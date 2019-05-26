Главные события последнего тура РПЛ

сегодня, 17:00

«Соккер.ру» посмотрел веселый тридцатый тур чемпионата. Делимся впечатлениями, итогами и рассказываем о главных событиях.

Новоселье московского «Динамо»

Долгожданный дебют на футбольном стадионе имени Льва Ивановича Яшина «ВТБ Арена парк» состоялся! Можно поздравить верных фанатов «Динамо», которые много лет ждали переезда, ведь сегодня они были готовы к событию. Невзирая на отсутствие турнирной мотивации в матче против «Арсенала», легко собрали аншлаг, да и команда не подвела – в веселой игре случилось шесть мячей. «Динамо» хотело выиграть, но Горбатенко хорошо приложился в конце встречи!

Дзюба остался лучшим ассистентом

Если Чалов окончательно опередил Азмуна в этом туре – забил свои два мяча, не увидели разделения награды, то звание лучшего распасовщика достается Артему Дзюбе. Форвард «Зенита» в тактическом и игровом плане пожертвовал врожденным эгоизмом центрального нападающего, а в результате Артем отдал 10 голевых передач. Прекрасный результат для РПЛ , второе место в итоге разделили Жоаозиньо и Газинский – у них по 8 пасов. Впрочем, есть разные методики подсчета «ассистов», по одной из них у Дзюбы 11 пасов, а еще по 8 у Чалова и Классона. Эта пятерка плюс Фернандес и Раванелли – главные мастера результативного паса.

Чемпион России одержал 20 побед

Двадцать побед – золотой чемпионский стандарт РПЛ . Именно столько успешных матчей часто проводили чемпионы последнего десятилетия. Было два исключения подряд – «Спартак» выиграл 22 матча, а «Локомотив» всего 18, но теперь вернулись к тому, к чему привыкли. «Зенит» уверенно обыграл «Енисей» - команда Семака уходит на летний перерыв в хорошей форме и расположении духа. Вылетевшему аутсайдеру позволили забить, но счет уверенный – «Зенит» попрощался с родной публикой на заполненной арене счетом 4:1.

«Локомотив» будет играть в группе ЛЧ

Сёмин увидел, как его команда забила мяч – отличился Мануэл Фернандеш, потом тот же португалец, который ищет себе другой клуб целый сезон, не реализовал пенальти, однако перевес в один мяч не мотивировал «Уфу» к частым атакам и постоянному давлению на «Локомотив». Таким образом констатируем, что две параллельные победы претендентов на вторую прямую путевку в ЛЧ означают неизменность изначального расклада. Второе место – Сёмин, третье место – Мусаев.

Бердыев проиграл в тридцатом туре

И, не исключено, что провел последнюю игру у руля «Рубина» после второго прихода. Курбан Бекиевич обещал принять решение после тридцатого тура, вряд ли увиденное в игре против «Краснодара» заставило его передумать. Разве что нашлись деньги и сумели уладить разногласия. Но это сомнительно, уже уход Кудряшова и Кафанова должен был подтолкнуть к выводу, что может случиться, если у «Рубина» не появится турнирных задач. Курбан Бекиевич сделал все, что мог – сохранил казанцам путевку в РПЛ . Но вряд ли будет просто ее отстоять, если на футбол в городе махнут рукой.

Перейру и Каборе проводили красиво

«Краснодар» красиво попрощался с легионерами, которые много лет отдали команде. «Горожане» изобразили на поле футболки с номерами хавбеков из Уругвая и Буркина-Фасо, а эффектный рисунок помог «Краснодару» не упустить очки в непростом матче. Единственный мяч на счету Классона, но его удар ничего уже не менял. Зато трибуны получили удовлетворение от победы, а также возможность поаплодировать Шарлю и Маурисио. Удачи им в будущем, как и «Краснодару» в сложной, но благородной квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов!

На голы не скупились

Локальный, но милый итог – в 8 параллельных матчах зрители увидели 24 забитых мяча, что составляет ровно по три на матч. На один тур РПЛ стала Бундеслигой, ведь не было ни одной нулевой ничьей, а это с учетом, что сразу у шести команд не хватило мастерства или мотивации, чтобы забить соперникам в ответ. Но по сравнению со средней результативностью сезона – 2.26 гола за чемпионат, результат в 3.0 кажется сказочным. Вот бы продолжили в том же духе! Понятно, что вряд ли получится, но помечтать можно – на новых аренах точно никто не мешает выигрывать.

Чалов стал лучшим снайпером сезона

Нападающий выиграл ценный личный приз. Федор, Сердар и Виктор забили в последнем туре. Но на счету форварда ЦСКА сразу два мяча против пенальти Азмуна и гола Классона. Получается, всего у нападающего «армейцев» 15 забитых мячей, то есть иранский форвард «Зенита» догнать его не сумел – стало 13 голов. Средняя результативность у них одинаковая, Классон с 12 голами стал третьим, Антон Миранчук и Дриусси забили по 11 раз – в первой пятерке. Все молодые, ведь даже шведскому Виктору всего 27 лет.

«Спартак» провалил концовку сезона

И весь сезон тоже провалили – в Лигу чемпионов не попали. Вылетели в Лигу Европы, но из группы не вышли. Говорили о победе в Кубке России – хотя бы «утешительный трофей» стоило получить, чтобы задобрить фанатов, которые кубки видят редко, но плохо сыграли с «Уралом» - и Парфенов до финала в итоге добрался. Что еще забыли? В чемпионате России судьба подарила шанс занять четвертое место и напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы – эту возможность подарила победа «Локомотива» в Кубке России.

Но «Оренбург», не имея турнирной мотивации (в РПЛ нет разницы между 8 и 7 местами) сделал приятное клубу-побратиму из Санкт-Петербурга – два гола отвечают на вопросы о методах управления «Спартаком» и полезности принятых решений. Задача была не очень трудной, финишный отрезок состоял из матчей с середняками, но Кононов и его футболисты стали главными неудачниками 30-го тура – вылетевшие определились заранее, чемпионство сегодня никто не терял, перестановки в таблице минимальные.