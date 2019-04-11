«Орлиная» дуэль и дерби Леванта. Лига Европы наступает! 

сегодня, 16:30

С четвертьфинальной стадии Лигу Европы можно смотреть так же внимательно, как Лигу чемпионов. «Соккер.ру» рассказывает об участниках 1/4 финала и особенностях пар.

«Арсенал» (10*) - «Наполи» (14)

*здесь и далее в скобках указано место в клубном рейтинге УЕФА .

- «Арсенал» и «Наполи» проводят первые сезоны под руководством нынешних наставников - Унаи Эмери и Карло Анчелотти.

- Анчелотти обыгрывал Эмери в матче за Суперкубок УЕФА 2014 года «Реал» - «Севилья» (2:0), а Унаи отомстил Карло в матче прошлого розыгрыша Лиги чемпионов ПСЖ – «Бавария» (3:0). После той игры итальянец был уволен из мюнхенского клуба.

- Унаи Эмери трижды выигрывал Лигу Европы у руля «Севильи», он рекордсмен турнира.

- «Арсенал» в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы, где уступил будущему победителю – мадридскому «Атлетико».

- «Наполи» выигрывал Кубок УЕФА в 1989 году, когда Марадона и Ко в двухматчевом финале сломили сопротивление немецкого «Штутгарта». «Арсенал» играл в финале в 2000 году, но уступил «Галатасараю» в серии пенальти.

- «Арсенал» в плей-офф Лиги Европы прошел БАТЭ и «Ренн», начиная двухматчевые противостояния с выездных поражений 0:1 и 1:3, после чего выигрывал дома 3:0 и проходил дальше.

- До сегодняшнего дня «Арсенал» и «Наполи» встречались лишь однажды – на групповой стадии Лиги чемпионов 2013/14. Команды тогда обменялись домашними победами 2:0, набрали по 12 очков, как и дортмундская «Боруссия», но именно «партенопейцы» остались третьими по дополнительным показателям и не попали в плей-офф. Тот розыгрыш Лиги чемпионов выиграл Карло Анчелотти у руля «Реала».

- Вратарь «Наполи» Давид Оспина выступает за итальянский клуб на правах аренды из «Арсенала».

- Карло Анчелотти в качестве главного тренера «Баварии» выиграл у «Арсенала» двухматчевое противостояние в Лиге чемпионов с общим счетом 10:2.

Ориентировочные составы

«Арсенал» (3-4-2-1): Чех – Сократис, Косьельни, Мустафи – Мэйтленд-Найлз, Джака, Торрейра, Колашинац – Ивоби, Рэмзи – Обамеянг.

«Наполи» (4-4-2): Мерет – Хисай, Максимович, Кулибали, Руй – Кальехон, Аллан, Фабиан Руис, Зелински – Мертенс, Милик.

«Вильярреал» (20) - «Валенсия» (44)

- «Вильярреал» добрался до четвертьфинала Лиги Европы на фоне ожесточенной борьбы за выживание в испанской Примере.

- Российский вингер «Валенсии» Денис Черышев выступает за «летучих мышей» на правах аренды из «Вильярреала». Сегодня он может сыграть в четвертьфинале Лиги Европы против клуба, который владеет его контрактом.

- «Валенсия» и «Вильярреал» представляют один регион Испании – Левант. Команды базируются на расстоянии примерно 60 километров друг от друга.

- «Валенсия» и «Вильярреал» встречались в полуфинале Кубка УЕФА 2003/2004, тогда исход противостояния в пользу «Лос Чес» решил гол Мисты с пенальти в ответном матче на «Месталье». Пройдя соседей», «Валенсия» выиграла трофей, одолев в финале «Марсель».

- Тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль с 2013-го по 2016-й тренировал «Вильярреал» и выводил «желтую подводную лодку» в полуфинал Лиги Европы.

- Защитник «Валенсии» Габриэл Паулиста в прошлом игрок «Вильярреала», а оборонец «подводиков» Виктор Руис выступал за «Летучих мышей».

- «Вильярреал» является рекордсменом Лиги Европы по количеству матчей в основной сетке турнира – 123, а также по числу забитых мячей – 72.

Ориентировочные составы

«Вильярреал» (3-5-2): Фернандес – Руис, Мори, Гонсалес – Гаспар, Касерес, Иборра, Форнальс, Педраса – Морено, Бакка.

«Валенсия» (4-4-2): Нето – Пиччини, Гарай, Диахаби, Гайя – Васс, Парехо, Кондогбиа, Черышев – Морено, Мина.

«Бенфика» (21) - «Айнтрахт» (77)

- «Айнтрахт» в шаге от повторения рекорда «Атлетико» по числу матчей без поражений в Лиге Европы. «Матрасники» ну уступали в 15 встречах кряду.

- «Бенфика» трижды играла в финалах Кубка УЕФА /Лиги Европы и трижды проигрывала. В 1983 году португальцы уступили «Андерлехту», в 2013-м проиграли «Челси», а в 2014-м – «Севилье».

- «Айнтрахт» выигрывал Кубок УЕФА в 1980 году. Тогда в финальном матче «орлы» из Франкфурта-на-Майне оказались сильнее гладбахской «Боруссии» в двухматчевом противостоянии благодаря голам, забитым на выезде.

- Прозвище обеих команд – «орлы». «Айнтрахт» позаимствовал свой символ с герба Франкфурта-на-Майне, а орел «Бенфики» является символом лиссабонского клуба с момента его основания в 1904 году, он символизирует независимость, власть и величие.

- Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович провел три сезона в составе «Айнтрахта», забил за немецкий клуб 19 голов в 96 матчах.

- Одно из открытий нынешнего сезона – Лука Йович, принадлежит «Бенфике», но выступает за «Айнтрахт» на правах аренды вот уже второй сезон кряду.

- Оба тренера работают с командами меньше года. Адольф Хюттер принял «Айнтрахт» летом 2018 года после того, как Нико Ковач отправился в «Баварию», а Бруну Лаге возглавил «Бенфику» 14 января, сменив на тренерском мостике Руя Витторию. Спустя месяц Лаге избавился от приставки «исполняющий обязанности» и подписал полноценный контракт с «орлами».

Ориентировочные составы

«Бенфика» (4-4-2): Влаходимос – Альмейдо, Ферро, Диас, Гримальдо – Пицци, Фейса, Флорентино Луиш, Черви – Сеферович, Феликс.

«Айнтрахт» (3-5-2): Трапп – Абрахам, Хасебе, Н’Дика – Да Коста, Гачинович, Роде, Фернандеш, Костич – Аллер, Йович.

«Славия» (72) - «Челси» (17)

- «Челси» побеждал в Лиге Европы в 2013 году, обыграв в финале «Бенфику». Решающий гол в самой концовке тогда забил Бранислав Иванович.

- Лучший результат «Славии» в Кубке УЕФА /Лиге Европы – полуфинал в сезоне 1995/1996. Славный поход чешского клуба прервал французский «Бордо».

- «Славия» преподнесла главную сенсацию 1/8 финала, выбив из турнира рекордсмена по числу завоеванных Кубков УЕФА – «Севилью». Общий счет – 6:5.

- Единственная возможность «Челси» выиграть трофей в этом сезоне – Лига Европы, а вот «Славия» продолжает борьбу на трех фронтах – у «сшитых» хорошие шансы сделать «Золотой дубль» на внутренней арене.

- Форвард «Челси» Оливье Жиру – лучший бомбардир Лиги Европы с 9 голами.

- «Челси» и «Славия» впервые встретятся друг с другом, но «синие» уже играли на стадионе «Славии». В 2013 году «Челси» бился с «Баварией» в матче за Суперкубок УЕФА в Праге и уступил в серии пенальти.

- Лидер «Славии» Мирослав Стох в 17 лет перешел в «Челси», но заиграть в Лондоне не сумел.

Ориентировочные составы

«Славия» (3-5-1-1): Коларж – Кудела, Нгадеу-Нгаджуи, Дели – Коуфал, Траоре, Гушбауэр, Краль, Борил – Стох – Шкода.

«Челси» (4-3-3): Аррисабалага – Дзаппокоста, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо – Канте, Ковачич, Баркли – Педро, Виллиан, Жиру.