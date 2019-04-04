Разжаловать из «дьяволов». Грядет большая чистка в МЮ

сегодня, 15:15

«Манчестер Юнайтед» собирается серьезно перетряхнуть состав летом, уже известны фамилии жертв. «Соккер.ру» - о необходимых перестановках в МЮ и «отрезании мяса».

Режь, Сульшер, режь!

Прежде чем пуститься во все тяжкие рассуждений о светлом будущем «Манчестер Юнайтед», подчеркну, что о летней распродаже «красных дьяволов» сообщает не какой-нибудь желтый британский таблоид, а «Skysports» - источник вполне надежный. Не BBC, конечно, куда слухи вообще не просачиваются, а всей эксклюзивной информации можно доверять, как официальным сайтам, но все-таки.

К тому же, оценивая слухи, не будет лишним покрутить головой по сторонам и выяснять – а журналистские россказни вообще сопоставимы с реальным положением вещей? В случае «Манчестер Юнайтед» сообщения о летних перестановках в команде не вызывают отторжения, потому что это ожидаемо, потому что так и должно быть. Только наивные юноши и девушки могут полагать, что замена одного узла – главного тренера, решила все проблемы МЮ .

Это заметно уже сейчас: «медовый месяц» манкунианцев с Сульшером закончился, дальше нужны внятные и решительные действия, чтобы лодка любви не разбилась о быт. В МЮ это понимают, и Оле-Гуннар, похоже, готов показать другое лицо вместо своего улыбчивого мальчишеского. Утвержденный в роли главного тренера «Манчестер Юнайтед» норвежец должен продемонстрировать выдержку и хладнокровие, ведь перед ним стоит непростая задача – нужно «резать мясо».

Трудно оставаться добрым и улыбчивым, когда берешь в руки мясницкий нож. Сэр Алекс Фергюсон, конечно, не оставит ученика без советов, но принимать решения и вести непростые разговоры все равно Сульшеру. Это неизбежно и это необходимо, ведь «Манчестер Юнайтед» нуждается в оздоровлении, эффективность состава «красных дьяволов» остается на низком уровне, и Оле-Гуннар должен удалить из команды ненужные компоненты, ведь от этого зависит и его судьба.

Кто покинет «Манчестер Юнайтед» по решению клуба?

Андер Эррера (Испания, 29 лет). Контракт баска рассчитан до конца сезона, МЮ был вроде бы заинтересован в продлении отношений с Эррерой, но не настолько, чтобы платить ему больше 200 тысяч фунтов в неделю. Сульшер еще неделю назад надеялся на соглашение между МЮ и Андером, но появились слухи, что хавбек уже согласовал переход в ПСЖ . Очевидно, «Манчестер Юнайтед» затянул с продлением контракта, и теперь этот «кусок мяса» придется отрезать, сделав вид, что так и планировалось.

Хуан Мата (Испания, 30 лет). У этого испанца тоже заканчивающийся контракт и тоже статус полуосновного игрока, как у Эрреры. «Манчестер Юнайтед» предложил Хуану однолетний контракт, что не устроило полузащитника. Мата уйдет, его агенты ведут переговоры с «Барселоной», при этом МЮ хочет расстаться с испанцем полюбовно и даже зовет его на должность посла по окончании карьеры.

Алексис Санчес (Чили, 30 лет). Это главная головная боль МЮ и Сульшера, нападающий, на которого рассчитывали как на лидера атак «красных дьяволов» с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю (самый высокооплачиваемый в команде) и одним голом в текущем сезоне АПЛ . Говорят, судьба Алексиса еще не решена окончательно, возможно, Оле-Гуннар предпримет попытку его реанимировать. Продать Санчеса, у которого контракт до 2022 года, будет нелегко – из-за несоответствия между его формой и зарплатой.

Луис-Антонио Валенсия (Эквадор, 33 года). Валенсия уйдет из «Манчестер Юнайтед» после 10 лет в клубе, эквадорец покинет «Олд Траффорд» на правах свободного агента, контракт с ним продлен не будет. На Луиса-Антонио претендует «Арсенал» и еще несколько английских клубов попроще, также есть вариант с переездом в МЛС .

Маркос Рохо (Аргентина, 29 лет). Рохо – очевидная обуза «Манчестер Юнайтед». Аргентинский защитник почти не играет и должен освободить место для более серьезного оборонца. В марте Маркос с разрешения МЮ тренировался со своим бывшим клубом «Эстудиантес» - интересный случай. Одним словом, Рохо – уже отрезанный ломоть.

Маттео Дармиан (Италия, 29 лет). Еще один очевидный кандидат «на выход». Дармиан в этом сезоне принял участие в пяти матчах АПЛ , у него заканчивается контракт с манкунианцами, который не будет продлен – зачем держать на лавке немолодого уже итальянца? В следующем сезоне Маттео, вероятно, снова будет играть в родной Серии A.

Кто еще может покинуть «Манчестер Юнайтед»?

Эрик Байи (Кот-д’Ивуар, 24 года). У Байи контракт заканчивается летом 2020 года, и «Манчестер Юнайтед» может продать ивуарийца этим летом по двум причинам. Во-первых, это последний шанс выручить за Эрика более-менее нормальные деньги. Во-вторых, МЮ хочет центрбека экстра-класса, и для него нужно освободить местечко. Из компании Смоллинг, Джонс, Линделеф, Байи большего всего шансов оказаться лишним именно у Эрика.

Поль Погба (Франция, 26 лет). Расставание с Погба МЮ , конечно же, не планирует, но это не значит, что уход Поля исключен. Француза соблазняют «Реал» во главе с Зиданом и «Ювентус», за который он уже выступал, и чемпион мира, похоже, склоняется к уходу из «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» будут упираться, но если Погба займет категоричную позицию, удерживать его не будет смысла.