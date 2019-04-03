Месси вновь спасает «Барселону»!

вчера, 10:30

Матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» стал украшением недели. «Соккер.ру» - об игре, в которой ситуация переворачивалась кардинально дважды.

Еще до начала матча стало понятно, что Эрнесто Вальверде займется старым добрым доказыванием теоремы о том, что «Барселона» способна эффективно играть и без Лионеля Месси. Но, кажется, с этим стереотипом бороться бесполезно. И этот матч, кстати, не стал доказательством предложенной Вальверде идеи. Хотя первый тайм говорил о том, что все сложится как по маслу для каталонцев.

Соперник был подобран подходящий. «Вильярреал» в нынешнем сезоне находится в кризисном состоянии, обитает около зоны вылета, но команда с именем, автобусы ставить не умеет, поэтому «Барселона» действительно и в своем варианте составе без Месси могла вскрывать построения противника и убедительно говорить всему миру, что Лионель для этого не всегда нужен.

Достаточно быстро «Барселоне» удалось забить дважды. Причем блестяще себя проявил сменивший, по сути, в стартовом составе Месси Малком, который отметился голом и голевой передачей. К слову, бразилец вообще весь матч провел хорошо, но несколько потерялся, когда его перевели на другой фланг — уже после выхода Месси. То есть на позиции аргентинца ему играется комфортней — там он потенциально способен на многое.

Поведя со счетом 2:0, вряд ли «Барселона» предполагала, что у «Вильярреала» с его низкой надежностью появятся возможности отыграться, поэтому даже когда хозяева один мяч еще до перерыва отквитали, это всерьез не было воспринято. Беспокоиться каталонцы стали во втором тайме, когда «Вильярреал», ощутив, что терять ему нечего, принялся дерзко атаковать, делал это эффективно, создавал моменты с не более низкой частотой, чем сама «Барселона».

По сути, «желтая субмарина» пошла на открытый футбол против каталонцев, что обычно смертельно опасно любому сопернику «Барселоны». А в этот раз проблемы возникли как раз у команды Вальверде. Вот один из пунктов того, почему каталонцы с Месси — совсем другие. В открытом обмене набегами, в открытом футболе игра «Барселоны» с Лионелем просто смертоносна, она более убийственна для оппонента.

В таком режиме «Вильярреал» бы наверняка не забил три во втором тайме, а пропустил целую пачку, как это часто бывает с противниками, дерзнувшими играть открыто. И не нужно думать, что пропущенные гостями мячи — лишь следствие невнимательности обороны, а атакующая неэффективность ни при чем.

Если бы «Вильярреал» пригвоздили в контратаках в ответ на его нападки, хозяева достаточно быстро забыли бы о походах вперед. Но каталонцы, потеряв в структуре игры после перерыва, позволяли «Вильярреалу» подпитываться уверенностью. Месси, кстати, не сразу сумел склеить игру команды — это не делается сходу, когда появляешься в течение матча, складывающегося не лучшим образом. Уже с Месси на поле «Барселона» пропустила дважды, сделав счет 2:4 с 2:2.

Но Лионель включился вовремя, изменив в принципе градус остроты атак команды. На 90-й минуте он забил со штрафного сам, а в компенсированное время поучаствовал в атаке, которая закончилась голом Суареса. Да, к тому времени «Вильярреал» был в меньшинстве после удаления Альваро Гонсалеса, но вряд ли без Месси даже в большинстве «Барселона» за такой отрезок спаслась бы.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (9) — 15 (9)

Очень ярким в плане остроты получился матч, что видно и по счету, и по статистике ударов. Больше тридцати попыток предприняли обе команды и почти двадцать были точными — это очень и очень хороший показатель, свидетельствующий о высоком качестве атакующей игры в целом.

Владение мячом (точность передач): 32,2% (81%) - 67,8% (90%)

«Барселона» в принципе со своими стандартными цифрами. И по владению мячом две трети времени, и по точности передач: девять из десяти оказывались у адресата. Вроде все хорошо, все по показателям прекрасно, и не скажешь, что каталонцам пришлось уносить ноги, спасаться от поражения в последний момент.

Эрнесто Вальверде (главный тренер «Барселоны»):

Думаю, эта игра очень поможет нам в дальнейшем. Мы знаем, что нам всё ещё нужно проделать большой путь для победы в чемпионате. Это будет непросто. У всех команд есть хорошие футболисты. Конечно, мы зависимы от Месси. Любая команда мира была бы зависима, но мы можем играть и без него. В первые 15 минут у нас не было «мессизависимости», а в последние 15 – была.

Мы слишком много позволяли сопернику у своих ворот, но дело не в защитниках, а во всей команде. Мы должны лучше контролировать ситуацию.

Луис Суарес (нападающий «Барселоны»):

Мы провели отличный первый тайм и заслуженно вели в счёте, понимая, что у соперника тоже были моменты. Мы знали, что, всё, что мы подарим им во второй половине, будет использовано против нас, потому что у «Вильярреала» быстрые футболисты, и именно это они и сделали. Однако мы бились до самого конца, и я думаю, что проявленный нами характер показал, как сильно мы хотим выиграть чемпионат. Эта игра показала нам, что за каждую ошибку можно дорого заплатить. Поэтому мы должны сделать выводы.

В этой встрече Месси, кстати, отметился еще двумя достижениями. Во-первых, он обогнал Криштиану Роналду по голам со стандартов в чемпионате Испании. У Лионеля сейчас 81 гол со стандартов: 29 со штрафных, 52 — с пенальти. У Роналду, который уже покинул «Реал» ради «Ювентуса», было 19 голов со штрафных и 61 с пенальти — всего 80. Также Месси догнал Роналду по голам в топ-пятерке лиг Европы. У обоих теперь по 414 голов в чемпионатах. Месси все забил в Испании, а вот Роналду только 311 наколотил в Ла Лиге, еще 84 — в Англии за «Манчестер Юнайтед» и 19 — в Италии за «Ювентус».

Для Суареса гол тоже стал знаковым. Он не только принес «Барселоне» спасение от поражения, но и позволил стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании среди уругвайцев — теперь у него 129 голов, а у Диего Форлана осталось 128.

Этот матч будет очень полезен для «Барселоны». Тот случай, когда соперник тебя проучил, но ты не проиграл — очень положительный прохладный душ. Он показывает, что «Барселоне» нужно работать над структурой игры, когда на поле нет Лионеля Месси. Причем над структурой в том числе и в обороне, где концентрация загадочным образом порой испаряется.