Не только Зидан и Дешам. Чемпионы мира на тренерских мостиках

сегодня, 19:30

Алессандро Неста накануне стал тренером «Фрозиноне», а «Соккер.ру» стало любопытно, кто еще из чемпионов мира последних 20 лет начал тренерскую карьеру.

Чемпионы мира 1998 года – сборная Франции

Последние чемпионы мира XX века, легендарная дружина «мушкетеров», выигравшая домашний мундиаль и подарившая столько счастливых дней всей Франции. Некоторые футболисты из той команды Эме Жаке уже прославились на тренерской работе. В первую очередь, речь идет, конечно же, о Дидье Дешаме и Зинедине Зидане. Первый 20 лет спустя привел Францию ко второй победе на чемпионате мира, а Зизу выиграл три подряд Лиги чемпионов с «Реалом», хотя до него даже две победы подряд никому не удавалось одержать.

Не только Зидан и Дешам проявили себя на тренерской работе, хотя успехи большинства их партнеров по «золотой команде» и непримечательны. Но этого точно не скажешь о Лоране Блане, который четырежды выигрывал Лигу 1 с «Бордо» и ПСЖ , два года работал в сборной Франции. Заслуживают внимания тренерские карьеры Патрика Виейра и Тьерри Анри. Виейра прошедший сезон провел в «Ницце», с которой финишировал на 7-й строчке в Лиге 1, а в будущем Патрик мечтает возглавить «Арсенал». У Анри первый блин получился комом: по ходу сезона-2018/19 он подменял Жардима, тренировал «Монако» и Головина, но одержал только 2 победы в 12 матчах – полный провал.

Чемпионы мира 2002 года – сборная Бразилии

Богатая на футбольные таланты команда Сколари оказалась бедненькой на тренерские дарования. Представьте себе, только три футболиста из 23 чемпионов мира 2002 года хотя бы попробовали себя на новом поприще, да и их сложно назвать успешными наставниками. На данный момент на высоком уровне тренирует только легендарный вратарь «Сан-Паулу» Рожерио Сени (на ЧМ -2002 был дублером Маркоса): он возглавляет середняка бразильской Серии A «Форталезу». Рикардиньо, еще один запасной команды, сделавшей Бразилию «пентакампеонами», работал в низших бразильских лигах до прошлого года, а не нуждающийся в представлениях Роберто Карлос запускал тренерскую карьеру в Турции, но как-то без особого успеха.

Чемпионы мира 2006 года – сборная Италии

В Италии куда более сильные тренерские традиции, поэтому у нас большие надежды на чемпионов Марчелло Липпи. Сегодня с назначением поздравляем Алессандро Несту. «Фрозиноне» - уже третья команда в тренерской карьере Несты, до этого блестящий в прошлом защитник работал с «Майами» и «Перуджей». «Грифоны» под его руководством заняли 9-е место в Серии B в прошедшем сезоне, перед «Фрозиноне» стоит задача вернуться в элитный дивизион. Пожелаем Сандро добиться этого!

В Серии A, куда вновь будет стремиться Неста, в прошедшем сезоне работали два чемпиона мира: Дженнаро Гаттузо возглавлял «Милан», а Филиппо Индзаги – «Болонью». Оба в прошедшем времени, потому что Суперпиппо уволили еще по ходу сезона из-за неудовлетворительных результатов, а Рино ушел по окончании чемпионата, не сумев вывести «Милан» в Лигу чемпионов.

Фабио Гроссо и Массимо Оддо тоже успели поработать с профессиональными итальянскими командами, но на данный момент оба безработные. Получается, при деле прямо сейчас только назначенный Неста и Каннаваро, который недавно ушел из сборной Китая, но остался главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд», где зарабатывает 15 миллионов евро в год. В финансовом плане обладатель «Золотого мяча» за 2006 год – точно самый успешных из однокашников.

Чемпионы мира 2010 года – сборная Испании

Большинство футболистов сборной Испании, ставших чемпионами мира 2010 года под руководством Висенте Дель Боске, еще продолжают выходить на футбольное поле, но кое-кто уже на бровке. Буквально на днях Хави и Хаби Алонсо получили тренерские лицензии УЕФА Pro, которые позволяют им тренировать профессиональные команды, но если Хаби Алонсо, который мечтает тренировать «Ливерпуль», пока продолжает свою карьеру в недрах мадридского «Реала», то Хави уже нашел работу:

Гениальный полузащитник возглавит катарский клуб «Аль-Садд», за который играл в последние годы. Естественно, тренерские амбиции Хави простираются дальше Катара, а его мечту или даже правильнее говорить – цель, вы легко угадаете: Эрнандес хочет продвигать классическую игровую философию в «Барселоне», хочет снова научить «блаугранас» доминировать с мячом.

Чемпионы мира 2014 года – сборная Германии

Всего лишь пять лет назад был чемпионат мира в Бразилии, который выиграла команда Йоахима Лева, а уже есьб чемпионы мира, повесившие бутсы на гвоздь и начавшие тренировать. Правда, пока не на высоком уровне. И все же отмечаем Пера Мертезакера, который работает в академии «Арсенала», и Мирослава Клозе, возглавляющего команду «Баварии» для семнадцатилетних.

Чемпионы мира 2018 года – сборная Франции

Действующие чемпионы мира еще не наигрались в футбол, поэтому можем только фантазировать, кто из них станет тренером. Очень сомневаюсь, что Поль Погба – не тот менталитет. Канте слишком скромный, по Мбаппе пока сложно сказать, да и вообще много молодых игроков, которые еще должны повзрослеть. Я бы предположил, что тренеры могут получиться из энергичного Блеза Матюиди и непробиваемо спокойного Рафаэла Варана, возможно, еще Уго Льорис подтянется. Представляете, если через 20 лет кто-то из этой команды повторит трюк Дешама и сделает Францию чемпионом снова?