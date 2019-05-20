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Плоть от плоти. Самые преданные игроки клубов РПЛ

вчера, 21:24
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Комбаров Дмитрий
Комбаров Дмитрий
Защитник
Гильерме
Гильерме
Вратарь

«Ростов» попрощался с Тимофеем Калачевым, а «Соккер.ру» решил вспомнить легенд клубов РПЛ с наиболее продолжительным беспрерывным стажем игры на одном месте.

От каждого клуба РПЛ по одному футболисту с наибольшим стажем игры за клуб. Начинаем с меньших значений и двигаемся вверх по лестнице преданности!

16 место. «Анжи» – Павел Долгов (2 года и 4 месяца) 

В «Анжи» старожилов нет, 2.5 года – это, конечно же, не срок для преданности. 

15 место. «Арсенал» – Анри Хагуш (4 года и 5 месяцев) 

«Арсенал», занявший в этом сезоне высокое шестое место, недолго играет в нынешнем составе. Главный долгожитель среди «оружейников» - Анри Хагуш, он застал еще предыдущий выход туляков в РПЛ и поиграл под руководством Дмитрия Аленичева.

14 место. «Рубин» – Руслан Камболов (5 лет и 4 месяца) 

«Рубин» за последний год расстался со всеми своими Легендами, еще заставшими чемпионства. Главный старожил команды на сегодняшний день – Руслан Камболов, который играет в Казани уже больше пяти лет. 

13 место. «Енисей» – Егор Иванов (5 лет и 10 месяцев) 

Воспитанник ЦСКА Егор Иванов перешел в «Енисей» в 2014-м и на протяжении пяти сезонов был основным игроком красноярцев в ФНЛ. К сожалению, исторический сезон «Енисея» в РПЛ полузащитник полностью пропустил из-за тяжелой травмы и двух сложных операций, но к будущему сезону главный гвардеец «Енисея» должен поправиться.

12 место. «Крылья Советов» – Сергей Корниленко (7 лет и 9 месяцев) 

Любители РПЛ со стажем помнят Корниленко в «Томи», «Зените» и «Рубине», но уже восьмой год белорусский форвард верен Самаре, с которой пережил два вылета в ФНЛ и поучаствовал в двух возвращениях в элиту. Лучший бомбардир в истории клуба наравне с Андреем Карякой (56 голов). 

10-11 место. «Урал» – Александр Данцев (8 лет и 5 месяцев) 

Уроженец Ростовской области семь лет провел в «Ростове», но настоящий дом обрел в Екатеринбурге. Данцев присоединился к «Уралу», когда он выступал в ФНЛ, добился повышения в классе и вот уже шестой сезон выступает за «шмелей» в РПЛ, правда, в последние два сезона защитник, которому в этом году исполнится 35 лет, нечасто появляется на поле. 

10-11 место. «Уфа» – Азамат Засеев и Павел Аликин (8 лет и 5 месяцев) 

Засеев и Аликин проделали с «Уфой» путь из второго дивизиона в РПЛ, а потом и в еврокубки. Азамат и Павел писали историю «Уфы», они возглавляют список футболистов с наибольшим количеством матчей за команду из столицы Башкортостана. 

9 место. «Спартак» – Дмитрий Комбаров (8 лет и 9 месяцев) 

Дмитрий Комбаров перешел в «Спартак» летом 2010 года вместе с братом Кириллом, который не смог закрепиться в составе «красно-белых», а вот Дмитрий дождался чемпионства, правда, сейчас его позиции уже не так сильны. Возможно, летом «Спартак» расстанется с главным старожилом команды.

8 место. «Краснодар» – Александр Мартынович (8 лет и 11 месяцев) 

Александру было 22 года, когда он оказался в «Краснодаре». «Быки» не всегда рассчитывали на Мартыновича как на игрока стартового состава, была даже командировка в «Урал», но белорус прогрессировал в РПЛ и дослужился до статуса игрока железной основы команды, которая по итогам нынешнего сезона завоевала право сыграть в Лиге чемпионов.

6-7 место. «Оренбург» – Андрей Малых (9 лет и 5 месяцев) 

Верность Андрея Малых «Оренбургу» прошла испытания тремя дивизионами, неоднократными повышениями и понижениями в классе. Защитник пополнил ряды «Оренбурга», когда команда выступала во втором дивизионе, любопытно отследить движение «газовиков» Малых по российским лигам: ПФЛФНЛПФЛФНЛ (3 сезона) – РПЛФНЛРПЛ

6-7 место. «Ахмат» – Ризван Уциев (9 лет и 5 месяцев) – человек одного клуба!

Капитан «Ахмата» в этом году отметит 10-ю годовщину своих выступлений за грозненский клуб. Ризван отлучался ненадолго из «Ахмата» в аренду в команду «Кавказтрансгаз-2005», но, думаю, справедливо считать Уциева человеком одного клуба. 

5 место. «Ростов» – Александр Гацкан (10 лет и 9 месяцев) 

Тимофей Калачев впервые сыграл за «Ростов» более 13-ти лет назад, но он уходил на два года в «Крылья Советов», и одним куском отыграл за «желто-синих» 9 лет и 4 месяца. Служение Гацкана «Сельмашу» близится к 11-ти годам, он уже рекордсмен клуба по числу проведенных матчей (обошел того же Калачева). Простившись с Тимофеем, «Ростов» не остался без Легенды в составе. 

4 место. «Локомотив» – Маринато Гильерме (11 лет и 10 месяцев) 

На вершине рейтинга не будет недостатка во вратарях, но Гильерме выделяется среди преданных служителей одного трона своим происхождением. Голкипер «Локомотива» уже играет за сборную России, но так-то Маринато – уроженец Бразилии, что не помешало ему стать Легендой клуба железнодорожников из Москвы. 

3 место. «Динамо» – Антон Шунин (12 лет и 5 месяцев) – человек одного клуба!

Шунин оказался в «Динамо» в возрасте семи лет, в 1994 году. Сейчас опытному вратарю 32, он долго шел к статусу «первого номера» в родном клубе, но пришел и даже дослужился до сборной России. Шунин открывает тройку верных бойцов российских клубов с наибольшим непрерывным стажем игры на одном месте. 

2 место. «Зенит» – Александр Анюков (13 лет и 11 месяцев) 

Александр Геннадьевич причастен ко всем пяти чемпионствам «Зенита»: первый титул он выиграл в 2007 году, потом были победы в сезонах 2010, 2011/12, 2014/15 и, наконец, новый успех в кампании 2018/19, хотя предыдущие тренеры вроде бы уже списали Анюкова со счетов. Но «курилка» не только жив, но и давал фору многим молодым по ходу чемпионского сезона. 

1 место. ЦСКА – Игорь Акинфеев (16 лет и 5 месяцев) – человек одного клуба!

Как и Анюков в «Зените», Акинфеев причастен ко всем чемпионским титулам ЦСКА в российскую эпоху. И да, посчитан стаж Игоря Владимировича в первой команде армейского клуба, а так Акинфеев всю жизнь провел в цветах ЦСКА, в секцию «красно-синих» отец привел его в четырехлетнем возрасте. Главный гвардеец РПЛ!

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Все комментарии
дурман
дурман
   286 / 842
сегодня в 00:59
Ибра прочел и рассмеялся
Питер рулит
Питер рулит
   145 / 842
сегодня в 00:51
дырофей так долго в конюшне,потому что 3 никому больше не нужен..
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Бестрофейный
   242 / 842
вчера в 23:49
Почти 9 лет в свиной команде надо умудриться выдержать.
У вас полноценный сезон доиграть не могут даже.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   46 / 842
вчера в 23:00
Александру Чистякову +++ !!!!
За хорошую статью о преданных игроках своих клубов РПЛ.
Есть молодым с кого брать пример.
Лена Младова
Лена Младова ответил susanin ultrazenith
   382 / 842
вчера в 22:45
Но главные легенды, которые, увы, уже завершили карьеру: 1. Вячеслав Малафеев (Зенит) - человек одного клуба! 2. Тимофей Калачёв (Ростов) 3. Дмитрий Лоськов (Локомотив) 4. Сергей Игнашевич (ЦСКА) 5. Андрей Тихонов (Спартак) 6. Егор Титов (Спартак) - человек одного клуба! 7. Олег Веретенников (Ротор) 8. Андрей Аршавин (Зенит) 9-10. Братья Березуцкие (ЦСКА) 11. Александр Кержаков (Зенит) ИМХО. Можете спорить!
Зачем спорить-мусолить? Спорят-мусолят бабушки на лавочках у подъезда.
Настоящие мужики кратки, как Чехов с Ильф-Петровым!
- Старостин -это голова! - Да-а-а...
- Бурчалкин - это голова! - Да-а-а...
- Мутко - это голова! - Не-е-е-е-е-е-е-е-ет!!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 842
вчера в 22:43
Легенда тарасовки деЗеув хоть и играл там совсем недолго, но ему остаются верны все спартаковцы
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   30 / 842
вчера в 22:00
Снимаю шляпу перед Анюковым. )))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   131 / 842
вчера в 21:56
Но главные легенды, которые, увы, уже завершили карьеру:
1. Вячеслав Малафеев (Зенит) - человек одного клуба!
2. Тимофей Калачёв (Ростов)
3. Дмитрий Лоськов (Локомотив)
4. Сергей Игнашевич (ЦСКА)
5. Андрей Тихонов (Спартак)
6. Егор Титов (Спартак) - человек одного клуба!
7. Олег Веретенников (Ротор)
8. Андрей Аршавин (Зенит)
9-10. Братья Березуцкие (ЦСКА)
11. Александр Кержаков (Зенит)
ИМХО.
Можете спорить!
Сп62
Сп62
   353 / 842
вчера в 21:53
Приятно прочитать о настоящих мужиках.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   94 / 842
вчера в 21:44
Комбарова выгнать в Тулу. Самым преданным в тарасовке должен быть Глушаков.
parallels
parallels
   3 / 842
вчера в 21:34
легенда!
Бестрофейный
Бестрофейный
   76 / 842
вчера в 21:32
Почти 9 лет в свиной команде надо умудриться выдержать.
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