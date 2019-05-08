Кто виноват в поражениях «Барселоны»?

«Соккер.ру» рассуждает на тему неудач «Барселоны» в нынешнем сезоне.
Вчерашний матч не стал откровением, но никто из всерьёз такой расклад не воспринимал. Но вышло так, как вышло. «Ливерпуль» на «Энфилде» победил 4-0 и заслуженно вышел в финал. Также хочу выразить свою личную точку зрения на все эти события. Я не претендую на какую-то крутую аналитику, мнение эксперта, пускай и не собираюсь выстраивать свои аргументы на пустом месте. Повторюсь, это мнение болельщика «Барселоны» со стажем, которое несколько отличается от всего того, что я читал в интервью и комментариях. Не ждите шуток, гламурного форматирования или короткого текста для чтения на 2 минутки.
Первый вопрос, который всех интересует: «Как, чёрт возьми, такое могло случиться?». Главное, что второй год подряд. Ещё свежа в памяти катастрофа 0-3 в Риме после 4-1 на «Камп Ноу», и вот опять. Президент клуба Хосеп Бартомеу выдал, что «у нас будет время обдумать произошедшее, но объяснить это трудно». А я вот не вижу, что здесь «трудного», хотя подумать есть над чем – например, что делать с Вальверде и некоторыми игроками основной обоймы, но об этом чуть позже.
Итак, что же произошло? А ничего особенного – и в это проблема. Я не зря вначале написал, что для меня разгром не стал откровением, хотя и надеялся на лучшее. Почему? А потому что уже где-то лет 15 у «Барселоны» наблюдается самая настоящая звёздная болезнь, проблема в психологии – и, если Гвардиола как-то это худо-бедно держал под контролем, то последующие тренеры не смогли с этим ничего поделать. И это совсем не значит, что это их вина, всё несколько сложнее. Отчасти, это вопрос в ту же степь, что и хронические неудачи ПСЖ в ЛЧ.
Вот типичная схема, которая присуща «Барселоне» уже непростительно долгое время:
- Если мы играем на «Камп Ноу», то перед своими болельщиками мы задницу рвём, чтобы добыть результат. И, о чудо, защита играет надёжно и сконцентрировано, полузащита включает прессинг и плотную опеку, а нападение с высоким КПД реализует свои моменты. Часто это приводит к отличным результатам.
- Если у нас дома пошло что-то не так, то команда рвёт и мечет дабы отыграться. Никто не хочет проигрывать. Начинается осада ворот соперника, и, чаще всего, мы его додавливаем. Конец истории.
- Внимание, важная информация! Всё это, за редким исключением, хорошо работает в Примере, где нет ответных матчей, а после 90 минут игры счёт остаётся окончательным. А вот когда нужно играть ответный матч на поле соперника в ЛЧ – тут вдруг начинаются какие-то титанические трудности. Во-первых, оказывается, что такой супер-гранд как «Барселона» – домашняя команда, что как-то негоже что-ли для такого world-class уровня. Посмотрите на статистику каталонцев в ЛЧ дома и на выезде – это же земля и небо…
|
Сезон
|
Дома
|
Выезд
|
18-19
|
5/6 побед, + 16 голов
|
3/6 побед, нулевая разница голов
|
17-18
|
5/5 побед, +13 голов
|
1/5 побед, -2 голов
|
16-17
|
4/5 побед, + 20 голов
|
2/5 побед, -6 голов
|
15-16
|
5/5 побед, +12 голов
|
2/5 побед, +2 гола
А если вспомнить топ-провалы в ЛЧ – то это всё на выезде: 0-4 от «Ливерпуля», 0-4 от ПСЖ, 0-3 от «Ювентуса», 0-2 от «Атлетико». А если вспомнить камбэки, то это дома – 6-1 с ПСЖ был особо ярким. Наверное, чуть ли не последний раз, когда это не вышло, был ещё при Гвардиоле, когда проиграли 1-3 «Интеру» Моуриньо на выезде, а дома смогли только выжать 1-0. Проще говоря – «Барселона» слишком часто вылетает в плей-офф ЛЧ, если ответный матч на поле соперника, даже при условии крупной победы дома в первом матче. И намного чаще проходит дальше, если ответная игра дома, даже если на выезде в первом матче всё получилось плохо. И это при двух разных тренерах. И, если копнуть глубже, то такое тянется непростительно долго. Ну как можно на таком уровне быть настолько зависимыми от момента и эмоционального настроя – не может себе позволить один из лучших клубов мира бросаться из жара в холод от матча к матчу. Стабильность – залог успеха, это любой вам подтвердит.
Во-вторых, геройство на «Камп Ноу», о котором мы уже говорили выше, создаёт ложное ощущение комфорта. «Барселона» вполне осознанно вышла на поле «Энфилда» с мыслью, что она уже в финале, и, если вдруг что-то не сложится, то мастера одной левой закатят 1 гол на выезде, что похоронит все надежды «Ливерпуля», какой бы космический футбол бы они не показывали. И почему-то этим кто-то, кто будет отдуваться за всю команду – будет Месси, а остальные рядом для красоты побегают. Именно поэтому случился такой дешёвый 4-й гол, когда мерсисайдцы забивали, а игроки «Барсы» в тренировочном режиме поправляли амуницию и вообще где-то витали в облаках над «Энфилдом». Поэтому при счёте 0-3 команда играла в развалочку, будто ничего не произошло и всё под контролем. А когда уже ситуация превратилась в критическую, когда уже было поздно – коль ты с первых секунд матча вышел с недонастроем, с позицией «Я - король», то по щелчку пальцев нельзя во второй половине игры вдруг включиться в борьбу, врубить режим «порву всех» и на классе всё исправить. Так не бывает. Удивительно, что за столько лет ни игроки, ни руководство, ни тренеры не смогли это усвоить. Лично моё мнение – что слишком много лести и попустительства идёт именно от руководства клуба. Это уже поместилось в то самое ДНК Барселоны, о котором все твердят из года в год. Это системная проблема. И быстрого решения здесь нет.
Отвечая на вопрос, что делать с Вальверде – я, по больше мере, хочу сказать – ничего, оставить спокойно работать дальше. Это явно не клеится с тем, что его многие винят в неудачах клуба. Именно поэтому я не согласен с нападками на Месси и Суареса, что вот они не затащили команду в финал в самый нужный момент. Давайте попробуем вместе разобраться.
Вальверде – не уровень «Барселоны»? Очень даже уровень. Вот посмотрите на ту самую таблицу «дом-выезд в ЛЧ», что я представил выше. Вальверде не хуже, а местами даже лучше последнего сезона Энрике. А Энрике, хоть и ушёл на минорной ноте, но был уважаем. При Вальверде «Барса» взяла все внутренние трофеи в прошлом сезоне, а в этом году уже есть досрочное чемпионство, как и в прошлом, с большим отрывом от второго места: +14 очков тогда и уже +9 очков сейчас. Энрике оставил «Барсу» в таком состоянии, что в прессе были открытые заявления, что впервые за долгие годы «Реал» сильно оторвался вперёд. При том, что ушёл Неймар, был куплен бесполезный Дембеле на замену, а болельщики инициировали импичмент президенту – ситуация была вполне себе кризисная, а многие уже в сентябре пророчили чемпионство Реалу и ту самую задницу (кулес) «Барселоне». Буквально сходу Вальверде всё вернул на круги своя и до сих пор не отпустил. И победы были не только над кризисным «Реалом» Лопетеги и Солари, но и над «Реалом» Зидана, и опять же на «Бернабеу» (3-0). В этом году «Барса» к тому же выбила «Реал» и из Кубка Короля. Да, были проколы и помимо ЛЧ, в чемпионате, например, нехорошо вышло с победной серией без поражений, которая оборвалась в шаге от рекорда при очень странных 4-5 от «Леванте»; в этом сезоне непонятные 1-2 от «Леганеса», потом еще от «Леванте», 4-4 с «Вильярреалом». Да, я понимаю, что где-то вылазят косяки, и это не просто так, но, но… Кто самые крутые тренеры в мире?
Юрген Клопп? Ни одного трофея за столько сезонов в «Ливерпуле», в этом он тоже ещё ничего не взял. И рано говорить гоп, надеясь, что сейчас уж точно они победят в финале ЛЧ или АПЛ. Про «Барселону» мы тоже самое думали день назад. У Клоппа не было провалов во всех турнирах? Я вас умоляю. Чего далеко ходить – 0-3 в Барселоне, потеря гандикапа в 9 очков с «Сити», что произошло буквально на глазах. И это текущий сезон, пока что самый успешный из всех.
Диего Симеоне? Я просто скажу про 2 проигранных финала ЛЧ «Реалу», а также вылет в ЛЕ в прошлом сезоне из группового этапа ЛЧ, безвольный слив «Ювентусу» в этой ЛЧ.
Аллегри? Крут только в пределах Серии А. И даже Роналду не помог что-то улучшить.
Гвардиола? Брал ЛЧ последний раз с «Барселоной». Доминирует в Англии и Германии, но никак не идёт ЛЧ, что с «Сити», что с «Баварией».
Зидан? Супер-успешен в ЛЧ, но почти полный провал в турнирах внутри Испании. И «Барселона» тут даже не при чём особо.
Моуриньо? Конте? Не смешно даже…
Симеоне, Гвардиола, Клопп, Аллегри – всё ещё в своих клубах, им доверяют, так как есть игра, есть трофеи (почти у всех), есть результаты. Ошибки им прощают, потому что видят, что прогресс есть и искать лучшего нет смысла, это большой риск всё сломать вообще.
Вот куда сейчас гнать Вальверде? Кто сделает лучше? Болельщикам «Барселоны» станет легче от того, что с новым тренером клуб проиграет в ½ или ¼ не совсем разгромно? Вылет – есть вылет. 0-1 - это не 0-4, но суть одинакова. И рисунок игры есть у команды, и тактика. Не надо рассказывать сказки, будто Вальверде нулевой в тактике. Вот таким был именно Энрике, который сделал ставку на супер-трио: Месси-Суарез-Неймар – и как только их эффективность пошла на спад, всё сломалось, и Энрике показал, что он абсолютно беспомощен и даже банально удачные замены не мог сделать от матча к матчу. Все забыли как гениально нас тренировал некий Херардо Мартино? Хотим ещё одного такого? Кого мы позовём в Каталонию? Престарелого Анчелотти, который с «Баварией» провалился, f после ничего не улучшил в «Наполи»? Полумёртвого Венгера? Везунчика Тухеля из ПСЖ? Или тренера «Хетафе» Бордаласа? Топ-тренеры заняты, а ставку делать на новичков или уже подбитых лётчиков слишком опасно. Особенно, ввиду того, что каталонцы отлично укомплектованы по составу, опять же, кто бы что ни говорил.
Плавно переходим к претензиям по игрокам и составу в целом. Да, есть что-то невразумительное в лице Коутиньо, Дембеле и Малкома. Но это попытаются решить летом, а защита и полузащита уже укомплектована, а ещё будут покупки летом сюда дополнительно. Хорошо зашли Ленгле и Артур, хотя никто от них этого вообще не ждал. В первый же сезон – игроки основы. Подходит к основному составу Аленья. Удачный трансфер Видаля. Ага, я в курсе, как многие к нему относятся. Но он проводит хороший сезон, в первом матче с «Ливерпулем» он вообще был одним из лучших на поле, именно благодаря ему в итоге сыграли на ноль. И на «Энфилде» он боролся, старался до последнего, когда большая часть команды пребывала в анабиозе (второе место в команде по оценкам от whoscored, больше только у Месси). И за сколько его взяли у «Баварии»? За 20 млн, по-моему. Смешная цена по нынешним меркам. Разумеется, что от Видаля нет смысла ждать особо креатива, хотя на его счету есть 6 голевых пасов в этом сезоне, да и по задумке Вальверде он неплохо подключается к атакам из глубины. Но в этом-то и суть. Видаль брался для цепкости в центре поля. Именно такие нужны игроки для характера, которые будет пинками гнать сонных партнёров на поле и в раздевалке в том числе.
Что говорили в числе главных причин успеха «Реала» Зидана и неудач «Барселоны» прошлых лет? Правильно, сильная полузащита у одних и слабая цепкость у других. Те, кто пишут, будто Видаль плох, а «Барселоне» не хватает креатива в провальных матчах – оглянитесь, именно креативщики и проваливают эти матчи, а такие как Видаль или Ракитич – пахари, стараются вытащить себя и команду за волосы из болота. И тоже самое привело к успеху «Ромы», а теперь «Ливерпуль» – игроки с бойцовским характером. В тоже время слишком просто и примитивно обвинять Месси, что он не зарешал, как и Суарез. А весь сезон до этого кто решал? Кто решил исход первой встречи с «красными»? По оценкам того же whoscored – Суарез входит в топ-3 игроков Примеры, а общая статистика за сезон у него в его 32 года такая же, как у Салаха в его 26. Да, Луис стареет, но без его голов, возможно, не было бы никакого досрочного чемпионства и финала Кубка Короля. Альба провёл чудовищный матч, но на его счету за этот сезон 17 голевых пасов. Так что не на ту собаку лаете. О Месси молчу – нельзя от него требовать большего. Никто не может проводить каждый матч идеально, всегда всё решать. Футбол – командный вид спорта, если кто забыл.
Подведу итог: менять нужно руководство «Барселоны», а с ним и токсичную психологию внутри клуба, которая и мешает побеждать в нужный момент. А когда руководство думает о деньгах и о том, как бы подольше сохранить кресло под своей задницей, попутно кланяясь перед игроками команды (речь не только о Месси), возводя их в ранг богов, неприкосновенных, то так оно и будет впредь. Вальверде, напротив, старается всем напомнить о важности серьёзного отношения к игре, о бойцовских качествах, но его никто не слушает. Он не Гаттузо и не Клопп, не может устроить мужской разговор в раздевалке. И не сказать, что это его недостаток. Просто такая ситуация априори невозможна в нынешней «Барселоне».
Первая, можно сказать, зачастую определяющая результат сторона каталонцев - одностороннее судейство. При всеъобемлющем разборе внутренней психологии клуба, действий на поле и прочего о судействе - ни слова в тексте. Неужели болельщики со стажем тоже отказываются признавать то, что все эти годы видит всё большее количество людей? Болельщиков самых разных клубов, даже не только соперников каталонцев. Это уже просто невозможно отрицать, на это уже даже УЕФА не может закрывать глаза - что бы там про игру Барселоны ни говорили, но после хвалёных "6-1" Дениз Айтекин был ОТСТРАНЁН на остаток сезона от турниров УЕФА. Это ли не показатель его работы в матче? Тот результат был добыт в первую очередь не Неймаром, не Месси, не даже ошибками игроков ПСЖ, которые, к слову, справились с собой ко 2му тайму. Он был добыт непосредственно с помощью абсолютно односторонних, прокаталонских решений Айтекина, на что УЕФА и отреагировала. Такого не было даже после приснопамятного полуфинала ЛЧ против Челси - ещё одной откровенно судейской победы (сюрприз, вот уж совпадение-то!) Барселоны, когда Эвребе отработал за них на славу. На поле даже Дрогба с Баллаком не сдерживали свои эмоции, потому что все всё прекрасно видели, в чью сторону идут свистки. Тогда замять удалось, но 2 года назад УЕФА уже пришлось принимать меры, пусть и чересчур мягкие.
Рука об руку с этим идут два других неотъемлемых аспекта, которые действительно въелись в клубное ДНК - симуляции и грязная игра в обороне (потому что после Пуйоля и Маркеса нормальной обороны давно нет). Говорите в конце о "токсичной психологии", но заостряетесь не на том, а ведь это и есть ключевые части той самой токсичности современной Барселоны. Симуляциями почти всей команды судья поддавливается как минимум полматча в трудные моменты, когда надо надломить трудного соперника, грязная оборонительная игра - обычная ситуация для компенсирования проигрыша позиций и неумения читать игру, соответственно, всевозможные зацепы исподтишка, хватания за руки, локти там, где нормальные защитники умеют блокировать нападающих корпусом или перекрывать передачи. И ведь прощается как по волшебству значительно чаще, чем другим клубам. По симуляциям явно понесло примерно в приход Суареса и Неймара. И так рыцарями в белых доспехах не были, но после Каталонии симуляции для них стали краеугольным камнем, зубастый так вообще стал человеком-симуляцией. И я не спорю, симулируют не только они - масса других клубов и игроков по всему миру, тот же Роналду таким был, но вылечился же, а в Барселоне это именно что уже на уровне ДНК и практически у всей команды, чуть ли не в каждом матче. Я бы провёл сравнение с Сити - другим очень одиозным клубом, в пользу которого судьями часто принимаются односторонние решения. Но там Стерлинг - чуть ли не единственный, кто театру уделяет равное с игрой время, но в остальном-то уличить в этом некого! Там люди в футбол пытаются играть, комбинируют, укрепляют опорную зону, быстро переходят из обороны в атаку, словом, делают то, что делают нормальные клубы. Вспомнить их четвертьфиналы со шпорами - там был футбол, там не было того балета хозяев, что был на Камп Ноу против Ливерпуля.
И для того, и для другого хрестоматийным примером явился тот самый первый полуфинал с Ливерпулем - нырял и плакался в том числе и сам гном в совершенно обыденных столкновениях "корпус в корпус", нагло при этом прося жёлтой и впоследствии совершенно фантастическим образом выплакав тот самый штрафной там, где он же ударил Фабиньо в лицо. Ну а что, дома же всё прощают.
Пожалуй, ещё вкратце упомяну ещё одно, оставшееся в тексте за кадром - очень сомнительные трансферы. Раньше у каталонцев они были действительно продуманные, как тот же Суарес или Альба. В последние годы же пошло разбрасывание деньгами и откровенная скупка чужих ключевых игроков для банального ослабления внутренних конкурентов и вместе с тем - закономерное превращение Ла Лиги в болото, как сделали со своими лигами Бавария и Ювентус. Примеров хватает, и если Ракитиц хотя бы серьёзно поиграл сезон-другой, то зачем были Пако, Гомеш, Ленгле? А Алейш Видаль так вообще прошёл классический путь Гётце - поматросили и выбросили обратно. Только он уже не тот игрок в расцвете сил, каким был до перехода. Трансферы Коутиньо и Дембеле - вообще занавес: 300 миллионов (!) просто на ветер. Отпущенные задаром Мунир, Рафинья или тем более Деулофеу хуже бы точно не были.
Как уже отмечал, начинали за здравие, но уже к секции тренеров ушли в то самое, на что намекалось ближе к концу - типично каталонская гордыня.
У Зидана "почти полный провал в турнирах внутри Испании". Ок, всё, кроме кубка Короля и, между прочим, 5-1 в Суперкубке против Барселоны по сумме 2х матчей - почти полный провал, оказывается. Всем бы так! Думаю, какой-нибудь Бетис за такие "провалы" удавился бы слюной. Плюс у Реала с Зиданом 2 Суперкубка УЕФА и 2 клубных ЧМ. И опять-таки, так заврались, что даже не удосужились проверить, когда Зидан вернулся в Реал, а было это 11го марта, уже после поражений от Барселоны, которые были ещё с Солари. Это элементарная википедия, это не так трудно. Но бездумно полить грязью одного из самых успешных тренеров принципиального соперника - бальзам на душу каталонца, одновременно застилающий глаза и усыпляющий бдительность, я понимаю...
С Клоппом так же не до конца честно - взят только Ливер, где, опять же, по финалу ЛЧ и ЛЕ. А Боруссия, простите? 2 Бундеслиги, кубок и 2 суперкубка, финал ЛЧ, обошли не самый плохой Реал по пути. И это я про вывод скромного Майнца в Бундеслигу молчу. Мало? Да уж конечно...
У Симеоне не указана взятая ЛЕ буквально в том же прошлом сезоне, когда они в эту ЛЕ вылетели, а уж про безвольные сливы вам бы громко молчать после Энфилда, тем более, что все радостно забывают про чистый 3й гол Атлетико в ворота Ювентуса, разумеется, отменённый - в Турине своя мафия и свои балерины.
Совпадение ли все эти умалчивания? Нихрена это не совпадение, уж извините. Пишете про достижения тренеров, так пишите обо всём значимом. Или с высоты истинно барселонского гонора ЛЕ уже стала "_77чашкой" по спартаковской шкале? Да вам бы хоть это взять, а то уже уверенно достигнут тот самый уровень Аллегри - копаетесь в собственном болоте с ежегодными уже неотъемлемыми позорами в Европе.
Первая, можно сказать, зачастую определяющая результат сторона каталонцев - одностороннее судейство. При всеъобемлющем разборе внутренней психологии клуба, действий на поле и прочего о судействе - ни слова в тексте. Неужели болельщики со стажем тоже отказываются признавать то, что все эти годы видит всё большее количество людей? Болельщиков самых разных клубов, даже не только соперников каталонцев. Это уже просто невозможно отрицать, на это уже даже УЕФА не может закрывать глаза - что бы там про игру Барселоны ни говорили, но после хвалёных "6-1" Дениз Айтекин был ОТСТРАНЁН на остаток сезона от турниров УЕФА. Это ли не показатель его работы в матче? Тот результат был добыт в первую очередь не Неймаром, не Месси, не даже ошибками игроков ПСЖ, которые, к слову, справились с собой ко 2му тайму. Он был добыт непосредственно с помощью абсолютно односторонних, прокаталонских решений Айтекина, на что УЕФА и отреагировала. Такого не было даже после приснопамятного полуфинала ЛЧ против Челси - ещё одной откровенно судейской победы (сюрприз, вот уж совпадение-то!) Барселоны, когда Эвребе отработал за них на славу. На поле даже Дрогба с Баллаком не сдерживали свои эмоции, потому что все всё прекрасно видели, в чью сторону идут свистки. Тогда замять удалось, но 2 года назад УЕФА уже пришлось принимать меры, пусть и чересчур мягкие.
Рука об руку с этим идут два других неотъемлемых аспекта, которые действительно въелись в клубное ДНК - симуляции и грязная игра в обороне (потому что после Пуйоля и Маркеса нормальной обороны давно нет). Говорите в конце о "токсичной психологии", но заостряетесь не на том, а ведь это и есть ключевые части той самой токсичности современной Барселоны. Симуляциями почти всей команды судья поддавливается как минимум полматча в трудные моменты, когда надо надломить трудного соперника, грязная оборонительная игра - обычная ситуация для компенсирования проигрыша позиций и неумения читать игру, соответственно, всевозможные зацепы исподтишка, хватания за руки, локти там, где нормальные защитники умеют блокировать нападающих корпусом или перекрывать передачи. И ведь прощается как по волшебству значительно чаще, чем другим клубам. По симуляциям явно понесло примерно в приход Суареса и Неймара. И так рыцарями в белых доспехах не были, но после Каталонии симуляции для них стали краеугольным камнем, зубастый так вообще стал человеком-симуляцией. И я не спорю, симулируют не только они - масса других клубов и игроков по всему миру, тот же Роналду таким был, но вылечился же, а в Барселоне это именно что уже на уровне ДНК и практически у всей команды, чуть ли не в каждом матче. Я бы провёл сравнение с Сити - другим очень одиозным клубом, в пользу которого судьями часто принимаются односторонние решения. Но там Стерлинг - чуть ли не единственный, кто театру уделяет равное с игрой время, но в остальном-то уличить в этом некого! Там люди в футбол пытаются играть, комбинируют, укрепляют опорную зону, быстро переходят из обороны в атаку, словом, делают то, что делают нормальные клубы. Вспомнить их четвертьфиналы со шпорами - там был футбол, там не было того балета хозяев, что был на Камп Ноу против Ливерпуля.
И для того, и для другого хрестоматийным примером явился тот самый первый полуфинал с Ливерпулем - нырял и плакался в том числе и сам гном в совершенно обыденных столкновениях "корпус в корпус", нагло при этом прося жёлтой и впоследствии совершенно фантастическим образом выплакав тот самый штрафной там, где он же ударил Фабиньо в лицо. Ну а что, дома же всё прощают.
Пожалуй, ещё вкратце упомяну ещё одно, оставшееся в тексте за кадром - очень сомнительные трансферы. Раньше у каталонцев они были действительно продуманные, как тот же Суарес или Альба. В последние годы же пошло разбрасывание деньгами и откровенная скупка чужих ключевых игроков для банального ослабления внутренних конкурентов и вместе с тем - закономерное превращение Ла Лиги в болото, как сделали со своими лигами Бавария и Ювентус. Примеров хватает, и если Ракитиц хотя бы серьёзно поиграл сезон-другой, то зачем были Пако, Гомеш, Ленгле? А Алейш Видаль так вообще прошёл классический путь Гётце - поматросили и выбросили обратно. Только он уже не тот игрок в расцвете сил, каким был до перехода. Трансферы Коутиньо и Дембеле - вообще занавес: 300 миллионов (!) просто на ветер. Отпущенные задаром Мунир, Рафинья или тем более Деулофеу хуже бы точно не были.
Как уже отмечал, начинали за здравие, но уже к секции тренеров ушли в то самое, на что намекалось ближе к концу - типично каталонская гордыня.
У Зидана "почти полный провал в турнирах внутри Испании". Ок, всё, кроме кубка Короля и, между прочим, 5-1 в Суперкубке против Барселоны по сумме 2х матчей - почти полный провал, оказывается. Всем бы так! Думаю, какой-нибудь Бетис за такие "провалы" удавился бы слюной. Плюс у Реала с Зиданом 2 Суперкубка УЕФА и 2 клубных ЧМ. И опять-таки, так заврались, что даже не удосужились проверить, когда Зидан вернулся в Реал, а было это 11го марта, уже после поражений от Барселоны, которые были ещё с Солари. Это элементарная википедия, это не так трудно. Но бездумно полить грязью одного из самых успешных тренеров принципиального соперника - бальзам на душу каталонца, одновременно застилающий глаза и усыпляющий бдительность, я понимаю...
С Клоппом так же не до конца честно - взят только Ливер, где, опять же, по финалу ЛЧ и ЛЕ. А Боруссия, простите? 2 Бундеслиги, кубок и 2 суперкубка, финал ЛЧ, обошли не самый плохой Реал по пути. И это я про вывод скромного Майнца в Бундеслигу молчу. Мало? Да уж конечно...
У Симеоне не указана взятая ЛЕ буквально в том же прошлом сезоне, когда они в эту ЛЕ вылетели, а уж про безвольные сливы вам бы громко молчать после Энфилда, тем более, что все радостно забывают про чистый 3й гол Атлетико в ворота Ювентуса, разумеется, отменённый - в Турине своя мафия и свои балерины.
Совпадение ли все эти умалчивания? Нихрена это не совпадение, уж извините. Пишете про достижения тренеров, так пишите обо всём значимом. Или с высоты истинно барселонского гонора ЛЕ уже стала "_77чашкой" по спартаковской шкале? Да вам бы хоть это взять, а то уже уверенно достигнут тот самый уровень Аллегри - копаетесь в собственном болоте с ежегодными уже неотъемлемыми позорами в Европе.