850
    вчера в 11:16
    Заработок? Доход? Прибыль? - одно и то же (с) А. Медведев (великий экономист современности)
    LOpp
    LOpp
       14 / 850
    вчера в 11:14
    что такое 14 млн евро для Зенита?
    зарплата:
    - зэка Кокорина;
    - полена, которое забивает 1 мяч за 16 матчей;
    - полена, которое забивает 1 мяч в год;
    - и Дриусси, который спит и видит как бы быстрее сбежать из проекта.
    LOpp
    LOpp ответил МапС
       14 / 850
    вчера в 11:09
    В Питере уже на евро перешли? Я вроде билет на выезд в сентябре за рубли покупал...
    Серега, курс Евро растет, а рубль падает, поэтому для зенитовских сектантов данные лучше в Евро показывать.
    МапС
    МапС
       88 / 850
    вчера в 10:51
    В Питере уже на евро перешли? Я вроде билет на выезд в сентябре за рубли покупал...
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 850
    вчера в 10:51
    В мазутном проекте на Открывашке одни убытки. Еле загоняют десятку тысяч. Гыгыгы
    STVA 1
    STVA 1
       60 / 850
    вчера в 10:46
    Надо бы медаль
    Doktor S
    Doktor S ответил ДСА
       47 / 850
    вчера в 10:39
    Это выручка, а не заработок.
    А ты экономист?
    Брулин
    Брулин
       25 / 850
    вчера в 10:33
    Медведев бы в Италии играл на позиции фантазиста
    ДСА
    ДСА
       141 / 850
    вчера в 10:31
    Это выручка, а не заработок.
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