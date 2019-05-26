«Волки» непозорные

сегодня, 10:45

«Соккер.ру» рассказывает о главном открытии в Английской Премьер-Лиге.

Из трёх новичков, пополнивших Премьер-Лигу прошлым летом, выжил только один – «Вулверхэмптон». И не просто выжил, но и финишировал на седьмом месте. Выше только два «Манчестера» и четыре финалиста еврокубков. Сезон для «волков» мог сложиться и ещё лучше, если бы не досадный проигрыш в полуфинале Кубка Англии «Уотфорду».

Трёхкратный чемпион Англии «Вулверхэмптон» отсутствовал в АПЛ шесть лет. За это время «вулвз» успели даже вылететь на год из Чемпионшипа. Ситуация изменилась к лучшему, когда контрольный пакет акций перешёл китайской кампании Fosun International. Во-первых, в клубной казне завелись деньги. А во-вторых, был избран новый вектор развития. Нет, не китайский, а португальский.

Сначала на должность главного тренера был приглашён обжегшийся с «Валенсией» Нуну Эшпириту Сантуш. В прошлом вратарь «Порту», «Депортиво» и московского «Динамо». Смелый выбор. Во-первых, Нуну, как было сказано выше, вратарь. А во-вторых, темнокожий. Никакого расизма, только статистика, согласно которой среди людей негроидной расы очень мало сильных тренеров. Равно, как и среди вратарей. Но руководство «Вулверхэмптона» не стало обобщать, а просто доверило Нуну пост главного тренера.

Кроме того, были арендованы несколько молодых португальцев. Которые получили возможность пройти через горнило Чемпионшипа. После того, как «волки» завоевали путёвку наверх, контракты Диогу Жоты, Рубена Невеша, Ивана Кавалейру, Элдера Кошты были выкуплены. Тем более что стоили они пока немного.

Но летом прошлого года на стадион «Молино» прибыли чемпионы Европы Жоау Моутинью и Руй Патрисиу, который удивил одиннадцатым номером на вратарском свитере. Это уже не неизвестные новички, а игроки сборной Португалии. Первый из «Монако», второй из «Спортинга». Их приход должен был добавить серьёзности проекту. Тем более что помимо них были арендованы бельгийский полузащитник Леандр Дендонкер, левый защитник «Атлетико» испанец Хонни Кастро, которого англичане упорно называли Джонни, мексиканский нападающий «Бенфики» Рауль Хименес. Перешёл из «Мидлсбро» испанец малийского происхождения Адама Траоре, действующий на позиции крайнего нападающего. Неплохое усиление под Премьер-Лигу.

Начался чемпионат Англии, а весь скепсис в отношении «вулвз» и их тренера как-то сошли на нет. Команда Нуну Эшпириту уже в стартовых турах сумела отобрать очки сначала у «Манчестер Сити», потом у «Манчестер Юнайтед». И в дальнейшем «волки» не дали повода усомниться в своём соответствии Премьер-Лиге. Даже во время спада в октябре-ноябре они ни разу не опускались ниже 11-го места. Были одержаны победы над «Челси», «Эвертоном», «Арсеналом», «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед» (в первенстве и Кубке). Достойно бился «Вулверхэмптон» с двумя сильнейшими клубами лиги – «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Руй Патрисиу и Жоау Моутинью вовсе не проводили впечатление ссыльных. Оба играли на совесть. Освоились в элите и молодые португальцы, а Рубен Невеш многократно вырос в цене и стал игроком сборной.

Пока ставка на португальцев себя оправдывает. Получается лучше, чем у московского «Динамо» времен Алексея Федорычева. Когда в Москве высадился целых десант из португалоговорящих игроков. Более того, Нуну участвовал в обоих проектах. Какое-то время был основным вратарём «бело-голубых». Кстати, из всей той португало-бразильской братии он был единственным, кто говорил по-английски. Также он за время нахождения в «Динамо» выучил русский. Один из всех. Данни ещё выучил, но тот играл в России десяток лет. А пребывание Нуну оказалось краткосрочным. Небольшая деталь, которая весьма ярко характеризует Нуну. Который уважает страну, где проходит его карьера, и который ещё в бытность футболистом готовил себя к тренерской работе.

Но «Вулверхэмтон» это не только португальцы. Отлично отработала оборона: француз Вилли Боли, испанец Хонни, ирландец Мэтт Доерти, англичане Райан Беннетт и Конор Коади. Мексиканец Хименес забил 17 мячей. А вот от Траоре ожидали большего, чем просто скорость. Пожалуй, единственная неудача на трансферном рынке.

Пока что политика владельцев клуба выглядит правильной, а сам некогда ведущий, но растерявший своё величие клуб движется в правильном направлении. Уходящий сезон можно смело заносить в актив. Но что будет дальше? Не заскучают ли без еврокубков Руй Патрисиу и Жоау Моутинью? Не разбегутся ли остальные португальцы? На Рубена Невеша много кто положил глаз. Будет ли продлена аренда Хименеса и Хонни Кастро? И главное, останется ли на своём посту Нуну Эшпириту, которого активно «сватает» к себе «Эвертон». Удачный сезон, видимо, повлечет за собой горячую летнюю пору.