Медведев: «В прошлом сезоне мы заработали 14 миллионов евро на билетах»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о заработках команды за счет продажи билетов и абонементов.
В прошлом сезоне на билетной и абонементной программах мы заработали 14 миллионов евро, на мерчендайзинге в дни проведения матчей – 3 миллиона евро, на кейтеринге – 650 тысяч евро. Удовлетворены ли мы? Еще нет. Мы бы хотели, чтобы на каждом матче была полная заполняемость. Планируем создание мегамагазина, музея. Надеюсь, нам удастся если не повторить модель «Барселоны» в этом плане, то, хотя бы, концептуально сделать что-то похожее.
Я другое читал:
Спекулянты около касс "Лужников" продают билеты на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и чешской "Викторией" в два раза дешевле номинала. Места на нижнем ярусе центральной трибуны можно приобрести за 800-900 рублей, тогда как в кассе стоимость таких билетов начинается с 1800 рублей, информирует "СЭ".
Билеты за ворота спекулянты предлагают за 500 рублей, но при покупке сразу нескольких штук готовы скинуть цену вдвое.
Я другое читал:
Спекулянты около касс "Лужников" продают билеты на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и чешской "Викторией" в два раза дешевле номинала. Места на нижнем ярусе центральной трибуны можно приобрести за 800-900 рублей, тогда как в кассе стоимость таких билетов начинается с 1800 рублей, информирует "СЭ".
Билеты за ворота спекулянты предлагают за 500 рублей, но при покупке сразу нескольких штук готовы скинуть цену вдвое.
При грубо усредненной стоимости билета в 10 евро(720 руб.), получаем 1 400 000 млн. болельщиков, посетивших стадион.
При вместимости стадиона в 56 000 зрителей, получаем 25 матчей при полнейшем аншлаге.
О такой посещаемости любая команда России(и не только) может только мечтать, а бесятся только "свиньи". Потому что "свинья" - она и есть "свинья"!
При грубо усредненной стоимости билета в 10 евро(720 руб.), получаем 1 400 000 млн. болельщиков, посетивших стадион.
При вместимости стадиона в 56 000 зрителей, получаем 25 матчей при полнейшем аншлаге.
О такой посещаемости любая команда России(и не только) может только мечтать, а бесятся только "свиньи". Потому что "свинья" - она и есть "свинья"!
Последние 3 года, курс евро к рублю падает. Не сильно - с 79 рублей до 73 рублей, но падает а не растёт! На 6 рублей упал за 3 года!
Последние 3 года, курс евро к рублю падает. Не сильно - с 79 рублей до 73 рублей, но падает а не растёт! На 6 рублей упал за 3 года!
Олег Блохин получал в месяц 350 рублей, плюс доплаты за звездочки на погонах. Чтобы вы понимали, на эти деньги в СССР можно было приобрести холодильник и на сдачу взять женские сапоги иностранного производства. Не сравнить с сегодняшними миллионерами, даже если добавить сюда премии и различные доплаты. Когда Олег переезжал в Австрию он уволился из МВД в звании майора.
Самыми высокооплачиваемыми футболистами одно время в СССР считались футболисты луганской «Зари». Они считались занятыми на урановых рудниках и получали от 600 до 900 рублей в месяц. Руководство страны даже создавало специальную комиссию, для того чтобы выяснить откуда такие громадные зарплаты, по меркам того времени. Рикошетом это ударило по другим клубам и игрокам.
По словам Евгения Ловчева, в московском «Спартаке» платили официальную ставку 180 рублей, плюс премию за победу в размере 80 рублей. За забитые голы не доплачивали ничего. Но плюсом были поездки за границу, за которые игроки получали валюту.
Одним из самых бедных клубов считался «Зенит», игроки получали около 150 рублей плюс небольшую премию за победу.
Игроки национальной сборной получали так называемую стипендию, в разные годы она колебалась от 200 до 300 рублей. Доплачивали 20 рублей и за звание мастера спорта.
В принципе футболисты не были бедными людьми, но и огромными доходами похвастаться не могли.
Олег Блохин получал в месяц 350 рублей, плюс доплаты за звездочки на погонах. Чтобы вы понимали, на эти деньги в СССР можно было приобрести холодильник и на сдачу взять женские сапоги иностранного производства. Не сравнить с сегодняшними миллионерами, даже если добавить сюда премии и различные доплаты. Когда Олег переезжал в Австрию он уволился из МВД в звании майора.
Самыми высокооплачиваемыми футболистами одно время в СССР считались футболисты луганской «Зари». Они считались занятыми на урановых рудниках и получали от 600 до 900 рублей в месяц. Руководство страны даже создавало специальную комиссию, для того чтобы выяснить откуда такие громадные зарплаты, по меркам того времени. Рикошетом это ударило по другим клубам и игрокам.
По словам Евгения Ловчева, в московском «Спартаке» платили официальную ставку 180 рублей, плюс премию за победу в размере 80 рублей. За забитые голы не доплачивали ничего. Но плюсом были поездки за границу, за которые игроки получали валюту.
Одним из самых бедных клубов считался «Зенит», игроки получали около 150 рублей плюс небольшую премию за победу.
Игроки национальной сборной получали так называемую стипендию, в разные годы она колебалась от 200 до 300 рублей. Доплачивали 20 рублей и за звание мастера спорта.
В принципе футболисты не были бедными людьми, но и огромными доходами похвастаться не могли.
В прошлом сезоне его у кормушки ещё не было.
В прошлом сезоне его у кормушки ещё не было.
Зря он в Барселону смотался.
Свихнётся.
Съездил бы в Тихвин,всё ближе к земле и к народу.
Президенты в Питере меняются,а ума как не было,так и нет.
...Гаудеамус игитур! Выпьем за культур-мультур!!!
Зря он в Барселону смотался.
Свихнётся.
Съездил бы в Тихвин,всё ближе к земле и к народу.
Президенты в Питере меняются,а ума как не было,так и нет.
...Гаудеамус игитур! Выпьем за культур-мультур!!!
Сочувствую
Сочувствую
Гыгыгггвггвгыы
Гыгыгггвггвгыы
зарплата:
- зэка Кокорина;
- полена, которое забивает 1 мяч за 16 матчей;
- полена, которое забивает 1 мяч в год;
- и Дриусси, который спит и видит как бы быстрее сбежать из проекта.
зарплата:
- зэка Кокорина;
- полена, которое забивает 1 мяч за 16 матчей;
- полена, которое забивает 1 мяч в год;
- и Дриусси, который спит и видит как бы быстрее сбежать из проекта.