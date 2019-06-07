Буффон и Пармская обитель. Как всё начиналось

сегодня, 16:50

«Соккер.ру» рассказывает о дебюте и становлении выдающегося итальянского вратаря.

Великий Джиджи покинул «Пари Сен-Жермен» и взял паузу на размышление. Вскоре мы узнаем – увидим ли мы Буффона в воротах, а если и увидим, то где. А сейчас давайте вспомним, как появился в Серии А худенький черноволосый юноша со смешной фамилией. Буффон в переводе с итальянского - клоун.

Знаменитый родственник

Правда, в истории итальянского футбола уже был вратарь с такой фамилией, причём очень сильный. Легенда сразу двух миланских клубов Лоренцо Буффон приходится Джанлуиджи троюродным дедушкой. Буффон-старший запомнился своей игрой за «Милан», потом за «Интер», а также соперничеством с другим знаменитых вратарём 50-х Джорджо Гецци. Их противостояние не ограничивалось прямоугольником футбольного поля. Лоренцо отбил у Джорджо невесту – актрису и диктора Эду Кампаньоли и женился на ней. Но о Буффоне-старшем и Гецци как-нибудь в другой раз. Давайте вспомним, как появился тот, когда называют величайшим вратарём Италии. Страны, подарившей миру десятки прекрасных голкиперов.

В 1995 году в заявке «Пармы» появился 17-летний воспитанник клуба. Джиджи решил стать вратарём в 1982 году, в пять лет. Под влиянием чемпионата мира, который выиграла сборная Италии. Но наибольшее впечатление на мальчика произвёл не вратарь чемпионов Дино Дзофф, а один из тех, кто противостоял итальянцам – страж ворот сборной Камеруна Тома Н'Коно. Игравший в испанскую жару в толстых шерстяных штанах африканец пропустил всего один мяч, и тот необязательный, от Франческо Грациани. Но этот гол позволил итальянской команде выбраться из группы и продолжить поход за Кубком мира.

Четвёртый вратарь

Но вернёмся к «Парме» образца 1995 года. Командой всё ещё руководил Невио Скала. В строю оставались многие герои битв за Кубок Италии и Кубок кубков. Что касается вратарской линии, то безусловным первым номером считался 26-летний Лука Буччи, на тот момент третий вратарь сборной Италии. Прославленный ветеран, дублёр Дзоффа на золотом чемпионата мира Джовани Галли, собирался заканчивать карьеру и в заявке скорее числился, нежели был боевой единицей. Алессандро Ниста к тридцати годам наигрался за «Анкону» и был рад посидеть на лавочке. Буффон в этом списке был четвёртым, а после проводов Галли из большого футбола оказался третьим.

С вратарями «Пармы» познакомились. А теперь полевые игроки. Невио Скала предпочитал играть с пятью защитниками. Справа Роберто Мусси, слева Роберто Сенсини. В центре рядом с опытными Луиджи Аполлони и Антонио Бенарриво набирался уму-разуму пришедший из «Наполи» Фабио Каннаваро. В резерве Лоренцо Минотти, Фернанду Коуту, Альберто Ди Кьяра, Марчелло Кастеллини и Массимо Сушич. Прошедший школу «Ювентуса» полузащитник сборной Италии Дино Баджо цементировал опорную зону. Рядом с ним два Массимо – Криппа и Брамбилла. Запасные Габриэле Пит и Тарчизио Катанезе. И роскошный выбор нападающих: Джанфранко Дзола, Фаустино Асприлья, Христо Стоичков, Томас Брулин, Филиппо Индзаги и Алессандро Мелли.

Боевое крещение

Но отыграли восемь туров, после чего получил травму Буччи. С «Кремонезе» сыграл Ниста. Вроде бы неплохо, «крестоносцы» выиграли в гостях. Но затем «Парму» ожидала ударная серия – «Милан», «Ювентус», «Наполи» и «Лацио». Невио Скала на тренировке заметил, как волнуется Ниста, и отважился выпустить против «Милана» 17-летнего Буффона.

И хотя встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини», фаворитом считался финалист Лиги чемпионов. Но Джанлуиджи отыграл уверенно, словно это был не первый матч во взрослой карьере. Атаки миланцев разбивались об цепкие руки юного стража ворот. Как итог, почётная для «крестоносцев» нулевая ничья.

«Ювентус» смог распечатать ворота Джиджи. Это сделал защитник Чиро Феррара на девятой минуте встречи. Так что свой первый гол Буффон пропустил именно от команды, где прошли лучшие годы его карьеры. Больше туринцы в тот вечер не забивали, а «Парма» отыгралась благодаря голу Фаустино Асприльи – 1:1. Такой же счёт был зафиксирован и в Неаполе. И снова обозреватели отметили игру Буффона.

Свою первую победу Джиджи одержал над «Лацио». Мог сохранить ворота «сухими», но позволил забить Роберто Ди Маттео на последней минуте. Скала пожурил молодого человека за этот необязательный гол. Но похвалил за игру в целом. Тяжелейшая игра в «Бари». Хозяева забили один, хотели развить успех, но Буффон не позволил. А в конце пармезанцы отыгрались, даром что к тому времени играли в меньшинстве после удаления Асприльи. Через неделю молодой голкипер глотал слёзы после домашнего поражения от «Виченцы». Даром, что был ни в чем не виноват.

А потом выздоровел Буччи. Невио Скала поблагодарил Джанлуиджи за шесть прекрасных матчей и не только. Юный вратарь выдержал испытание Серией А, не «поплыл», не испугался «Милана» с «Ювентусом». А также спокойно отнёсся к тому, что надо уступить ворота вылечившемуся хозяину. Джиджи не присел на лавочку, для этого имелся Ниста. Он отправился играть за молодёжную команду и ждать своего часа. А «Парма» уверенно шла в чемпионате, занимая второе, а затем третье место. Что было неплохо, учитывая, что объективно пармезанцы уступали не только «Милану» и «Ювентусу».

Буффон понадобился в начале марта, когда приболел Ниста. Джиджи был заявлен в качестве запасного на игру с «Ромой». Потом наблюдал за поражением «Пармы» от «Пьяченцы», где не лучшим образом сыграл Буччи. А затем Буффон ёрзал на лавочке, глядя на разгром «крестоносцев» на «Сан-Сиро» от «Милана». Всегда надёжный Лука Буччи в присутствии молодого соперника утратил уверенность. С «Ювентусом» Лука вообще дрогнул и выронил мяч за линию своих ворот. В надёжности Буччи стали сомневаться и болельщики, и тренерский штаб.

С «Наполи» Лука сыграл только тайм. Потом почувствовал себя неважно, и на вторую половину вышел Буффон. И помог «Парме», игравшей вдевятером, удержать победный счёт. Через тур ситуация повторилась в Риме против «Лацио». «Парма» проиграла первый тайм 0:2, и дабы избежать разгрома Скала произвёл три замены – одну в конце первого тайма, две в перерыве. Буффон снова отлично отработал свои 45 минут, а Джанфранко Дзола своим голом поставил победу «лациале» под сомнение. Потом «Парма» с Буффоном в воротах обыграла «Кремонезе» 3:1, но в оставшихся трёх турах играл Буччи. «Крестоносцы» пришли на финиш шестыми. И болельщики потом сетовали, что Невио Скала напрасно не доверял молодому голкиперу.

Но дело было не в Буччи, хотя Лука провёл не лучший сезон. Как это ни парадоксально, подкачала атака. Только Дзола не заслуживал упрёков. Не оправдал надежд перешедший из «Барселоны» Стоичков, пропустили почти весь год Асприлья и Брулин, не пробил ещё звёздный час Индзаги. Именно эта линия нуждалась в обновлении. И оно последовало.

Скала вскоре ушёл в дортмундскую «Боруссию». Говорят, он звал с собой Буффона, но юный голкипер наотрез отказался. Да и руководство было против. Новый тренер «Пармы» Карло Анчелотти сразу доверил ворота Джиджи, и с тех пор он был основным их стражем вплоть до продажи в «Ювентус». Да и «Парма» заметно изменилась. Но об этом – в другой раз.