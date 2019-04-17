«Манчестер Сити» - главная команда сезона

Но право быть лучшими в Лиге чемпионов еще надо доказать! О попытке британцев вернуться в Европу – на «Соккер.ру».
Матч с «Тоттенхэмом» может как превознести главную по игре команду сезона, так и понизить в глазах скептиков статус Гвардиолы как «возможно, лучшего тренера мира» - определение Почеттино. И еще раз вернутся шутки в «денежном мешке», которые применяли к «Челси», пока те не взяли Лигу чемпионов.
У «Манчестер Сити» нет главного трофея, поэтому все критики пока правы. Также им мало английских чемпионств – хотя конкуренция в АПЛ такая, что «Бавария», «Ювентус» и ПСЖ ехидно усмехаются. Будь их соперники дома, как «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» или МЮ, вряд ли бы получилось взять столько внутренних титулов с привычной легкостью.
Так почему «Манчестер Сити» - главная команда, если есть названные выше коллективы, а также «Барселона», «Атлетико» или «Реал»? Потому что Гвардиола не один сезон выводил команду на пик формы. Сейчас видите плоды грамотной работы. «Горожан» можно обыграть, но командный уровень у них запредельный. А чтобы сравнение не казалось голословным – используем данные топ-5 и ЛЧ.
Показатели в чемпионате Англии
83 пункта в таблице. «Манчестер Сити» шесть раз терял очки, а «Ливерпуль» - 8. Но у соперника 7 ничьих, а у «горожан» - две, а еще один матч в запасе. По среднему количеству пунктов за игру команда Гвардиолы пока лидирует. А «Тоттенхэм» на третьей строчке и отстает на целых 16 очков.
86 забитых мячей. Нет никого результативнее в Англии. А в Европе только у ПСЖ уже 90 мячей в Лиге 1. У «Барселоны» всего 81 в Ла Лиге. А «Ливерпуль», невзирая на все козыри и качество игры, заметно отстал в АПЛ – 77 мячей. Про «Тоттенхэм» можно не начинать, у них 64 гола. Но из них 17 - на счету травмированного Кейна, а Харри сегодня не поможет.
18.1 удар за поединок. В АПЛ никого лучше нет – у «Челси» по 15.8 ударов, а в топ-5 только «Бавария» и «Наполи» обстреливают чужие ворота чаще, но с куда меньшей отдачей, ведь забили не так много. По точным ударам «горожане» вторые после «Баварии» - по 7 за игру, а «Тоттенхэм» в топ-5 на двадцатом месте, у них по 5.1 ударов за полный матч.
13.8 комбинаций с ударами. За игру соперники переживают 13-14 выстрелов «Манчестер Сити» именно после командных взаимодействий. Как видите по предыдущему параметру, целых 76 % попыток огорчить оппонента завязаны на командной работе. У «Манчестер Сити» нет Месси, Роналду и Мбаппе, играют в пас. У «Тоттенхэма» есть Кейн – острие копья, и у них только по 10.3 командных атаки, а это 25 строчка в топ-5.
10.9 % бракованных пасов. Точность передач под 90 % и, разумеется, это лучший показатель не только в АПЛ, но и в Европе. Ни ПСЖ у себя во Франции, ни «Барселона» в Ла Лиге так чисто с мячом не работают. А где «Тоттенхэм»? Намного ниже, брак 16.7 %. Культура паса у «Манчестер Сити» передовая. Никто так не может, даже если пробует, как «Челси», который уступает на полтора процента, что для этого показателя - много.
22 пропущенных мяча. В Англии только у «Ливерпуля» меньше ошибок в защите – 20, а «Тоттенхэм» с 34 пробоинами в обороне идет на третьем месте. У «Манчестер Сити» сегодня достойный соперник, но если копнуть глубже – у «горожан» по xGA все еще лучше, чем у «Ливерпуля». А вот «шпорам» явно фартит. Наиграли на 42 пропущенных, а допустили на восемь ошибок меньше.
6.1 допущенных ударов. А вот и ответ, почему у «Манчестер Сити» так мало результативных ошибок в обороне. Почти не допускают удары по своим воротам. Результат не просто впечатляет, он феноменальный. 8-9 – заход на рекорд, а 6.1 – запредельный показатель. «Тоттенхэм» по этому параметру снова не конкурент, они тридцатые в рамках топ-5, допускают по 11.8 ударов за матч, почти двое больше.
64.2 % владения мячом. Снова «тики-така», только в более динамичной вариации и без работы в основном через тройку центральных хавбеков. Вертикально и горизонтально играют изумительно, поэтому ни одна команда в топ-5 не выше коллектива Гвардиолы по владению. А «Тоттенхэм» на 10-м месте – первым номером играть в АПЛ любят, хотя не всегда умеют, как помним по встрече с тем же МЮ.
Трудно найти важный командный параметр, по которому «Манчестер Сити» уступает «Тоттенхэму». Таких попросту не существует. При этом «горожане» насобирали ровно столько качественных моментов, как забили мячей. «Ливерпуль» сильно отстает, а «Тоттенхэм» по этому параметру в АПЛ ниже «Челси».
Достижения в Лиге чемпионов
26 голов в турнире. «Барселона» после матча с МЮ собрала 23, а у Гвардиолы поединок в запасе и уже 26 мячей. ПСЖ уже не достанет, единственный конкурент – каталонцы. Но средняя результативность у команды Месси пока ниже. А у «Тоттенхэма» 14 мячей в ЛЧ, сразу на 12 меньше.
60.2 % владения мячом. Даже «Реал», которому многие соперники отдавали мяч, «горожан» не опередил. У МС первый результат Лиги чемпионов. Теперь у «Барселоны» число чуть лучше – 60.3 %, но благодаря матчу с МЮ. Сегодня «шпорам» надо быть готовыми к колоссальному давлению, ведь сами лишь 51.3 % времени проводят с мячом.
9.6 ударов по воротам Эдерсона. Редкий в этом списке не рекорд. Также редко били по воротам «Атлетико», а вот Алиссона тревожили реже. У «Ливерпуля» была адская группа в ЛЧ, но соперники наносят лишь по 9 ударов по их воротам. «Тоттенхэм» далеко позади – 11.9 выстрелов в сторону Льориса за игру, 11-е место, хуже «Монако».
89.7 % точных передач. Запредельный показатель, хотя в Париже и Барселоне хвастаются тем же, и даже у «Реала» и «Боруссии» Д ставка была на контроль мяч и низкий брак. Хотя не все такой стиль умеют использовать. Кстати, по данному параметру «Тоттенхэм» тоже выделяется – 84.8 % метких пасов. Клубы АПЛ набрали невероятные составы.
17.4 удара за матч. Только две команды чаще били по воротам за игру – «Реал» и «Барселона». Зато по точным ударам разница с ними у «Манчестер Сити» маленькая. Впрочем, в этом пункте «Тоттенхэм» напоминает о своем классе и о Кейне. Ударов у них меньше, а вот разница по точным попыткам не критическая – в один удар, 5.8 против 6.8.
11.6 удачных обводок. Можно найти только один клуб, который чаще успешно применял дриблинг. Это ПСЖ. Но парижане вылетели, так что «Манчестер Сити» первый из оставшихся. Не сказать, что Гвардиола заставляет обыгрывать всех один в один. Но получается. У «Тоттенхэма» тоже есть технари, а вот обводок немного меньше – 10.7 за игру. Но и процент владения ниже, что важно учитывать, разбирая такие параметры.
13.9 передач под удары. «Манчестер Сити» отличается командным футболом. Идет по передачам под удары наравне с «Барселоной», где между Месси и Суаресом давняя игровая связь. «Тоттенхэм» и в этом параметре ниже, но не далеко – 11.8 пасов за игру означают, что «шпоры» могут многим дать отпор. Колоссальный класс у команд, которые сегодня сразятся между собой.
В Лиге чемпионов, в отличие от АПЛ, есть парочка команд, которые могут оттеснить «Манчестер Сити» на второе-третье места по параметрам. Но они или уже покинули турнир – как ПСЖ или «Реал», или по сумме показателей проигрывают команде, которая показывает футбол, о котором другие могут лишь мечтать, настолько все профессионально, выверено и чисто.
У «Барселоны» подход более неряшливый, а расчет строго на одного человека существеннее, и матч против «Манчестер Юнайтед» влиятельность Месси лишь подчеркнул. У «горожан» своего лидера такого же калибра нет, и это и плохо, и хорошо.
Заключение. «Манчестер Сити» слишком стерильный для победы в ЛЧ?
Лигу чемпионов давно не выигрывала банда без Месси или Роналду в составе. Последний раз получилось у «Баварии» в далеком 2013 году. У «Манчестер Сити» есть лидеры и звезды, но это в первую очередь команда. С минусами – «шпор» не списывайте, у них есть важная домашняя победа с коварным счетом 1:0, но с пониманием, во что играют.
«Сити» открыто и много атакует, и смелость отражена в статистике. Нет в Европе команды, которая могла бы позволить себе более качественный футбол. «Тоттенхэм» проигрывает им по всем параметрам, которые только можно подключить к дискуссии о классе коллективов. Но сегодня «шпорам» достаточно взять ничью, а Гвардиоле нужна уверенная победа с нужным счетом – с разницей в два гола в идеале.
Пожалуй, от МС действительно хочется увидеть сегодня больше эмоций, чем обычно. У слова «стерильный» в русском ведь два значения – обеззараженный, чистый, и второе – бесплодный. Чтобы разродиться кубком ЛЧ, нужно идти по стопам «Реала». К невероятному классу исполнителей и командного футбола необходимо подключить дикость. Например, в этом сезоне тренеров Лопетеги и Солари соперники мучили как раз тем, что позволяли «Реалу» набивать статистику – и ЦСКА тоже так поступал.
Доминирование ради доминирования не приносит трофеи, но показатели говорят четко: если представить ситуацию, что «Манчестер Сити» играет на пределе в четвертьфинале против «Тоттенхэма», то в полуфинал выйдет именно Гвардиола. И там тоже не будут уступать сопернику ни по одному командному параметру. Вряд ли в этом сезоне в «Барселоне», ПСЖ, «Баварии» или «Ювентусе» можно усмотреть эталон поведения на поле как команды.
А вот «Манчестер Сити» задал высокую планку. Но в прошлых годах не выдерживали давления на финише, пытались зайти в финал через парадную дверь, а иногда нужно влезать через окно. Как сказал сам Хосеп – иногда 1 удар в створ важнее 33, если меткий. Сегодня против «шпор», хорошо знакомых со стилем и манерой соперника, фавориту будет сложно, невзирая на неоспоримые достоинства, которые имеются у тренера Гвардиолы и его коллектива.
Но порой выигрывают именно главные команды сезона, и если ЛЧ 2018/19 именно о такой победе, то вы знаете, кто из этой стороны сетки будет в финале. Многие пожелают успехов «Аяксу» и «Тоттенхэму», если не любят по каким-то причинам «Манчестер Сити» или поддерживают клубы из Амстердама и Лондона. Но никто не станет спорить, что у Гвардиолы снова невероятно сильная команда с поставленной мощной игрой.
Представте себе Вылетят из ЛЧ, проиграют Титул Ливерпуль и КА Уотфорду, вот тогда бомбанет у персофанов мешка. )))
Не важно выиграет мС ЛЧ или нет - А Гвардиола все равно гений и в ТОП 5 лучших тренеров по версии францфутбола за все время и действующий при чем из этой пятерки.
Представте себе Вылетят из ЛЧ, проиграют Титул Ливерпуль и КА Уотфорду, вот тогда бомбанет у персофанов мешка. )))
Не важно выиграет мС ЛЧ или нет - А Гвардиола все равно гений и в ТОП 5 лучших тренеров по версии францфутбола за все время и действующий при чем из этой пятерки.
Надо было: "«Манчестер Сити» - главная баблокоманда сезона!"
الله أكبر
Надо было: "«Манчестер Сити» - главная баблокоманда сезона!"
الله أكبر
На момент это вторая команда в Европе по качеству атакующей игры.
Но по силе игры, по запасу прочности, разве, что войдёт в пятёрку.
Гвардьолу умеет ставить лучшую игру, но мерилом силы являются кубковые матчи, где кроме тактики важны характер ,настрой, физическая форма, умение быстро переваривать неудачи и случайности, быстро реагировать на ситуацию в один конкретный вечер, вечер вылета.
Ближе к финалу футбол превращается в войну и маэстро должен стать солдатом .
Гвардьола маэстро и умеет ставить игру, но полководец у бровки он -не лучший ,
это можеть сыграть против Манчестера сегодня .
На момент это вторая команда в Европе по качеству атакующей игры.
Но по силе игры, по запасу прочности, разве, что войдёт в пятёрку.
Гвардьолу умеет ставить лучшую игру, но мерилом силы являются кубковые матчи, где кроме тактики важны характер ,настрой, физическая форма, умение быстро переваривать неудачи и случайности, быстро реагировать на ситуацию в один конкретный вечер, вечер вылета.
Ближе к финалу футбол превращается в войну и маэстро должен стать солдатом .
Гвардьола маэстро и умеет ставить игру, но полководец у бровки он -не лучший ,
это можеть сыграть против Манчестера сегодня .