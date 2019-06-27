Их останется только четверо

вчера, 23:30

На Кубке Америки начинается пора плей-офф. «Соккер.ру» оценивает четвертьфиналистов и делится своими впечатлениями и раскладами.

Бразилия – Парагвай

Одна из наиболее очевидных пар в четвертьфинале. По крайней мере, букмекеры не сомневаются в том, что хозяева турнира не оступятся на таком этапе. К тому же на мельницу бразильцев воду льет статистика, которая как всегда сурова и строга. Четыре раза Бразилия принимала Кубок Америки, и всякий раз дома выигрывала турнир. Так что шансы подопечных Тите очень высоки, но велико и давление, особенно после не слишком удачных последних лет, хотя чисто по результатам бразильцы не так и плохи – просто от них всегда требуют максимума, да еще и красиво чтобы. Вот результаты на групповом этапе особо красивыми не назовешь. Разве что Перу разбомбили быстро и со счетом 5:0. А вот со скромнейшей Боливией возились до второго тайма, когда Филиппе Коутиньо начал разгром с пенальти – 3:0. Матч с Венесуэлой вообще выиграть не удалось – 0:0.

При этом бразильцы впечатляют очень надежной обороной. А при здорово играющем Коутиньо и в принципе ярком подборе в атаке голы не должны становиться проблемой. Даже в условиях отсутствия Неймара. Без него, вероятно, игра даже более командная. Да и статистически бразильцы убеждают в статусе фаворита. Они чаще всех бьют – 19,3 удара по воротам в среднем за матч. Больше всех владеют мячом – 64,9 процента в среднем за игру, точнее всех пасуют – 90 процентов точность передач. Не придерешься. И Парагваю будет очень тяжело. Команда явно переживает затяжную смену поколений, ее футбол очень тусклый, основан на примитивной обороне и попытках убежать в контратаки, при этом сама игра какая-то рыхлая. Но Парагвай умудрился выйти из группы всего с двумя очками. Он сыграл вничью с Катаром (2:2), добыл второе очко с Аргентиной (1:1), где показал себя более-менее неплохо, а потом уступил Колумбии (0:1). Бразильцы должны поймать невероятное невезение при фантастическом кураже Парагвая, чтобы в этой паре случилась сенсация.

Шансы: 80 на 20 в пользу Бразилии.

Венесуэла – Аргентина

Когда речь об Аргентине на любом турнире, вообще прогнозы становятся делом неблагодарным. Аргентинцы способны сотворить неприятную сенсацию на ровном месте, а обвинят все равно Лионеля Месси – по старой традиции. Уже и Марио Кемпес предлагает дать Месси отдохнуть, забыть про него на какое-то приличное время, чтобы команда могла почувствовать себя командой без гениального вожака. Но нет, аргентинцы пытаются стать командой под пятой великого. Из группы выковырялись со второго места, сыграв вничью с Парагваем, как уже было сказано, проиграв внезапно Колумбии (0:2) на старте и одолев неукротимый Катар (2:0).

Аргентинцы оставляют очень неоднозначное впечатление, играют с перебоями, часто словно мучаются на поле, а от гениальных в клубах игроков остаются лишь их тени. Поэтому тут можно ловить и сенсацию, хотя сборная Венесуэлы по подбору исполнителей значительно уступает аргентинцам. Она может попытаться взять свое командным духом и настроем. Венесуэла благодаря подвигам вратаря и ВАР сумела сыграть вничью со счетом 0:0 с Бразилией и Перу, обыграла нулевую Боливию (3:1), так что упереться может. И если тут случится сенсация, то искры от нее могут лететь так долго и далеко, что затмят остальные матчи турнира своими обсуждениями роли Месси и так далее, по новому кругу.

Шансы: 65 на 35 в пользу Аргентины.

Колумбия – Чили

Пожалуй, наиболее ровная пара четвертьфиналистов. Свои аргументы в пользу каждой из команд можно найти. Колумбийцы сыграли весьма прагматично и смогли выйти из группы с первого места, одержав три победы в трех матчах. Парагвай и Катар одолели со счетом 1:0, а Аргентину победили 2:0, выдав лучший матч за долгое время. То есть еще и не пропускают. Хотя в победных матчах в какой-то момент возникали напряженные отрезки, когда колумбийцы могли дрогнуть и перенервничать. Но характера хватало, чтобы собраться и дожать. Это свойство наряду просто с мастерством Радамеля Фалькао или Хамеса Родригеса, который снова заиграл блестяще, может пригодиться в плей-офф.

Чилийцы не так уверенно прошли групповой этап. К победам над Эквадором (2:1) и Японией (4:0) они добавили проигрыш Уругваю (0:1), весьма болезненный по своей сути. С одной стороны у Чили статус победителя двух последних Кубков Америки, с другой – команда уже сильно постарела, поэтому играть в прежний интенсивный футбол так же эффективно может с перебоями. В какой-то момент этот фактор может сказаться, и соперник окажется чуть удачливее, чуть выносливее и точнее.

Шансы: 55 на 45 в пользу Колумбии.

Уругвай – Перу

Уругвайскую команду многие считают одним из фаворитов турнира. Удивительному Оскару Табаресу, который кажется вечным и провел у руля уругвайской сборной 200 матчей, удается грамотно вплетать молодых в опытную плеяду игроков, которые при этом не теряются, приезжая в сборную, как это случается с рядом звездных аргентинцев или бразильцев. 15-кратные победители Кубка Америки уверенно разогнались, хотя идеально и безукоризненно путь не прошли. Они обыграли Чили (1:0) и Эквадор (4:0), но довольствовались ничьей с Японией (2:2), отчего азиатская сборная оказалась на седьмом небе от счастья.

Уругвайская команда достаточно сбалансирована, умеет играть и в обороне, и в атаке, имеет лидеров и тех, кто может подхватить знамя в случае чего. Этого не хватает большинству команд на Кубке Америки. Как, например, перуанцам, которые лишились из-за травмы своего «железнодорожника» Джефферсона Фарфана, игравшего важную роль в команде. Но есть еще живая легенда Пауло Герреро. Сборная Перу смогла выйти из группы с третьего места, одолев в ключевом поединке Боливию (3:1), хотя было нелегко. С Венесуэлой перуанцы сыграли вничью (0:0), что их не красит, а Бразилии крупно проиграли (0:5). Какие-то шансы у них, наверное, могли бы быть. Но слишком уж разношерстный состав, слишком велика разница в классе между лидерами и остальными, слишком мало лидеров, а с потерей Фарфана их стало еще меньше. Так что Уругвай тут должен брать свое даже просто на классе.

Шансы: 75 на 25 в пользу Уругвая

С нетерпением ждем четвертьфиналов Кубка Америки. А каковы ваши оценки шансов команд?