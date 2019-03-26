Медведев: «В прошлом сезоне мы заработали 14 миллионов евро на билетах»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о заработках команды за счет продажи билетов и абонементов.

В прошлом сезоне на билетной и абонементной программах мы заработали 14 миллионов евро, на мерчендайзинге в дни проведения матчей – 3 миллиона евро, на кейтеринге – 650 тысяч евро. Удовлетворены ли мы? Еще нет. Мы бы хотели, чтобы на каждом матче была полная заполняемость. Планируем создание мегамагазина, музея. Надеюсь, нам удастся если не повторить модель «Барселоны» в этом плане, то, хотя бы, концептуально сделать что-то похожее.