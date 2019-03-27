Евроотбор. Люксембург выше Португалии

Отгремели первые в 2019 году массовые сражения европейских сборных. «Соккер.ру» оценивает диспозицию в отборочных группах Евро-2020.
Мартовские отборочные матчи получились местами предсказуемыми, порой интригующими, а где-то практически сенсационными. Конечно, накал страстей немного сбавил тот факт, что из каждой группы на Евро-2020 попадут по две лучшие команды, так что шансов у фаворитов и середняков будет больше, а аутсайдерам останется продолжать поставлять им очки.
Группа А. 1. Англия – 6 очков, 2. Болгария – 2 очка, 3. Косово – 1 очко, 4. Черногория – 1 очко, 5. Чехия – 0 очков.
Группа имени сборной Англии, где у британцев вообще не возникло никаких проблем. Они разгромили последовательно Чехию и Черногорию, забив каждой по пять мячей. Это лучший результат марта. Причем сборные-то не карликовые. Дальше следует «болото». И довольно неожиданно, что в нем на самом дне очутились чехи. Там затягивается смена поколений, что может привести к трагедии в этом отборе.
Группа В. 1. Украина – 4 очка, 2. Люксембург – 3 очка, 3. Португалия – 2 очка, 4. Сербия – 1 очко, 5. Литва – 0 очков.
Тоже не самый очевидный расклад после двух туров. Хотя Сербия и Литва сыграли по одному матчу. И если Украина на первом месте еще воспринимается нормально, то Люксембург на втором – это оригинально. А Португалия – за ним. Если же вспомнить, как складывались матчи Люксембурга, то он вполне мог быть и первым. Ведь Украина вырвала победу над ним в последний момент. Люксембург хочет вырваться из статуса футбольных карликов.
Группа С. 1. Северная Ирландия – 6 очков, 2. Нидерланды – 3 очка, 3. Германия – 3 очка, 4. Эстония – 0 очков, 5. Белоруссия – 0 очков.
Здесь есть очевидные фавориты – это сборные Нидерландов и Германии. Мало кто сомневается, что именно они поделят два первых места. Но календарь вышел таким, что уже в марте им пришлось сойтись, поэтому промежуточный расклад не самый обычный. Германия победила, лишив голландцев возможности набрать максимум очков. А Северная Ирландия этим воспользовалась и дважды обыграла аутсайдеров группы, захватив лидерство. Но матчи с немцами и голландцами должны ее поставить на место.
Группа D. 1. Ирландия – 6 очков, 2. Швейцария – 4 очка, 3. Дания – 1 очко, 4. Гибралтар – 0 очков, 5. Грузия – 0 очков.
Другая Ирландия тоже использовала благоприятный календарь, столкнувший Швейцарию и Данию, а ей давший Грузию и Гибралтар. Кстати, матч швейцарцев и датчан получился безумным. По содержанию он был довольно скучным, но к 84-й минуте Швейцария вела со счетом 3:0 и умудрилась допустить ничью – 3:3.
Группа Е. 1. Словакия – 3 очка, 2. Уэльс – 3 очка, 3. Хорватия – 3 очка, 4. Венгрия – 3 очка, 5. Азербайджан – 0 очков.
Группа имени равных возможностей. По статусу выделяется сборная Хорватии, но она не без труда одолела Азербайджан, а потом проиграла Венгрии. После чемпионата мира у хорватов определенно есть проблемы с настроем и игрой. Этим пользуются конкуренты, а группа выглядит очень ровно пока: по три очка у четырех сборных из пяти.
Группа F. 1. Испания – 6 очков, 2. Швеция – 4 очка, 3. Румыния – 3 очка, 4. Мальта – 3 очка, 5. Норвегия – 1 очко, 6. Фарерские острова – 0 очков.
А Испания не из тех, кто забывает пользоваться своим классом. Конечно, это не английский размах с их разгромами, но тоже весьма уверенное первое место. И как-то не видно, кому удастся хотя бы навязать борьбу испанцам. Швеции? Возможно. Но не забываем, что выходят две команды. Поэтому этот отборочный цикл для испанцев может восприниматься товарищеским турниром.
Группа G. 1. Польша – 6 очков, 2. Израиль – 4 очка, 3. Македония – 4 очка, 4. Словения – 2 очка, 5. Австрия – 0 очков, 6. Латвия – 0 очков.
Сборная Польши не воспринимается как слабый коллектив, поэтому лидерство в такой группе без явной команды-звезды не должно удивлять. А вот ноль очков у Австрии – это довольно неожиданно. К тому же австрийцы провели уже два матча. Тут могут возникнуть проблемы с выходом, ведь Израиль взялся сурово за дело. Он как раз австрийцев и обыграл вместе с поляками.
Группа Н. 1. Франция – 6 очков, 2. Турция – 6 очков, 3. Албания – 3 очка, 4. Исландия – 3 очка, 5. Андорра – 0 очков, 6. Молдавия – 0 очков.
Группа Н организованно разбилась на три эшелона. В первом оказались Франция и Турция, которые одержали по две победы, причем с очень уверенной разницей по голам – 8:1 и 6:0 соответственно. Во втором очутились Албания и Исландия, а замыкают компанию Андорра и Молдавия, у которых пока очков нет вовсе.
Группа I. 1. Бельгия – 6 очков, 2. Кипр – 3 очка, 3. Россия – 3 очка, 4. Казахстан – 3 очка, 5. Шотландия – 3 очка, 6. Сан-Марино – 0 очков.
Бельгия обладает статусом Испании, Франции или Англии у себя в группе. Никаких проблем у нее возникнуть не должно. Дальше кажется расстановка очень плотной, но нужно иметь в виду, что России пришлось уже сыграть с бельгийцами, тогда как Кипр и Шотландия развлекались с Сан-Марино. Так что, если можно так выразиться, по потенциальным очкам у россиян тут преимущество над остальными.
Группа J. 1. Италия – 6 очков, 2. Греция – 4 очка, 3. Босния и Герцеговина – 4 очка, 4. Финляндия – 3 очка, 5. Армения – 0 очков, 6. Лихтенштейн – 0 очков.
Итальянцы в этой группе должны чувствовать себя комфортно, даже несмотря на традиционные претензии к Роберто Манчини. Думается, если для Италии отбор сложится очень легко, а это вполне реально, то ситуация расслабит тренера и команду, не будет подталкивать к переменам, о которых так много твердили в стране после провала с попаданием на ЧМ-2018, а впоследствии приведет к осечке на чемпионате Европы, где уже не будет Лихтенштейна и Финляндии, которых Италия обыграла с общей разницей мячей 8:0.
В ряде групп уже выделились фавориты, имена которых в принципе все знали и до старта кампании. Нынешняя схема розыгрыша позволяет им не беспокоиться о попадании на чемпионат Европы, судя по форме команд. Хочется надеяться, что хотя бы в борьбе за вторые путевки интриги будет больше, аутсайдеры возьмут пример с Люксембурга, а середняки – с Ирландии.
Португалия с Пеналду в составе чуть не проиграла, без ныряки они смотрятся лучше.
Хорватии приходится расплачиватся за свои слова на ЧМ, за свой павлиний хвост, который уже многие выщипали.
Шотландия тоже умеет играть, британская сборная, а у России с представителями острова всегда проблемы. Как обычно одну игру могут выиграть, а вторую могут и проиграть, как было с Англией на отборе Евро 2008, с Северной Ирландией в отборе ЧМ 14, проигрыш Уэльсу на Евро 16. Да и на отборе Евро 96 сыграли две ничьи с шотландцами, хоть и заняли 1 место, но тогда в группе не было бельгиейцев. Надо обыграть всех кто ниже Бельгии, тогда можно говорить, что российская сборная находится в развитии, пока после победы над казахами не видно шага вперед, обыграли того кого и нужно обыграть.
PS На матч с Кипром спартаковцев чур не ставить, помним их игру с Аеком.
Португалия с Пеналду в составе чуть не проиграла, без ныряки они смотрятся лучше.
Хорватии приходится расплачиватся за свои слова на ЧМ, за свой павлиний хвост, который уже многие выщипали.
Шотландия тоже умеет играть, британская сборная, а у России с представителями острова всегда проблемы. Как обычно одну игру могут выиграть, а вторую могут и проиграть, как было с Англией на отборе Евро 2008, с Северной Ирландией в отборе ЧМ 14, проигрыш Уэльсу на Евро 16. Да и на отборе Евро 96 сыграли две ничьи с шотландцами, хоть и заняли 1 место, но тогда в группе не было бельгиейцев. Надо обыграть всех кто ниже Бельгии, тогда можно говорить, что российская сборная находится в развитии, пока после победы над казахами не видно шага вперед, обыграли того кого и нужно обыграть.
PS На матч с Кипром спартаковцев чур не ставить, помним их игру с Аеком.