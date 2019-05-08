Кто виноват в поражениях «Барселоны»?

вчера, 19:54

«Соккер.ру» рассуждает на тему неудач «Барселоны» в нынешнем сезоне.

Вчерашний матч не стал откровением, но никто из всерьёз такой расклад не воспринимал. Но вышло так, как вышло. «Ливерпуль» на «Энфилде» победил 4-0 и заслуженно вышел в финал. Также хочу выразить свою личную точку зрения на все эти события. Я не претендую на какую-то крутую аналитику, мнение эксперта, пускай и не собираюсь выстраивать свои аргументы на пустом месте. Повторюсь, это мнение болельщика «Барселоны» со стажем, которое несколько отличается от всего того, что я читал в интервью и комментариях. Не ждите шуток, гламурного форматирования или короткого текста для чтения на 2 минутки.

Первый вопрос, который всех интересует: «Как, чёрт возьми, такое могло случиться?». Главное, что второй год подряд. Ещё свежа в памяти катастрофа 0-3 в Риме после 4-1 на «Камп Ноу», и вот опять. Президент клуба Хосеп Бартомеу выдал, что «у нас будет время обдумать произошедшее, но объяснить это трудно». А я вот не вижу, что здесь «трудного», хотя подумать есть над чем – например, что делать с Вальверде и некоторыми игроками основной обоймы, но об этом чуть позже.

Итак, что же произошло? А ничего особенного – и в это проблема. Я не зря вначале написал, что для меня разгром не стал откровением, хотя и надеялся на лучшее. Почему? А потому что уже где-то лет 15 у «Барселоны» наблюдается самая настоящая звёздная болезнь, проблема в психологии – и, если Гвардиола как-то это худо-бедно держал под контролем, то последующие тренеры не смогли с этим ничего поделать. И это совсем не значит, что это их вина, всё несколько сложнее. Отчасти, это вопрос в ту же степь, что и хронические неудачи ПСЖ в ЛЧ .

Вот типичная схема, которая присуща «Барселоне» уже непростительно долгое время:

- Если мы играем на «Камп Ноу», то перед своими болельщиками мы задницу рвём, чтобы добыть результат. И, о чудо, защита играет надёжно и сконцентрировано, полузащита включает прессинг и плотную опеку, а нападение с высоким КПД реализует свои моменты. Часто это приводит к отличным результатам.

- Если у нас дома пошло что-то не так, то команда рвёт и мечет дабы отыграться. Никто не хочет проигрывать. Начинается осада ворот соперника, и, чаще всего, мы его додавливаем. Конец истории.

- Внимание, важная информация! Всё это, за редким исключением, хорошо работает в Примере, где нет ответных матчей, а после 90 минут игры счёт остаётся окончательным. А вот когда нужно играть ответный матч на поле соперника в ЛЧ – тут вдруг начинаются какие-то титанические трудности. Во-первых, оказывается, что такой супер-гранд как «Барселона» – домашняя команда, что как-то негоже что-ли для такого world-class уровня. Посмотрите на статистику каталонцев в ЛЧ дома и на выезде – это же земля и небо…

Сезон Дома Выезд 18-19 5/6 побед, + 16 голов 3/6 побед, нулевая разница голов 17-18 5/5 побед, +13 голов 1/5 побед, -2 голов 16-17 4/5 побед, + 20 голов 2/5 побед, -6 голов 15-16 5/5 побед, +12 голов 2/5 побед, +2 гола

А если вспомнить топ-провалы в ЛЧ – то это всё на выезде: 0-4 от «Ливерпуля», 0-4 от ПСЖ , 0-3 от «Ювентуса», 0-2 от «Атлетико». А если вспомнить камбэки, то это дома – 6-1 с ПСЖ был особо ярким. Наверное, чуть ли не последний раз, когда это не вышло, был ещё при Гвардиоле, когда проиграли 1-3 «Интеру» Моуриньо на выезде, а дома смогли только выжать 1-0. Проще говоря – «Барселона» слишком часто вылетает в плей-офф ЛЧ , если ответный матч на поле соперника, даже при условии крупной победы дома в первом матче. И намного чаще проходит дальше, если ответная игра дома, даже если на выезде в первом матче всё получилось плохо. И это при двух разных тренерах. И, если копнуть глубже, то такое тянется непростительно долго. Ну как можно на таком уровне быть настолько зависимыми от момента и эмоционального настроя – не может себе позволить один из лучших клубов мира бросаться из жара в холод от матча к матчу. Стабильность – залог успеха, это любой вам подтвердит.

Во-вторых, геройство на «Камп Ноу», о котором мы уже говорили выше, создаёт ложное ощущение комфорта. «Барселона» вполне осознанно вышла на поле «Энфилда» с мыслью, что она уже в финале, и, если вдруг что-то не сложится, то мастера одной левой закатят 1 гол на выезде, что похоронит все надежды «Ливерпуля», какой бы космический футбол бы они не показывали. И почему-то этим кто-то, кто будет отдуваться за всю команду – будет Месси, а остальные рядом для красоты побегают. Именно поэтому случился такой дешёвый 4-й гол, когда мерсисайдцы забивали, а игроки «Барсы» в тренировочном режиме поправляли амуницию и вообще где-то витали в облаках над «Энфилдом». Поэтому при счёте 0-3 команда играла в развалочку, будто ничего не произошло и всё под контролем. А когда уже ситуация превратилась в критическую, когда уже было поздно – коль ты с первых секунд матча вышел с недонастроем, с позицией «Я - король», то по щелчку пальцев нельзя во второй половине игры вдруг включиться в борьбу, врубить режим «порву всех» и на классе всё исправить. Так не бывает. Удивительно, что за столько лет ни игроки, ни руководство, ни тренеры не смогли это усвоить. Лично моё мнение – что слишком много лести и попустительства идёт именно от руководства клуба. Это уже поместилось в то самое ДНК Барселоны, о котором все твердят из года в год. Это системная проблема. И быстрого решения здесь нет.

Отвечая на вопрос, что делать с Вальверде – я, по больше мере, хочу сказать – ничего, оставить спокойно работать дальше. Это явно не клеится с тем, что его многие винят в неудачах клуба. Именно поэтому я не согласен с нападками на Месси и Суареса, что вот они не затащили команду в финал в самый нужный момент. Давайте попробуем вместе разобраться.

Вальверде – не уровень «Барселоны»? Очень даже уровень. Вот посмотрите на ту самую таблицу «дом-выезд в ЛЧ », что я представил выше. Вальверде не хуже, а местами даже лучше последнего сезона Энрике. А Энрике, хоть и ушёл на минорной ноте, но был уважаем. При Вальверде «Барса» взяла все внутренние трофеи в прошлом сезоне, а в этом году уже есть досрочное чемпионство, как и в прошлом, с большим отрывом от второго места: +14 очков тогда и уже +9 очков сейчас. Энрике оставил «Барсу» в таком состоянии, что в прессе были открытые заявления, что впервые за долгие годы «Реал» сильно оторвался вперёд. При том, что ушёл Неймар, был куплен бесполезный Дембеле на замену, а болельщики инициировали импичмент президенту – ситуация была вполне себе кризисная, а многие уже в сентябре пророчили чемпионство Реалу и ту самую задницу (кулес) «Барселоне». Буквально сходу Вальверде всё вернул на круги своя и до сих пор не отпустил. И победы были не только над кризисным «Реалом» Лопетеги и Солари, но и над «Реалом» Зидана, и опять же на «Бернабеу» (3-0). В этом году «Барса» к тому же выбила «Реал» и из Кубка Короля. Да, были проколы и помимо ЛЧ , в чемпионате, например, нехорошо вышло с победной серией без поражений, которая оборвалась в шаге от рекорда при очень странных 4-5 от «Леванте»; в этом сезоне непонятные 1-2 от «Леганеса», потом еще от «Леванте», 4-4 с «Вильярреалом». Да, я понимаю, что где-то вылазят косяки, и это не просто так, но, но… Кто самые крутые тренеры в мире?

Юрген Клопп? Ни одного трофея за столько сезонов в «Ливерпуле», в этом он тоже ещё ничего не взял. И рано говорить гоп, надеясь, что сейчас уж точно они победят в финале ЛЧ или АПЛ . Про «Барселону» мы тоже самое думали день назад. У Клоппа не было провалов во всех турнирах? Я вас умоляю. Чего далеко ходить – 0-3 в Барселоне, потеря гандикапа в 9 очков с «Сити», что произошло буквально на глазах. И это текущий сезон, пока что самый успешный из всех.

Диего Симеоне? Я просто скажу про 2 проигранных финала ЛЧ «Реалу», а также вылет в ЛЕ в прошлом сезоне из группового этапа ЛЧ , безвольный слив «Ювентусу» в этой ЛЧ .

Аллегри? Крут только в пределах Серии А. И даже Роналду не помог что-то улучшить.

Гвардиола? Брал ЛЧ последний раз с «Барселоной». Доминирует в Англии и Германии, но никак не идёт ЛЧ , что с «Сити», что с «Баварией».

Зидан? Супер-успешен в ЛЧ , но почти полный провал в турнирах внутри Испании. И «Барселона» тут даже не при чём особо.

Моуриньо? Конте? Не смешно даже…

Симеоне, Гвардиола, Клопп, Аллегри – всё ещё в своих клубах, им доверяют, так как есть игра, есть трофеи (почти у всех), есть результаты. Ошибки им прощают, потому что видят, что прогресс есть и искать лучшего нет смысла, это большой риск всё сломать вообще.

Вот куда сейчас гнать Вальверде? Кто сделает лучше? Болельщикам «Барселоны» станет легче от того, что с новым тренером клуб проиграет в ½ или ¼ не совсем разгромно? Вылет – есть вылет. 0-1 - это не 0-4, но суть одинакова. И рисунок игры есть у команды, и тактика. Не надо рассказывать сказки, будто Вальверде нулевой в тактике. Вот таким был именно Энрике, который сделал ставку на супер-трио: Месси-Суарез-Неймар – и как только их эффективность пошла на спад, всё сломалось, и Энрике показал, что он абсолютно беспомощен и даже банально удачные замены не мог сделать от матча к матчу. Все забыли как гениально нас тренировал некий Херардо Мартино? Хотим ещё одного такого? Кого мы позовём в Каталонию? Престарелого Анчелотти, который с «Баварией» провалился, f после ничего не улучшил в «Наполи»? Полумёртвого Венгера? Везунчика Тухеля из ПСЖ ? Или тренера «Хетафе» Бордаласа? Топ-тренеры заняты, а ставку делать на новичков или уже подбитых лётчиков слишком опасно. Особенно, ввиду того, что каталонцы отлично укомплектованы по составу, опять же, кто бы что ни говорил.

Плавно переходим к претензиям по игрокам и составу в целом. Да, есть что-то невразумительное в лице Коутиньо, Дембеле и Малкома. Но это попытаются решить летом, а защита и полузащита уже укомплектована, а ещё будут покупки летом сюда дополнительно. Хорошо зашли Ленгле и Артур, хотя никто от них этого вообще не ждал. В первый же сезон – игроки основы. Подходит к основному составу Аленья. Удачный трансфер Видаля. Ага, я в курсе, как многие к нему относятся. Но он проводит хороший сезон, в первом матче с «Ливерпулем» он вообще был одним из лучших на поле, именно благодаря ему в итоге сыграли на ноль. И на «Энфилде» он боролся, старался до последнего, когда большая часть команды пребывала в анабиозе (второе место в команде по оценкам от whoscored, больше только у Месси). И за сколько его взяли у «Баварии»? За 20 млн, по-моему. Смешная цена по нынешним меркам. Разумеется, что от Видаля нет смысла ждать особо креатива, хотя на его счету есть 6 голевых пасов в этом сезоне, да и по задумке Вальверде он неплохо подключается к атакам из глубины. Но в этом-то и суть. Видаль брался для цепкости в центре поля. Именно такие нужны игроки для характера, которые будет пинками гнать сонных партнёров на поле и в раздевалке в том числе.

Что говорили в числе главных причин успеха «Реала» Зидана и неудач «Барселоны» прошлых лет? Правильно, сильная полузащита у одних и слабая цепкость у других. Те, кто пишут, будто Видаль плох, а «Барселоне» не хватает креатива в провальных матчах – оглянитесь, именно креативщики и проваливают эти матчи, а такие как Видаль или Ракитич – пахари, стараются вытащить себя и команду за волосы из болота. И тоже самое привело к успеху «Ромы», а теперь «Ливерпуль» – игроки с бойцовским характером. В тоже время слишком просто и примитивно обвинять Месси, что он не зарешал, как и Суарез. А весь сезон до этого кто решал? Кто решил исход первой встречи с «красными»? По оценкам того же whoscored – Суарез входит в топ-3 игроков Примеры, а общая статистика за сезон у него в его 32 года такая же, как у Салаха в его 26. Да, Луис стареет, но без его голов, возможно, не было бы никакого досрочного чемпионства и финала Кубка Короля. Альба провёл чудовищный матч, но на его счету за этот сезон 17 голевых пасов. Так что не на ту собаку лаете. О Месси молчу – нельзя от него требовать большего. Никто не может проводить каждый матч идеально, всегда всё решать. Футбол – командный вид спорта, если кто забыл.

Подведу итог: менять нужно руководство «Барселоны», а с ним и токсичную психологию внутри клуба, которая и мешает побеждать в нужный момент. А когда руководство думает о деньгах и о том, как бы подольше сохранить кресло под своей задницей, попутно кланяясь перед игроками команды (речь не только о Месси), возводя их в ранг богов, неприкосновенных, то так оно и будет впредь. Вальверде, напротив, старается всем напомнить о важности серьёзного отношения к игре, о бойцовских качествах, но его никто не слушает. Он не Гаттузо и не Клопп, не может устроить мужской разговор в раздевалке. И не сказать, что это его недостаток. Просто такая ситуация априори невозможна в нынешней «Барселоне».