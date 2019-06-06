Мировая премьера команды избранных

сегодня, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о дебюте сборной Португалии на чемпионате мира.

Сейчас сборная Португалии – одна из самых уважаемых на континенте. Чемпион Европы, участник финальной пульки Лиги Наций, неоднократный призёр международных турниров. А каких-то лет шестьдесят назад португальская национальная команда не представляла из себя ровным счётом ничего.

По прозвищу «Чудовище»

Даже в начале 60-х, когда составленная исключительно из португальских футболистов «Бенфика» выиграла два Кубка чемпионов, сборная оставалась на задворках. Но когда-то это должно было кончиться. Нужна была личность, способная осуществить этот прорыв. И таким человеком оказался бразильский тренер Отто Глория.

Сейчас уже никто не вспомнит, когда и почему к бразильскому специалисту приклеилось прозвище «Besta» – Чудовище. Он приехал на родину предков из Бразилии с этой кличкой. Футболистом Отто был вполне заурядным. Но тренерский дебют 30-летнего Глории оказался впечатляющим. В первом же сезоне - выигрыш чемпионата штата Рио-де-Жанейро в 1948 году.

Большинство бразильцев имеют португальские корни. Но Отто Глория был бразильцем во втором поколении. Его родители приехали в самую большую южноамериканскую страну из бывшей метрополии, но никогда не забывали о своих корнях. И сына воспитывали больше португальцем, нежели бразильцем. Поэтому Отто с радостью принял предложение «Бенфики». Уехал в Лиссабон и сразу сделал «орлов» чемпионами. Через два года повторил свой успех, а ещё через два разругался с руководством и хлопнул дверью. Но наследство своему преемнику – гражданину мира Беле Гуттманну оставил славное. Эйсебио появился позже, но остальные герои заиграли при Глории.

Покинув «Бенфику» Отто остался в Лиссабоне. Но раскрутить «Белененсиш» не вышло. Поработав немножко с ещё одним столичным коллективом – «Спортингом», Глория отправился в Марсель и вывел «Олимпик» в элиту. Потом были «Васку Да Гама», «Порту» и, наконец, снова «Спортинг». Как раз в бытность наставником лиссабонских «львов» бразилец был приглашён в сборную Португалии.

Расторгать контракт со «Спортингом» «Чудовище» не хотел, зато на совмещение охотно согласился. Тем более что у «команды избранных» – так называют в Португалии национальную сборную, уже был тренер Афоншу да Луш. Который, будучи формально главным, собственно и не собирался уходить. Отто Глория был придан ему в усиление. Перед тандемом была поставлена задача – вывести команду в финальную часть чемпионата мира 1966 года.

Сложная, надо признать, задача. Португальцы угодили в четвёртую отборочную группу с командами Чехословакии, Румынии и Турции. Турки тогда ни на что не претендовали, румыны тоже. А вот чехословацкая команда на первенстве мира 1962 года дошла до финала. И кто знает, как бы всё сложилось, не ослепи яркое чилийское солнце вратаря Вильяма Шройфа.

Покорение исторического рубежа

Португальцы начали отборочную кампанию с матчей со сборной Турции. В Лиссабоне хозяева продемонстрировали силу – 5:1. Три из пяти голов записал на свой счёт Эйсебио. Он же забил единственный мяч в Анкаре. Размявшись на турках, «команда избранных» отправилась в Братиславу, где и было дано решающее сражение. И снова отличился Эйсебио. Но стоит отметить и проводившего второй матч в воротах сборной Жозе Перейру, не позволившего Владимиру Вайсу забить 11-метровый.

А Эйсебио не унимался. Дубль главной португальской суперзвезды принёс победу над румынами – 8 очков из 8 возможных. Но говорить о том, что задача выполнена, было преждевременно. Румынская сборная, сыгравшая на матч меньше португальцев, могла не только догнать, но и обойти. Не сказали своего последнего слова чехословаки, даром что стартовали с двух «баранок».

После игры со сборной Румынии португальцы заключили почётный мир с чемпионами мира сборной Бразилии – 0:0. Никто не мог предположить, что им придётся встретиться через год с небольшим на чемпионате мира. Зато рывок сборной Чехословакии был вполне ожидаем, а к осенней встрече в Порту вице-чемпионы мира выиграли две встречи – у турок и румын, после чего вышли на второе место. Выиграй чехи и словаки, борьба в группе обострилась бы до предела. Не выиграли - 0:0. Набрав 9 очков, сборная Португалии стала недосягаемой. Поэтому в заключительной встрече в Бухаресте можно было особо не упираться. Проиграли, так проиграли, 0:2 так 0:2. Главное, что исторический прорыв был совершён.

Весной «Спортинг» выиграл чемпионат Португалии, после чего тренер «львов» Отто Глория мог сосредоточится на работе со сборной. Афоншу да Луша поблагодарили за всё хорошее, а в Англию команду повёз «Чудовище». Перед чемпионатом мира португальцы провели пять контрольных встреч. И все выиграли. Среди соперников - сборные Дании, Шотландии, Норвегии, Уругвая и Румынии. Такой выбор соперников был не случаен. Жребий отправил «избранных» в группу под номером 3, где их соперниками стали сборные Венгрии, Болгарии и Бразилии.

В Англию поехали примерно равные по силам вратари – Америку Лопеш («Порту»), Жоаким Карвалью («Спортинг») и Жозе Перейра («Беленесиш»). В первой игре с венграми играл Карвалью, но затем в ворота стал самый возрастной из этой тройки - Жозе Перейра. Правый защитник - Жоау Мораиш («Спортинг»), которого по ходу турнира заменил Алберту Фешта из «Порту». Левый – Илариу Консейсау из «Спортинга». Алешандре Батишта («Спортинг») стабильно выходил в центре обороны, только в игре с болгарами его заменил капитан и ветеран Жерману («Бенфика»). Второго центрального защитника играл либо Висенте («Белененсиш»), либо Жозе Карлуш («Спортинг»).

Отто Глория использовал схему 4:2:4, а этими двумя полузащитниками были - ветеран «Бенфики» Мариу Колуна и Жайме Граса, перешедший в сильнейший клуб страны из «Витории» (Сетубал). В резерве - Фернанду Круж («Бенфика»), Куштодиу Пинту («Порту»), Фернанду Периш («Спортинг»). Правый крайний нападающий - Жозе Аугушту («Бенфика»), левый – его одноклубник Антониу Симоиш. В центре атаке - Эйсебио и высоченный Жозе Торреш. Запасные - Эрнешту Фигейреду, Жоау Лоуренсу – оба «Спортинг», Мариу Дуарте («Лейшойнш»).

Серебряный дебют

Начинала «команда избранных» матчем со сборной Венгрии на «Олд Траффорд». Первая минута пребывания португальцев на чемпионате мира стала результативной. Угловой, выполненный Симоишем, ошибка венгерского вратаря на выходе и точный удар Жозе Аугушту. А потом пошла открытая игра с ошибками защитников, вратарей и нападающих. Поэтому счёт изменился только на 60-й минуте, когда Ференц Бене забил ответный мяч. Которому предшествовала целая череда ошибок – обрез Колуны в центре, несогласованность действий Висенте и вратаря Карвалью, а главное – подарок, сделанный голкипером венгерскому нападающему. Наверное, поэтому для Карвалью первая игра на чемпионате мира оказалась последней.

Но ошибка португальского стража ворот вскоре померкла перед тем, что сотворил его коллега Антал Сентмихаи, превративший рутинный навес в голевую передачу Аугушту. В конце встречи очередной угловой обернулся ошибкой Сентмихаи и голом Торреса со второго этажа. Португальцы выиграли 3:1, но заставили изрядно поволноваться и Отто Глорию, и болельщиков.

Через несколько дней те же венгры со счётом 3:1 обыграли самих бразильцев, поставив под сомнение выход двукратных чемпионов мира из группы. Португальцы же без особых хлопот разобрались с болгарами – 3:0. Открыл счёт своим голам на чемпионатах мира великий Эйсебио.

Быть или не быть бразильцам в четвертьфинале решалось в третьем туре на ливерпульском стадионе «Гудисон Парк». Отто Глория решил навязать соотечественникам свою игру, лишив тех мяча, а они оказались к этому не совсем готовы. К тому же под жёсткую опеку угодил Пеле. Висенте и особенно Мораиш нещадно колотили короля футбола по ногам. Лидер чемпионов мира получил травму и фактически занимал место на поле. После той игры 25-летний Пеле вовсе хотел завершить карьеру.

На 15-й минуте Симоиш в сутолоке у бразильских ворот головой отправил мяч за спину Манге. Опасный штрафной у бразильских ворот. Возле мяча стояли две темнокожие звезды сборной Португалии. Колуна уступил право пробить Эйсебио, но тому не хватило точности. Попади мяч в створ – быть голу. Манга не дёрнулся. Но последовал заброс на Торреша, скидка того вперёд, и Эйсебио с близкого расстояния головой не оставил бразильцам шанса – 2:0. Во втором тайме пока ещё чемпионы мира один гол отыграли – отличился защитник Рилдо. Но удар в исполнении Эйсебио и 3:1. Сборная Бразилии отправилась домой, а португальцы получили прозвище «европейские бразильцы». Эйсебио же не нравилось, когда его называли вторым Пеле. Уроженец Мозамбика вежливо говорил, что двух Пеле быть не может, а он – Эйсебио.

В четвертьфинале португальцам противостояла сборная КНДР , само участие которой в чемпионате мира было грандиозным успехом. Но корейцы не только посетили родину футбола, они ещё и вышли из группы, заняв второе место вслед за нашей сборной. Позади остались сборные Италии и Чили. Тем не менее, мало кто мог подумать, что северокорейская сборная не успокоилась на достигнутом. В игре с «европейскими бразильцами» команда КНДР едва ли не сотворила сенсацию всех времён.

Неприятности португальцев начались на первой минуте. Пак Сын Джин отважился на удар с линии штрафной. Мяч вонзился в ворота Жозе Перрейры. На 22-й минуте Ян Сын Гук сделал прострел вдоль португальских ворот, к которому первым успел Ли Дон Ун. А ещё через три минуты Ян Сын Гук забил третий мяч. Фантастика!

Игра у корейцев шла. Они могли забить и четвёртый, и пятый. Тогда бы уже португальцы вряд ли бы ожили, а команда КНДР гарантировала бы себе, как минимум, бронзовые медали. Но прервал сказку гол Эйсебио, которому ассистировал Аугушту. За две минуты до перерыва снова сработала связка из «Бенфики». Аугушту нашёл Эйсебио, а корейцам пришлось нарушить правила в штрафной. «Чёрная пантера» переиграл вратаря Ли Чхан Мёна – 2:3.

Во втором тайме на поле доминировали португальцы. Корейцы держались за своё преимущество, ставшее минимальным. Но Эйсебио в тот вечер был бесподобен. На 56-й минуте он сравнял счёт. Прошло ещё три минуты. Корейцы снова нарушили правила в собственной штрафной в борьбе с португальским лидером. Эйсебио опять точен – 4:3. А потом «Чёрная пантера» отблагодарил Жозе Аугушту голевым пасом – 5:3. Сборная Португалии одержала ярчайшую, но тяжелейшую победу. Впереди полуфинал с англичанами.

До 30-й минуты на поле «Уэмбли» шла равная и тяжёлая борьба. Шансы забить были у обоих соперников. Но на 30-й минуте последовал дальний пасс Рэя Уилсона в португальскую штрафную. Роджер Хант не смог пробить, вратарь Жозе Перейра выбил мяч у английского нападающего прямо на ногу Бобби Чарльтону. А тот не промахнулся.

Португальцы старались, много атаковали. Но Гордон Бэнкс, не пропускавший ещё не домашнем первенстве, по прежнему оставался «сухим». А на 80-й минуте Бобби Чарльтон после скидки Джеффа Хёрста забил второй мяч. Через две минуты Нобби Стайлз сыграл рукой в собственной штрафной площадке. Эйсебио забил свой очередной, восьмой мяч на турнире, но спасти португальскую команду от проигрыша не смог. Сборная Англии вышла в финал, а команде Отто Глории предстоял матч за серебряные медали со сборной СССР .

Сборная СССР , ослабленная отсутствием травмированного Игоря Численко и удалённого в полуфинале с немцами Йожефа Сабо, достойно сражалась со сборной Португалии. Валерий Воронин смог сделать то, что не удавалось никому – нейтрализовать Эйсебио. Но лидер сборной Португалии не ушёл с поля без гола. Муртаз Хурцилава нарушил правила в борьбе с Жозе Торрешом, португалец в очередной раз реализовал пенальти.

Незадолго до перерыва Слава Метревели пробил по воротам Жозе Перрейры. Игравший под третьим номером голкипер мяч отбил, но на добивание бросились сразу двое – Анатолий Банишевский и Эдуард Малофеев. Первым мяча коснулся форвард бакинского «Нефтяника» Банишевский.

До конца основного времени оставалось три минуты, когда Жозе Торреш получил мяч от Аугушту и забил второй, серебряный для португальцев мяч. Сборная СССР осталась четвёртой, показав свой лучший результат на чемпионатах мира.