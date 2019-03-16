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Сайманов: «У „Рубина“ нет долгов перед игроками»

вчера, 09:28

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что в клубе появилась финансовая стабильность. 

В настоящий момент впервые за долгое время перед игроками команды нет никаких долгов. И у нас есть понимание, что до конца этого года у нас будут четкие выплаты зарплаты без задержек точно в сроки. Теперь у клуба есть понимание финансовой ситуации и средства на счету. Это даже непривычно говорить, но теперь финансовое состояние «Рубина» довольно стабильное, мы заключили новые спонсорские контракты, прилично сократили наш бюджет за время работы и он сейчас небольшой. Но это позволяет нам спокойно смотреть в будущее. В этом плане все у нас хорошо, клуб стабилен и тяжелые времена позади.  

У нас есть обязательства только перед Чико Флоресом, но это не задолженность. С ним был составлен график с плановыми платежами. Поэтому долгов у нас ни перед кем нет и просроченных платежей тоже. Наконец-то мы сейчас подошли к тому, о чем говорили, когда вернулись в клуб: что нужно несколько лет, чтобы выправить ситуацию клуба. Думаю, что даже в этом сезоне мы ещё поборемся за место в еврокубках. Мы с большим оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее.

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Все комментарии
40175219386
40175219386 ответил Mikki
   61 / 1092
вчера в 17:01
Как думаете, Локо выиграет или Краснодар?
Локо, или ничья в лучшем случае для Краснодара
Контуженый
Контуженый ответил пердун из Тарасовки
   937 / 1092
вчера в 14:57
Глава опг сказал что нет долгов. Игроки должны принять это как должное. Гыгыгы.
Слышь, 30нятина, Сайман слов на ветер не бросает
Mikki
Mikki ответил 40175219386
   402 / 1092
вчера в 14:47
Как думаете, Локо выиграет или Краснодар?
40175219386
40175219386 ответил Mikki
   61 / 1092
вчера в 14:09
Как вам идея сделать в конкурсе прогнозов рейтинг кол-ва угаданных ставок за месяц? Просто по фану.
как вам идея формировать рейтинг не по количеству набранных очк., а по соотношению количество поставленных-количество заработанных, тогда рейтинг будет соответствовать действительности. согласитесь, что участник, который за месяц поставил 20000 очк., и набрал 35000 очк., должен стоять в рейтинге выше, чем участник, который поставил 40000
и набрал 36000 очк.
Какой игрок лучше пробивает пенальти, который пять раз пробивает и забивает три.
Или который десять пробивает и забивает четыре. Ответ очевиден. Без соотношения поставленные-набранные, рейтинг не отображает реальную действительность в прогнозах.
Ввести дополнительную графу количество поставленных очк. возле графы количество набранных очк. и на выходе КПД., по которому распределяются места в рейтинге, определяются победители. Немного хлопотно, но объективно.
Colchoneros
Colchoneros ответил Mikki
   82 / 1092
вчера в 13:32
Замечательная идея!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   40 / 1092
вчера в 13:13
Пора расформировывать, пока новые не появились.
Пепс
Пепс
   405 / 1092
вчера в 11:19
Ну и молодцы !!! ))) Большая работа !!!
1-й парень
1-й парень
   68 / 1092
вчера в 11:06
У рубина нет будущего.
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   145 / 1092
вчера в 10:56
Глава опг сказал что нет долгов. Игроки должны принять это как должное. Гыгыгы.
Морозовский
Морозовский
   6 / 1092
вчера в 10:22
Все футболёры, кроме "зени" и ДВУХ московских команд теперь побегут при первой возможности в "Рубин"!
Василий 50
Василий 50
   313 / 1092
вчера в 10:18
Хорошая новость для поклонников клуба.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   66 / 1092
вчера в 09:56
Неужели туркмен кошелек открыл?
КЭТиК
КЭТиК
   180 / 1092
вчера в 09:52
Слабо верится.
Mikki
Mikki
   402 / 1092
вчера в 09:42
Как вам идея сделать в конкурсе прогнозов рейтинг кол-ва угаданных ставок за месяц? Просто по фану.
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