«Манчестер Сити» - главная команда сезона

вчера, 21:00

Но право быть лучшими в Лиге чемпионов еще надо доказать! О попытке британцев вернуться в Европу – на «Соккер.ру».

Матч с «Тоттенхэмом» может как превознести главную по игре команду сезона, так и понизить в глазах скептиков статус Гвардиолы как «возможно, лучшего тренера мира» - определение Почеттино. И еще раз вернутся шутки в «денежном мешке», которые применяли к «Челси», пока те не взяли Лигу чемпионов.

У «Манчестер Сити» нет главного трофея, поэтому все критики пока правы. Также им мало английских чемпионств – хотя конкуренция в АПЛ такая, что «Бавария», «Ювентус» и ПСЖ ехидно усмехаются. Будь их соперники дома, как «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» или МЮ , вряд ли бы получилось взять столько внутренних титулов с привычной легкостью.

Так почему «Манчестер Сити» - главная команда, если есть названные выше коллективы, а также «Барселона», «Атлетико» или «Реал»? Потому что Гвардиола не один сезон выводил команду на пик формы. Сейчас видите плоды грамотной работы. «Горожан» можно обыграть, но командный уровень у них запредельный. А чтобы сравнение не казалось голословным – используем данные топ-5 и ЛЧ .

Показатели в чемпионате Англии

83 пункта в таблице. «Манчестер Сити» шесть раз терял очки, а «Ливерпуль» - 8. Но у соперника 7 ничьих, а у «горожан» - две, а еще один матч в запасе. По среднему количеству пунктов за игру команда Гвардиолы пока лидирует. А «Тоттенхэм» на третьей строчке и отстает на целых 16 очков.

86 забитых мячей. Нет никого результативнее в Англии. А в Европе только у ПСЖ уже 90 мячей в Лиге 1. У «Барселоны» всего 81 в Ла Лиге. А «Ливерпуль», невзирая на все козыри и качество игры, заметно отстал в АПЛ – 77 мячей. Про «Тоттенхэм» можно не начинать, у них 64 гола. Но из них 17 - на счету травмированного Кейна, а Харри сегодня не поможет.

18.1 удар за поединок. В АПЛ никого лучше нет – у «Челси» по 15.8 ударов, а в топ-5 только «Бавария» и «Наполи» обстреливают чужие ворота чаще, но с куда меньшей отдачей, ведь забили не так много. По точным ударам «горожане» вторые после «Баварии» - по 7 за игру, а «Тоттенхэм» в топ-5 на двадцатом месте, у них по 5.1 ударов за полный матч.

13.8 комбинаций с ударами. За игру соперники переживают 13-14 выстрелов «Манчестер Сити» именно после командных взаимодействий. Как видите по предыдущему параметру, целых 76 % попыток огорчить оппонента завязаны на командной работе. У «Манчестер Сити» нет Месси, Роналду и Мбаппе, играют в пас. У «Тоттенхэма» есть Кейн – острие копья, и у них только по 10.3 командных атаки, а это 25 строчка в топ-5.

10.9 % бракованных пасов. Точность передач под 90 % и, разумеется, это лучший показатель не только в АПЛ , но и в Европе. Ни ПСЖ у себя во Франции, ни «Барселона» в Ла Лиге так чисто с мячом не работают. А где «Тоттенхэм»? Намного ниже, брак 16.7 %. Культура паса у «Манчестер Сити» передовая. Никто так не может, даже если пробует, как «Челси», который уступает на полтора процента, что для этого показателя - много.

22 пропущенных мяча. В Англии только у «Ливерпуля» меньше ошибок в защите – 20, а «Тоттенхэм» с 34 пробоинами в обороне идет на третьем месте. У «Манчестер Сити» сегодня достойный соперник, но если копнуть глубже – у «горожан» по xGA все еще лучше, чем у «Ливерпуля». А вот «шпорам» явно фартит. Наиграли на 42 пропущенных, а допустили на восемь ошибок меньше.

6.1 допущенных ударов. А вот и ответ, почему у «Манчестер Сити» так мало результативных ошибок в обороне. Почти не допускают удары по своим воротам. Результат не просто впечатляет, он феноменальный. 8-9 – заход на рекорд, а 6.1 – запредельный показатель. «Тоттенхэм» по этому параметру снова не конкурент, они тридцатые в рамках топ-5, допускают по 11.8 ударов за матч, почти двое больше.

64.2 % владения мячом. Снова «тики-така», только в более динамичной вариации и без работы в основном через тройку центральных хавбеков. Вертикально и горизонтально играют изумительно, поэтому ни одна команда в топ-5 не выше коллектива Гвардиолы по владению. А «Тоттенхэм» на 10-м месте – первым номером играть в АПЛ любят, хотя не всегда умеют, как помним по встрече с тем же МЮ .

Трудно найти важный командный параметр, по которому «Манчестер Сити» уступает «Тоттенхэму». Таких попросту не существует. При этом «горожане» насобирали ровно столько качественных моментов, как забили мячей. «Ливерпуль» сильно отстает, а «Тоттенхэм» по этому параметру в АПЛ ниже «Челси».

Достижения в Лиге чемпионов

26 голов в турнире. «Барселона» после матча с МЮ собрала 23, а у Гвардиолы поединок в запасе и уже 26 мячей. ПСЖ уже не достанет, единственный конкурент – каталонцы. Но средняя результативность у команды Месси пока ниже. А у «Тоттенхэма» 14 мячей в ЛЧ , сразу на 12 меньше.

60.2 % владения мячом. Даже «Реал», которому многие соперники отдавали мяч, «горожан» не опередил. У МС первый результат Лиги чемпионов. Теперь у «Барселоны» число чуть лучше – 60.3 %, но благодаря матчу с МЮ . Сегодня «шпорам» надо быть готовыми к колоссальному давлению, ведь сами лишь 51.3 % времени проводят с мячом.

9.6 ударов по воротам Эдерсона. Редкий в этом списке не рекорд. Также редко били по воротам «Атлетико», а вот Алиссона тревожили реже. У «Ливерпуля» была адская группа в ЛЧ , но соперники наносят лишь по 9 ударов по их воротам. «Тоттенхэм» далеко позади – 11.9 выстрелов в сторону Льориса за игру, 11-е место, хуже «Монако».

89.7 % точных передач. Запредельный показатель, хотя в Париже и Барселоне хвастаются тем же, и даже у «Реала» и «Боруссии» Д ставка была на контроль мяч и низкий брак. Хотя не все такой стиль умеют использовать. Кстати, по данному параметру «Тоттенхэм» тоже выделяется – 84.8 % метких пасов. Клубы АПЛ набрали невероятные составы.

17.4 удара за матч. Только две команды чаще били по воротам за игру – «Реал» и «Барселона». Зато по точным ударам разница с ними у «Манчестер Сити» маленькая. Впрочем, в этом пункте «Тоттенхэм» напоминает о своем классе и о Кейне. Ударов у них меньше, а вот разница по точным попыткам не критическая – в один удар, 5.8 против 6.8.

11.6 удачных обводок. Можно найти только один клуб, который чаще успешно применял дриблинг. Это ПСЖ . Но парижане вылетели, так что «Манчестер Сити» первый из оставшихся. Не сказать, что Гвардиола заставляет обыгрывать всех один в один. Но получается. У «Тоттенхэма» тоже есть технари, а вот обводок немного меньше – 10.7 за игру. Но и процент владения ниже, что важно учитывать, разбирая такие параметры.

13.9 передач под удары. «Манчестер Сити» отличается командным футболом. Идет по передачам под удары наравне с «Барселоной», где между Месси и Суаресом давняя игровая связь. «Тоттенхэм» и в этом параметре ниже, но не далеко – 11.8 пасов за игру означают, что «шпоры» могут многим дать отпор. Колоссальный класс у команд, которые сегодня сразятся между собой.

В Лиге чемпионов, в отличие от АПЛ , есть парочка команд, которые могут оттеснить «Манчестер Сити» на второе-третье места по параметрам. Но они или уже покинули турнир – как ПСЖ или «Реал», или по сумме показателей проигрывают команде, которая показывает футбол, о котором другие могут лишь мечтать, настолько все профессионально, выверено и чисто.

У «Барселоны» подход более неряшливый, а расчет строго на одного человека существеннее, и матч против «Манчестер Юнайтед» влиятельность Месси лишь подчеркнул. У «горожан» своего лидера такого же калибра нет, и это и плохо, и хорошо.

Заключение. «Манчестер Сити» слишком стерильный для победы в ЛЧ ?

Лигу чемпионов давно не выигрывала банда без Месси или Роналду в составе. Последний раз получилось у «Баварии» в далеком 2013 году. У «Манчестер Сити» есть лидеры и звезды, но это в первую очередь команда. С минусами – «шпор» не списывайте, у них есть важная домашняя победа с коварным счетом 1:0, но с пониманием, во что играют.

«Сити» открыто и много атакует, и смелость отражена в статистике. Нет в Европе команды, которая могла бы позволить себе более качественный футбол. «Тоттенхэм» проигрывает им по всем параметрам, которые только можно подключить к дискуссии о классе коллективов. Но сегодня «шпорам» достаточно взять ничью, а Гвардиоле нужна уверенная победа с нужным счетом – с разницей в два гола в идеале.

Пожалуй, от МС действительно хочется увидеть сегодня больше эмоций, чем обычно. У слова «стерильный» в русском ведь два значения – обеззараженный, чистый, и второе – бесплодный. Чтобы разродиться кубком ЛЧ , нужно идти по стопам «Реала». К невероятному классу исполнителей и командного футбола необходимо подключить дикость. Например, в этом сезоне тренеров Лопетеги и Солари соперники мучили как раз тем, что позволяли «Реалу» набивать статистику – и ЦСКА тоже так поступал.

Доминирование ради доминирования не приносит трофеи, но показатели говорят четко: если представить ситуацию, что «Манчестер Сити» играет на пределе в четвертьфинале против «Тоттенхэма», то в полуфинал выйдет именно Гвардиола. И там тоже не будут уступать сопернику ни по одному командному параметру. Вряд ли в этом сезоне в «Барселоне», ПСЖ , «Баварии» или «Ювентусе» можно усмотреть эталон поведения на поле как команды.

А вот «Манчестер Сити» задал высокую планку. Но в прошлых годах не выдерживали давления на финише, пытались зайти в финал через парадную дверь, а иногда нужно влезать через окно. Как сказал сам Хосеп – иногда 1 удар в створ важнее 33, если меткий. Сегодня против «шпор», хорошо знакомых со стилем и манерой соперника, фавориту будет сложно, невзирая на неоспоримые достоинства, которые имеются у тренера Гвардиолы и его коллектива.