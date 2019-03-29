+106 миллионов на десяти сделках. Зачетная селекция «Сампдории»

вчера, 15:32

В Серии A есть клуб, который обычно довольствуется местом в середине таблицы, зато регулярно поставляет футболистов грандам. «Соккер.ру» - о «Сампдории» и ее бизнесе.

У клуба из Генуи очень хороший баланс покупок и продаж футболистов, в «Сампдории» вывели на новый уровень не один десяток видных футболистов и хорошо заработали на этом. «Соккер.ру» отмечает работу селекционеров и менеджеров итальянского клуба. Рассказываем о десяти самых показательных сделках, на которых «Сампа» хорошо заработала, при этом подчеркну, что это далеко не единственные футболисты, купля и последующая продажа которых принесла «Сампдории» финансовый профит.

Джампаоло Паццини (Италия) = +9 миллионов евро

Куплен: за 9 млн в 2009-м у «Фиорентины»

Продан: за 18 млн в 2011-м «Интеру»

Начнем с первой большой сделки второго десятилетия XXI века. Приобретенный у «Фиорентины» Паццини ударно провел свой отрезок в Генуе, в первом сезоне даже помог «Сампдории» отобраться в Лигу чемпионов, где генуэзцы в раунде плей-офф драматично уступили «Вердеру» (4:5 по сумме двух матчей). Джампаоло оставил после себя полсотни голов и стопроцентную прибыль: через два года после приобретения форварда за 9 миллионов евро «Сампдория» продала его «Интеру» за 18.

Мауро Икарди (Аргентина) = +12.7 миллиона евро

Куплен: за 300 тысяч в 2011-м у «Барселоны»

Продан: за 13 млн в 2013-м «Интеру»

Икарди приехал в «Сампдорию» из юношеской команды «Барселоны» на правах аренды, а через полгода генуэзцы выкупили его за 300 тысяч евро, чтобы спустя два года продать «Интеру» за 13 миллионов. Сейчас «Трансфермаркт» оценивает строптивого Мауро в 100 миллионов! До такого состояния в Генуе аргентинец, конечно, не «прокачался» бы, но если у «Сампдории» есть доля от последующей перепродажи, что весьма вероятно, то 13 миллионов не конечная прибыль.

Шкодран Мустафи (Германия) = +7.925 миллиона евро

Куплен: за 75 тысяч в 2012-м у «Эвертона»

Продан: за 8 млн в 2014-м «Валенсии»

Будущего чемпиона мира «Сампдория» откопала на задворках «Эвертона» и выручила немца из английского плена за сущие копейки – 75 тысяч евро. Не сразу заиграл Шкодран в Италии, но потом набрался сил, стал чемпионом мира, будучи игроком «Сампдории», и тем же летом перебрался в «Валенсию». Через два года «Лос Чес» продали Мустафи «Арсеналу» уже за 41 миллион евро.

Фернандо (Бразилия) = +4.5 миллиона евро

Куплен: за 8 млн в 2015-м у «Шахтера»

Продан: за 12.5 млн в 2016-м «Спартаку»

А это приятный бизнес с Восточной Европой. Хорошо нам знакомый Фернандо приехал из «Шахтера», а через год уехал в «Спартак» за сумму, которая в полтора раза превысила стоимость покупки. Но ведь и москвичи не остались в накладе: бразилец стал одним из краеугольных камней долгожданного чемпионства. «Сампдория» не просто хорошо готовит футболистов на экспорт, очень часто выходцы из «Дории» радуют своих новых работодателей и продолжают прогрессировать.

Роберто Сориано (Италия) = +13.5 миллиона евро

Куплен: за 0.5 млн в 2009-м у «Баварии»

Продан: за 14 млн в 2016-м «Вильярреалу»

Сориано родился в Германии и воспитывался в футбольной школе «Баварии», откуда за полмиллиона евро был куплен «Сампдорией». В Генуе Роберто стал ключевым игроком и даже дослужился до вызовов в сборную Италии, а потом отправился в Испанию, принеся клубу, который выписал ему путевку в жизнь, ощутимую пользу, выраженную в твердой валюте.

Милан Шкриньяр (Словакия) = +22 миллиона евро

Куплен: за 6 млн в 2016-м у «Жилины»

Продан: за 28 млн в 2017-м «Интеру»

На самом деле, «Сампдория» купила Шкриньяра у «Жилины» за 1 миллион евро, до 6 эта сумма возросла уже после продажи Милана в «Интер» - генуэзцы отослали словацкому клубу причитающуюся по договору долю. Но при этом «Сампа» всего за год «наварила» на Шкриньяре 22 миллиона евро. Эффективная получилась инвестиция!

Бруну Фернандеш (Португалия) = +3 миллионов евро

Куплен: за 7 млн в 2016-м у «Удинезе»

Продан: за 10 млн в 2017-м «Спортингу»

Еще одна история о том, как надо делать бизнес. Летом 2016-го «Сампдория» арендовала у «Удинезе» португальского полузащитника за 1 миллион евро с правом выкупа через год за 6 миллионов. Бруну Фернандеш прекрасно влился в состав «Сампдории», клуб из Генуи воспользовался правом выкупа, а на следующий день продал португальца «Спортингу» на три миллиона евро дороже.

Патрик Шик (Чехия) = +10 миллионов евро

Куплен: за 4 млн в 2016-м у «Спарты»

Продан: за 14 млн в 2017-м «Роме»

В 2016-м Шик перешел из «Спарты» за четыре миллиона евро, следующим летом «Сампдория» отдала чешского форварда в аренду «Роме» с правом последующего выкупа. По сути, это был отложенный трансфер: аренда стоила 5 миллионов евро + 9 за выкуп. В итоге за год «Сампдория» «подняла» 10 миллионов евро, так ведь и Патрик не сидел без дела – голы забивал.

Луис Муриэль (Колумбия) = +9,5 миллиона евро

Куплен: за 12 млн в 2015-м у «Удинезе»

Продан: за 21.5 млн в 2017-м «Севилье»

Колумбийский нападающий за два года почти вдвое подорожал. Муриэль провел за «Сампдорию» 84 матча и забил 24 гола, после чего отправился покорять Испанию. Правда, этой зимой «Севилья» отправила Луиса в «Фиорентину» на правах аренды. За новый клуб колумбиец забил 6 голов в 9 матчах, так что и этот товар не бракованный, просто в Андалусии не сумели «правильно приготовить» Муриэля.

Лукас Торрейра (Уругвай) = +27 миллионов евро

Куплен: за 3 млн в 2015-м у «Пескары»

Продан: за 30 млн в 2018-м «Арсеналу»

Ну и самая свежая из крутых сделок «Сампдории». Прошедшим летом в «Арсенал» был продан уругваец Лукас Торрейра, причем продан в десять раз дороже, чем куплен три года назад у «Пескары». В Лондоне Торрейра чувствует себя замечательно, а «Трансфермаркт» оценивает его уже в 55 миллионов евро. Футболист из «Сампдории» - это знак качества.

На подходе

«Сампдория» уже оформила три летних приобретения на общую сумму 40 миллионов евро, а это значит, что обязательно будут и продажи. Кто самые лакомые кусочки в составе «Сампы»? Бельгиец Деннис Прат был куплен в 2016 году за 10 миллионов евро у «Андерлехта», а сейчас «Трансфермаркт» оценивает его в 25, при этом рыночная стоимость может оказаться выше. Датский центральный защитник Йоахим Андерсен в 2017-м году приобретен у «Твенте» за 1.4 млн, сейчас оценивается в 20 и входит в шорт-лист «Манчестер Юнайтед». Кароль Линетти куплен за 3.2 и за три года подорожал в пять раз. Это «Сампдория»!