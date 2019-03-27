Евроотбор. Люксембург выше Португалии

вчера, 10:30

Отгремели первые в 2019 году массовые сражения европейских сборных. «Соккер.ру» оценивает диспозицию в отборочных группах Евро-2020.

Мартовские отборочные матчи получились местами предсказуемыми, порой интригующими, а где-то практически сенсационными. Конечно, накал страстей немного сбавил тот факт, что из каждой группы на Евро-2020 попадут по две лучшие команды, так что шансов у фаворитов и середняков будет больше, а аутсайдерам останется продолжать поставлять им очки.

Группа А. 1. Англия – 6 очков, 2. Болгария – 2 очка, 3. Косово – 1 очко, 4. Черногория – 1 очко, 5. Чехия – 0 очков.

Группа имени сборной Англии, где у британцев вообще не возникло никаких проблем. Они разгромили последовательно Чехию и Черногорию, забив каждой по пять мячей. Это лучший результат марта. Причем сборные-то не карликовые. Дальше следует «болото». И довольно неожиданно, что в нем на самом дне очутились чехи. Там затягивается смена поколений, что может привести к трагедии в этом отборе.

Группа В. 1. Украина – 4 очка, 2. Люксембург – 3 очка, 3. Португалия – 2 очка, 4. Сербия – 1 очко, 5. Литва – 0 очков.

Тоже не самый очевидный расклад после двух туров. Хотя Сербия и Литва сыграли по одному матчу. И если Украина на первом месте еще воспринимается нормально, то Люксембург на втором – это оригинально. А Португалия – за ним. Если же вспомнить, как складывались матчи Люксембурга, то он вполне мог быть и первым. Ведь Украина вырвала победу над ним в последний момент. Люксембург хочет вырваться из статуса футбольных карликов.

Группа С. 1. Северная Ирландия – 6 очков, 2. Нидерланды – 3 очка, 3. Германия – 3 очка, 4. Эстония – 0 очков, 5. Белоруссия – 0 очков.

Здесь есть очевидные фавориты – это сборные Нидерландов и Германии. Мало кто сомневается, что именно они поделят два первых места. Но календарь вышел таким, что уже в марте им пришлось сойтись, поэтому промежуточный расклад не самый обычный. Германия победила, лишив голландцев возможности набрать максимум очков. А Северная Ирландия этим воспользовалась и дважды обыграла аутсайдеров группы, захватив лидерство. Но матчи с немцами и голландцами должны ее поставить на место.

Группа D. 1. Ирландия – 6 очков, 2. Швейцария – 4 очка, 3. Дания – 1 очко, 4. Гибралтар – 0 очков, 5. Грузия – 0 очков.

Другая Ирландия тоже использовала благоприятный календарь, столкнувший Швейцарию и Данию, а ей давший Грузию и Гибралтар. Кстати, матч швейцарцев и датчан получился безумным. По содержанию он был довольно скучным, но к 84-й минуте Швейцария вела со счетом 3:0 и умудрилась допустить ничью – 3:3.

Группа Е. 1. Словакия – 3 очка, 2. Уэльс – 3 очка, 3. Хорватия – 3 очка, 4. Венгрия – 3 очка, 5. Азербайджан – 0 очков.

Группа имени равных возможностей. По статусу выделяется сборная Хорватии, но она не без труда одолела Азербайджан, а потом проиграла Венгрии. После чемпионата мира у хорватов определенно есть проблемы с настроем и игрой. Этим пользуются конкуренты, а группа выглядит очень ровно пока: по три очка у четырех сборных из пяти.

Группа F. 1. Испания – 6 очков, 2. Швеция – 4 очка, 3. Румыния – 3 очка, 4. Мальта – 3 очка, 5. Норвегия – 1 очко, 6. Фарерские острова – 0 очков.

А Испания не из тех, кто забывает пользоваться своим классом. Конечно, это не английский размах с их разгромами, но тоже весьма уверенное первое место. И как-то не видно, кому удастся хотя бы навязать борьбу испанцам. Швеции? Возможно. Но не забываем, что выходят две команды. Поэтому этот отборочный цикл для испанцев может восприниматься товарищеским турниром.

Группа G. 1. Польша – 6 очков, 2. Израиль – 4 очка, 3. Македония – 4 очка, 4. Словения – 2 очка, 5. Австрия – 0 очков, 6. Латвия – 0 очков.

Сборная Польши не воспринимается как слабый коллектив, поэтому лидерство в такой группе без явной команды-звезды не должно удивлять. А вот ноль очков у Австрии – это довольно неожиданно. К тому же австрийцы провели уже два матча. Тут могут возникнуть проблемы с выходом, ведь Израиль взялся сурово за дело. Он как раз австрийцев и обыграл вместе с поляками.

Группа Н. 1. Франция – 6 очков, 2. Турция – 6 очков, 3. Албания – 3 очка, 4. Исландия – 3 очка, 5. Андорра – 0 очков, 6. Молдавия – 0 очков.

Группа Н организованно разбилась на три эшелона. В первом оказались Франция и Турция, которые одержали по две победы, причем с очень уверенной разницей по голам – 8:1 и 6:0 соответственно. Во втором очутились Албания и Исландия, а замыкают компанию Андорра и Молдавия, у которых пока очков нет вовсе.

Группа I. 1. Бельгия – 6 очков, 2. Кипр – 3 очка, 3. Россия – 3 очка, 4. Казахстан – 3 очка, 5. Шотландия – 3 очка, 6. Сан-Марино – 0 очков.

Бельгия обладает статусом Испании, Франции или Англии у себя в группе. Никаких проблем у нее возникнуть не должно. Дальше кажется расстановка очень плотной, но нужно иметь в виду, что России пришлось уже сыграть с бельгийцами, тогда как Кипр и Шотландия развлекались с Сан-Марино. Так что, если можно так выразиться, по потенциальным очкам у россиян тут преимущество над остальными.

Группа J. 1. Италия – 6 очков, 2. Греция – 4 очка, 3. Босния и Герцеговина – 4 очка, 4. Финляндия – 3 очка, 5. Армения – 0 очков, 6. Лихтенштейн – 0 очков.

Итальянцы в этой группе должны чувствовать себя комфортно, даже несмотря на традиционные претензии к Роберто Манчини. Думается, если для Италии отбор сложится очень легко, а это вполне реально, то ситуация расслабит тренера и команду, не будет подталкивать к переменам, о которых так много твердили в стране после провала с попаданием на ЧМ -2018, а впоследствии приведет к осечке на чемпионате Европы, где уже не будет Лихтенштейна и Финляндии, которых Италия обыграла с общей разницей мячей 8:0.

В ряде групп уже выделились фавориты, имена которых в принципе все знали и до старта кампании. Нынешняя схема розыгрыша позволяет им не беспокоиться о попадании на чемпионат Европы, судя по форме команд. Хочется надеяться, что хотя бы в борьбе за вторые путевки интриги будет больше, аутсайдеры возьмут пример с Люксембурга, а середняки – с Ирландии.